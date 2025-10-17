Декларация по НДС за 3 квартал: что проверить при подготовке

Вебинары
Импорт из Китая в 2025 году уже не получится рассматривать только с точки зрения выгоды — это еще и высокие риски для бухгалтера: ФТС предъявляет новые требования к электронному декларированию, ЦБ усиливает валютный контроль, ФНС проводит автоматизированные проверки на обоснованность расходов и НДС.
Вместе с Людмилой Ганичевой, основателем аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованным аудитором и налоговым адвокатом разобрали, как подготовиться к импорту. Также рассмотрели нюансы таможенного оформления и валютного контроля, учета и налогообложения импорта, чтобы вы могли избежать претензий со стороны ФНС и ФТС, законно учесть все расходы и сэкономить на налогах.
Каждый работодатель обязан сдавать отчет ЕФС-1. Вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой пошагово разобрали подраздел 1.1 в 1С: ЗУП, рассмотрели частые и критичные ошибки, которые совершаются при заполнении ЕФС-1.
НДС считается самым сложным налогом. Спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент и аттестованный преподаватель ИПБР России, рассказала обо всех нюансах и тонкостях подготовки декларации — от проверки начислений НДС до восстановления вычетов НДС — и ответила на типичные вопросы бухгалтеров по этой теме.
Конспект вебинара
Блокировка счетов по 115-ФЗ — проблема, с которой предприниматели сталкиваются все чаще. На вебинаре практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ирина Гамова рассказала, кто попадает под пристальное внимание налоговой и банков, какие операции под подозрением, что изменилось для ИП и ООО, самозанятых и как действовать при блокировке счета. Также узнаете, какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок и как оспорить неправомерную блокировку.
Мини-курсы
Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. С 1 января 2026 года при постановке на учет юрлица, ИП или физлица налоговая будет выдавать новую справку. Рассказали, что изменилось, как получить документ и что делать с ранее выданными свидетельствами и уведомлениями.
Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Самозанятость открывает новые возможности для развития своего дела. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, с какого возраста разрешается стать самозанятым и когда несовершеннолетние могут совершать сделки. Также рассказали, как несовершеннолетнему зарегистрироваться в качестве самозанятого.
Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату. Признание сотрудника банкротом — ситуация, с которой может столкнуться каждый работодатель. За пару минут узнаете, обязаны ли извещать работодателя о банкротстве работника и как проверить сотрудника в реестре банкротов. Также разобрали, как перечисляется заработная плата сотруднику-банкроту и нужно ли удерживать алименты.
Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке. К авансовому отчету по командировке прикладываются подтверждающие документы: это необходимо, чтобы ФНС не посчитала сумму по отчету доходом работника и не доначислила НДФЛ. Рассказали в мини-курсе, какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке и что можно предоставить при отсутствии подтверждающих документов. А еще из мини-курса узнаете, как заполнить авансовый отчет при зарубежной командировке.
Разборы
Базы по НДС и УСН могут не совпадать. Подготовили разбор, из которого узнаете, почему так происходит и рассмотрели ситуацию на конкретном примере.
Вкладываться в обучение сотрудников выгодно: именно персонал — главный актив бизнеса. Но и здесь есть определенные риски. Разобрали, какие расходы на обучение сотрудников допускается включить в расходы и рассмотрели все неоднозначные ситуации, которые могут возникнуть — от «Зачем учили?» и «Где диплом?».
До 27 октября надо сдать уведомление по ЕНП. Рассказали, какие налоги в него войдут и подготовили таблицу с кодами периодов и КБК.
Росстат обновляет формы отчетности: планируется, что реформа будет происходить в несколько этапов, но некоторые изменения вступят в силу уже в конце 2025 года. Из разбора узнаете, какие формы отчетности появятся, с какого периода вводится каждая новая форма и кто и когда ее сдает.
Консультации
Клерк.Консультации — сервис, который поможет получить ответы на любые вопросы из мира бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. Вам больше не нужно тратить время на поиск нужной и достоверной информации: просто задаете свой вопрос, мы назначаем эксперта, он готовит ответ и далее общаетесь с консультантом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
