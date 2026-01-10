НДС на УСН в 2026 году: рекомендации ФНС, которые нельзя пропустить

Какую ставку НДС можно выбрать и как это сделать

Есть общие ставки НДС — 0%, 22%, 10%. А есть специальные ставки — 5% или 7%. Они отличаются условиями применения и возможностью делать налоговые вычеты по НДС.

Выбранную ставку налогоплательщик должен указывать во всех первичных документах, счетах-фактурах, УПД и декларациях по НДС. При этом эту ставку нужно применять ко всем операциям без исключения.

Если бизнес выбрал специальную ставку и у него есть операции, которые облагаются по ставке 0%, он может ее применять. Речь об операциях, связанных с экспортом товаров, услугами международных перевозок и транспортно-экспедиционными услугами.

Важно: о выбранной ставке не нужно уведомлять ФНС. Налоговая узнает о ней из первой декларации по НДС, которую сдаст организация или ИП.

С 1 января 2026 года можно применять пониженные ставки НДС:

5% — если доходы бизнеса за 2025 год находятся в диапазоне 20–250 млн рублей.

7% — если доходы бизнеса за 2025 год находятся в диапазоне 250–450 млн рублей.

Если в 2025 году компания или ИП заработали меньше 20 млн рублей, а в течение 2026 года превысили этот лимит, то пороговые значения доходов (250 и 450 млн рублей) нужно проиндексировать на коэффициент-дефлятор — 1,09. Таким образом, применять пониженные ставки при переходе на НДС в течение 2026 года можно при уровне доходов:

от 20 до 272,5 млн рублей включительно — ставка 5%;

от 272,5 до 490,5 млн рублей — ставка 7%.

Важные условия при работе на ставках 5 и 7%:

Входной НДС к вычету применять нельзя.

Ставку нужно применять минимум 12 кварталов подряд. Отсчет стартует с периода, за который подали первую декларацию по НДС с пониженной ставкой.

Досрочно прекратить работать на специальной ставке НДС можно:

Если утратить право на ее применение. Это может произойти, когда доходы бизнеса превысят пороговое значение — 490,5 млн рублей.

Если с нового года бизнес перестанет быть плательщиком НДС. Например, если доходы за 2026 год не превысят 15 млн рублей, соответственно в 2027 году налогоплательщик получит автоматическое освобождение.

Если бизнес на УСН в 2026 году впервые перешел на работу с пониженной ставкой НДС. В этом случае в течение года компания или ИП могут отказаться от специальной ставки и не ждать, пока пройдет три года.

Главный критерий, который влияет на выбор ставки НДС — структура затрат бизнеса. Подготовили памятку в виде таблицы, как выбрать более выгодную ставку НДС.

Ставка НДС Условия Общая ставка НДС — 22% (10%) с правом вычета входного НДС Большая часть покупателей и заказчиков ведут деятельность, облагаемую НДС Пониженная ставка НДС — 5 или 7% без права вычета входного НДС Основная доля расходов бизнеса без НДС — например, закупка у ИП, который работает без НДС, фонд оплаты труда. Большая часть покупателей — физлица или бизнес, который работает без НДС