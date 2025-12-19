Как бизнесу снизить нагрузку на налоги и администрирование: стратегия на 2026 год

Курсы

С 1 января 2026 года налоговая реформа вводит масштабные изменения по налогам, страховым взносам, спецрежимам (УСН, АУСН, ПСН). Это настоящее испытание для бизнеса, риск не разобраться и получить штрафы… но только не с самым подробным курсом от экспертов «Клерка»! Обучение состоит из восьми учебных модулей — описание изменений, примеры из практики, готовые стратегии для руководителей, собственников и бухгалтеров. А закрепить знания помогут интерактивные тесты.

Одна из главных новостей для бизнеса на УСН — снижение лимита по освобождению от НДС. В 2026 году ИП и организации платят НДС, если их доход за 2025 или в течение 2026 года превысит 20 млн руб. В 2027 и 2028 годах пороговое значение станет еще ниже — сначала 15 млн руб., потом 10 млн руб. Но можно получить освобождение от НДС, если соблюдать определенные правила — подробно об этом узнаете на онлайн-курсе. Кроме того, разобрали обязанности плательщиков НДС и особенности работы в 1С: настройка ставки НДС при УСН, оприходование товаров с НДС, продажа и выписка счетов-фактур, ведение Книги продаж и Книги покупок, заполнение декларации.

Применение НДС при достижении лимита в 20 млн руб. за 2025–2026 годы — это налоговая нагрузка и трудности при администрировании для ИП и организаций на УСН. Но есть легальный способ оптимизировать нагрузку — перейти на АУСН: на этом спецрежиме установлен порог для применения НДС — 60 млн руб. На курсе вы получите подробное руководство по переходу на АУСН и разберетесь с нюансами спецрежима. Отдельный учебный модуль посвящен обязанностям бухгалтера на АУСН.