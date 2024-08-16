Как продвинуть свой бизнес

С чего начать продвижение бизнеса
Главная цель продвижения — это увеличение продаж. Но на пути к этой цели приходится решать множество задач — формировать спрос на свой продукт, привлекать новую аудиторию и повышать ее лояльность, укреплять позиции компании на рынке и работать с репутацией. И, конечно же, не оставлять клиентов без внимания: постоянно поддерживая осведомленность аудитории о продукте, ваш бизнес становится частью картины мира потенциальных покупателей.
Ошибка многих предпринимателей, особенно начинающих — использовать сразу несколько инструментов, не задумываясь о результате и об их взаимодействии между собой.
Прежде чем вкладывать бюджет в продвижение бизнеса, не забудьте:
Сформулировать цель продвижения.
Проанализировать целевую аудиторию.
Настроить бизнес-процессы.
Увеличение продаж, конечно же, ключевая цель. При этом на различных этапах приоритетным может становиться, например, рост количества подписчиков или повышение узнаваемости.
Четко сформулированная цель помогает определиться с инструментами и не пытаться охватить все. Выбирая эффективные для конкретной ситуации методы продвижения бизнеса, вы быстрее достигните цели.
Анализ целевой аудитории — еще один обязательный этап перед запуском продвижения. Именно изучение вашей целевой аудитории поможет понять, кто ваш клиент и где его можно найти. Иногда отсутствие клиентов объясняется тем, что их ищут не там: условно говоря, реклама юридического сопровождения для бизнеса в газете для садоводов и огородников точно не сработает.
И еще один важный момент, который часто упускают из виду. Если вы начинаете продвижение своего продукта, будьте готовы к тому, что результат будет отличаться от ожидаемого.
Например, вы запустили рекламу в соцсетях, обещая доставить документы или посылку по городу за 3 часа. Но процесс доставки пока не отлажен, а курьеров не хватает. В результате клиенту пришлось ждать свои документы не 3 часа, а практически целый день. Вероятность того, что он снова воспользуется услугами этой службы, минимальная.
Думать, что «главное — это привлечь клиентов, а дальше разберемся» — серьезная ошибка. Без настройки бизнес-процессов вы просто не сможете сдержать обещания, которые были даны в рекламе. Восстановить репутацию в таком случае и сложно, и дорого.
Методы продвижения
Методы продвижения можно разделить на две большие группы — онлайн и оффлайн. Наиболее востребованным сейчас считается онлайн-продвижение, но для некоторых категорий бизнеса оффлайн-инструменты не теряют своей актуальности.
Онлайн
Онлайн-продвижение — это практически неограниченные возможности и огромный выбор инструментов.
Продвигать свой продукт можно потенциальным клиентам вне зависимости от того, где они находятся, а благодаря таргетированию рекламу бизнеса будет видеть действительно целевая аудитория, а не случайные пользователи.
Еще одно важное преимущество онлайн-продвижения — его гибкость: инструменты всегда можно адаптировать под новые условия.
Многие онлайн-инструменты позволяют взаимодействовать с аудиторией и отслеживать результаты рекламной кампании. Это дает возможность в режиме реального времени анализировать ее эффективность и при необходимости без промедления вносить коррективы.
Создать свой блог
При правильном подходе блог способен стать основным каналом продвижения бизнеса, который выгодно отличается от других онлайн-инструментов.
Во-первых, в блоге проще выстроить доверительные отношения с аудиторией.
Во-вторых, блог — это идеальная площадка для того чтобы продемонстрировать свою экспертность.
В-третьих, блог позволяет продавать продукт ненавязчиво, органично вплетая рекламу бизнеса в полезный для подписчиков контент.
Но, конечно, все это работает только при условии соблюдения ряда правил и при ведении блога на той площадке, где точно есть ваша целевая аудитория.
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Контекстная реклама
Контекстная реклама — популярнейший способ продвижения, который работает практически для любых товаров и услуг. Именно с ее помощью пользователи сети видят релевантные объявления.
Как это работает? Пользователь заходит в поисковик и пишет «бухгалтерские услуги новосибирск». В результатах поиска будут отображены сайты компаний, которые предоставляют бухгалтерские услуги в Новосибирске и реклама по теме запроса. Это реклама и называется контекстной.
При этом рекламные объявления будут отображаться не только в результатах поиска, но и через некоторое время после. Каждому пользователи сети приходилось сталкиваться с тем, что объявления по теме, которой вы когда-то интересовались, появляются и в почте, и на сайтах поисковой сети. Контекстная реклама отлично работает с так называемыми «теплыми» клиентами, т.е. с теми, кто уже заинтересован в покупке продукта.
Реклама в соцсетях
У социальных сетей огромная аудитория, поэтому не использовать их для продвижения бизнеса — огромная ошибка. Таргетированная реклама, публикация интересного контента, взаимодействие с подписчиками и упоминания в сторонних сообществах помогают за относительно небольшой промежуток времени повысить узнаваемость бренда.
