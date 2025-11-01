Налоговая реформа 2026: как работать в новых условиях

Запись вебинаров
Налоговая реформа 2026 года влечет за собой масштабные изменения, а ФНС постоянно усиливает контроль. Налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова рассказала, какие нововведения ждут бизнес и как консультировать клиентов без рисков и с максимальной пользой.
Новое Положение о командировках вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Игнорировать изменения не получится: они достаточно существенные, в том числе и в части учета командировочных расходов. Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина вместе с экспертом сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» Мариной Алексеевой разобрали, какие документы стали обязательными, как правильно оформлять авансы, а также выяснили, что изменилось в начислении суточных и как современные сервисы помогают упростить учет и отчетность командировок.
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы», который заменит ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008, регулирующие учет доходов и договоров строительного подряда, станет обязателен к применению с отчетности за 2027 год, но компании могут перейти на него досрочно. Спикер Анна Тетерлева, к.э.н., эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала, как применять новый стандарт. На вебинаре узнаете, как теперь признаются доходы и выручка, что изменится при договорах подряда, рассрочках и скидках, какие послабления предусмотрены для малого бизнеса и как подготовиться к переходу.
Если вы задумываетесь о смене работе, наш следующий вебинар поможет в достижении этой цели. С ведущим экспертом-практиком Ириной Морозовой по шагам разобрали весь путь к желаемой должности: от создания «продающего» резюме до успешного прохождения собеседования — с конкретными инструментами для поиска новой работы или карьерного роста. Отдельно эксперт показала примеры резюме бухгалтеров, разобрала типичные ошибки и дала чек-лист по обновлению анкеты на hh.ru, чтобы увеличить отклики.
Конспект вебинаров
Спикер Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант рассказала о самых важных аспектах работы с кадрами, воинским учетом и персональными данными в 2025 году, а мы подготовили конспект практической консультации с видео. В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету и новым требованиям к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.
Мини-курсы
Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Работник вправе обратиться в суд с просьбой изменить основание увольнения. И если суд удовлетворит иск, работодателю придется внести изменения в трудовую книжку. Рассказали, как правильно внести такие изменения, что указать в качестве основания внесения изменений и что делать, если трудовой книжки нет.
Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Из мини-курса узнаете ответ на вопрос, который иногда возникает у предпринимателей — «Может ли у ИП быть два ИНН?». Чтобы разобраться в ситуации, выяснили, как присваивается ИНН и как его проверить.
Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Перейти на УСН можно только с нового налогового периода: в середине года сделать это не получится. Подготовили мини-курс, в котором рассказали, как определить доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году, а также кто не может применять УСН, какие требования для перехода на УСН установлены и когда нужно направить уведомление о переходе на УСН.
Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. За пару минут узнаете, когда можно выдавать электронные чеки вместо бумажных и в течение какого времени нужно направить электронный чек клиенту. Также разобрали, почему электронный чек может не отправиться.
Разборы
С 1 января 2026 года призыв на срочную службу становится круглогодичным. Подготовили разбор, из которого узнаете, как действовать, если решение или заключение призывной комиссии нарушает права призывника. Рассказали об основаниях для жалоб и порядке обжалования решений.
Иногда работодатели оплачивают лечение своим сотрудникам: помощь в оплате может выражаться в двух формах — медстраховка по ДМС или компенсация затрат на лечение. Разобрали, каким будет порядок налогообложения расходов по таким выплатам в зависимости от применяемого налогового режима и типа выплат.
Выставить требование налоговая может даже в последний день камеральной проверки. Нередко налогоплательщики такие требования игнорируют, полагая, что проверка уже завершена. В результате — штраф и определение налога расчетным путем. Выяснили, что говорят по этому вопросу закон и судебная практика.
Может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное? Единой позиции по подобным ситуациям у судов нет. Разобрали, при каких условиях есть шанс возместить убытки.
Консультации
Клерк.Консультации — это ежедневный доступ бухгалтеров и предпринимателей к экспертной поддержке. Если у вас есть подписка Клерк.Премиум, консультации экспертов доступны без ограничений. А еще вы можете воспользоваться поиском по базе уже проведенных консультаций.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Можно ли принимать работника на 0.5 ставки по основному месту работы?
В зависимости от чего определяется право на АУСН — от места регистрации или места ведения деятельности? Какие обязательные взносы уплачиваются на АУСН? Сможет ли ИП перейти на УСНО, если утратит право на АУСН? И до какого числа нужно внести доход (взаимозачеты) в ЛК налогоплательщика, чтобы налоговая корректно рассчитала налог?
Как подтвердить реальный ОКВЭД в СФР для пересмотра тарифа, если срок пропущен?
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию