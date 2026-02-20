Как избежать блокировки расчетного счета в 2026 году

Также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
Расчетные счета компаний и ИП все чаще подвергаются блокировке по 115-ФЗ. В 2026 году тенденция сохранится, тем более что законодатели готовят новые изменения. На вебинаре спикер Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ рассказала, как безопасно работать с расчетным счетом и не попасть под блокировку, что делать для «разблокировки» и как минимизировать риски для компании и ИП. Также разобрали свежие кейсы и примеры типовых ситуаций.
Изменения в бухучете и налогах происходят на постоянной основе. На консультации с к.э.н., доцентом, аттестованным преподавателем ИПБР России Верой Сокуренко узнаете о последних новшествах в бухгалтерском и налоговом учете и получите ответы на часто задаваемые вопросы. Также разберем бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2025 год и ФСБУ 4/2023.
В 2026 году бизнес работает в новых реалиях. На вебинаре спикер Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» представила практическое руководство по безопасному совмещению УСН и ПСН. Разобрали лимиты и ограничения при совмещении и выяснили, как не «слететь» с патента из-за типичных ошибок. Также узнаете особенности совмещения налоговых режимов для разных видов деятельности и для одного вида деятельности, но в разных регионах.
Конспект вебинара
Бухгалтерские данные — важный источник для финансового планирования. Спикер Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminsky, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем рассказал, как бухгалтеру понять финансовое планирование и какие инструменты помогут стать эффективнее.
Мини-курсы
Когда можно перенести отпуск без согласия работника. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, когда можно перенести отпуск и возможен ли перенос без согласия работника во время его болезни, а также каким работникам переносить отпуск запрещено. А еще рассказали об особенностях переноса отпуска во время выполнения оборонного заказа.
Что такое транзитные операции и какие последствия у них бывают. О транзитных операциях часто говорят в контексте блокировки счетов. Рассказываем, что такое «транзитные операции», по каким признакам их можно распознать и какие последствия бывают при подобной операции.
Платежные агенты: кто это такие и чем занимаются. За пару минут узнаете, кто такие платежные агенты и чем они занимаются. Также рассказали, какие требования должен соблюдать платежный агент и какие ограничения для них существуют.
Ликвидация ООО на АУСН в упрощенном порядке: когда увольнять работников. Разбираем ликвидацию ООО на АУСН в упрощенном порядке — условия, особенности, порядок проведения. Также из мини-курса узнаете, может ли ФНС отказать в ликвидации и допускается ли увольнение сотрудников во время этой процедуры.
Разборы
Замена дивидендов премией генеральному директору рассматривается ФНС как необоснованная налоговая выгода. Суды поддерживают данную позицию, даже если формально все было по закону. Разобрали, почему замена дивидендов премией является необоснованной налоговой выгодой, что выдает дивиденды и какие выводы нужно сделать.
С 2026 года произошли изменения в части налогообложения процентов по вкладам ИП. Если ранее такие проценты облагались налогом по УСН, то с 2026 года — НДФЛ. Рассказали обо всех нюансах и разобрали, как считают налог со вкладов ИП на УСН в 2026 году. Также в разборе вы найдете примеры расчета налога с процентов для ИП.
При методе начисления дебиторка списывается в налоговом учете за счет резерва по сомнительным долгам, а безнадежная — во внереализационные расходы. Из разбора узнаете, что важно учесть, чтобы избежать претензий со стороны ИФНС. Рассказали, когда дебиторка может быть признана безнадежной и когда налоговая будет против.
Получили решение ИФНС о привлечении к ответственности, изучили документы и обнаружили, что налоговики применили неверную статью НК? Разобрались, можно ли в такой ситуации избежать штрафа.
Клерк.Консультации
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Как рассчитать задолженность сотрудника по алиментам при получении исполнительного листа?
Какие формы бухгалтерской отчетности должна сдать в 2026 году относящаяся к МСП организация за 2025 год? Обязательна ли пояснительная записка к балансу?
