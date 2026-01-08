Льготные ставки УСН в 2026 году: перечень видов деятельности, условия, таблица по регионам

Самое главное:
Вышло распоряжение Правительства с перечнем видов деятельности для применения пониженных ставок УСН в регионах.
Виды деятельности из перечня также распространяются на налоговые каникулы ИП в субъектах РФ.
Правительство установило критерий для применения льгот в регионах.
Что случилось
Накануне Нового года Правительство опубликовало долгожданный перечень с видами деятельности, для которых субъекты РФ смогут устанавливать пониженные ставки по УСН в 2026 году.
Основание — распоряжение Правительства от 30.12.2025 № 4176-р
Почему это важно. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ внес множество изменений в Налоговый кодекс, которые касаются, в том числе, п. 1 и п. 2 ст. 346.20 НК. В этих пунктах прописаны положения о возможности регионов устанавливать ставки для бизнеса на УСН ниже базовых:
от 1 до 6% — вместо стандартной 6% для УСН «Доходы»;
от 5 до 15% — вместо стандартной 15% для УСН «Доходы минус расходы».
До 2026 года субъекты РФ сами определяли виды деятельности и условия, при которых компании и ИП на УСН могли платить налог по пониженным ставкам. Льготу давали бизнесу из той отрасли, которую регионы хотели поддержать и развить. В разных регионах круг налогоплательщиков, которым власти субъекта устанавливали пониженные ставки, отличался. Регионы с выгодными ставками становились местом притяжения для бизнеса и причиной налоговой миграции.
Но налоговая реформа 2025 года внесла коррективы, которые пресекли быстрый эффект от фиктивной миграции. С 2025 года при переезде бизнеса в льготный регион пониженная ставка становится доступной не сразу. После смены региона налог по прежней (базовой) ставке нужно продолжать платить в течение трех лет. Поэтому рассчитывать на льготу по налогу на УСН можно было только в долгосрочной перспективе.
С 2026 года виды деятельности и критерии для применения регионами пониженных ставок по УСН утверждает Правительство. А субъекты РФ внедряют льготы, ориентируясь на распоряжение Правительства, которое включает потенциальный круг льготников. Регионы больше не могут устанавливать виды деятельности и условия для работы на пониженных ставках на свое усмотрение. Можно сказать, что теперь действует двухуровневая система предоставления льготы для бизнеса на УСН: сначала принимается решение на уровне Правительства, затем льготу реализуют на уровне регионов в рамках распоряжения от Федеральной власти.
Кроме того, опубликованное распоряжение Правительства устанавливает виды деятельности и критерии для применения налоговых каникул впервые зарегистрированными ИП. С 2026 года здесь тоже действует двухуровневое регулирование, аналогичное внедрению в регионах пониженных ставок по УСН.
Налоговые каникулы — это возможность работать на ставке по УСН 0% в течение двух лет со дня регистрации ИП. Такая преференция доступна только для предпринимателей, которые зарегистрировались в первый раз. Также ИП должны вести определенные виды деятельности и соответствовать критериям, установленным Правительством. До 2026 года налоговые каникулы устанавливали на уровне регионов, теперь субъекты РФ действуют в рамках перечня от Правительства.
Что это значит для бизнеса
Опубликованное распоряжение включает перечень видов деятельности и критерии для внедрения пониженных ставок по УСН и налоговых каникул для ИП на уровне регионов. То есть в документе указан круг потенциальных льготников, в рамках которых субъекты РФ могут реализовывать преференции.
Кто может претендовать на пониженные ставки по УСН на основании распоряжения Правительства — организации и ИП с любым видом деятельности, кроме запрещенных НК — например, осуществляемых ломбардами, организаторами азартных игр, страховщиками и т. д. Перечень включает все двузначные коды ОКВЭД.
Критерий доступности региональных льгот — годовой доход бизнеса не более 490,5 млн рублей.
Срок действия распоряжения — в течение 2026 года.
Ограничения по видам деятельности и условиям для применения льгот на 2026 год Правительство фактически не установило. Таким образом, в 2026 году регионы могут сами решать, какой бизнес поддерживать пониженными ставками по УСН или налоговыми каникулами. Если власти субъектов РФ не решат внести изменения, то можно ориентироваться на действующие региональные законы в части УСН.
Но так как распоряжение Правительства действует всего лишь один год, на следующий год Федеральные власти могут ужесточить условия, сократив перечень видов деятельности и дополнив критерии. Поэтому больше не получится спланировать эффект от налоговой миграции даже в долгосрочной перспективе — через три года.
Посмотреть ставки налога по УСН, которые действуют в вашем регионе можно на сайте ФНС. Покажем на примере Москвы. Информацию по ставкам можно посмотреть здесь в разделе «Особенности регионального законодательства».
