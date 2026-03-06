АУСН — 2026: честный разбор реальных проблем

Также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
Порядок формирования и формы бухгалтерской отчетности изменились. На вебинаре спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала, по каким правилам составлять отчетность за 2025 год, а также что изменилось в бухгалтерской отчетности в связи с новым ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы становятся обязательными. Нововведение распространяется на всех участников рынка грузоперевозок. На вебинаре узнаете, как подготовиться к изменениям. Спикер Александр Козлов, руководитель группы продаж ЭПД разобрал наиболее важные аспекты работы с ГИС ЭПД, новые требования и сроки, особенности внедрения и запуска работы с ЭПД, показал как работает сервис Платформа ЭПД, а также ответил на вопросы участников вебинара.
Актуальные изменения в 1С и нюансы работы в 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP рассмотрели на практической консультации с бизнес-аналитиком, экспертом по 1С Константином Соболевским. Также участники вебинара получили ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки и на вопросы из чата консультации.
После перехода на АУСН многие налогоплательщики столкнулись с неприятными «сюрпризами»: база ФНС расходится с 1С, банки «теряют» разметку платежей по НДФЛ, а при выходе с режима происходит неожиданное начисление НДС. На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, главный бухгалтер с опытом работы более 20 лет Елена Ярушкина провела разбор проблем 2026 года.
Вас ждут конкретные кейсы расхождений, ошибки импорта и экспорта данных, пошаговые инструкции по исправлению ситуации: все, чтобы вы научились работать на АУСН без ошибок и с правильными суммами.
Конспект вебинара
На вебинаре разобрали важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году. Особое внимание спикер Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ уделила возникновению обязанности по исчислению и уплате НДС при УСН в 2026 и работе на АУСН.
Мини-курсы
Онбординг: зачем нужен и как провести. Из мини-курса узнаете, что такое онбординг и как он помогает адаптироваться новым сотрудникам, а также как провести онбординг. А еще рассказали, для чего нужны наставники в этот период.
Блокировка счета в банке: почему происходит и как о ней узнать. Блокировка счетов компании и ИП способна остановить работу бизнеса, при этом в условиях ужесточения требований с такой ситуацией приходится сталкиваться все чаще. Разобрали, когда банк может заблокировать счет и что происходит после блокировки. Также выяснили, как узнать о блокировке счета компании или ИП.
ФНС приостановила операции по счету: как разблокировать и когда подавать заявление. Приостановка операций по счету — еще одна ситуация, которая крайне негативно отражается на деятельности компаний и ИП. Из мини-курса узнаете, в каких случаях ФНС может приостановить операции по счету и когда банк должен возобновить операции после уплаты задолженности. Также разобрали особенности возобновления операций при их приостановке из-за несдачи отчетности, при неподключении к ЭДО и по итогам проверки.
Какие нюансы стоит учесть на АУСН при работе с иностранцем. Из мини-курса получите ответ на главный вопрос — можно ли работать с нерезидентами на АУСН? Также расскажем о критериях для работы на АУСН и о том, кто считается налоговыми резидентами.
Разборы
Поправки в закон о защите прав потребителей, вступившие в силу с 1 февраля 2026 года, направлены на устранение «перекосов» в этом законодательном акте и защиту бизнеса от потребительского экстремизма. Из разбора узнаете о произошедших изменениях: 50%-ный штраф перестал быть произвольным, установлены пределы неустойки и запрет на «перепродажу» долга, введен новый подход к возврату сложных товаров.
Обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.
Новые правила предоставления рассрочки покупателям начнут действовать с 1 апреля 2026 года. Продавцам, которые используют рассрочку как инструмент продаж, следует обратить внимание уже сейчас. Разобрали, какие именно изменения введены законами от 31.07.2025 № 283-ФЗ и № 284-ФЗ и как ужесточились требования к предоставлению «автоматических» рассрочек.
Налоговая вправе потребовать предоставления пояснений по НДС-декларации — это не штраф, а одна из форм контроля. Из разбора узнаете, как правильно отреагировать на такое требование и соблюсти сроки.
Консультации
Сервис Клерк.Консультации — это ежедневный доступ к экспертной поддержке для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей: задайте свой вопрос, дождитесь ответа эксперта и при необходимости уточните детали в формате диалога. С подпиской Клерк.Премиум вы можете проконсультироваться с экспертом по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Какие организации должны вместе с балансом сдавать в налоговую пояснительную записку к бухгалтерской отчетности?
Предоставляется ли ликвидационный баланс при упрощенной ликвидации? В каком формате?
