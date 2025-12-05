Налоговая реформа 2026: продолжаем готовиться к нововведениям

Записи вебинаров

К 2026 году компании обязаны привести кадровые документы в соответствие с актуальными требованиями. Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева прошла по ключевым ЛНА и рассказала, что именно нужно изменить, а также разобрала ситуации, когда ЛНА прямо влияют на штрафы и судебные риски.

Налоговая реформа продолжает оставаться самой обсуждаемой темой. В преддверии вступления в силу изменений спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России провела разбор ключевых изменений в НК РФ: на вебинаре обсудили новые ставки НДС, лимиты по УСН, правила для налога на прибыль и другие значимые изменения, к которым нужно подготовиться заранее.