Чтобы посмотреть льготы для другого субъекта РФ, нужно сменить регион в верхней части страницы.
Таблица с пониженными ставками УСН по регионам на 2026 год
Собрали в таблицу данные по пониженным ставкам УСН, которые регионы установили на 2026 год. Виды экономической деятельности и критерии для применения льготы нужно уточнить в действующем законе региона, который указали в таблице.
Регион
Налоговая база на УСН
Ставка налога по УСН
Регламентирующий закон
Москва
Доходы минус расходы
10%
ст. 1 Закона г. Москвы от 07.10.2009 N 41
Московская область
Доходы
1%
Закон Московской области от 12.02.2009 N 9/2009-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%
Санкт-Петербург
Доходы
1%
Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 N 185-36
Доходы минус расходы
5%, 7%
Ленинградская область
Доходы
1%, 2%, 3%
ст. 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-8 Областного закона Ленинградской области от 12.10.2009 N 78-оз
Доходы минус расходы
5%
ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 12.10.2009 N 78-оз
Республика Адыгея
Доходы
2%
Закон Республики Адыгея от 06.11.2025 N 471
Доходы минус расходы
7%
Республика Алтай
Доходы
1%
Закон Республики Алтай от 03.07.2009 N 26-РЗ
Доходы минус расходы
5%
Республика Башкортостан
Доходы
1%
Законы Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 576-з, от 28.06.2024 N 147-з, от 22.12.2025 N 371-з
Доходы минус расходы
5%
Республика Бурятия
Доходы
1%, 3,2%
ст. 1 Закона Республики Бурятия от 28.11.2023 N 179-VII
Доходы минус расходы
5%, 10%
Республика Дагестан
Доходы
1%
ч. 1.1, 1.2, 1.3 ст. 1 Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 N 26
Доходы минус расходы
5%
ч. 1, 1.2 ст. 1 Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 N 26
Республика Ингушетия
Доходы
1%, 2%
Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 N 53-РЗ
Доходы минус расходы
5%, 14,7%
Кабардино-Балкарская Республика
Доходы минус расходы
9%, 12%, 15%
ст. 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 N 22-РЗ
Республика Калмыкия
Доходы
1%
Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 N 243-VI-З
Доходы минус расходы
5%
Карачаево-Черкесская Республика
Доходы
2%, 4%
ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 N 85-РЗ
Доходы минус расходы
9%
Республика Карелия
Доходы
1%, 3%, 4%, 6%
ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 N 384-ЗРК
Доходы минус расходы
5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 12,5%, 15%
Республика Крым
Доходы
1%
ст. 2-4, 2-5 Закона Республики Крым от 29.12.2014 N 59-ЗРК/2014
Доходы минус расходы
5%
Республика Марий Эл
Доходы
1%, 6%
ст. 8 Закона Республики Марий Эл от 27.10.2011 N 59-З
Доходы минус расходы
5%, 15%
Республика Саха (Якутия)
Доходы
1%, 2%, 3,5%, 4%, 6%
ст. 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V
Доходы минус расходы
5%, 8,9%, 10%, 15%
Республика Северная Осетия-Алания
Доходы
1%
ст. 2 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 N 70-РЗ, ч. 1 ст. 3.5 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 N 67-РЗ
Доходы минус расходы
5%
ст. 3 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 N 70-РЗ, ч. 2 ст. 3.5 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 N 67-РЗ
Республика Татарстан
Доходы
1%
ст. 1.1 Закона Республики Татарстан от 17.06.2009 N 19-ЗРТ
Доходы минус расходы
5%
ст. 1 Закона Республики Татарстан от 17.06.2009 N 19-ЗРТ
Республика Тыва
Доходы
1%, 5%
Закон Республики Тыва от 10.07.2009 N 1541 ВХ-2
Доходы минус расходы
5%, 12%
Удмуртская Республика
Доходы
5%
Закон Удмуртской Республики от 28.11.2025 N 72-РЗ
Доходы минус расходы
14%
Республика Хакасия
Доходы
1%, 2%, 4%
Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 N 123-ЗРХ
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
Чеченская Республика
Доходы
1%, 2%, 6%
Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 N 49-РЗ
Доходы минус расходы
5%, 7%, 15%
Чувашская Республика - Чувашия
Доходы
4%
ст. 39.1 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 N 38
Доходы минус расходы
10%, 12%
Алтайский край
Доходы
3%
ч. 1 ст. 1 Закона Алтайского края от 30.11.2017 N 89-ЗС
