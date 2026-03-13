АУСН — 2026: что нужно знать о работе на спецрежиме

А также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.
Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2025 год. На вебинаре вместе с аудитором и главным бухгалтером Наталией Макошь разобрали алгоритм подготовительной работы, расчета и заполнения декларации УСН (объекты «доходы-расходы» и «доходы») за 2025 год. Также эксперт рассказала, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе.
Продавцы на маркетплейсах, применяющие АУСН, регулярно сталкиваются с неприятными нюансами — от некорректного учета комиссий агрегатора до расхождений данных в ЛК ФНС с расчетами в 1С. Причина нередко заключается в самой логике учета на АУСН при работе с агрегаторами.
На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет предоставила четкий алгоритм: проверка, корректировка, общение с ФНС. Пошагово разобрали процесс сверки и исправления ошибок, чтобы вы могли избежать пеней и доначислений.
АУСН уже успела превратиться в еще одну проблему для бухгалтеров: после перехода на новый режим оказалось, что автоматизированная упрощенка скрывает в себе немало «сюрпризов». На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, главный бухгалтер с опытом работы более 20 лет Елена Ярушкина рассказала, как интегрировать 1С и ЛК ФНС, как рассчитать зарплату и НДФЛ, как сверить данные и что делать, если обнаружили ошибки. Также обсудили, почему бизнес массово ушел на АУСН и разобрали другие нюансы работы на этом режиме.
Контрагент обанкротился: как вернуть свои средства. Банкротство контрагента — крайне неприятная ситуация, с которой может столкнуться любой бизнес. Из мини-курса узнаете, как вернуть свои средства от контрагента и какие сроки установлены для подачи требования в арбитражный суд. Также рассказали об очередности требований и правах компаний или ИП, включенных в реестр кредиторов.
Можно ли отправить работников в отпуск вместо простоя. В случае простоя некоторые работодатели находят удобный для себя способ решения проблемы — отправляют сотрудников в отпуск. Разобрали, что говорит закон о подобной практике и какая ответственность предусмотрена за принуждение взять отпуск за свой счет. Также узнаете, как определяют очередность ухода в отпуск и как оплачивают вынужденный простой.
Как обезопасить себя от компрометации УКЭП. Использование УКЭП — это не только удобство, но и риски. За пару минут узнаете, как обезопасить компанию от кражи УКЭП и что делать при компрометации ключа. А еще расскажем о возможных последствиях кражи УКЭП и защите подписи.
Потеряли право на АУСН: что делать. АУСН — налоговый режим, для которого предусмотрены ограничения по масштабу и видам бизнеса. В новом мини-курсе рассказываем, когда компания или ИП может потерять право на АУСН и как подать уведомление об утрате права на применение автоупрощенки.
Невыплата зарплаты в срок — грубое нарушение трудового законодательства. У сотрудников в такой ситуации есть несколько вариантов действий, включая приостановку работы. Из разбора узнаете, как правильно приостановить работу, чтобы у работодателя не было возможности уволить за прогул, оплачивается ли «простой» и когда возвращаться на рабочее место. Также рассказали, в каких случаях приостановка исключена.
С 2025 года компании на ОСНО некоторые расходы могут учитывать в двойном размере. В 2026 году условия для применения повышающего коэффициента 2 изменили. Выяснили, какие расходы теперь можно учитывать в двойном размере и разобрались в нюансах.
Развод при наличии доли в ООО приводит к возникновению отношений на стыке семейного и корпоративного права. Из разбора узнаете о ключевых проблемах и нюансах раздела долей в бизнесе: рассказали, почему получение доли не равно участию с правом голоса и почему в первую очередь надо изучить устав, а также что учитывает суд и что говорит судебная практика.
Экспедиторы — компании и ИП — обязаны уведомлять Ространснадзор о ведении транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭД). Рассказали, как трансформировались правила работы с 1 марта 2026 года, какие сроки установлены и разобрали регламент отправки уведомления. Также выяснили, в каких случаях могут отказать во включении в реестр и какие штрафы предусмотрены за нарушения.
Клерк.Консультации — это профессиональная поддержка для бухгалтеров и предпринимателей. Подписчикам Клерк.Премиум доступны безлимитные консультации: эксперты сервиса оперативно ответят на самые сложные вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву и работе с 1С.
