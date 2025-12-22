Налоговые изменения с 1 января 2026 года: обзор для бухгалтера

Самое главное:
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения по налоговой реформе и другим законам в части бухгалтерского учета.
Вырастет ставка НДС, а порог доходов на УСН для освобождения от уплаты НДС снизится в три раза.
С отчетности за 2025 год нужно заполнять новую форму декларации по налогу на прибыль.
При регистрации бизнеса налоговая больше не будет выдавать свидетельство о постановке на учет.
Что изменится в работе с НДС
Повышение основной ставки НДС
Основная ставка НДС вырастет до 22%. Сейчас она составляет 20%. Действовать такая ставка будет в отношении товаров, работ, услуг и имущественных прав — с 1 января 2026 года.
Ставка 10% для социально значимых товаров и специальные ставки для УСН (5 и 7%) не меняются.
В чеках ККТ необходимо будет указывать НДС 22%. Но так как внешнее ПО еще не готово для перехода к новой ставке, налоговики установили льготный период в отношении контроля фискальных документов.
Разработчики кассовой техники планируют закончить доработку программного обеспечения для ККТ к концу 2025 года. После этого пользователи должны будут установить обновления. В данный момент обновлений на рынке еще нет, а их внедрение может занять до четырех месяцев. Поэтому в I квартале налоговики будут информировать бизнес об изменении ставки и отчетности с повышенным показателем, а не проверять правильно ли отражена ставка в чеках ККТ.
Основание — п. 8 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ, письма ФНС от 15.12.2025 № АБ-4-20/11248@, от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@.
Снижение лимита доходов на УСН для уплаты НДС
В 2025 году бизнес на УСН платит НДС, если за предыдущий год или в текущем году доходы превысили 60 млн рублей.
С 2026 года начинается постепенное снижение лимита для освобождения от НДС. Не платить НДС в 2026 году смогут те компании и ИП на УСН, чей доход не превысил по итогам 2025 года 20 млн рублей. Этот же порог действует для утраты права на освобождение от НДС в течение 2026 года. Если в течение 2026 года доходы бизнеса превысят 20 млн рублей, он станет плательщиком НДС.
Основание — п. 101 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Компании и ИП на УСН, которые впервые станут платить НДС, в первый год смогут отказаться от пониженной ставки 5 или 7% и не ждать пока, истечет срок три года. Но сделать это можно будет только один раз.
Основание — п. 8 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
На 2026 год продлили мораторий на штрафы, если компания или ИП на УСН не подадут декларацию по НДС и допустят это нарушение впервые за налоговые периоды 2026 года.
Основание — ст. 23 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Увеличение количества обязательных реквизитов счетов-фактур
Перечень обязательных реквизитов счетов-фактур дополнили порядковым номером и датой счета-фактуры, выставленного при получении аванса.
Основание — п. 10 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Подтверждение отгрузки электронным УПД
Электронный УПД станет основным электронным документом для подтверждения отгрузки товаров (выполнения работ / оказания услуг).
Электронный УПД объединяет в себе первичный документ и счет-фактуру. Его можно использовать для формирования товарной накладной и акта вместе со счетом-фактурой или раздельно с ним.
С 1 января перестанут действовать электронные форматы:
товарной накладной;
акта выполненных работ и оказанных услуг.
Изменение касается только тех, кто использует отменяемые документы. Те кто сейчас направляет неформализованные электронные документы или бумажные товарные накладные, смогут делать это и в следующем году. Бумажные товарные накладные и акты не отменяют.
Основание — приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.
Что изменится в работе с УСН
Индексация лимитов УСН
На 2026 год для упрощенки установили коэффициент-дефлятор — 1,09.
С учетом индексации пороговые значения будут следующими:
порог доходов для применения УСН — 490,5 рублей;
остаточная (балансовая стоимость) основных средств — 218 млн рублей.
Основание — приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734.
Расширение перечня расходов для УСН
В список расходов добавили:
затраты на дооборудование, реконструкцию и модернизацию нематериальных активов;
другие расходы, которые определяются как для налога на прибыль.
Это значит, что перечень расходов для УСН будет открытым.
