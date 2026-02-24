Премиум ДЗО моб
Персонифицированные сведения
Изменения в персонифицированном учете и в страховании от несчастных случаев в 2026 году: обзор 

С 1 июля 2026 года работодатели перестанут перечислять страховые взносы на компенсации удаленным сотрудникам за использование личного оборудования. Одновременно отменится необходимость сообщать в СФР ряд сведений по обособленным подразделениям. А с 1 сентября у некоторых страхователей появятся новые обязанности. 

Самое главное:

  • Список сотрудников, по которым нужно подавать в СФР данные о страховом стаже станет шире.

  • Увеличат объем сведений по договорам ГПХ, которые заказчики подают в СФР.

  • Срок подачи данных в СФР для назначения пенсий станет больше.

  • Состав данных индивидуального лицевого счета станет шире. 

  • Перечень изменений в страховании от несчастных случаев.

Что случилось

Госдума приняла поправки в законы:

  • о персонифицированном учете — от 01.04.1996 № 27-ФЗ;

  • о страховании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (травматизм) — от 24.07.1998 № 125-ФЗ;

  • о страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства (от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Основание — закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.

Что изменится в персонифицированном учете

Страхователям (компаниям и ИП) придется подавать в СФР больше сведений по сотрудникам и исполнителям.

Расширили список сотрудников для подачи сведений о страховом стаже

Станет больше сотрудников, по которым работодатели должны будут подавать данные о страховом стаже в СФР. Эти сведения компании и ИП подают в составе формы ЕФС-1 — в части подраздела 1.2 раздела 1. Отчет подают ежегодно — не позднее 25 января следующего за отчетным года.

Сейчас сведения направляют по работникам с особыми условиями расчета страхового стажа, включая условия, дающие право досрочно выйти на пенсию. Например, это касается сотрудников, которые выполняли определенные работы в сельском хозяйстве, работали под землей, в районах Крайнего севера или пострадали от радиации на Чернобыльской АЭС.

Перечень таких сотрудников пополнят две новые категории:

  • работники, которые в отчетном периоде временно приостановили госслужбу из-за мобилизации или контрактной службы (по ст. 53.1 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

  • работники — бывшие служители церкви в отчетном году.

Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.

Расширили объем сведений в СФР по договорам ГПХ

Компании и ИП, которые заключили или прекратили с исполнителем договор ГПХ, помимо стандартных сведений в СФР должны будут дополнительно включать информацию:

  • о наличии в договоре условия об уплате взносов на травматизм, если заказчик добровольно решил их платить;

  • о конкретных временных промежутках выполнения работ или оказания услуг по договору.

Для передачи данных используется форма ЕФС-1 — в части подраздела 1.1 подраздела 1. Отправить сведения в СФР нужно не позже следующего рабочего дня после подписания или расторжения договора ГПХ.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Увеличили срок подачи сведений для назначения пенсий 

Сейчас при выходе работника на пенсию подать сведения о страховом стаже нужно в течение трех календарных дней, с момента, когда он обратился, или поступил запрос из СФР. Новый порядок увеличит этот срок до трех рабочих дней.

За это время работодатель должен будет подготовить и отправить:

  • сведения о сотруднике, обратившемся за назначением страховой или накопительной пенсии;

  • информацию о заявителе на получение срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений;

  • документы, которые подтверждают право сотрудника на досрочную пенсию;

  • любые другие документы, которые влияют на назначение пенсии.

Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.

Расширили перечень сведений индивидуального лицевого счета

Состав данных индивидуального лицевого счета станет шире. Туда войдут:

  • сведения о других периодах, которые учитывают в стаже для расчета пособий по болезни и беременности и родам;

  • данные о сумме страховых взносов на случай временной нетрудоспособности по доле единого тарифа 8,9%, начиная с 1 января 2023 года;

  • сведения о сумме доходов сотрудников, с выплат которым взносы начисляют по доле единого тарифа 8,9%;

  • данные о сумме доходов работников, с выплат которым компании и ИП на АУСН не считают взносы, рассчитанной СФР с суммы выплат этим лицам по доле единого тарифа 8,9%;

  • информация о сроках получения сотрудником больничного, декретного и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Что изменится в страховании от несчастных случаев

Компаниям больше не придется подавать в СФР следующие сведения по обособленным подразделениям:

  • о регистрации, закрытии, смене названия или адреса обособленных подразделений, имеющих банковские счета и выплачивающих деньги физическим лицам;

  • о закрытии банковских счетов таких подразделений;

  • о прекращении права подразделений начислять выплаты гражданам.

Такие данные напрямую в Соцфонд будет передавать электронно налоговая инспекция.

Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.

Еще ряд изменений в страховании от несчастных случаев:

  • Компенсация удаленным сотрудникам за личное оборудование не будет облагаться взносами, если сумма не превышает 35 рублей в день или равна фактическим расходам работника, подтвержденным документами.

  • Требование об уплате недоимки, пеней и штрафов будут направлять в течение трех месяцев после обнаружения задолженности менее 500 рублей, сохраняющейся на конец расчетного периода.

  • Величина пени будет ограничена суммой самой задолженности.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2026 года.

