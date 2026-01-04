АУСН 2026: эксперт-практик отвечает на самые острые вопросы бизнеса и бухгалтеров

Переход на АУСН в 2026 году

В перечне кодов ОКВЭД у компании есть запрещенные для АУСН, но деятельность по ним не ведется. Можно ли при этом перейти и работать на АУСН?

— В законе есть требование — соответствие осуществляемой деятельности (а не зарегистрированных кодов) критериям АУСН. Тем не менее, лучше исключить запрещенные коды ОКВЭД из ЕГРЮЛ до подачи заявления на переход на АУСН. Потому что скорее всего придет отказ в переходе на этот спецрежим. В ЛК идет автоматическая проверка при подаче заявления по данным ЕГРЮЛ.

ИП работает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Можно ли принимать на работу сотрудников? Ведь они все имеют право на досрочную пенсию. Как тут применять АУСН?

— АУСН имеет прямой запрет на привлечение персонала для работ, дающих право на досрочное назначение пенсии. В соответствии с ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ, организации и ИП не вправе применять АУСН, если они привлекают персонал для работ, дающих право на досрочное назначение пенсии.​

В районах Крайнего Севера все работники автоматически имеют право на льготную (досрочную) пенсию (ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Следовательно, при работе в таких регионах невозможно применять АУСН при наличии сотрудников.

Можно ли перейти на АУСН, если у ИП в штате есть сотрудник с инвалидностью? Можно ли принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста?

— Наличие в штате сотрудника с инвалидностью или предпенсионного возраста не препятствует переходу на АУСН. Инвалиды могут работать на любом налоговом режиме, и их статус не влияет на право применения АУСН.

Нельзя нанимать работников, имеющих право на досрочную пенсию и нерезидентов.

Можно ли не открывать расчетный счет на АУСН в уполномоченном банке, если компания нулевая? А взносы на травматизм оплачивать со счета физлица?

— Требование об открытии счета в уполномоченном банке применяется только при активной работе на АУСН.

Текущая практика: ФНС разъяснила, что счет в уполномоченном банке не является обязательным при нулевой деятельности. При этом на АУСН организации и ИП с сотрудниками обязаны уплачивать фиксированные взносы на травматизм. СФР и ФНС не давали официальных разъяснений об иных способах оплаты, кроме как с расчетного счета самого плательщика.

ИП хочет перейти на АУСН. У него два продуктовых магазина. Будет ли второй магазин считаться обособленным подразделением? Можно ли перейти на АУСН в этом случае?

— У ИП нет обособленных подразделений, поэтому даже 5 магазинов и офисов в разных регионах не препятствуют применению АУСН.

ИП занимается продажами на маркетплейсах. С 2026 года он хочет перейти с УСН «Доходы» на АУСН. Но доход считается по отчету о продажах, а он будет только в январе. Есть риск, что доход превысит лимит 60 млн рублей с учетом доходов по этому отчету. В этом случае ИП рискует получить отказ в переходе на АУСН. На каком режиме он тогда будет работать с 1 января, ведь от УСН он отказался при подаче заявления на АУСН?

— Форма заявления в ЛК — как «два» в одном. Скорее всего, если будет отказ в переходе на АУСН, то и автоматом — отказ от УСН не будет проведен. Но официальных разъяснений на этот счет нет.