НДС на УСН в 2026 году: рекомендации ФНС, которые нельзя пропустить

Что случилось
С 2026 года плательщиков НДС на УСН станет больше, так как порог доходов для освобождения от работы с этим налогом снизили в три раза — с 60 млн рублей до 20 млн рублей. Причем большинство таких организаций и ИП будут работать с НДС впервые.
ФНС выпустила подробные рекомендации — как работать с НДС на УСН в 2026 году. В методичке можно найти ответы на следующие вопросы:
Кто должен платить НДС на УСН с 2026 года, а кого не касается эта обязанность.
Как правильно посчитать 20 млн рублей — что включать в доходы, а что нет.
Какую ставку налога выбрать и условия ее применения.
Как правильно рассчитать НДС и в какой момент возникает такая обязанность.
В каких случаях можно делать налоговые вычеты по НДС.
Что делать с НДС по длящимся договорам, которые подписали до 2026 года.
Как бизнесу на УСН выдавать чеки ККТ, если с 2026 года он стал плательщиком НДС, и другие практические вопросы.
То есть в разъяснениях есть и базовые правила, которые помогут разобраться с НДС новичкам, и более узкие вопросы — например, по длящимся договорам, заключенным до 2026 года.
Кто должен платить НДС на УСН с начала 2026 года
С 1 января 2026 года плательщиком НДС становятся организации и ИП на УСН, у которых доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей.
Если такой бизнес будет осуществлять операции, которые не облагаются НДС или не признаются объектом налогообложения, обязанности по уплате НДС не возникнет. Но в этом случае все равно придется подавать в налоговую декларацию по НДС по таким операциям. Они отражаются в разделе 7 отчета.
Сумму дохода нужно будет отслеживать каждый год, так как в дальнейшем пороговое значение для перехода на НДС при УСН будет снижаться. Ориентироваться нужно на лимиты из таблицы.
Организация или ИП на УСН становится плательщиком НДС
Условие
С 2026 года
Доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей
С 2027 года
Доходы за 2026 год превысили 15 млн рублей
С 2028 года и в последующие годы
Доходы за 2027 год превысили 10 млн рублей
Как правильно посчитать пороговое значение — 20 млн рублей
Пороговое значение нужно считать кассовым методом, так же как и доходы для расчета налога на УСН.
Если в 2025 году совмещали режимы УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то для расчета лимита нужно суммировать доходы по двум таким режимам. В этом случае по патенту нужно учитывать фактические доходы, которые получил ИП.
Важно: агенты на УСН в лимит 20 млн рублей включают только агентское вознаграждение.
Кто должен начать платить НДС на УСН в течение 2026 года
Если бизнес на УСН не вошел в число плательщиков НДС с начала 2026 года, но в течение года заработал больше 20 млн рублей (при этом не более 490,5 млн рублей), он переходит на НДС. Обязанность платить НДС возникает с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения порогового значения. В последующие годы нужно следовать такому же правилу.
Важно: значение 490,5 млн рублей указано с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год — 1,09.
Пример. Компания заработала в 2025 году 17 млн рублей. Значит с 1 января 2026 года обязанности платить НДС у нее не возникло. В августе 2026 года доходы компании превысят 20 млн рублей. Поэтому с сентября 2026 года нужно будет исчислять и платить НДС. Получается, что с января по август включительно компания работает без НДС, а с сентября уже с этим налогом. Первую декларацию по НДС нужно будет подать по итогам III квартала 2026 года.
Когда начинать платить НДС новому бизнесу на УСН, открытому в 2026 году
Если доходы организации или ИП, зарегистрированных в 2026 году, в течение года не превысили 20 млн рублей, считать и платить НДС в этом году не нужно.
Если в течение 2026 года доходы нового бизнеса превысят 20 млн рублей (при этом будут меньше 490,5 млн рублей), он становится плательщиком НДС с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения порогового значения.
Кто освобожден от уплаты НДС на УСН с 2026 года
Если доходы бизнеса по итогам 2025 года не превысили пороговое значение 20 млн рублей, обязанности платить НДС не будет (п. 1 ст. 145 НК). При этом освобождение от работы с этим налогом действует автоматически, никакие заявления или уведомления направлять в налоговую не нужно.
Освобожденный от НДС бизнес на упрощенке не ведет книги покупок и продаж и не сдает в налоговую декларацию по НДС.
Важно: даже если компания или ИП освобождены от НДС, налог все равно придется платить:
если выставили счет-фактуру с выделенным НДС;
выступили в качестве налогового агента по НДС;
ввезли в Россию импортные товары.
Какую ставку НДС можно выбрать и как это сделать
Есть общие ставки НДС — 0%, 22%, 10%. А есть специальные ставки — 5% или 7%. Они отличаются условиями применения и возможностью делать налоговые вычеты по НДС.
Выбранную ставку налогоплательщик должен указывать во всех первичных документах, счетах-фактурах, УПД и декларациях по НДС. При этом эту ставку нужно применять ко всем операциям без исключения.
Если бизнес выбрал специальную ставку и у него есть операции, которые облагаются по ставке 0%, он может ее применять. Речь об операциях, связанных с экспортом товаров, услугами международных перевозок и транспортно-экспедиционными услугами.
Важно: о выбранной ставке не нужно уведомлять ФНС. Налоговая узнает о ней из первой декларации по НДС, которую сдаст организация или ИП.
С 1 января 2026 года можно применять пониженные ставки НДС:
5% — если доходы бизнеса за 2025 год находятся в диапазоне 20–250 млн рублей.
7% — если доходы бизнеса за 2025 год находятся в диапазоне 250–450 млн рублей.
