АУСН — 2026: что нужно знать о работе на спецрежиме

Записи вебинаров

Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2025 год. На вебинаре вместе с аудитором и главным бухгалтером Наталией Макошь разобрали алгоритм подготовительной работы, расчета и заполнения декларации УСН (объекты «доходы-расходы» и «доходы») за 2025 год. Также эксперт рассказала, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также что и как проверить в программе.

Продавцы на маркетплейсах, применяющие АУСН, регулярно сталкиваются с неприятными нюансами — от некорректного учета комиссий агрегатора до расхождений данных в ЛК ФНС с расчетами в 1С. Причина нередко заключается в самой логике учета на АУСН при работе с агрегаторами.

На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет предоставила четкий алгоритм: проверка, корректировка, общение с ФНС. Пошагово разобрали процесс сверки и исправления ошибок, чтобы вы могли избежать пеней и доначислений.