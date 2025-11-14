Налоговая реформа — 2026: продолжаем обсуждение

Записи вебинаров

ФНС пристально следит за работой с самозанятыми, но безопасно сотрудничать с такими исполнителями все же возможно. На вебинаре спикер Алексей Тринеев, генеральный директор компании «Получите – Распишитесь», рассказал о ключевых изменениях для бизнеса и плательщиков НПД в 2026 году, разобрал реальные кейсы и поделился готовыми решениями, которые помогут работать без штрафов и блокировок.

Цифровизация и изменения в законодательстве влияют на работу бухгалтеров на аутсорсе. На вебинаре Ирина Гамова — практикующий бухгалтер с 20-летним опытом и владелица аутсорсинговой компании — подробно разобрала различные аспекты работы бухгалтеров-аутсорсеров в новых условиях.

Участники узнали, как изменятся обязанности бухгалтеров и какие задачи придется перестраивать в первую очередь, как формировать стоимость услуг и повышать ценность в глазах владельца бизнеса. А еще обсудили, какие инструменты помогут оптимизировать работу и как получить дополнительный доход, рекомендуя надежных партнеров клиентам.

Значительные изменения коснулись и работы с кассовой техникой и маркированными товарами. На вебинаре спикеры Оксана Спиркина, руководитель проектов направления ОФД и Анастасия Перепелкина, аналитик-методолог, платформа ОФД разобрали ключевые нововведения 2025–2026 годов в кассовой дисциплине и маркировке и показали, как бизнесу избежать штрафов и блокировок.

О самых важных аспектах работы с кадрами, воинским учетом и персональными данными в 2025 году рассказала спикер Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям и кадровый консультант. Разобрали новые правила по воинскому учету, обсудили обновленные нормы по работе с несовершеннолетними, межвахтовому отдыху и переработке, а также изменения с 1 января 2026 года в классификатор профессий и делопроизводство.

Отдельный блок консультации был посвящен персональным данным. Эксперт поделилась, какие мессенджеры теперь запрещены, что грозит бизнесу за хранение данных за рубежом и как правильно оформить согласие сотрудников.

Налоговая реформа 2026 изменит работу бухгалтеров маркетплейсов. Новые ставки НДС, изменения в лимитах по УСН и другие нововведения требуют серьезной подготовки. На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет рассказала о ключевых новшествах и о том, как адаптировать учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил. Акцент — на практике: участников ждут расчеты, пошаговые алгоритмы и готовый чек-лист подготовки бизнеса к 2026 году.

Бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, что меняется в 1С и ответил на часто задаваемые вопросы по работе с 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP и т. д. Также на консультации участники узнали, как использовать искусственный интеллект в аналитике и превратить 1С в инструмент для творчества и визуализации бизнес-процессов, а также как настроить обмен с маркетплейсами и синхронизацию с бухгалтерией.