Доходы минус расходы
7,5%
ч. 2 ст. 1 Закона Алтайского края от 30.11.2017 N 89-ЗС
Забайкальский край
Доходы
1%, 3%, 4%
Закон Забайкальского края от 04.05.2010 N 360-ЗЗК
Доходы минус расходы
5%
Камчатский край
Доходы
1%, 3%, 4%, 5%
ст. 4 Закона Камчатского края от 26.11.2021 N 6
Доходы минус расходы
5%, 10%
Красноярский край
Доходы
1%, 3%
Закон Красноярского края от 19.11.2020 N 10-4347
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
Пермский край
Доходы
1%, 2%, 4%
ст. 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 N 466-ПК,
ст. 2 Закона Пермского края от 30.04.2025 N 426-ПК
Доходы минус расходы
5%, 7%, 10%
Приморский край
Доходы
1%, 3%
Закон Приморского края от 13.12.2018 N 414-КЗ
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
Ставропольский край
Доходы
1%
ст. 1.2 Закона Ставропольского края от 17.04.2012 N 39-кз
Доходы минус расходы
5%
ч. 1 ст. 1 Закона Ставропольского края от 17.04.2012 N 39-кз
Хабаровский край
Доходы
5%
ст. 11.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 N 308
Доходы минус расходы
8%
Амурская область
Доходы
1%, 2%, 3%, 4%
Закон Амурской области от 03.04.2020 N 492-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7%, 7,5%, 11%
Архангельская область
Доходы
1%, 3%
Закон Архангельской области от 27.04.2020 N 254-16-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7,5%, 8%
Закон Архангельской области от 30.09.2019 N 131-10-ОЗ
Белгородская область
Доходы
1%, 2%
ч. 4, 6 ст. 2 Закона Белгородской области от 14.07.2010 N 367
Доходы минус расходы
5%
ч. 5 ст. 2 Закона Белгородской области от 14.07.2010 N 367
Брянская область
Доходы
1%, 3%
ст. 2 Закона Брянской области от 29.07.2025 N 63-З
Доходы минус расходы
10%, 12%
Владимирская область
Доходы
4%
Закон Владимирской области от 10.11.2015 N 130-ОЗ
Доходы минус расходы
10%
Вологодская область
Доходы
1%, 2%, 4%
Закон Вологодской области от 26.10.2018 N 4424-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%
Воронежская область
Доходы
1%, 4%
ст. 1.2, 1.3 Закона Воронежской области от 05.04.2011 N 26-ОЗ
Доходы минус расходы
5%
ст. 1 Закона Воронежской области от 05.04.2011 N 26-ОЗ
Ивановская область
Доходы
4%
ч. 2.3, 2.8 ст. 1 Закона Ивановской области от 20.12.2010 N 146-ОЗ, Закон Ивановской области от 26.12.2025 N 88-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%
ч. 2.1, 2.7, 2.9 ст. 1 Закона Ивановской области от 20.12.2010 N 146-ОЗ, Закон Ивановской области от 26.12.2025 N 88-ОЗ
Иркутская область
Доходы
1%
ст. 2, 3, 4, 4(4) Закона Иркутской области от 30.11.2015 N 112-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
Калужская область
Доходы
1%
Закон Калужской области от 18.12.2008 N 501-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7%, 10%
Кемеровская область
Доходы
1%, 3%, 6%
ст. 1-3, 1-9, 1-10, 1-11 Закона Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ,
ст. 3 Закона Кемеровской области от 02.06.2011 N 64-ОЗ,
ч. 2.1 ст. 5-4 Закона Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 9%, 15%
ст. 1, 1-9, 1-10, 1-11 Закона Кемеровской области от 26.11.2008 N 99-ОЗ,
ст. 3 Закона Кемеровской области от 02.06.2011 N 64-ОЗ,
ст. 3, ч. 2.1 ст. 5-4 Закона Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ
Кировская область
Доходы
1%, 3%
п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона Кировской области от 09.05.2022 N 69-ЗО, Законы Кировской области от 27.02.2024 N 246-ЗО, от 30.10.2024 N 319-ЗО, 04.03.2025 N 368-ЗО
Доходы минус расходы
5%, 6%, 7,5%
п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона Кировской области от 30.04.2009 N 366-ЗО,
п. 2 ч. 1 ст. 1 Закона Кировской области от 09.05.2022 N 69-ЗО, Законы Кировской области от 27.02.2024 N 246-ЗО, от 30.10.2024 N 319-ЗО, 04.03.2025 N 368-ЗО
Костромская область
Доходы
1%, 4%
ч. 1.1, 1.3, 1.4 ст. 2 Закона Костромской области от 23.10.2012 N 292-5-ЗКО
Доходы минус расходы
5%, 10%
ч. 1, 1.3, 1.4 ст. 2 Закона Костромской области от 23.10.2012 N 292-5-ЗКО
Курганская область
Доходы
1%
ст. 1 Закон Курганской области от 24.11.2009 N 502
Доходы минус расходы
5%, 10%
Курская область
Доходы