Чтобы продвижение в социальных сетях было эффективным, рекомендуется разработать SMM-стратегию. Она помогает систематизировать продвижение (т.к. работа в социальных сетях ведется в различных направлениях) и обеспечивает получение желаемых результатов. В стратегии обязательно прописываются цели и задачи продвижения, KPI, а также разрабатывается поэтапный план действий.
Обращение к стратегии дает возможность убедиться, что продвижение оказалось эффективным или же, напротив, срочно нужны корректировки. Успешные практики вы всегда можете масштабировать, а от нерезультативных лучше отказаться.
Создание канала на YouTube
Пользователи любят цепляющие, полезные и уникальные видео, поэтому собственный канал на YouTube способен привлечь аудиторию и рассказать о вашем бизнесе как можно большему количеству людей. Плюс площадки заключается в том, что ее пользователями являются люди с самыми различными интересами и потребностями, поэтому любому бизнесу удастся найти своих потенциальных покупателей.
При этом нужно понимать, что продвижение на YouTube обладает своими особенностями. Сложности могут возникнуть с созданием качественного видеоконтента и с самим продвижением видео. Решить эти задачи помогает обращение к профессионалам.
Обратите внимание: многие пользователи сейчас испытывают проблемы с загрузкой видео на YouTube, поэтому также рекомендуем обратить внимание на другие платформы — например, на Rutube и Дзен. Пока их сложно назвать полноценной альтернативой YouTube — аудитория меньше, а эффективность продвижения видеоконтента вызывает вопросы. Но в условиях неопределенности дублирование видеоконтента на российские платформы эксперты называют верной стратегией: это поможет диверсифицировать риски.
Реклама у блогеров
К такому способу продвижения как реклама у блогеров прибегают компании из самых различных сфер и различного масштаба — от микробизнеса до крупнейших корпораций. Принято считать, что реклама у блогеров наиболее эффективна для продвижения одежды, косметики, техники и локального бизнеса, но в действительности найти инфлюенсера возможно для любого бизнеса.
Сейчас появляется все большее количество блогеров, которые делают акцент не на lifestyle-контенте, а на ценности себя как профессионала. И, как правило, они нередко готовы прорекламировать компании из смежных сфер (но, конечно, не своих прямых конкурентов).
Плюсом такой рекламы является высокий уровень доверия подписчиков. Аудитория, как правило, прислушивается к рекомендациям блогеров, а наличие эмоциональной связи обеспечивает более глубокое восприятие рекламируемого продукта.
Создание сайта
В эпоху диджитализации отсутствие собственного сайта вызывает вопросы: у клиентов возникают сомнения в надежности компании и стабильности ее работы. Несмотря на появление различных методов продвижения, именно сайт считается основой экосистемы бизнеса в онлайне.
Собственный сайт помогает увеличить присутствие бизнеса в сети и создать уникальную онлайн-идентичность. При этом его создание требует определенных расходов и усилий: для эффективного продвижения компании он должен быть удобным для пользователей, иметь привлекательный дизайн и качественное наполнение.
Создание группы в соцсетях
Бизнес должен быть представлен в социальных сетях: активное сообщество — одно из лучших подтверждений надежности компании и качества продукта. Социальные сети остаются эффективным средством завоевания доверия аудитории, причем оно работает как для малого, так и для среднего и крупного бизнеса.
Для достижения максимального результата эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил:
Выбирайте платформу, на которой среди пользователей есть ваши потенциальные клиенты.
Найдите собственный Tone of Voice и придерживайтесь одной тональности общения везде.
Всегда отвечайте на комментарии и сообщения пользователей.
Оформите профили компании в соцсетях в едином корпоративном стиле.
Не забывайте о регулярном ведении группы — поддерживать интерес аудитории нужно на постоянной основе.
Группа в социальной сети — идеальный канал для взаимодействия с аудиторией. Вы можете общаться со своими клиентами, получать от них обратную связь, отрабатывать возражения и быстро отвечать на все вопросы.
SEO-оптимизация
SEO-оптимизация повышает видимость контента в результатах поиска. Она помогает привлекать органический трафик и, соответственно, повышать узнаваемость бренда. С высокими позициями в результатах поиска находить новых клиентов и увеличивать продажи гораздо проще.
Достигать целей помогает анализ поисковых запросов, оптимизация контента, кода и метаданных. Достаточно эффективными считаются внутренняя перелинковка (т.е. внутренние ссылки между страницами сайта) и внешняя ссылочная масса.
Управление репутацией в сети
SERM — или управление репутацией в сети — помогает формировать, поддерживать и защищать имидж компании в интернете. Сейчас можно с уверенностью сказать, что SERM из одного из методов онлайн-продвижения превращается в обязательное направление работы для большинства компаний. Если вы хотите развивать бизнес и расширять аудиторию, игнорировать появляющуюся в сети информацию о своей компании недопустимо.
Инструменты управления репутацией:
Мониторинг упоминаний.
Публикация позитивного контента.
Анализ отзывов и реагирование на них.
Работа с блогерами и инфлюенсерами.
Управление результатами поиска.
