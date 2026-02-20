Как избежать блокировки расчетного счета в 2026 году

Записи вебинаров

Расчетные счета компаний и ИП все чаще подвергаются блокировке по 115-ФЗ. В 2026 году тенденция сохранится, тем более что законодатели готовят новые изменения. На вебинаре спикер Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ рассказала, как безопасно работать с расчетным счетом и не попасть под блокировку, что делать для «разблокировки» и как минимизировать риски для компании и ИП. Также разобрали свежие кейсы и примеры типовых ситуаций.

Изменения в бухучете и налогах происходят на постоянной основе. На консультации с к.э.н., доцентом, аттестованным преподавателем ИПБР России Верой Сокуренко узнаете о последних новшествах в бухгалтерском и налоговом учете и получите ответы на часто задаваемые вопросы. Также разберем бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2025 год и ФСБУ 4/2023.

В 2026 году бизнес работает в новых реалиях. На вебинаре спикер Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» представила практическое руководство по безопасному совмещению УСН и ПСН. Разобрали лимиты и ограничения при совмещении и выяснили, как не «слететь» с патента из-за типичных ошибок. Также узнаете особенности совмещения налоговых режимов для разных видов деятельности и для одного вида деятельности, но в разных регионах.