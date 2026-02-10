Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год: формы, пояснения и правила заполнения

Самое главное:
Отличие упрощенной бухотчетности от полной.
Упрощенную бухгалтерскую отчетность могут формировать не все.
Есть обязательный состав упрощенной бухотчетности.
Новые правила формирования упрощенной бухотчетности по ФСБУ 4/2023.
Пояснения к упрощенной бухотчетности.
Что такое упрощенная бухгалтерская отчетность
За 2025 год бухгалтерскую отчетность компании сдают по новым правилам ФСБУ 4/2023.
Главное отличие упрощенной бухгалтерской отчетности от стандартной — сокращенное количество форм и отсутствие подробной детализации по данным в строках отчетов.
Что включает упрощенная бухгалтерская отчетность:
Для коммерческих организаций — бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения.
Для некоммерческих организаций — бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения.
Основание — п. 52 ФСБУ 4/2023.
Кто может сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность за 2025 год
Если организация применяет упрощенные способы ведения учета, она может формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность. Но такой порядок доступен не всем компаниям.
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета вправе применять:
малый бизнес (субъекты малого предпринимательства), если его бухотчетность не подлежит обязательному аудиту;
некоммерческие организации;
участники проекта «Сколково».
Основание — ч. 4, 5 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Кто относится к субъектам малого предпринимательства: шпаргалка для бизнеса
Критерий
Условие
Основание
Среднесписочная численность работников за прошлый год
Максимум 100 человек
Доход за прошлый год (без НДС)
800 млн рублей
п. 3 ч. 1.1 ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, постановление Правительства от 04.04.2016 № 265
Для хозяйственных обществ, товариществ, партнерств
Выполняется хотя бы одно из обязательных требований
Вновь созданные организации
Такие компании автоматически относятся к микропредприятиям
Кто не может применять упрощенные способы ведения учета и сдавать бухотчетность в сокращенной форме:
компании, отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законом;
кредитные потребительские кооперативы;
жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
бюджетные организации;
микрофинансовые организации;
адвокатские бюро и палаты, коллегии адвокатов;
нотариальные палаты;
юридические консультации;
организации — иностранные агенты.
Важно! Компании, которые вправе вести бухучет в упрощенном порядке, сами выбирают, как им сдавать бухгалтерскую отчетность — по упрощенной системе или по общим правилам. Основание — п. 51 приказа Минфина от 04.10.2023 № 157н. Решение о применении упрощенных форм должно быть зафиксировано в учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Как формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность за 2025 год: общие правила
При подготовке упрощенной бухгалтерской отчетности компании могут:
Формировать сокращенный пакет отчетности. Нужно составить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (для коммерческих организаций) или отчет о целевом использовании средств (для НКО) и пояснения. Основание — п. 52 ФСБУ 4/2023.
Заполнять упрощенные формы перечисленных отчетов. Для этого нужно взять образцы упрощенных форм из приложения № 9 к ФСБУ 4/2023 и скорректировать их с учетом сведений по деятельности компании. Основание — п. 63 ФСБУ 4/2023.
Отдельные показатели в упрощенных формах отчетности можно объединять в группы. При этом в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах или отчете о целевом использовании средств можно отражать только итоговые показатели по группам — без подробной детализации по включенным в них показателям. Это касается показателей из п. 9, 26, 34, 35 ФСБУ 4/2023. Основание — п. 53 ФСБУ 4/2023.
Пустые строки в упрощенных отчетных формах прочеркивают или удаляют. Основание — п. п. 52, 54, 66 ФСБУ 4/2023.
Пример структуры сокращенного баланса:
Актив
Пассив
Материальные внеоборотные активы
Капитал
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы
Долгосрочные заемные средства
Запасы
Другие долгосрочные обязательства
Денежные средства и денежные эквиваленты
Краткосрочные заемные средства
Финансовые и другие оборотные активы
Краткосрочная кредиторская задолженность
—
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС
БАЛАНС
При формировании упрощенной отчетности необходимо соблюдать общие требования к бухотчетности и сдавать ее вовремя. К требованиям, которым должна соответствовать отчетность, относятся:
достоверность — прозрачное представление о финансовом состоянии компании на отчетную дату;
полезность — информация должна быть уместной, надежной, сравнимой и своевременной;
полнота — комплексное представление о финансовом состоянии компании;
существенность — должны быть только те показатели, от которых зависит принятие экономических решений;
нейтральность — не должно быть преимуществ в удовлетворении интересов одних групп пользователей отчетности перед другими;
последовательность — нужно применять принятые содержание и формы отчетности от одного отчетного периода к другому.
