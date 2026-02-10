Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год: формы, пояснения и правила заполнения

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

Пояснения — это неотъемлемая часть упрощенной бухгалтерской отчетности коммерческих организаций и НКО. В пояснениях раскрываются сведения, необходимые пользователям бухотчетности для принятия экономических решений, когда они недостаточно раскрыты в отчетных формах.

Главные изменения в части пояснений, которые ввел ФСБУ 4/2023:

Пояснения теперь входят в обязательный состав бухотчетности, в том числе и упрощенной. Закреплен минимальный состав информации, который необходимо раскрыть в пояснениях. Отражать сведения в пояснениях нужно в той же последовательности, в какой они представлены в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах / отчете о целевом использовании средств.

В пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности обязательно нужно включить:

Информацию, что бухотчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Сведения об учетной политике компании — в части показателей и групп показателей, которые отражены в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах / отчете о целевом использовании средств. То есть нужно отразить положения учетной политики, которые помогут пользователю отчетности понять, как формировались ее показатели.

Другие существенные данные о финансовом состоянии компании на отчетную дату, финансовых итогах деятельности.

Основание — п. 54 ФСБУ 4/2023.

Если есть существенная информация, которая могла бы быть отражена в приложениях, таких как отчет о движении денежных средств или отчет об изменениях капитала, то компания должна принять решение — перенести такую информацию в развернутые пояснения или заполнить указанные формы. Принятое решение нужно зафиксировать в учетной политике в целях бухгалтерского учета.

Каждое пояснение должно иметь свой номер. А рядом с показателем бухгалтерской отчетности, к которому относится пояснение, должен быть проставлен этот номер.

Рисунок. Номер пояснения в бухгалтерском балансе

Пояснения можно оформить в текстовом виде или в таблице. Как правило, удобнее комбинировать оба способа.

Образцы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах можно посмотреть в приложении № 8 к ФСБУ 4/2023.

Если не подать пояснения, которые теперь являются неотъемлемой составляющей бухгалтерской отчетности, то считается что отчетность не существует. Так как, если какой-то составляющей отчетности не хватает, она не может считаться бухгалтерской отчетностью. За это может последовать штраф — административный по ст. 19.7 КоАП и налоговый по ст. 120 НК за отсутствие бухотчетности (от 10 до 30 тыс. рублей).