Большой БухСтрим-2026: регистрируйтесь на главное событие года для бухгалтеров и бизнеса

Не просто конференция: как устроен БухСтрим

Мы в «Клерке» знаем, с какими вызовами сталкиваются бухгалтеры, владельцы бизнеса и руководители компаний в 2026 году. Решили быть для вас максимально полезными и запланировали сразу три независимых потока — «Налоговая реформа 2026», «E-comm и маркетплейсы» и «Реальный сектор».

Почему мы выбрали именно эти три направления? В 2026 году бизнес-среда стала слишком разной, и «общих советов» не всегда достаточно. У каждой ниши — свои задачи, сложности и болевые точки.

Трек «Налоговая реформа 2026» — основа. Выделили ее в отдельный поток, чтобы разобрать глобальные изменения и новые требования. НДС на ОСНО и УСН, автоматизированная упрощенка, персональные данные, кадровый и воинский учет, ЭДО, методы налоговой оптимизации, искусственный интеллект и не только: обсудим все ключевые моменты. «E-comm и маркетплейсы» —самый динамичный и «оцифрованный» сектор. Здесь свои вызовы — от оформления кешбэка, премий и возвратов до учета импорта и блокировки счетов. Как и всегда на конференциях «Клерка» сделали поток прикладным: разберем сложные кейсы и предоставим конкретные алгоритмы для безопасной работы. Трек «Реальный сектор» — это подробный разбор вызовов в торговле, общепите, производстве и строительстве. Узнаете, как маркировать товары, работать с онлайн-кассами и ЭДО и разберетесь в принципах кибербезопасности. А еще расскажем, как получить льготы от государства и защитить компанию во время налоговой проверки. Елена Ярушкина, продюсер-методолог «Клерка»

БухСтрим-2026 ориентирован на различные категории участников — бухгалтеров и главных бухгалтеров, бухгалтеров маркетплейсов, бухгалтеров-аутсорсеров, владельцев бизнеса и руководителей компаний. Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы охватить различные аспекты работы без потери качества.