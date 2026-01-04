АУСН 2026: эксперт-практик отвечает на самые острые вопросы бизнеса и бухгалтеров

Переход на АУСН в 2026 году
В перечне кодов ОКВЭД у компании есть запрещенные для АУСН, но деятельность по ним не ведется. Можно ли при этом перейти и работать на АУСН?
— В законе есть требование — соответствие осуществляемой деятельности (а не зарегистрированных кодов) критериям АУСН. Тем не менее, лучше исключить запрещенные коды ОКВЭД из ЕГРЮЛ до подачи заявления на переход на АУСН. Потому что скорее всего придет отказ в переходе на этот спецрежим. В ЛК идет автоматическая проверка при подаче заявления по данным ЕГРЮЛ.
ИП работает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Можно ли принимать на работу сотрудников? Ведь они все имеют право на досрочную пенсию. Как тут применять АУСН?
— АУСН имеет прямой запрет на привлечение персонала для работ, дающих право на досрочное назначение пенсии. В соответствии с ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ, организации и ИП не вправе применять АУСН, если они привлекают персонал для работ, дающих право на досрочное назначение пенсии.
В районах Крайнего Севера все работники автоматически имеют право на льготную (досрочную) пенсию (ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Следовательно, при работе в таких регионах невозможно применять АУСН при наличии сотрудников.
Можно ли перейти на АУСН, если у ИП в штате есть сотрудник с инвалидностью? Можно ли принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста?
— Наличие в штате сотрудника с инвалидностью или предпенсионного возраста не препятствует переходу на АУСН. Инвалиды могут работать на любом налоговом режиме, и их статус не влияет на право применения АУСН.
Нельзя нанимать работников, имеющих право на досрочную пенсию и нерезидентов.
Можно ли не открывать расчетный счет на АУСН в уполномоченном банке, если компания нулевая? А взносы на травматизм оплачивать со счета физлица?
— Требование об открытии счета в уполномоченном банке применяется только при активной работе на АУСН.
Текущая практика: ФНС разъяснила, что счет в уполномоченном банке не является обязательным при нулевой деятельности. При этом на АУСН организации и ИП с сотрудниками обязаны уплачивать фиксированные взносы на травматизм. СФР и ФНС не давали официальных разъяснений об иных способах оплаты, кроме как с расчетного счета самого плательщика.
ИП хочет перейти на АУСН. У него два продуктовых магазина. Будет ли второй магазин считаться обособленным подразделением? Можно ли перейти на АУСН в этом случае?
— У ИП нет обособленных подразделений, поэтому даже 5 магазинов и офисов в разных регионах не препятствуют применению АУСН.
ИП занимается продажами на маркетплейсах. С 2026 года он хочет перейти с УСН «Доходы» на АУСН. Но доход считается по отчету о продажах, а он будет только в январе. Есть риск, что доход превысит лимит 60 млн рублей с учетом доходов по этому отчету. В этом случае ИП рискует получить отказ в переходе на АУСН. На каком режиме он тогда будет работать с 1 января, ведь от УСН он отказался при подаче заявления на АУСН?
— Форма заявления в ЛК — как «два» в одном. Скорее всего, если будет отказ в переходе на АУСН, то и автоматом — отказ от УСН не будет проведен. Но официальных разъяснений на этот счет нет.
Товарные остатки с НДС и кредиторская задолженность при переходе с ОСНО на АУСН
Вопрос по переходным моментам организации с ОСНО на АУСН. Организация переходит на автоупрощенку с 1 января 2026 года. Что делать с товарами на остатке, которые были приобретены с НДС?
— По товарам на остатке с НДС: требуется восстановить входящий НДС, принятый к вычету по остаткам товарно-материальных ценностей на дату перехода (31 декабря 2025 года). Налог восстанавливается в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 170 НК, так как товары продолжат использоваться в деятельности, не облагаемой НДС (АУСН).
Сумма НДС = первоначальная сумма налога × (остаток товаров на конец периода / стоимость всех товаров по закупке).
