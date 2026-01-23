ФНС перепроверяет каждую сделку: как проявить должную осмотрительность в 2026 году

Записи вебинаров
Отсутствие доказательств должной осмотрительности — даже если вы не участвовали в схемах — может обернуться доначислениями и штрафом до 20% от суммы операции. Но Налоговый кодекс дает шанс: при наличии смягчающих обстоятельств — в том числе подтвержденной проверки контрагента — штраф могут снизить в два и более раз.
На мастер-классе с профессиональным налоговым консультантом 7-го уровня квалификации и действительным членом ИПБ России Сусанной Колесниковой разобрали пошаговую проверку контрагента, а также выяснили как фиксировать результаты проверки и составить ходатайства о снижении штрафа по ст. 122 НК.
Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа
В новых реалиях без финансового планирования не может существовать ни один бизнес: оно позволяет заранее понять, достаточно ли средств на уплату налогов, выплату заработной платы и развитие. Спикер Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем рассказал об основных инструментах финансового планирования, которые можно внедрить сразу — без управленческого образования и без внедрения сложных ERP-систем.
Научитесь контролировать денежные потоки с помощью понятных и эффективных таблиц и инструментов.
В 2026 году в кадровом учете и в расчетах с персоналом по оплате труда множество нововведений. На практической консультации с экспертом Еленой Пономаревой узнаете о ключевых изменениях и как они повлияют на работу бухгалтера и кадровика.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Данные по всем операциям селлеров с 2026 года налоговики получают напрямую от маркетплейсов. Теперь даже незначительное расхождение между декларацией и информацией от площадки может привести к блокировке счета по статье 76 НК.
На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса рассказала, как работать в новых условиях. Узнаете, какие ошибки автоматически ведут к блокировке счета, разберем практические кейсы и предоставим четкий алгоритм защиты от блокировок.
Забирайте полный гайд по штрафам 2026
Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум
Конспект вебинаров
Вместе с аудитором Анной Тетерлевой, к.э.н., директором аудиторской компании и экспертом по аудиту, бухучету и МСФО, разобрали ключевые проводки декабря, годовой отчет 2025 года и частые ошибки, а также изменения, которые надо учесть.
Мини-курсы
Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке. Из мини-курса узнаете, когда допускается односторонний отказ от договора и что делать при нарушении сделки. Также рассказали, что указать в договоре, чтобы избежать споров.
Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Дополнительные выходные предоставляют сверх отпуска. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, кому положены дополнительные отгулы и нужно ли их оплачивать, а также кто может взять такой выходной за свой счет.
Как увеличить уставный капитал общества. Уставный капитал — это минимальная сумма денег или имущества, гарантирующая защиту интересов кредиторов. В мини-курсе разбираем способы увеличения уставного капитала — с помощью имущества, за счет вкладов участников и с помощью вкладов третьих лиц.
Как ИП рассчитать доходы для алиментов. С каких доходов уплачивают алименты и кто может на них претендовать? Как рассчитывают доход ИП для алиментов на разных системах налогообложения? Нужно ли платить алименты, если ИП получил убыток? В мини-курсе ответили на популярные вопросы про расчет доходов ИП для алиментов.
Разборы
Сальдо — или остаток по счету — один из ключевых бухгалтерских терминов. Рассказываем о смысле этого понятия и видах сальдо, а также о порядке расчета сальдо в бухучете.
Страхование сотрудников по программе добровольного медицинского страхования — распространенная практика. При этом ДМС считается сложным элементом бухгалтерского и налогового учета. Разобрали, на что обратить внимание при оформлении документов, чтобы не столкнуться с доначислением налогов.
Подготовили подробный разбор о продлении договора ГПХ с физическим лицом, включая возможные способы пролонгации и нюансы, на которые нужно обратить внимание. Также на примере рассказали, как составить соглашение о продлении договора ГПХ.
Для работы сообща, но без создания общего юрлица можно заключить договор простого товарищества. Из разбора узнаете, в чем особенности простого товарищества, как его создать и кто может стать товарищем. Также рассказали о вкладах (что ими может быть и как внести) и ответственности.
Консультации
Оперативные ответы практикующих экспертов на вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам доступны с подпиской Клерк.Премиум. Задавайте свой вопрос на сервисе Клерк.Консультации и общайтесь с консультантом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Как должна выглядеть пояснительная записка к балансу за 2025 г. ООО на УСН?
Может ли получение оплаты наличными или на личный счет стать причиной утраты права на АУСН?
