Изменения в персонифицированном учете и в страховании от несчастных случаев в 2026 году: обзор 

Самое главное:
Список сотрудников, по которым нужно подавать в СФР данные о страховом стаже станет шире.
Увеличат объем сведений по договорам ГПХ, которые заказчики подают в СФР.
Срок подачи данных в СФР для назначения пенсий станет больше.
Состав данных индивидуального лицевого счета станет шире.
Перечень изменений в страховании от несчастных случаев.
Что случилось
Госдума приняла поправки в законы:
о персонифицированном учете — от 01.04.1996 № 27-ФЗ;
о страховании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (травматизм) — от 24.07.1998 № 125-ФЗ;
о страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства (от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Основание — закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ.
Что изменится в персонифицированном учете
Страхователям (компаниям и ИП) придется подавать в СФР больше сведений по сотрудникам и исполнителям.
Расширили список сотрудников для подачи сведений о страховом стаже
Станет больше сотрудников, по которым работодатели должны будут подавать данные о страховом стаже в СФР. Эти сведения компании и ИП подают в составе формы ЕФС-1 — в части подраздела 1.2 раздела 1. Отчет подают ежегодно — не позднее 25 января следующего за отчетным года.
Сейчас сведения направляют по работникам с особыми условиями расчета страхового стажа, включая условия, дающие право досрочно выйти на пенсию. Например, это касается сотрудников, которые выполняли определенные работы в сельском хозяйстве, работали под землей, в районах Крайнего севера или пострадали от радиации на Чернобыльской АЭС.
Перечень таких сотрудников пополнят две новые категории:
работники, которые в отчетном периоде временно приостановили госслужбу из-за мобилизации или контрактной службы (по ст. 53.1 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
работники — бывшие служители церкви в отчетном году.
Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.
Расширили объем сведений в СФР по договорам ГПХ
Компании и ИП, которые заключили или прекратили с исполнителем договор ГПХ, помимо стандартных сведений в СФР должны будут дополнительно включать информацию:
о наличии в договоре условия об уплате взносов на травматизм, если заказчик добровольно решил их платить;
о конкретных временных промежутках выполнения работ или оказания услуг по договору.
Для передачи данных используется форма ЕФС-1 — в части подраздела 1.1 подраздела 1. Отправить сведения в СФР нужно не позже следующего рабочего дня после подписания или расторжения договора ГПХ.
Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Увеличили срок подачи сведений для назначения пенсий
Сейчас при выходе работника на пенсию подать сведения о страховом стаже нужно в течение трех календарных дней, с момента, когда он обратился, или поступил запрос из СФР. Новый порядок увеличит этот срок до трех рабочих дней.
За это время работодатель должен будет подготовить и отправить:
сведения о сотруднике, обратившемся за назначением страховой или накопительной пенсии;
информацию о заявителе на получение срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений;
документы, которые подтверждают право сотрудника на досрочную пенсию;
любые другие документы, которые влияют на назначение пенсии.
Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.
Расширили перечень сведений индивидуального лицевого счета
Состав данных индивидуального лицевого счета станет шире. Туда войдут:
сведения о других периодах, которые учитывают в стаже для расчета пособий по болезни и беременности и родам;
данные о сумме страховых взносов на случай временной нетрудоспособности по доле единого тарифа 8,9%, начиная с 1 января 2023 года;
сведения о сумме доходов сотрудников, с выплат которым взносы начисляют по доле единого тарифа 8,9%;
данные о сумме доходов работников, с выплат которым компании и ИП на АУСН не считают взносы, рассчитанной СФР с суммы выплат этим лицам по доле единого тарифа 8,9%;
информация о сроках получения сотрудником больничного, декретного и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Изменения начнут действовать с 1 июля 2026 года.
Что изменится в страховании от несчастных случаев
Компаниям больше не придется подавать в СФР следующие сведения по обособленным подразделениям:
о регистрации, закрытии, смене названия или адреса обособленных подразделений, имеющих банковские счета и выплачивающих деньги физическим лицам;
о закрытии банковских счетов таких подразделений;
о прекращении права подразделений начислять выплаты гражданам.
Такие данные напрямую в Соцфонд будет передавать электронно налоговая инспекция.
Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.
Еще ряд изменений в страховании от несчастных случаев:
Компенсация удаленным сотрудникам за личное оборудование не будет облагаться взносами, если сумма не превышает 35 рублей в день или равна фактическим расходам работника, подтвержденным документами.
Требование об уплате недоимки, пеней и штрафов будут направлять в течение трех месяцев после обнаружения задолженности менее 500 рублей, сохраняющейся на конец расчетного периода.
Величина пени будет ограничена суммой самой задолженности.
Изменения начнут действовать с 1 июля 2026 года.