В расходы по АУСН данные товары принять нельзя.
Что делать с кредиторской задолженностью?
— Кредиторка в виде авансов от покупателей включается в доход. На дату перехода на спецрежим в налоговую базу включаются суммы, не учтенные при расчете налога на прибыль, если они получены до перехода на спецрежим в оплату по договорам, которые налогоплательщик выполняет после перехода на АУСН (ст. 16 закона от 25.05.2022 № 17-ФЗ).
Налог и страховые взносы на АУСН
Страховые взносы с МРОТ на директора. Нужно ли их оплачивать ООО на АУСН?
— Тариф страховых взносов на АУСН — 0%. Значит оплачивать их не придется. Только взносы от НС и ПЗ.
Есть ли на АУСН механизм пересчета налога? Если неверную сумму исчисленного налога заметили не по итогам месяца, а например, спустя пять месяцев.
— Да, конечно, корректировки можно подать в течение 36 месяцев с момента совершения ошибок.
АУСН в различных видах деятельности
ИП занимается гостиничной деятельностью. Если он перейдет на АУСН, нужно ли будет платить турналог? Если да, как турналог вычитать из налогооблагаемой базы?
— Да, при гостиничной деятельности на АУСН необходимо платить туристический налог. При объекте «Доходы минус расходы» он учитывается в составе расходов.
Могут ли ПВЗ WB применять АУСН? Много противоречивых ответов в интернете.
— Изучите текущую редакцию договора. Если речь идет об агентской деятельности, то нет. Если по структуре договор не относится к посредническому договору, а обладает всеми признаками договора об оказании услуг, то может.
В розничном продуктовом магазине часто бывают испорченные товары и неликвид. Можно ли это учесть в расходах на АУСН? Как это оформлять?
— Зависит от момента закупки товаров. Если их купили до перехода на АУСН, то нет, а так — на АУСН расходы учитываются на дату оплаты.
Займы на АУСН
Может ли ИП на АУСН выдавать другим организациям и ИП деньги по договору процентного займа?
— АУСН, также как и УСН, не вправе применять банки и небанковские кредитные организации. Но это не означает прямой запрет на выдачу кредитов. Минфин указал, что ИП на УСН вправе предоставлять займы организациям (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина от 01.08.2017 № 03-11-11/48331). Если применить аналогию, то и на АУСН займы предоставлять можно.
Можно ли на АУСН беспроцентный заем выдавать сотрудникам?
— Нет. В данном случае у работодателя возникает обязанность налогового агента по удержанию НДФЛ по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК), что не предусмотрено 17-ФЗ.
Материальная выгода от экономии на процентах по займам (кредитам) возникает, когда заемщик платит проценты за пользование заемными (кредитными) средствами по ставке меньше 2/3 ставки рефинансирования или не платит совсем, в том числе, при получении беспроцентного займа.
Утрата права на АУСН
Можно ли будет перейти в середине года с УСН на АУСН, если ИП ранее не имел права его применять?
— Если ИП на УСН не имел права на АУСН из-за расчетного счета в неуполномоченном банке, из-за шести сотрудников и т. п., но, например, к июлю 2026 года привел эти показатели в соответствие с требованиями 17-ФЗ, то он может перейти на АУСН с 1 августа 2026 года.
Упрощенная ликвидация на АУСН
Можно ли на АУСН пройти упрощенную ликвидацию предприятия?
— Упрощенная ликвидация доступна для компаний на АУСН в той же мере, что и для других режимов налогообложения. Условия упрощенного порядка ликвидации (ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ):
организация должна быть МСП;
отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;
отсутствие задолженности перед работниками и другими кредиторами;
отсутствие судебных и исполнительных производств;
отсутствие недвижимого имущества и транспорта на балансе;
организация — не плательщик НДС.
При соблюдении этих условий АУСН не создает препятствий для упрощенной ликвидации.
Людмила Ганичева
Основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению
