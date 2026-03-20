Профессия «Бухгалтер»: как развивать карьеру начинающему специалисту и опытному профессионалу

Записи вебинаров

Делаете первые шаги в профессии бухгалтера? На вебинаре спикер Анна Тетерлева, к.э.н., директор аудиторской компании, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала все про эту востребованную и многогранную профессию — от обязанностей до форматов работы и вариантов карьерной траектории. Узнаете, какие есть плюсы и минусы и почему сейчас у бухгалтера есть все возможности для роста дохода.

Документооборот и процедуры по охране труда в 2026 году меняются: вступление в силу поправок требуют немедленной корректировки ЛНА, положений и программ обучения. На вебинаре к.ю.н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк», эксперт по охране и экономике труда Наталья Герасименко рассказала, что именно необходимо изменить в ваших рабочих документах и как привести процедуры в соответствии с новыми правилами, чтобы избежать претензий инспекторов ГИТ.

В кадровом и воинском учете и работе с персональными данными произошло множество изменений. На практической консультации с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой узнаете об изменениях и как они повлияли на работу бухгалтера и кадровика. Также эксперт рассказала, как перестроиться на новый порядок работы.

Переход на аутсорс — это возможность увеличить свой доход. Но только умения считать налоги здесь недостаточно: нужно уметь продавать свои услуги. На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент Елена Ярушкина детально разобрала, как бухгалтеру выстроить аутсорс-бизнес с нуля или вывести существующую практику на новый уровень. Без воды, только практические инструменты: от упаковки личного бренда до найма первого сотрудника.