Основание — п. 101 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Что изменится в работе с ПСН
Начнется постепенное снижение лимита доходов для работы на ПСН. ИП не сможет работать на этом спецрежиме, если по итогам 2025 года его доходы превысили 20 млн рублей. В 2026 году предприниматель утратит право на применение патента, если в течение года заработает больше 20 млн рублей.
ИП смогут подавать заявление на получение нового патента вместо действующего, если уменьшится количество объектов, которые он использует в деятельности по этому патенту. Соответственно стоимость патента пересчитывается.
Основание — п. 107 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Что изменится в работе с налогом на прибыль
Новая декларация по налогу на прибыль
С отчетности за 2025 год по налогу на прибыль нужно заполнять обновленную форму декларации.
Среди основных изменений:
Добавили лист 05.1, в котором отражают операции с цифровой валютой.
В листе 02 исключили строки — 130, 170, 171. Их заполняли организации с пониженными ставками налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ. Также исключили строки — 352 и 353 для участников специальных инвестконтрактов, 357, 358 и 359 для резидентов территорий опережающего развития и Арктической зоны, 370 и 390 для отделений иностранных организаций.
В лист 08 добавили поле для отражения уникального номера контракта, установленного банком.
Основание — приказ ФНС от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@.
Уменьшение налоговой базы на убытки прошлых лет
Базу по налогу в текущем периоде можно уменьшить на сумму убытков из предыдущих налоговых периодов не более чем на 50%. Это ограничение продлили до конца 2030 года.
Основание — п. 61 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Расширение перечня сомнительных долгов
Список сомнительных долгов дополнили. Подтвержденный судом долг по штрафам, пеням и санкциям по договорам, задолженность по которым признана сомнительной, можно отнести к сомнительным долгам.
Это касается долга по договорам продажи, выполнения работ и оказания услуг.
Основание — п. 53 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Применение повышающего коэффициента по расходам
Будут действовать новые правила для применения повышающего коэффициента по расходам на покупку права на использование ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по лицензионным и сублицензионным соглашениям.
Для применения коэффициент 2 должно будет выполняться условие — Компания по договору не может передать права другим лицам.
Основание — п. 51 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Учет в расходах матпомощи семьям с детьми
Единовременные выплаты семьям с детьми в размере до 1 млн рублей на каждого ребенка освободили от обложения НДФЛ и страховыми взносами. Это материальная помощь сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним.
Сумму единовременной выплаты можно будет включить в расходы при расчете налога на прибыль. Ее учитывают как внереализационные расходы.
Основание — закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ.
Что изменится в работе с НДФЛ и страховыми взносами
Повышение лимита матпомощи семьям с детьми, не облагаемого НДФЛ и страховыми взносами
Сейчас не облагается НДФЛ и страховыми взносами единовременная выплата сотруднику в размере до 50 тыс. рублей на каждого ребенка.
Не облагаемую сумму матпомощи работникам при рождении или усыновлении ребенка увеличили до 1 млн рублей. Также в пределах этого лимита не будут начисляться страховые взносы на травматизм на единовременную выплату.
Основание — закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ, закон от 28.11.2025 № 431-ФЗ.
Освобождение от НДФЛ и страховых взносов расходов на полис ДМС для заграничных командировок
Стоимость полиса ДМС для служебной командировки сотрудника за границу не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.
Основание — п. 37, 138, ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Освобождение от НДФЛ возмещения стоимости утраченного имущества
НДФЛ не будут облагаться суммы возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества, если доход выплачивают по законодательству РФ, актам субъектов РФ и решениям местных органов.
Основание — п. 37, ст.2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Новые коды вычетов и доходов по НДФЛ
Показали в таблице — какие коды вычетов и доходов добавила ФНС, а что исключила.