Срок сдачи за 2025 год — такой же, как и для обычной бухотчетности — не позднее 31 марта 2026 года.
Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год
Пояснения — это неотъемлемая часть упрощенной бухгалтерской отчетности коммерческих организаций и НКО. В пояснениях раскрываются сведения, необходимые пользователям бухотчетности для принятия экономических решений, когда они недостаточно раскрыты в отчетных формах.
Главные изменения в части пояснений, которые ввел ФСБУ 4/2023:
Пояснения теперь входят в обязательный состав бухотчетности, в том числе и упрощенной.
Закреплен минимальный состав информации, который необходимо раскрыть в пояснениях.
Отражать сведения в пояснениях нужно в той же последовательности, в какой они представлены в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах / отчете о целевом использовании средств.
В пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности обязательно нужно включить:
Информацию, что бухотчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.
Сведения об учетной политике компании — в части показателей и групп показателей, которые отражены в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах / отчете о целевом использовании средств. То есть нужно отразить положения учетной политики, которые помогут пользователю отчетности понять, как формировались ее показатели.
Другие существенные данные о финансовом состоянии компании на отчетную дату, финансовых итогах деятельности.
Основание — п. 54 ФСБУ 4/2023.
Если есть существенная информация, которая могла бы быть отражена в приложениях, таких как отчет о движении денежных средств или отчет об изменениях капитала, то компания должна принять решение — перенести такую информацию в развернутые пояснения или заполнить указанные формы. Принятое решение нужно зафиксировать в учетной политике в целях бухгалтерского учета.
Каждое пояснение должно иметь свой номер. А рядом с показателем бухгалтерской отчетности, к которому относится пояснение, должен быть проставлен этот номер.
Пояснения можно оформить в текстовом виде или в таблице. Как правило, удобнее комбинировать оба способа.
Образцы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах можно посмотреть в приложении № 8 к ФСБУ 4/2023.
Если не подать пояснения, которые теперь являются неотъемлемой составляющей бухгалтерской отчетности, то считается что отчетность не существует. Так как, если какой-то составляющей отчетности не хватает, она не может считаться бухгалтерской отчетностью. За это может последовать штраф — административный по ст. 19.7 КоАП и налоговый по ст. 120 НК за отсутствие бухотчетности (от 10 до 30 тыс. рублей).
Чек-лист: что нужно учесть при составлении упрощенной бухгалтерской отчетности
Малые предприятия, за некоторым исключением, могут применять упрощенные способы ведения учета и сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Обязательный состав упрощенной бухотчетности — бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (для коммерческих компаний) / отчет о целевом использовании средств (для НКО), пояснения.
Можно применять сокращенные формы бухотчетности. Для этого нужно взять образцы упрощенных форм из приложения № 9 к ФСБУ 4/2023 и скорректировать их с учетом сведений по деятельности компании.
Отдельные показатели можно объединять в группы. При этом в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах или отчете о целевом использовании средств можно отражать только итоговые показатели по группам — без подробной детализации по включенным в них показателям.
При формировании упрощенной отчетности необходимо соблюдать общие требования к бухотчетности и сдавать ее в установленный срок.
Пояснения теперь входят в обязательный состав бухотчетности, в том числе и упрощенной.
Уточнен минимальный состав сведений, которые необходимо раскрывать в пояснениях. Образцы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведены в приложении № 8 к ФСБУ 4/2023.
Возникли вопросы при формировании годовой отчетности — ответ можно найти в «Клерк.Консультациях» среди проведенных ранее консультаций. Доступ к сервису есть у всех подписчиков пакета «Клерк.Премиум». Если аналогичного решения в базе не оказалось, смело задавайте свой собственный вопрос — опытный эксперт подготовит ответ всего за три часа.
