Декларация по НДС за 3 квартал: что проверить при подготовке

Импорт из Китая в 2025 году уже не получится рассматривать только с точки зрения выгоды — это еще и высокие риски для бухгалтера: ФТС предъявляет новые требования к электронному декларированию, ЦБ усиливает валютный контроль, ФНС проводит автоматизированные проверки на обоснованность расходов и НДС.

Вместе с Людмилой Ганичевой, основателем аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованным аудитором и налоговым адвокатом разобрали, как подготовиться к импорту. Также рассмотрели нюансы таможенного оформления и валютного контроля, учета и налогообложения импорта, чтобы вы могли избежать претензий со стороны ФНС и ФТС, законно учесть все расходы и сэкономить на налогах.

Каждый работодатель обязан сдавать отчет ЕФС-1. Вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой пошагово разобрали подраздел 1.1 в 1С: ЗУП, рассмотрели частые и критичные ошибки, которые совершаются при заполнении ЕФС-1.

НДС считается самым сложным налогом. Спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент и аттестованный преподаватель ИПБР России, рассказала обо всех нюансах и тонкостях подготовки декларации — от проверки начислений НДС до восстановления вычетов НДС — и ответила на типичные вопросы бухгалтеров по этой теме.