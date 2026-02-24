Изменения в персонифицированном учете и в страховании от несчастных случаев в 2026 году: обзор 

Перечень изменений в страховании от несчастных случаев.

Срок подачи данных в СФР для назначения пенсий станет больше.

Увеличат объем сведений по договорам ГПХ, которые заказчики подают в СФР.

Список сотрудников, по которым нужно подавать в СФР данные о страховом стаже станет шире.

о страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства ( от 29.12.2006 № 255-ФЗ ).

о страховании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (травматизм) — от 24.07.1998 № 125-ФЗ ;

Что изменится в персонифицированном учете

Страхователям (компаниям и ИП) придется подавать в СФР больше сведений по сотрудникам и исполнителям.

Расширили список сотрудников для подачи сведений о страховом стаже

Станет больше сотрудников, по которым работодатели должны будут подавать данные о страховом стаже в СФР. Эти сведения компании и ИП подают в составе формы ЕФС-1 — в части подраздела 1.2 раздела 1. Отчет подают ежегодно — не позднее 25 января следующего за отчетным года. Сейчас сведения направляют по работникам с особыми условиями расчета страхового стажа, включая условия, дающие право досрочно выйти на пенсию. Например, это касается сотрудников, которые выполняли определенные работы в сельском хозяйстве, работали под землей, в районах Крайнего севера или пострадали от радиации на Чернобыльской АЭС. Перечень таких сотрудников пополнят две новые категории: работники, которые в отчетном периоде временно приостановили госслужбу из-за мобилизации или контрактной службы (по ст. 53.1 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

работники — бывшие служители церкви в отчетном году. Изменения стартуют с 1 июля 2026 года. Телеграм-канал Клерк.Премиум Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы Подписаться

Расширили объем сведений в СФР по договорам ГПХ

Компании и ИП, которые заключили или прекратили с исполнителем договор ГПХ, помимо стандартных сведений в СФР должны будут дополнительно включать информацию: о наличии в договоре условия об уплате взносов на травматизм , если заказчик добровольно решил их платить;

о конкретных временных промежутках выполнения работ или оказания услуг по договору. Для передачи данных используется форма ЕФС-1 — в части подраздела 1.1 подраздела 1. Отправить сведения в СФР нужно не позже следующего рабочего дня после подписания или расторжения договора ГПХ. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Увеличили срок подачи сведений для назначения пенсий

Сейчас при выходе работника на пенсию подать сведения о страховом стаже нужно в течение трех календарных дней, с момента, когда он обратился, или поступил запрос из СФР. Новый порядок увеличит этот срок до трех рабочих дней. За это время работодатель должен будет подготовить и отправить: сведения о сотруднике, обратившемся за назначением страховой или накопительной пенсии;

информацию о заявителе на получение срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений;

документы, которые подтверждают право сотрудника на досрочную пенсию;

любые другие документы, которые влияют на назначение пенсии. Изменения стартуют с 1 июля 2026 года.

Расширили перечень сведений индивидуального лицевого счета