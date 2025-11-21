АУСН как альтернатива НДС на УСН в 2026 году: стоит ли переходить на автоматизированную упрощенку 

Вебинары
В 2025 году четвертый квартал — период, когда нужно не только подводить итоги, но и готовиться к изменениям НДС в рамках налоговой реформы 2026. На вебинаре спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала, что изменится в работе бухгалтера с 2026 года, какие операции облагаются налогом, как определить место реализации, как считать налоговую базу и в каких случаях применяется освобождение.
Также разобрали порядок работы с авансами на стыке годов, особенности восстановления НДС, правила вычетов и переносов, а также новые ставки и требования для тех, кто в 2026 году впервые станет плательщиком НДС.
Регулирование ВЭД постоянно подвергается изменениям, а ошибки в этом направлении часто становятся поводом для штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. На вебинаре Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованный аудитор и налоговый адвокат рассказала о главных изменениях для бухгалтера ВЭД в 2025–2026 годах: от новых санкционных ограничений до правил подтверждения ставки 0% и рисков корректировки таможенной стоимости. Вы узнаете, как соблюдать новые правила учета, налогообложения и валютного контроля при работе с Китаем и другими странами.
С 1 января 2026 года условия работы бизнеса кардинально изменятся, и один из ключевых вопросов на сегодня — стоит ли переходить на АУСН, чтобы избежать НДС на УСН. На вебинаре спикеры Ольга и Елена Шаповаловы, практикующие главные бухгалтеры и основатели бухгалтерской компании Shapovalovy_buh рассказали, при каких условиях можно не платить НДС, даже если выручка превышает 10 млн, кому доступна АУСН и какие требования предъявляются, а также разобрали как считать налоговую нагрузку при УСН, УСН+НДС и АУСН на реальном примере. Бонус для участников вебинара — таблица сравнения всех систем налогообложения на 2026 год и расчетный пример для ИП, рассматривающего переход.
Конспекты вебинаров
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» применяется с БФО за 2027 год, но разобраться в работе с ним нужно уже сейчас. Спикер Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала, как работать с новым ФСБУ и как изменилась классификация доходов, а также разобрала нюансы при определении выручки. А еще представила практические рекомендации к переходу на новый стандарт.
Мини-курсы
Какой налог платить самозанятому с продажи рабочего оборудования. Самозанятые платят налог на доходы, которые получают от реализации товаров собственного производства и от оказания услуг. Из мини-курса узнаете, какой налог следует заплатить самозанятому при продаже рабочего оборудования и можно ли применить имущественный вычет.
Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Отвечаем на популярный вопрос — «Можно ли учесть затраты на использование телефонов в целях налога на прибыль?». За пару минут узнаете, когда можно учесть такие затраты и как подтвердить расходы на мобильные телефоны и на мобильную связь.
Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать. Опоздание сотрудников — проблема, с которой сталкиваются многие работодатели. Разобрали, как назначить дисциплинарное взыскание за опоздание и в каких случаях суд может его отменить, какие причины считают уважительными при опоздании и когда работник должен предоставить объяснительную.
Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. При увольнении сотрудника важно позаботиться о мерах безопасности, чтобы не допустить утечки персональных данных. Из мини-курса узнаете, какая ответственность предусмотрена за утечку и использование персональных данных и как ее предотвратить. Также рассказали, что нужно сделать после увольнения работника, имевшего доступ к персональным данным.
Разборы
Среднегодовая стоимость основных средств — налоговая база для расчета налога на имущество. Именно от среднегодовой стоимости ОС отталкиваются при расчетах, связанных с основными средствами, в том числе налога на имущество. А еще она нужна, чтобы оценить рентабельности бизнеса. Подготовили разбор, из которого узнаете формулу для расчета среднегодовой стоимости ОС и познакомитесь с ее расчетом на примере.
Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года. Самые осуждаемые нововведения связаны с НДС. Разобрали, как поменяются ставки НДС 22%, 10%, 5%, 7% и 0%.
Ненормированный рабочий день — особый режим труда. Из разбора узнаете, в чем суть ненормированного рабочего дня и чем он отличается от сверхурочной работы, как учитывать рабочее время и какие документы оформить. Также выяснили, как оплачивать ненормированный рабочий день.
Работа на дистанционке автоматически не освобождает сотрудника от командировок. При этом есть ряд ситуаций, когда сотрудник вправе от них отказаться. Разобрали, кто может отказаться от командировки и что говорит судебная практика по этому вопросу.
Консультации
Чтобы обеспечить доступ к профессиональной поддержке для бухгалтеров и предпринимателей, мы создали Клерк.Консультации. Эксперты сервиса ответят на самые сложные вопросы из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. А после подготовки ответа на ваш вопрос вы сможете пообщаться с консультантом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
