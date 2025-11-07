Масштабные налоговые изменения 2026: как работать в новых условиях

А еще предлагаем познакомиться с другими самыми важными и интересными материалами этой недели.
Запись вебинаров
До вступления в силу поправок в рамках налоговой реформы 2026 остается совсем немного времени, и потому откладывать подготовку к нововведениям больше невозможно. На вебинаре спикер Людмила Ганичева рассказала, что нужно сделать уже сейчас: пересчитать цены и заключить доп. соглашения к договорам, чтобы рост НДС до 22% не съел прибыль, обновить учетную политику, выбрать выгодный налоговый режим, а также поделилась другими готовыми решениями для бизнеса.
Курсы
С 2026 года АУСН для многих становится единственным легальным способом сохранить упрощенку, избежать НДС и резкого роста налоговой нагрузки. В курсе разбираем все, что связано с переходом и работой на АУСН — от проверки соответствия критериям и пошагового плана перехода до тонкостей учета, расчета налогов и решения сложных ситуаций. Также на курсе вы получите Пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН и Калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
Мини-курсы
Может ли сгореть неиспользованный отпуск: мнения судов. По общему правилу неиспользованные дни отпуска за прошлые годы копятся, и сотрудник может использовать их в будущем или получить компенсацию при увольнении. Но есть ситуации, когда и неиспользованный отпуск, и компенсация за него сгорают. Из мини-курса узнаете, в каких случаях сгорают отпуск и компенсация и что говорит судебная практика по этому вопросу.
Когда сотрудники могут отказаться от командировки. Работодатель может направить сотрудника в командировку в рамках ТК и трудового договора. Но есть категории работников, которым разрешено отказываться от командировок на законном основании. Разобрали, какие сотрудники имеют право на отказ, кого можно отправить в командировку только по их согласию и можно ли наказывать за отказ.
Разборы
Обработка персональных данных (ПДн) традиционно вызывает много вопросов. Один из них — сроки хранения ПДн сотрудников. Разобрали, в каких документах могут храниться персональные данные, как определить срок хранения и рассмотрели на примерах сроки хранения документов с ПДн работников.
Обзор разъяснений октября по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.
Счет 15 используют крупные производственные и торговые организации, компании, занимающиеся импортом, с большой номенклатурой МПЗ или особенностями деятельности, когда расходы на заготовку растянуты во времени. Разобрали примеры оформления операций и основные проводки, рассмотрели, как устроен 15 счет и проанализировали распространенные ошибки при оприходовании материалов через 15 счет.
Консультации
Клерк.Консультации — это профессиональная поддержка для бухгалтеров и предпринимателей. Эксперты сервиса подготовят ответы на самые сложные вопросы из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности, а далее вы сможете пообщаться с консультантом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