Код
Расшифровка
✔️ Новые коды вычетов
333
Суммы, которые налогоплательщик заплатил за свое обучение за границей, за обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет, мужа / жены на очной форме за рубежом
334
Расходы родителей на обучение своих детей в возрасте до 24 лет за территорией РФ
518
Вычет из сумм выплат по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственными пенсионными фондами
✔️ Уточнили коды вычетов
320
Дополнили расходами на очное обучение мужа или жены. Только для вычетов на расходы за обучение в РФ
321
Только для вычетов на расходы за обучение в РФ
✔️ Новые коды доходов
2007
Единовременная выплата за особые заслуги на СВО при награждении
1221
Пенсионные взносы, по которым предоставлялся социальный налоговый вычет, учитываемый при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения
1222
Сберегательные взносы, по которым предоставили социальный налоговый вычет, учитываемый при расторжении договора долгосрочных сбережений
1243
Выплаты по договорам долгосрочных сбережений, заключенным гражданами с негосударственными пенсионными фондами
❌Исключили коды доходов
1215
Выплаты при досрочном расторжении договоров с негосударственным пенсионным фондом
3020
Проценты по банковским депозитам
Основание — приказ ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@.
Увеличение предельной базы по страховым взносам
Величина предельной базы по страховым взносам выросла с 2 759 000 рублей до 2 979 000 рублей.
Чем выше этот показатель, тем больше взносов платят работодатели по стандартному тарифу 30%. После превышения порога, действует тариф 15,1%.
Основание — постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705.
Увеличение МРОТ
Сейчас МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей.
С 2026 года этот показатель вырастет до 27 093 рубля.
Основание — закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ.
Частичная отмена пониженных тарифов взносов для МСП
Пониженные тарифы останутся только для компаний и ИП из реестра МСП, которые относятся к приоритетным отраслям и есть в специальном перечне, утвержденном Правительством.
Также платить меньше взносов по-прежнему будет малый бизнес из сферы обрабатывающего производства при выполнении определенных условий и общепит со среднесписочной численностью работников от 250 человек.
Остальные представители МСП переходят на общий тариф 30%.
Основание — п. 140, ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Изменение правил для пониженных тарифов IT-отрасли и радиоэлектронной сферы
Пониженный тариф 7,6% для российских IT-компаний можно будет применять только к части выплат, превышающей предельную базу по страховым взносам. К части выплат до превышения предельной базы действует тариф 15%.
Пониженный тариф 0% для компаний из реестра организаций радиоэлектронной промышленности будет действовать к части выплат, превышающей предельную базу по страховым взносам. К части выплат в рамках единой базы по страховым взносам нужно применять тариф 7,6%.
Начислять страховые взносы по пониженным тарифам такие компании могут с первого числа месяца, в котором они получили документ о госаккредитации или появились в реестре.
Основание — п. 140, ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Начисление взносов с выплат руководителям
Теперь с выплат руководителям нужно будет начислять страховые взносы исходя из МРОТ, если доход за месяц не превышает 27 093 рубля.
Это значит, что даже если у руководителя вообще нет доходов от компании, нужно все равно начислять страховые взносы из МРОТ. То есть новые правила затронут в том числе все фирмы-нулевки.
Основание — п. 137, ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Новые формы заявлений о возврате и зачете положительного сальдо ЕНС
С 15 января 2026 года действуют обновленные формы документов о возврате и зачете налогов и страховых взносов.
Основные изменения в документах:
В заявлении о возврате положительного сальдо ЕНС появились новые поля. В документе можно указать номер платежной карты, выпущенной в РФ. Новое поле для отражения номера записи в ЕРН появилось для физических лиц без статуса ИП. Если заполнить это поле, то не нужно вносить паспортные данные.
В заявлении о возврате сумм, которые не учитываются в совокупной обязанности тоже появилось поле для номера платежной карты. Исключили из формы вид платежа — штраф.
В заявлении о зачете положительного сальдо ЕНС для зачета в счет обязанности третьего лица добавили поле для КПП этого лица.
Приказ ФНС от 07.10.2025 № ЕД-7-8/866@.
Подтверждение постановки на учет с помощью выписки из ЕГРН
Налоговые инспекции больше не будут выдавать при регистрации бизнеса свидетельство о постановке на учет.
С 1 января 2026 года подтвердить постановку на учет и снятие с него можно будет с помощью выписки из ЕГРН.
Основание — закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
С 15 января 2026 года действует новая форма запроса выписки из ЕГРН. Она утверждена приказом ФНС от 13.11.2025 № ЕД-7-14/975@.