Если в 2025 году компания или ИП заработали меньше 20 млн рублей, а в течение 2026 года превысили этот лимит, то пороговые значения доходов (250 и 450 млн рублей) нужно проиндексировать на коэффициент-дефлятор — 1,09. Таким образом, применять пониженные ставки при переходе на НДС в течение 2026 года можно при уровне доходов:
от 20 до 272,5 млн рублей включительно — ставка 5%;
от 272,5 до 490,5 млн рублей — ставка 7%.
Важные условия при работе на ставках 5 и 7%:
Входной НДС к вычету применять нельзя.
Ставку нужно применять минимум 12 кварталов подряд. Отсчет стартует с периода, за который подали первую декларацию по НДС с пониженной ставкой.
Досрочно прекратить работать на специальной ставке НДС можно:
Если утратить право на ее применение. Это может произойти, когда доходы бизнеса превысят пороговое значение — 490,5 млн рублей.
Если с нового года бизнес перестанет быть плательщиком НДС. Например, если доходы за 2026 год не превысят 15 млн рублей, соответственно в 2027 году налогоплательщик получит автоматическое освобождение.
Если бизнес на УСН в 2026 году впервые перешел на работу с пониженной ставкой НДС. В этом случае в течение года компания или ИП могут отказаться от специальной ставки и не ждать, пока пройдет три года.
Главный критерий, который влияет на выбор ставки НДС — структура затрат бизнеса. Подготовили памятку в виде таблицы, как выбрать более выгодную ставку НДС.
Ставка НДС
Условия
Общая ставка НДС — 22% (10%) с правом вычета входного НДС
Большая часть покупателей и заказчиков ведут деятельность, облагаемую НДС
Пониженная ставка НДС — 5 или 7% без права вычета входного НДС
Основная доля расходов бизнеса без НДС — например, закупка у ИП, который работает без НДС, фонд оплаты труда.
Большая часть покупателей — физлица или бизнес, который работает без НДС
Важно: покупатель, который работает на общей ставке, может принять к вычету входной НДС, указанный в счете-фактуре, даже если он исчислен по ставкам 5 или 7%.
Когда применять расчетные ставки НДС
Существуют расчетные ставки НДС — 10/110, 22/122, 5/105, 7/107 (п. 4 ст. 164 НК). Их используют в отдельных случаях — например, если получили аванс. В этой ситуации стоимость товара уже включает НДС. Поэтому, чтобы выделить налог, нужно стоимость товара умножить на соответствующую расчетную ставку.
Соответствие расчетных ставок применяемой показали в таблице.
Бизнес на УСН работает со ставкой НДС
Соответствующая расчетная ставка
22%
22/122
10%
10/110
5%
5/105
7%
7/107
Пример. ИП в 2026 году работает с НДС со ставкой 5%. Он получил аванс в сумме 50 000 рублей. Эта сумма уже включает НДС. Чтобы выделить налог, нужно поступивший аванс умножить на расчетную ставку 5/105.
Сумма НДС = 50 000 рублей * 5/105 = 2 380,95 рублей.
Как считать НДС по длящимся договорам, заключенным до 2026 года
Если аванс получен в 2025 году в период освобождения от НДС, а поставка товара будет в 2026 году после утраты права на освобождение, платить НДС с аванса не нужно. При этом, при отгрузке в 2026 году предъявить покупателю НДС сверх цены, указанной в договоре, можно только при достигнутом соглашении об изменении цены длящегося договора с доплатой НДС продавцу. В этом случае налог считают по ставке НДС, с которой работают. Если покупатель не согласен, НДС нужно считать по расчетной ставке.
Если цену длящегося договора увеличил суд с учетом постановления КС от 25.11.2025 № 41-П, бизнес корректирует сумму НДС на основании решения суда, которое вступило в силу.
Важно: если в 2026 году бизнес освобожденный от НДС или работающий со ставкой 5% (7%), подписывает договор с покупателем и предполагает, что на момент отгрузки его доходы превысят 20 млн рублей, в договор можно включить положение о возможности увеличения его цены на сумму НДС. В этом случае покупатель доплатит бизнесу на УСН соответствующий НДС.
Какие переходные положения предусмотрены
Если бизнес стал с 2026 года плательщиком НДС и выбрал общую ставку 22% (10%), он может принять к вычету суммы входного НДС по товарам, которые приобрели, но не использовали до конца 2025 года. Основание — п. 9–9.1 ст. 8 закона № 176-ФЗ и п. 8 ст. 145 НК.
Бизнес на УСН, который платит НДС, должен восстановить входной налог, ранее принятый к вычету:
Если переходит с общей ставки 22% на специальную — 5 или 7%.
Если с начала 2026 года автоматически получает освобождение от НДС, так как доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей. При этом в 2025 году применялась ставка 20%.
В этих случаях ранее принятый к вычету входной НДС нужно заплатить в бюджет в составе общей суммы налога, указанной в декларации. Сделать это можно только по товарам, которые используются для освобожденных от НДС операций или облагаемых по пониженным ставкам.
Входной НДС восстанавливают в первом квартале, в котором применяется специальная ставка 5 или 7%, или в IV квартале до начала применения освобождения от НДС.
Что в итоге
В методических рекомендациях ФНС подробно описаны правила работы с НДС на УСН. Новичкам не придется штудировать Налоговый кодекс — вся база есть в одном документе. А если возникнут сложные вопросы, ответ можно найти в «Клерк.Консультациях» среди проведенных ранее консультаций. Доступ есть у всех подписчиков пакета «Клерк.Премиум». Если аналогичного решения в базе не оказалось, смело задавайте свой собственный вопрос — опытный эксперт подготовит ответ всего за три часа.
