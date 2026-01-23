8097 Премиум Ленд 21.01
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Клерк.Премиум
Обзоры для бухгалтера
ФНС перепроверяет каждую сделку: как проявить должную осмотрительность в 2026 году

ФНС перепроверяет каждую сделку: как проявить должную осмотрительность в 2026 году

Проявление должной осмотрительности в 2026 году — необходимость: в условиях реформы налоговая внимательно следит за всеми сделками. Рассказываем, как избежать доначислений и штрафа до 20% от суммы операции. А также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.  

Записи вебинаров

Отсутствие доказательств должной осмотрительности — даже если вы не участвовали в схемах — может обернуться доначислениями и штрафом до 20% от суммы операции. Но Налоговый кодекс дает шанс: при наличии смягчающих обстоятельств — в том числе подтвержденной проверки контрагента — штраф могут снизить в два и более раз. 

На мастер-классе с профессиональным налоговым консультантом 7-го уровня квалификации и действительным членом ИПБ России Сусанной Колесниковой разобрали пошаговую проверку контрагента, а также выяснили как фиксировать результаты проверки и составить ходатайства о снижении штрафа по ст. 122 НК.

В новых реалиях без финансового планирования не может существовать ни один бизнес: оно позволяет заранее понять, достаточно ли средств на уплату налогов, выплату заработной платы и развитие. Спикер Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем рассказал об основных инструментах финансового планирования, которые можно внедрить сразу — без управленческого образования и без внедрения сложных ERP-систем. 

Научитесь контролировать денежные потоки с помощью понятных и эффективных таблиц и инструментов.

В 2026 году в кадровом учете и в расчетах с персоналом по оплате труда множество нововведений. На практической консультации с экспертом Еленой Пономаревой узнаете о ключевых изменениях и как они повлияют на работу бухгалтера и кадровика.

Данные по всем операциям селлеров с 2026 года налоговики получают напрямую от маркетплейсов. Теперь даже незначительное расхождение между декларацией и информацией от площадки может привести к блокировке счета по статье 76 НК

На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса рассказала, как работать в новых условиях. Узнаете, какие ошибки автоматически ведут к блокировке счета, разберем практические кейсы и предоставим четкий алгоритм защиты от блокировок.

Забирайте полный гайд по штрафам 2026

Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум

Конспект вебинаров

Вместе с аудитором Анной Тетерлевой, к.э.н., директором аудиторской компании и экспертом по аудиту, бухучету и МСФО, разобрали ключевые проводки декабря, годовой отчет 2025 года и частые ошибки, а также изменения, которые надо учесть. 

Мини-курсы

  1. Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке. Из мини-курса узнаете, когда допускается односторонний отказ от договора и что делать при нарушении сделки. Также рассказали, что указать в договоре, чтобы избежать споров.

  2. Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Дополнительные выходные предоставляют сверх отпуска. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, кому положены дополнительные отгулы и нужно ли их оплачивать, а также кто может взять такой выходной за свой счет.

  3. Как увеличить уставный капитал общества. Уставный капитал — это минимальная сумма денег или имущества, гарантирующая защиту интересов кредиторов. В мини-курсе разбираем способы увеличения уставного капитала — с помощью имущества, за счет вкладов участников и с помощью вкладов третьих лиц.

  4. Как ИП рассчитать доходы для алиментов. С каких доходов уплачивают алименты и кто может на них претендовать? Как рассчитывают доход ИП для алиментов на разных системах налогообложения? Нужно ли платить алименты, если ИП получил убыток? В мини-курсе ответили на популярные вопросы про расчет доходов ИП для алиментов. 

Разборы

Сальдо — или остаток по счету — один из ключевых бухгалтерских терминов. Рассказываем о смысле этого понятия и видах сальдо, а также о порядке расчета сальдо в бухучете.

Страхование сотрудников по программе добровольного медицинского страхования — распространенная практика. При этом ДМС считается сложным элементом бухгалтерского и налогового учета. Разобрали, на что обратить внимание при оформлении документов, чтобы не столкнуться с доначислением налогов.

Подготовили подробный разбор о продлении договора ГПХ с физическим лицом, включая возможные способы пролонгации и нюансы, на которые нужно обратить внимание. Также на примере рассказали, как составить соглашение о продлении договора ГПХ.

Для работы сообща, но без создания общего юрлица можно заключить договор простого товарищества. Из разбора узнаете, в чем особенности простого товарищества, как его создать и кто может стать товарищем. Также рассказали о вкладах (что ими может быть и как внести) и ответственности.

Забирайте полный гайд по штрафам 2026

Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум

Консультации

Оперативные ответы практикующих экспертов на вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам доступны с подпиской Клерк.Премиум. Задавайте свой вопрос на сервисе Клерк.Консультации и общайтесь с консультантом в формате диалога.

Среди самых популярных вопросов этой недели:

  1. Как должна выглядеть пояснительная записка к балансу за 2025 г. ООО на УСН?

  2. Может ли получение оплаты наличными или на личный счет стать причиной утраты права на АУСН?

Клерк.Премиум — обучение и экспертная поддержка в одной подписке. Разборы изменений и сложных вопросов, курсы и вебинары, полезные сервисы и инструменты: Клерк.Премиум поможет адаптироваться к нововведениям и работать без ошибок.

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

45 177 подписчиков200 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум