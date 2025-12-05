Налоговая реформа 2026: продолжаем готовиться к нововведениям

А еще предлагаем познакомиться с другими самыми важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
К 2026 году компании обязаны привести кадровые документы в соответствие с актуальными требованиями. Эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра Елена Пономарева прошла по ключевым ЛНА и рассказала, что именно нужно изменить, а также разобрала ситуации, когда ЛНА прямо влияют на штрафы и судебные риски.
Налоговая реформа продолжает оставаться самой обсуждаемой темой. В преддверии вступления в силу изменений спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России провела разбор ключевых изменений в НК РФ: на вебинаре обсудили новые ставки НДС, лимиты по УСН, правила для налога на прибыль и другие значимые изменения, к которым нужно подготовиться заранее.
Конспекты вебинаров
Изменения в рамках налоговой реформы коснутся буквально всех, и бухгалтеры маркетплейсов — не исключение. Спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 20 лет рассказала о новых лимитах, изменениях по страховым взносам, НДС и проблемах выбора ставки на УСН, а также о важных новшествах для селлеров. Также на вебинаре разобрали риски и сложности в связи с налоговой реформой и ее плюсы.
Мини-курсы
Как МРОТ-2026 повлияет на выплаты работникам. С 1 января 2026 года федеральный МРОТ увеличится: теперь размер оплаты труда не может составлять менее 27 093 рублей при условии, что сотрудник работает на полную ставку. Из мини-курса узнаете, как увеличение МРОТ повлияет на выплаты сотрудникам, какая ответственность предусмотрена за зарплату ниже МРОТ и на что еще влияет увеличение минимального размера оплаты труда.
Как провести сверку с военкоматом в 2025-2026 годах. Чтобы актуализировать сведения и вовремя исправлять нарушения, сверку с военкоматом следует проводить не реже одного раза в год. Разобрали, когда и как проводят сверку с военкоматом и что проверяют его сотрудники.
Какие данные ФНС может запросить у банка. ФНС в автоматическом режиме получает от банков информацию об открытии, изменении и закрытии счетов юрлиц, физлиц и ИП. Но в некоторых случаях налоговая может запросить информацию у банка самостоятельно. За пару минут узнаете, какие именно данные может потребовать ФНС, в каких случаях налоговики запрашивают у банков документы и как банки представляют информацию.
Регистрация ООО и ИП через банк: алгоритм и нюансы. Зарегистрировать бизнес можно различными способами, в том числе через банк — на сегодня это наиболее удобный вариант. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, как происходит открытие ООО и ИП через банк и какие ограничения существуют.
Разборы
Компании обязаны менять летние шины на зимние: точные сроки, когда летняя «резина» под запретом, зависят от климата региона. Разобрали бухгалтерский и налоговый учет зимних и летних шин и рассмотрели конкретный пример.
Обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.
Подарки партнерам на Новый год — это всегда существенные расходы. При этом на них нельзя уменьшить прибыльную базу и придется заплатить НДС в бюджет. Разобрали, какие налоговые последствия возникают при вручении подарков партнерам и привели примеры проводок.
Перед новогодними праздниками бухгалтерам предстоит произвести расчеты с сотрудниками по декабрьским выплатам. Рассказали о нюансах при начислении годовой премии, выплат за отпуска, больничные, командировки и переработки.
Консультации
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Будет ли облагаться НДС последний платеж по договору продажи помещения и земли, который перечислят в январе 2026 года, если ИП с 2026 года становится плательщиком НДС? Продажа произошла 16 июня 2025 года.
Клерк.Премиум — это доступ к эксклюзивным материалам, обучение, консультационная поддержка, полезные сервисы и инструменты, которые помогают бухгалтерам адаптироваться к изменениям и работать без ошибок.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
