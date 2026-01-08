Льготные ставки УСН в 2026 году: перечень видов деятельности, условия, таблица по регионам

Что случилось

Накануне Нового года Правительство опубликовало долгожданный перечень с видами деятельности, для которых субъекты РФ смогут устанавливать пониженные ставки по УСН в 2026 году.

Основание — распоряжение Правительства от 30.12.2025 № 4176-р

Почему это важно. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ внес множество изменений в Налоговый кодекс, которые касаются, в том числе, п. 1 и п. 2 ст. 346.20 НК. В этих пунктах прописаны положения о возможности регионов устанавливать ставки для бизнеса на УСН ниже базовых:

от 1 до 6% — вместо стандартной 6% для УСН «Доходы»;

от 5 до 15% — вместо стандартной 15% для УСН «Доходы минус расходы».

До 2026 года субъекты РФ сами определяли виды деятельности и условия, при которых компании и ИП на УСН могли платить налог по пониженным ставкам. Льготу давали бизнесу из той отрасли, которую регионы хотели поддержать и развить. В разных регионах круг налогоплательщиков, которым власти субъекта устанавливали пониженные ставки, отличался. Регионы с выгодными ставками становились местом притяжения для бизнеса и причиной налоговой миграции.

Но налоговая реформа 2025 года внесла коррективы, которые пресекли быстрый эффект от фиктивной миграции. С 2025 года при переезде бизнеса в льготный регион пониженная ставка становится доступной не сразу. После смены региона налог по прежней (базовой) ставке нужно продолжать платить в течение трех лет. Поэтому рассчитывать на льготу по налогу на УСН можно было только в долгосрочной перспективе.

С 2026 года виды деятельности и критерии для применения регионами пониженных ставок по УСН утверждает Правительство. А субъекты РФ внедряют льготы, ориентируясь на распоряжение Правительства, которое включает потенциальный круг льготников. Регионы больше не могут устанавливать виды деятельности и условия для работы на пониженных ставках на свое усмотрение. Можно сказать, что теперь действует двухуровневая система предоставления льготы для бизнеса на УСН: сначала принимается решение на уровне Правительства, затем льготу реализуют на уровне регионов в рамках распоряжения от Федеральной власти.

Кроме того, опубликованное распоряжение Правительства устанавливает виды деятельности и критерии для применения налоговых каникул впервые зарегистрированными ИП. С 2026 года здесь тоже действует двухуровневое регулирование, аналогичное внедрению в регионах пониженных ставок по УСН.