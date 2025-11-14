ЦОК КПП ЗП 14.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Клерк.Премиум
Обзоры для бухгалтера
Налоговая реформа — 2026: продолжаем обсуждение

Налоговая реформа — 2026: продолжаем обсуждение

Сегодня в фокусе внимания — изменения, которые затронут большинство селлеров и и трансформируют работу бухгалтеров маркетплейсов. Как изменятся лимиты и ставки НДС с 2026 года? Как выбрать выгодный налоговый режим? И как бухгалтерам подготовиться к обновлениям, чтобы избежать ошибок в учете и эффективно организовать документооборот? Ответы на эти и другие вопросы узнаете на одном из наших вебинаров. 

А еще предлагаем познакомиться с другими самыми важными и интересными материалами этой недели.  

Записи вебинаров

ФНС пристально следит за работой с самозанятыми, но безопасно сотрудничать с такими исполнителями все же возможно. На вебинаре спикер Алексей Тринеев, генеральный директор компании «Получите – Распишитесь», рассказал о ключевых изменениях для бизнеса и плательщиков НПД в 2026 году, разобрал реальные кейсы и поделился готовыми решениями, которые помогут работать без штрафов и блокировок.

Цифровизация и изменения в законодательстве влияют на работу бухгалтеров на аутсорсе. На вебинаре Ирина Гамова — практикующий бухгалтер с 20-летним опытом и владелица аутсорсинговой компании — подробно разобрала различные аспекты работы бухгалтеров-аутсорсеров в новых условиях. 

Участники узнали, как изменятся обязанности бухгалтеров и какие задачи придется перестраивать в первую очередь, как формировать стоимость услуг и повышать ценность в глазах владельца бизнеса. А еще обсудили, какие инструменты помогут оптимизировать работу и как получить дополнительный доход, рекомендуя надежных партнеров клиентам.

Значительные изменения коснулись и работы с кассовой техникой и маркированными товарами. На вебинаре спикеры Оксана Спиркина, руководитель проектов направления ОФД и Анастасия Перепелкина, аналитик-методолог, платформа ОФД разобрали ключевые нововведения 2025–2026 годов в кассовой дисциплине и маркировке и показали, как бизнесу избежать штрафов и блокировок.

О самых важных аспектах работы с кадрами, воинским учетом и персональными данными в 2025 году рассказала спикер Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант. Разобрали новые правила по воинскому учету, обсудили обновленные нормы по работе с несовершеннолетними, межвахтовому отдыху и переработке, а также изменения с 1 января 2026 года в классификатор профессий и делопроизводство. 

Отдельный блок консультации был посвящен персональным данным. Эксперт поделилась, какие мессенджеры теперь запрещены, что грозит бизнесу за хранение данных за рубежом и как правильно оформить согласие сотрудников.

Налоговая реформа 2026 изменит работу бухгалтеров маркетплейсов. Новые ставки НДС, изменения в лимитах по УСН и другие нововведения требуют серьезной подготовки. На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет рассказала о ключевых новшествах и о том, как адаптировать учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил. Акцент — на практике: участников ждут расчеты, пошаговые алгоритмы и готовый чек-лист подготовки бизнеса к 2026 году.

Бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, что меняется в 1С и ответил на часто задаваемые вопросы по работе с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP и т. д. Также на консультации участники узнали, как использовать искусственный интеллект в аналитике и превратить 1С в инструмент для творчества и визуализации бизнес-процессов, а также как настроить обмен с маркетплейсами и синхронизацию с бухгалтерией.

Мини-курсы

  1. Когда можно заключать устный договор и как это сделать. Договор не всегда заключается на бумаге: в некоторых случаях сделка может быть устной. Из мини-курса узнаете, когда возможно заключить устный договор, чем подтвердить его заключение и какие лимиты существуют для таких сделок.

  2. Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. ФНС может вызвать директора на допрос. Разобрали, в каких ситуациях это происходит и сколько может длиться процедура допроса. Также рассказали, как подготовиться к допросу и какие вопросы чаще всего интересуют налоговиков.

  3. Клиенты платят по QR-коду: нужно ли организации применять ККТ. За пару минут узнаете, когда продавец должен применять ККТ и нужна ли касса при оплате по QR-коду при расчетах между организациями или ИП и когда покупатель — физлицо. Также рассказали о штрафах за неприменение ККТ. 

  4. Что делать, если сотрудник не согласен с графиком отпусков. График отпусков обязателен и для работодателя, и для сотрудников: цель этого документа — упорядочить отдых персонала. Однако работник может быть не согласен с составленным графиком. Разобрали, что делать в таком случае, как зафиксировать отказ от подписания графика и можно ли утвердить график без согласия работника.

Разборы

Цифровизация, ЭДО и УКЭП пока не смогли заменить нотариусов: нотариат по-прежнему остается единственным внесудебным способом обеспечить стопроцентную законность и правовую защиту сделок. Из разбора узнаете, что делает нотариус для бизнеса, когда нотариальное удостоверение является обязательным и сколько стоят услуги нотариуса.  

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении положена сотрудникам, у которых есть стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Увольнение во время испытательного срока — не исключение. Разобрали нюансы испытательного срока, а также выяснили, какой стаж нужен для компенсации и как ее правильно рассчитать.

Повестка для уточнения данных — это документ, направленный гражданину для подтверждения и актуализации личной информации, включенной в реестр воинского учета — иногда приходит работодателю. Рассказали, почему документ могут направить работодателю, что такое «уточнение данных» и как действовать при получении повестки.

Возникновение незавершенного производства — распространенная ситуация для производственных компаний. Из разбора узнаете, что такое незавершенное производство и как оценивают незавершенку. Также разобрали счета учета и проводки. 

Консультации

Клерк.Консультации — это профессиональная поддержка для бухгалтеров и предпринимателей. Сервис создан, чтобы вы могли проконсультироваться по самым сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, отчетности и права. Как это работает? Задаете свой вопрос, эксперт готовит ответ, а далее общаетесь с ним в формате диалога. Также пользователи могут найти ответ на вопрос в базе проведенных консультаций — мы создали удобный поиск, чтобы работать с сервисом было еще проще. 

Среди самых популярных вопросов этой недели:

  1. Нужно ли агенту пробивать чек на денежные средства, предназначенные для выполнения агентского поручения?

  2. Может ли ИП на УСН 6% выставить покупателю счет-фактуру с НДС 20%, сдать декларацию по НДС и заплатить НДС в бюджет как до 2025 года?

Клерк.Премиум — это ежедневная экспертная поддержка, обучающий контент и полезные сервисы в одной подписке, чтобы вы были в курсе всех изменений и работали без стресса и ошибок. А еще у нас начался розыгрыш подарков ко Дню бухгалтера, и подписку Клерк.Премиум (и не только!) можно выиграть. Как принять участие:

  1. Подпишитесь на телеграм-канал «БУХмолния».

  2. Нажмите кнопку «Участвовать» под постом.

  3. Дождитесь итогов — бот сам выберет победителей!

Призы:

  • Подписка Клерк.Премиум на 6 месяцев

  • Онлайн-курс на выбор

  • Подписка Клерк.Плюс на 12 месяцев

10 участников получат скидку 10% на топовые курсы профпереподготовки и повышения квалификации!

Результаты станут известны 21 ноября 2025 г. в 0:00. Желаем удачи!

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

37 062 подписчика177 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка