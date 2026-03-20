Большой БухСтрим-2026: регистрируйтесь на главное событие года для бухгалтеров и бизнеса

5 июня 2026 года «Клерк» проведет Большой БухСтрим-2026 — конференцию для бухгалтеров и бизнеса.
БухСтрим-2026 пройдет в онлайн-формате: подключиться к трансляции можно из любой точки мира.
Большой БухСтрим — это три потока: «Налоговая реформа 2026», «E-comm и маркетплейсы» и «Реальный сектор».
В качестве спикеров на конференции выступят эксперты, которые работают с налогами и бизнесом каждый день.
Не просто конференция: как устроен БухСтрим
Мы в «Клерке» знаем, с какими вызовами сталкиваются бухгалтеры, владельцы бизнеса и руководители компаний в 2026 году. Решили быть для вас максимально полезными и запланировали сразу три независимых потока — «Налоговая реформа 2026», «E-comm и маркетплейсы» и «Реальный сектор».
Почему мы выбрали именно эти три направления? В 2026 году бизнес-среда стала слишком разной, и «общих советов» не всегда достаточно. У каждой ниши — свои задачи, сложности и болевые точки.
Трек «Налоговая реформа 2026» — основа. Выделили ее в отдельный поток, чтобы разобрать глобальные изменения и новые требования. НДС на ОСНО и УСН, автоматизированная упрощенка, персональные данные, кадровый и воинский учет, ЭДО, методы налоговой оптимизации, искусственный интеллект и не только: обсудим все ключевые моменты.
«E-comm и маркетплейсы» —самый динамичный и «оцифрованный» сектор. Здесь свои вызовы — от оформления кешбэка, премий и возвратов до учета импорта и блокировки счетов. Как и всегда на конференциях «Клерка» сделали поток прикладным: разберем сложные кейсы и предоставим конкретные алгоритмы для безопасной работы.
Трек «Реальный сектор» — это подробный разбор вызовов в торговле, общепите, производстве и строительстве. Узнаете, как маркировать товары, работать с онлайн-кассами и ЭДО и разберетесь в принципах кибербезопасности. А еще расскажем, как получить льготы от государства и защитить компанию во время налоговой проверки.
Елена Ярушкина,
продюсер-методолог «Клерка»
БухСтрим-2026 ориентирован на различные категории участников — бухгалтеров и главных бухгалтеров, бухгалтеров маркетплейсов, бухгалтеров-аутсорсеров, владельцев бизнеса и руководителей компаний. Мы разрабатывали программу таким образом, чтобы охватить различные аспекты работы без потери качества.
БухСтрим-2026 — это уникальная возможность всего за один день узнать то, в чем другие разбираются месяцами. Только действительно полезная информация и честные ответы на самые сложные вопросы. Пройдите регистрацию, и уже 5 июня ведущие эксперты отрасли расскажут, как работать в новых условиях.
Почему наши спикеры — лучшие
Конференции «Клерка» всегда собирают топовых спикеров, и предстоящий БухСтрим-2026 не станет исключением: участников ждут выступления лучших экспертов.
В этот раз мы выбрали онлайн-формат: такой режим позволил собрать на одном мероприятии абсолютный топ экспертов. В БухСтрим-2026 примут участие 25 профессионалов, которые готовы поделиться опытом и разобрать реальные кейсы, ошибки и примеры. Мы пригласили ведущих спикеров, чтобы участники получили не просто разбор изменений, а конкретный план действий.
Елена Ярушкина,
продюсер-методолог «Клерка»
Наши эксперты — это те, кто каждый день работает с бизнесом и налогами. Назовем лишь некоторых: Эльвира Митюкова, Елена Шедис, Людмила Ганичева, Владислав Каминский, Оксана Каверина, Елена Пономарева и другие. Можете быть уверены: вас ждет действительно полезная информация и проверенные решения, а не скучные доклады с «теорией». Спикеры конференций «Клерка» ориентированы на практику, поэтому вы сможете внедрить полученные знания в свою работу сразу же после мероприятия.
БухСтрим-2026 — это концентрация опыта из первых рук, которая сэкономит вам месяцы самостоятельного изучения ключевых вопросов и нюансов и защитит от претензий налоговиков.
Как стать участником БухСтрим-2026?
«Клерк» сделал участие в БухСтрим-2026 абсолютно бесплатным: мы уверены, что в условиях, когда налоговая реформа перевернула привычный учет, доступ к проверенной информации не должен быть ограничен. А если у вас есть подписка Клерк.Премиум, вам будут доступны все возможности:
Трансляция всех выступлений.
Доступ к закрытому телеграм-чату Конференции.
Возможность задать вопрос спикерам.
Участие в розыгрышах ценных призов.
Доступ к видеозаписи всех выступлений на полгода.
Авторские материалы спикеров.
Электронный сертификат участника.
Напоминаем: мероприятие пройдет в онлайн-формате, поэтому подключиться вы сможете из любой точки мира.
Мы готовим не просто трансляцию. Мы готовим главное событие года для бухгалтеров и бизнеса, где опыт экспертов-практиков, технологии и энергия профессионального сообщества сойдутся в одной точке.
Елена Ярушкина,
продюсер-методолог «Клерка»
Ответы на часто задаваемые вопросы
Возможно ли будет посмотреть записи конференции, если нет подписки Клерк.Премиум?
Доступ к видеозаписи всех выступлений, а также авторские материалы спикеров и электронный сертификат участника доступны при покупке тарифа «Онлайн + Запись».
Будет ли возможность задать вопросы спикерам?
Да, участники конференции могут задать вопросы спикерам. Также мы предоставляем доступ к закрытому телеграм-чату Конференции.
БухСтрим-2026 — это конференция только для бухгалтеров?
Участие в конференции будет полезно не только бухгалтерам, но и собственникам бизнеса: узнаете, сколько налогов придется платить в 2026 году и какие решения помогут законно снизить налоговую нагрузку. Руководители компаний смогут разобраться, как именно изменения налогового законодательства повлияют на финансы и как управлять налоговыми рисками в изменившихся условиях.