1%, 5%
ст. 1.1, 1.4, 1.5 Закона Курской области от 04.05.2010 N 35-ЗКО
Доходы минус расходы
5%
ст. 1, 1.4, 1.5 Закона Курской области от 04.05.2010 N 35-ЗКО
Липецкая область
Доходы
1%, 3%, 4%, 5%
ст. 4, 4.1 Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 233-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%
ст. 2, 4.1 Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 233-ОЗ
Магаданская область
Доходы
1%, 3%
Закон Магаданской области от 27.11.2015 N 1950-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
Закон Магаданской области от 29.07.2009 N 1178-ОЗ
Мурманская область
Доходы
1%, 3%, 6%
Закон Мурманской области от 03.03.2009 N 1075-01-ЗМО
Доходы минус расходы
5%, 10%, 15%
Нижегородская область
Доходы
1%
Закон Нижегородской области от 30.12.2020 N 172-З
Доходы минус расходы
5%
Новгородская область
Доходы
1%, 2%, 3%
ст. 1 Областного закона Новгородской области от 31.03.2009 N 487-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7%, 10%
Новосибирская область
Доходы
1%
ст. 5.2.3 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ
Доходы минус расходы
5%
Омская область
Доходы
1%
ст. 2 Закона Омской области от 25.05.2020 N 2270-ОЗ
Доходы минус расходы
5%
Пензенская область
Доходы
1%
Закон Пензенской области от 18.10.2024 N 4424-ЗПО
Доходы минус расходы
5%
Псковская область
Доходы
1%, 4,5%
ч. 10, 11, 14 ст. 1 Закона Псковской области от 29.11.2010 N 1022-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%, 12%, 15%
ч. 1, 10, 11, 14 ст. 1 Закона Псковской области от 29.11.2010 N 1022-ОЗ
Рязанская область
Доходы
1%, 2%, 3%
ст. 1 Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 35-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
ст. 2 Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 35-ОЗ
Саратовская область
Доходы
2%
Закон Саратовской области от 25.11.2015 N 152-ЗСО
Доходы минус расходы
7,5%
Сахалинская область
Доходы
1%, 4%
Закон Сахалинской области от 10.02.2009 N 4-ЗО
Доходы минус расходы
5%, 10%, 13%
Смоленская область
Доходы
1%, 6%
Закон Смоленской области от 14.11.2019 N 113-з
Доходы минус расходы
5%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 13%, 14%, 15%
Закон Смоленской области от 30.11.2016 N 122-з
Тверская область
Доходы
1,5%, 3%
ч. 1, 2 ст. 1 Закона Тверской области от 29.11.2019 N 73-ЗО
Доходы минус расходы
5%, 7,5%
ч. 1, 2 ст. 2 Закона Тверской области от 29.11.2019 N 73-ЗО
Томская область
Доходы минус расходы
5%, 10%, 15%
ст. 1 Закона Томской области от 07.04.2009 N 51-ОЗ
Тульская область
Доходы
1%, 3%
ст. 1, 3, 3-1, 3-2 Закона Тульской области от 26.10.2017 N 80-ЗТО, Закон Тульской области от 18.07.2025 N 59-ЗТО
Доходы минус расходы
5%, 7%, 10%
ст. 1, 2, 3-2 Закона Тульской области от 26.10.2017 N 80-ЗТО, Закон Тульской области от 18.07.2025 N 59-ЗТО
Тюменская область
Доходы
1%, 4%
Закон Тюменской области от 31.03.2015 N 21
Доходы минус расходы
5%
Ульяновская область
Доходы
1%
Закон Ульяновской области от 03.03.2009 N 13-ЗО
Доходы минус расходы
5%, 10%
Севастополь
Доходы минус расходы
5%
ч. 1 ст. 2 Закона города Севастополя от 14.11.2014 N 77-ЗС
Еврейская автономная область
Доходы минус расходы
5%, 8%, 10%
Закон Еврейской автономной области от 24.12.2008 N 501-ОЗ
Ненецкий автономный округ
Доходы
1%
ст. 1.1 Закона Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 N 55-ОЗ
Доходы минус расходы
5%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Доходы
1%, 5%
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2008 N 166-оз
Доходы минус расходы
5%, 7%, 10%
Чукотский автономный округ
Доходы
1%, 4%
ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 6.1 Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%
ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 6.1 Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ
1%, 5%
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 N 66-ЗАО
5%
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2008 N 112-ЗАО
Если у вас возникли вопросы по условиям применения льготной ставки на УСН или по налоговым каникулам в вашем регионе, можно уточнить информацию в «Клерк.Консультациях».
