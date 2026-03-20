Профессия «Бухгалтер»: как развивать карьеру начинающему специалисту и опытному профессионалу

Записи вебинаров
Делаете первые шаги в профессии бухгалтера? На вебинаре спикер Анна Тетерлева, к.э.н., директор аудиторской компании, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО рассказала все про эту востребованную и многогранную профессию — от обязанностей до форматов работы и вариантов карьерной траектории. Узнаете, какие есть плюсы и минусы и почему сейчас у бухгалтера есть все возможности для роста дохода.
Документооборот и процедуры по охране труда в 2026 году меняются: вступление в силу поправок требуют немедленной корректировки ЛНА, положений и программ обучения. На вебинаре к.ю.н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк», эксперт по охране и экономике труда Наталья Герасименко рассказала, что именно необходимо изменить в ваших рабочих документах и как привести процедуры в соответствии с новыми правилами, чтобы избежать претензий инспекторов ГИТ.
В кадровом и воинском учете и работе с персональными данными произошло множество изменений. На практической консультации с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой узнаете об изменениях и как они повлияли на работу бухгалтера и кадровика. Также эксперт рассказала, как перестроиться на новый порядок работы.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Переход на аутсорс — это возможность увеличить свой доход. Но только умения считать налоги здесь недостаточно: нужно уметь продавать свои услуги. На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент Елена Ярушкина детально разобрала, как бухгалтеру выстроить аутсорс-бизнес с нуля или вывести существующую практику на новый уровень. Без воды, только практические инструменты: от упаковки личного бренда до найма первого сотрудника.
Конспекты вебинаров
Приближается срок сдачи декларации по УСН за 2025 год. На вебинаре аудитор и главный бухгалтер Наталия Макошь разобрала алгоритм анализа состояния налогового учета, расчета и подготовки декларации УСН. В конспекте вас ждет подробная инструкция по ее заполнению в 1С:Предприятие 8.3.
Мини-курсы
Что делать работодателю, если сотрудник отказывается идти в отпуск по графику. Работник не уходит в отпуск по графику? Выяснили, какие могут быть последствия для работодателя и что делать в такой ситуации. Узнаете, как быть, если сотрудник не прекращает работу даже несмотря на приказ о предоставлении отпуска.
Принудительная ликвидация: основания, порядок и последствия. Принудительная ликвидация происходит по решению суда. Подготовили мини-курс, в котором найдете ответы на самые распространенные вопросы о принудительной ликвидации: основания ликвидации, кто может подать иск, какие у нее этапы и кто оплатит расходы.
Какие денежные переводы облагаются НДФЛ и как о них узнает ФНС. Всего за пару минут разберем, в каких случаях денежные переводы облагаются НДФЛ, а в каких — нет. Также выяснили, когда ФНС может запросить объяснения по переводу.
Кредитные каникулы: кто может получить, по каким займам и на какой срок. Кредитные каникулы — мера поддержки для тех, кто по каким-то причинам пока не может выплачивать кредит. Рассказали, кто может получить кредитные каникулы по займам для предпринимательской деятельности и какие критерии установлены для их предоставления. А еще узнаете, как получить кредитные каникулы и когда оформить их не удастся.
Как перевести работника в другое структурное подразделение. Разбираем ключевые вопросы по переводу сотрудника в другое структурное подразделение. Можно ли считать изменение структурного подразделения переводом? Может ли работодатель отказать работнику в переводе? Какие изменения внести в кадровые документы при постоянном переводе? Также рассказали, как происходит сам перевод.
Разбор
До 25 марта надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов. Из разбора узнаете, какие налоги войдут в мартовское уведомление и какие коды периодов и КБК в нем будут.
Токсичные сотрудники, недобросовестный главный бухгалтер или конфликтный директор — не редкость. Разработали три сценария по увольнению проблемного сотрудника, а также рассказали, как уволить генерального директора и главбуха без их согласия.
Для разной материальной выгоды установлены разные ставки НДФЛ. Из разбора узнаете, какая матвыгода облагается НДФЛ и как определяют ее размер. Также подготовили удобную таблицу по ставкам НДФЛ.
В общем порядке при необоснованной выплате пособия работодатель должен возвращать суммы Соцфонда, но есть исключения. Мы изучили законодательные нормы и судебную практику и выяснили, при каких условиях работодателю не придется возвращать «излишне» выплаченные суммы.
Аванс не вернули, обязательства не выполнили: восстанавливать ли «авансовый» НДС в таком случае? Выяснили, что говорит закон и какой позиции придерживаются Минфин и ФНС, а также какая судебная практика сложилась по данному вопросу.
Консультации
Клерк.Консультации — сервис, который поможет получить ответы на любые вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам. Вам больше не нужно тратить время на поиск нужной и достоверной информации: просто задаете свой вопрос, мы назначаем эксперта, он оперативно готовит ответ и далее общаетесь с консультантом в формате диалога.
