Когда контент-маркетинг не работает

Контент-маркетинг приходит на смену навязчивой рекламе. Особенно это заметно в тех сферах, где в приоритете — не желание быстрее продать, а долгосрочные отношения с клиентами. Но что делать, если все попытки оказались безрезультатными? Мы проанализировали, какие ошибки чаще всего совершают компании и готовы поделиться с вами этой информацией.

Нет цели — нет результата

Многие корпоративные блоги появились только по одной причине: все компании делают, значит, нужно и нам. Такого подхода обычно хватает на несколько месяцев максимум, и попытки вести блог прекращаются.

Как и для любого другого способа продвижения, для контент-маркетинга нужно четко сформулировать цели — сделать свой бренд лидером мнений в отрасли, повысить конверсию на разных этапах воронки продаж, обеспечить качественную лидогенерацию. При этом следует ставить измеримые цели: не просто «привлечь подписчиков», а 4 000 новых читателей каждый месяц, не «увеличить просмотры», а 100 000 просмотров за три месяца и так далее.

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Контент «для всех и ни для кого»

Все, что публикуется в блоге, на сайте и в соцсетях в первую очередь должно быть ориентировано на вашу целевую аудиторию. Стремление делать контент, который интересен всем, чаще всего приводит к обратному эффекту: он просто не находит своего читателя.

Например, ваша специализация — юридические услуги для продавцов на маркетплейсах. Какие проблемы волнуют селлеров? Оспорить штраф, получить возмещение ущерба за потерянный товар, защитить права на уникальную продукцию. Но в блоге можно найти советы на все случаи жизни — от споров с управляющей компанией до раздела имущества при разводе. Понятно, что потенциальных клиентов такие советы не привлекут, даже если контент будет качественным.

Прежде чем начинать работу над созданием контента, определитесь, кто ваш читатель (или, скорее, потенциальный клиент), какие у него проблемы и потребности. Корпоративный блог помогает вести диалог с аудиторией, но только в случае, когда тема актуальна для каждой из сторон.

На «Клерке» вы можете запустить свой блог самостоятельно, в том числе бесплатно. Чтобы воспользоваться всеми возможностями продвижения, мы рекомендуем подключить «Блоги компаний»: с ними вы получите сбор заявок и переход на сайт, красивый URL, расширенную аналитику и множество других преимуществ. С тарифом «Пробный» оценить преимущества «Блогов компаний» можно абсолютно бесплатно!

Подмена контент-маркетинга пиаром или рекламой: почему это не одно и то же

В блоге можно рассказать о преимуществах компании, но превращать каждую статью в рассказ о том, какие вы классные — большая ошибка. То же самое и с рекламой: ее не должно быть слишком много.

В экспертные блоги люди изначально приходят за полезной информацией, а эффект зачастую не бывает моментальным, хотя немало случаев, когда читатели сразу же покупают продукт.

Блог наращивает аудиторию и завоевывает доверие, работает на репутацию компании и повышает узнаваемость, но происходит это постепенно. Агрессивные методы продвижения в контент-маркетинге неприемлемы: они оттолкнут аудиторию. Механизм работы рекламы и PR, напротив, совершенно другой.

Реклама

Быстрый результат.

Ориентирована в первую очередь на клиентов, которым уже интересна услуга или продукт.

Обладает краткосрочным эффектом — пока есть показы рекламы.

PR

Сообщения не всегда несут пользу для читателей.

Задача «продать» отсутствует, главное — напомнить клиентам о компании и создать правильный образ.

Акцент на охват аудитории, а не на качественное взаимодействие.

Контент-маркетинг — это публикации, которые действительно интересно читать и которыми хочется поделиться. При этом рекламный блок может быть в каждой статье: если читатель получил пользу или просто удовольствие от чтения, правильно поданная информация о ваших услугах или товарах точно не воспринимается как надоедливая реклама.

Некачественный контент

Иногда причину, по которой контент-маркетинг не работает, не приходится долго искать: достаточно просто познакомиться с публикациями. Недостоверная информация, много лишних слов, неинтересные аудитории темы — основные причины, по которым читатели не подписываются на блог. Нужно четко понимать проблемы и «боли» аудитории: только в этом случае контент будет востребован.

Редакция «Клерка» знает, какие темы вызывают максимальный отклик и как убедительно рассказать о предлагаемом продукте. Для запуска блога на «Клерке» вам необязательно разбираться во всех тонкостях контент-маркетинга и тратить время на написание статей: решение этих задач мы берем на себя.

Вторичность — еще одна проблема, которая часто встречается в корпоративных блогах. Это становится особенно заметно, когда читатель интересуется определенной темой и уже изучал какие-то источники. Если статьи в вашем блоге похожи на десятки уже опубликованных, вероятность подписки минимальная. Хороший контент — это уникальный контент.

Нерегулярность публикаций

Блог, в котором новые статьи появляются от случая к случаю, не вызывает интереса у аудитории. Идеально, если читатели с нетерпением ждут новую публикацию, и вы оправдываете их ожидания — своевременно рассказываете о самых актуальных проблемах и поднимаете волнующие темы.

Не нужно игнорировать и возможность «переупаковки» контента. Ранее опубликованную статью с уже устаревшей информацией можно разбить на несколько, обновив информацию и описав, например, кейс из своей практики.

Концентрация исключительно на пользе

Обратная сторона излишней «рекламности» — отсутствие призывов к действию. Предположим, ваш потенциальный клиент заинтересовался темой и прочитал статью, которая ничем не заканчивается (вернее, заканчивается выводом из написанного). Каким образом он должен действовать дальше? Перейти на сайт компании, посмотреть, нет ли там подходящей услуги и поискать контакты? Вряд ли на это можно надеяться, скорее всего, он просто закроет страницу.

Нельзя забывать, что статья в блоге — элемент воронки, и она в итоге должна привести клиента к покупке. Приглашение на сайт, форма для заявки, призыв воспользоваться скидкой побуждают читателей действовать.

Неподходящая платформа для публикации контента

Анализ целевой аудитории поможет не только в создании контента, но и в выборе площадки для его публикации. Распространенная ситуация: компания создает действительно хороший контент, но его никто не видит. Нередко так происходит, когда статьи публикуются в блоге на сайте самой компании.

Успешные кейсы по контент-маркетингу показывают: самым эффективным каналом были и остаются публикации на внешних площадках со своей сложившейся аудиторией. Доступ к контенту на таких платформах получают не только те, кто ищет ответ на свой вопрос, но и другие пользователи ресурса, а статьи становятся заметными для поисковых систем.

Но здесь также есть нюанс: ключевое значение имеет выбор площадки, иначе все усилия окажутся напрасными. Прежде чем публиковать контент, обязательно выясните, на каких площадках проводит время ваша потенциальная аудитория и каким ресурсам она доверяет. Если у вас есть активные социальные сети, можно провести опрос среди своих подписчиков.

Каждый месяц на сайт «Клерка» заходит свыше 7 миллионов пользователей. И это не просто посетители, а сложившееся сообщество, которое объединяет бухгалтеров, финансистов, юристов, налоговых консультантов и предпринимателей. Часть этой аудитории может стать подписчиками вашего блога и в будущем клиентами компании: просто позвоните нам 8 (800) 300-92-97, напишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru.