Масштабные налоговые изменения 2026: как работать в новых условиях

Разборы

Обработка персональных данных (ПДн) традиционно вызывает много вопросов. Один из них — сроки хранения ПДн сотрудников. Разобрали, в каких документах могут храниться персональные данные, как определить срок хранения и рассмотрели на примерах сроки хранения документов с ПДн работников.

Обзор разъяснений октября по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.

Счет 15 используют крупные производственные и торговые организации, компании, занимающиеся импортом, с большой номенклатурой МПЗ или особенностями деятельности, когда расходы на заготовку растянуты во времени. Разобрали примеры оформления операций и основные проводки, рассмотрели, как устроен 15 счет и проанализировали распространенные ошибки при оприходовании материалов через 15 счет.