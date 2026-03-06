АУСН — 2026: честный разбор реальных проблем

Записи вебинаров

Порядок формирования и формы бухгалтерской отчетности изменились. На вебинаре спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала, по каким правилам составлять отчетность за 2025 год, а также что изменилось в бухгалтерской отчетности в связи с новым ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы становятся обязательными. Нововведение распространяется на всех участников рынка грузоперевозок. На вебинаре узнаете, как подготовиться к изменениям. Спикер Александр Козлов, руководитель группы продаж ЭПД разобрал наиболее важные аспекты работы с ГИС ЭПД, новые требования и сроки, особенности внедрения и запуска работы с ЭПД, показал как работает сервис Платформа ЭПД, а также ответил на вопросы участников вебинара.

Актуальные изменения в 1С и нюансы работы в 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:ERP рассмотрели на практической консультации с бизнес-аналитиком, экспертом по 1С Константином Соболевским. Также участники вебинара получили ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки и на вопросы из чата консультации.

После перехода на АУСН многие налогоплательщики столкнулись с неприятными «сюрпризами»: база ФНС расходится с 1С, банки «теряют» разметку платежей по НДФЛ, а при выходе с режима происходит неожиданное начисление НДС. На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, главный бухгалтер с опытом работы более 20 лет Елена Ярушкина провела разбор проблем 2026 года.

Вас ждут конкретные кейсы расхождений, ошибки импорта и экспорта данных, пошаговые инструкции по исправлению ситуации: все, чтобы вы научились работать на АУСН без ошибок и с правильными суммами.