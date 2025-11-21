АУСН как альтернатива НДС на УСН в 2026 году: стоит ли переходить на автоматизированную упрощенку 

Вебинары

В 2025 году четвертый квартал — период, когда нужно не только подводить итоги, но и готовиться к изменениям НДС в рамках налоговой реформы 2026. На вебинаре спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала, что изменится в работе бухгалтера с 2026 года, какие операции облагаются налогом, как определить место реализации, как считать налоговую базу и в каких случаях применяется освобождение.

Также разобрали порядок работы с авансами на стыке годов, особенности восстановления НДС, правила вычетов и переносов, а также новые ставки и требования для тех, кто в 2026 году впервые станет плательщиком НДС.

Регулирование ВЭД постоянно подвергается изменениям, а ошибки в этом направлении часто становятся поводом для штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. На вебинаре Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованный аудитор и налоговый адвокат рассказала о главных изменениях для бухгалтера ВЭД в 2025–2026 годах: от новых санкционных ограничений до правил подтверждения ставки 0% и рисков корректировки таможенной стоимости. Вы узнаете, как соблюдать новые правила учета, налогообложения и валютного контроля при работе с Китаем и другими странами.

С 1 января 2026 года условия работы бизнеса кардинально изменятся, и один из ключевых вопросов на сегодня — стоит ли переходить на АУСН, чтобы избежать НДС на УСН. На вебинаре спикеры Ольга и Елена Шаповаловы, практикующие главные бухгалтеры и основатели бухгалтерской компании Shapovalovy_buh рассказали, при каких условиях можно не платить НДС, даже если выручка превышает 10 млн, кому доступна АУСН и какие требования предъявляются, а также разобрали как считать налоговую нагрузку при УСН, УСН+НДС и АУСН на реальном примере. Бонус для участников вебинара — таблица сравнения всех систем налогообложения на 2026 год и расчетный пример для ИП, рассматривающего переход.