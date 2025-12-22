Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера

Что изменится в работе с НДС

Повышение основной ставки НДС

Основная ставка НДС вырастет до 22%. Сейчас она составляет 20%. Действовать такая ставка будет в отношении товаров, работ, услуг и имущественных прав — с 1 января 2026 года.

Ставка 10% для социально значимых товаров и специальные ставки для УСН (5 и 7%) не меняются.

В чеках ККТ необходимо будет указывать НДС 22%. Но так как внешнее ПО еще не готово для перехода к новой ставке, налоговики установили льготный период в отношении контроля фискальных документов.

Разработчики кассовой техники планируют закончить доработку программного обеспечения для ККТ к концу 2025 года. После этого пользователи должны будут установить обновления. В данный момент обновлений на рынке еще нет, а их внедрение может занять до четырех месяцев. Поэтому в I квартале налоговики будут информировать бизнес об изменении ставки и отчетности с повышенным показателем, а не проверять правильно ли отражена ставка в чеках ККТ.

Основание — п. 8 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, письма ФНС от 15.12.2025 № АБ-4-20/11248@, от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@.