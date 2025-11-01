Налоговая реформа 2026: как работать в новых условиях

Запись вебинаров

Налоговая реформа 2026 года влечет за собой масштабные изменения, а ФНС постоянно усиливает контроль. Налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова рассказала, какие нововведения ждут бизнес и как консультировать клиентов без рисков и с максимальной пользой.

Новое Положение о командировках вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Игнорировать изменения не получится: они достаточно существенные, в том числе и в части учета командировочных расходов. Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина вместе с экспертом сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» Мариной Алексеевой разобрали, какие документы стали обязательными, как правильно оформлять авансы, а также выяснили, что изменилось в начислении суточных и как современные сервисы помогают упростить учет и отчетность командировок.

Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы», который заменит ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008, регулирующие учет доходов и договоров строительного подряда, станет обязателен к применению с отчетности за 2027 год, но компании могут перейти на него досрочно. Спикер Анна Тетерлева, к.э.н., эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала, как применять новый стандарт. На вебинаре узнаете, как теперь признаются доходы и выручка, что изменится при договорах подряда, рассрочках и скидках, какие послабления предусмотрены для малого бизнеса и как подготовиться к переходу.

Если вы задумываетесь о смене работе, наш следующий вебинар поможет в достижении этой цели. С ведущим экспертом-практиком Ириной Морозовой по шагам разобрали весь путь к желаемой должности: от создания «продающего» резюме до успешного прохождения собеседования — с конкретными инструментами для поиска новой работы или карьерного роста. Отдельно эксперт показала примеры резюме бухгалтеров, разобрала типичные ошибки и дала чек-лист по обновлению анкеты на hh.ru, чтобы увеличить отклики.