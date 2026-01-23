ФНС перепроверяет каждую сделку: как проявить должную осмотрительность в 2026 году

Записи вебинаров

Отсутствие доказательств должной осмотрительности — даже если вы не участвовали в схемах — может обернуться доначислениями и штрафом до 20% от суммы операции. Но Налоговый кодекс дает шанс: при наличии смягчающих обстоятельств — в том числе подтвержденной проверки контрагента — штраф могут снизить в два и более раз.

На мастер-классе с профессиональным налоговым консультантом 7-го уровня квалификации и действительным членом ИПБ России Сусанной Колесниковой разобрали пошаговую проверку контрагента, а также выяснили как фиксировать результаты проверки и составить ходатайства о снижении штрафа по ст. 122 НК.

В новых реалиях без финансового планирования не может существовать ни один бизнес: оно позволяет заранее понять, достаточно ли средств на уплату налогов, выплату заработной платы и развитие. Спикер Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем рассказал об основных инструментах финансового планирования, которые можно внедрить сразу — без управленческого образования и без внедрения сложных ERP-систем.

Научитесь контролировать денежные потоки с помощью понятных и эффективных таблиц и инструментов.

В 2026 году в кадровом учете и в расчетах с персоналом по оплате труда множество нововведений. На практической консультации с экспертом Еленой Пономаревой узнаете о ключевых изменениях и как они повлияют на работу бухгалтера и кадровика.

Данные по всем операциям селлеров с 2026 года налоговики получают напрямую от маркетплейсов. Теперь даже незначительное расхождение между декларацией и информацией от площадки может привести к блокировке счета по статье 76 НК.

На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса рассказала, как работать в новых условиях. Узнаете, какие ошибки автоматически ведут к блокировке счета, разберем практические кейсы и предоставим четкий алгоритм защиты от блокировок.