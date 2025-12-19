Как бизнесу снизить нагрузку на налоги и администрирование: стратегия на 2026 год

Курсы
С 1 января 2026 года налоговая реформа вводит масштабные изменения по налогам, страховым взносам, спецрежимам (УСН, АУСН, ПСН). Это настоящее испытание для бизнеса, риск не разобраться и получить штрафы… но только не с самым подробным курсом от экспертов «Клерка»! Обучение состоит из восьми учебных модулей — описание изменений, примеры из практики, готовые стратегии для руководителей, собственников и бухгалтеров. А закрепить знания помогут интерактивные тесты.
Одна из главных новостей для бизнеса на УСН — снижение лимита по освобождению от НДС. В 2026 году ИП и организации платят НДС, если их доход за 2025 или в течение 2026 года превысит 20 млн руб. В 2027 и 2028 годах пороговое значение станет еще ниже — сначала 15 млн руб., потом 10 млн руб. Но можно получить освобождение от НДС, если соблюдать определенные правила — подробно об этом узнаете на онлайн-курсе. Кроме того, разобрали обязанности плательщиков НДС и особенности работы в 1С: настройка ставки НДС при УСН, оприходование товаров с НДС, продажа и выписка счетов-фактур, ведение Книги продаж и Книги покупок, заполнение декларации.
Применение НДС при достижении лимита в 20 млн руб. за 2025–2026 годы — это налоговая нагрузка и трудности при администрировании для ИП и организаций на УСН. Но есть легальный способ оптимизировать нагрузку — перейти на АУСН: на этом спецрежиме установлен порог для применения НДС — 60 млн руб. На курсе вы получите подробное руководство по переходу на АУСН и разберетесь с нюансами спецрежима. Отдельный учебный модуль посвящен обязанностям бухгалтера на АУСН.
Записи вебинаров
С 2025 года АУСН действует почти во всех регионах страны. Некоторые компании не могут его применять — например, НКО, КФХ, банки, нотариусы, игорный бизнес и прочие. Но для тысяч ИП и организаций на УСН, которые столкнулись с понижением порога дохода до 20 млн руб. для применения НДС, — АУСН это легальный способ снизить налоговую нагрузку. Лимит по доходу и применению НДС на этом спецрежиме — 60 млн руб. Как перейти на АУСН и о каких нюансах помнить — рассказали на вебинаре.
Налоговая реформа 2026 года ставит бизнес в условия, когда оптимизация налогов становится спасительным решением. ФНС знает об этом и проверяет компании и бизнес, если у них резко меняется налоговая нагрузка. Под пристальным вниманием налоговой не только компании, но и их контрагенты. На вебинаре эксперт поделилась как оптимизировать налоговую нагрузку правильно: опираться на методички ФНС, анализировать и сравнивать со средними показателями по отрасли, использовать законные инструменты налогового планирования.
Конспекты вебинаров
Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», ответила на самые волнующие вопросы бухгалтеров по налоговым изменениям 2026 года. Погрузитесь в детали НДС, особенности работы со странами ЕАЭС, подготовки уточненных деклараций, уплаты налога на прибыль при работе с иностранными поставщиками и многое другое. Четко, по делу и с примерами из жизни компаний.
Мини-курсы
Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. НК позволяет ИП и компаниям перенести срок уплаты налога или выплачивать налог частями по графику. Основания для отсрочки или рассрочки перечислены в п. 2 ст. 64 НК. Потребуется подать заявление в ФНС и собрать подтверждающие документы. Ответ от налоговой придет в течение 30 дней.
Какие алименты на детей уплачивают с зарплаты работника: пример расчета. Размер алиментов зависит от регулярности дохода: доход постоянный — алименты рассчитываются в процентах, непостоянный — алименты выплачиваются в твердой сумме. Узнайте по какой формуле считать алименты на детей.
Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать. По закону работник вправе взять оплачиваемый или неоплачиваемый отгул. Правила оформления отгула работодатель устанавливает в локальных актах. У каждой организации могут быть свои правила, четких требований нет. На практике сценарий такой: работник пишет заявление, работодатель согласовывает его и издает приказ о предоставлении отгула. Подробнее — в коротком видео от эксперта.
Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия. В законе нет универсального списка, что не могут продавать ИП. Но есть ограничения по отраслям и продукции. На образовательную и медицинскую деятельность у ИП должна быть лицензия. В мини-курсе — конкретные списки по товарам и деятельности ИП.
Разборы
Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые. Реклама нужна бизнесу для продвижения услуг и бренда. С 1 сентября 2025 года введены строгие правила: теперь нужно проверять статус блогера и площадки для размещения рекламы. А старую рекламу лучше удалить, если она не соответствует новым требованиям. Как и какие расходы на рекламу учитывать в БУ и НУ — в экспертом разборе.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025 года. До Нового года компании сдают уведомления по НДФЛ и страховым взносам. В таблице собрали коды и КБК, которые помогут вам подготовить уведомление и соблюсти сроки сдачи.
Работник постоянно на больничном: что делать работодателю. Закон не ограничивает, сколько дней в году сотрудник может быть на больничном. Как работодателю решить эту проблему без конфликта: например, перевести работника на удаленку. Кроме того, можно напомнить сотруднику о праве на инвалидность, если болезнь и продолжительность больничного это позволяют. Уволить работника можно также по взаимному согласию или при ликвидации организации.
Положение о филиале ООО: образец. Филиал ООО — это не самостоятельная бизнес-единица, но у него много функций. В законе нет четких требований, как составить положение о филиале. Ориентируйтесь на общепринятые нормы: укажите данные филиала (название, местонахождение), цели и функции, полномочия руководящего лица, имущество и на каком балансе числится. В разборе — образец положения о филиале ООО.
Консультации
Ежедневно консультанты «Клерка» отвечают на вопросы пользователей — предпринимателей, собственников, бухгалтеров и всех, кто работает в компаниях или руководит проектами. Консультация — это не просто ответ, а диалог с экспертом в закрепленном чате. Популярностью пользуются вопросы из области бухгалтерского и налогового учета.
Редакция выбрала интересные вопросы этой недели:
Как получить освобождение от НДС компании, занимающейся физкультурно-оздоровительной деятельностью? Какие документы подготовить и есть ли вообще такое право в нашем конкретном случае (нет медицинской лицензии, в штате — только тайские специалисты)?
Можно ли принять кассовые чеки к учету в расходы на АУСН «Доходы минус расходы», если ИП (общепит) закупает продукты для приготовления блюд в сетях «Магнита», «Пятерочки»?