SERM — процесс непрерывный. Но если вы нацелены на долгосрочную работу, управление репутацией обязательно принесет результат.
На «Клерке» вы можете запустить корпоративный блог компании, читателями и подписчиками которого станут не случайные люди, а профессиональное сообщество — бухгалтеры, предприниматели, юристы и кадровики. Ваш блог можно оптимизировать seo-инструментами, подключить к нему SERM-продвижение и много других полезных инструментов.
Оффлайн
К оффлайн-продвижению относят рекламу, которую люди видят или слышат вне интернета. Чаще всего это традиционные каналы коммуникации, а большинство инструментов больше подходит для простых продуктов. Сложные продукты рекламировать в онлайне сложнее: чтобы принять решение о сотрудничестве, потенциальному клиенту нужно больше времени и информации.
Например, билборд способен рассказать о ценности и преимуществах стирального порошка, а с продвижением сервиса электронного документооборота будет уже сложнее. Но, безусловно, все индивидуально, и грамотное сочетание онлайн и оффлайн-продвижения может быть полезно для любого бизнеса.
Наружная реклама
Наружная реклама невероятно востребована — она наглядная и запоминающаяся, имеет невысокую стоимость и отличается гибкостью. Ее можно таргетировать на целевую аудиторию или же охватить максимальное количество потенциальных покупателей. Этот способ продвижения является традиционным: своими корнями наружная реклама уходит еще в Древний Египет.
За это время форматы наружной рекламы изменились, но суть осталась прежней — она должна привлечь внимание потенциальных клиентов к товару или услуге.
Виды наружной рекламы:
Билборды — большие щиты на улице вдоль автомобильных дорог.
Ситилайты — закрытые стеклянные короба, в которых размещается реклама, ориентированная, преимущественно, на пешеходов.
Транзитная реклама — это реклама на автобусах, троллейбусах, автомобилях и т.д., обеспечивающая широчайший охват аудитории.
Брандмауэры — рекламные конструкции в виде статичных изображений или видеоэкранов, размещаемые на стенах зданий.
Штендеры — двусторонние устойчивые переносные конструкции, которые чаще располагают в непосредственной близости от рекламодателя (например, у входа в офис).
Конечно, это не полный перечень видов наружной рекламы: на улицах можно встретить самые различные форматы. Но вне зависимости от вида, главную роль играют привлекательный дизайн и качественный контент.
Профильные мероприятия
Выход бизнеса «в свет» — отличная возможность заявить о себе. При живом общении с потенциальными клиентами и партнерами легче сформировать правильное мнение о продукте, донести свои ценности и развеять любые сомнения. Участвуя в профильном мероприятии, вы решаете сразу множество задач — от укрепления позиций на рынке до увеличения продаж. Среди основных преимуществ такого формата продвижения:
Расширение сети контактов. Помимо клиентов и потенциальных партнеров на профильных мероприятиях вы можете познакомиться с представителями СМИ и блогерами. Если ваш продукт заинтересует профильное медиа или инфлюенсера, сотрудничество с ними станет еще одним каналом продвижения бизнеса.
Укрепление репутации. Компаниям, которые активно участвуют в выставках, форумах, конференциях и других мероприятиях, всегда доверяют больше. Это положительно влияет на репутацию: если компания уверенно чувствует себя в профессиональном сообществе, опасений по поводу ее надежности и качества продукта всегда гораздо меньше.
Повышение узнаваемости. Регулярное участие в профильных мероприятиях делает ваш бренд узнаваемым среди потенциальной аудитории и на рынке в целом.
Создание контента. Участие в семинаре, форуме или выставке — идеальные условия для создания контента для соцсетей и профильных медиа. Фото, видео, текстовые материалы, посвященные участию компании в профильном мероприятии, продолжают работать на репутацию и после его завершения.
Но, безусловно, главное, что дают такие мероприятия — это общение с целевой аудиторией. Профильные мероприятия привлекают участников, которые интересуются именно вашей отраслью или тематикой, благодаря чему это всегда стопроцентное попадание в аудиторию.
Выбор способа продвижения бизнеса
Универсальной стратегии продвижения не существует. Рассчитывать на то, что если комплекс каких-то инструментов сработал для другого бизнеса (например, для компании конкурентов или просто бренда, который вам нравится), то и в вашем случае он будет эффективным, не стоит. Безусловно, успешные кейсы компаний помогают в создании стратегии, но простое копирование точно не работает.
Факторы, которые нужно обязательно учесть при выборе методов продвижения
Бюджет. Определитесь, сколько вы готовы потратить на продвижение бизнеса, и уже на основании бюджета приступайте к поиску подходящих методов.
Задачи продвижения. Краткосрочное увеличение продаж, повышение узнаваемости, расширение аудитории — обязательно проанализируйте, какие задачи вы планируете решить за счет использования конкретного инструмента.
Целевая аудитория. Определите, кто является вашей аудиторией и проанализируйте, как она покупает: это поможет подобрать те методы, которые эффективны именно для ваших потенциальных клиентов.
Ценность и уникальность продукта. Подумайте, чем ваше предложение отличается от конкурентов и какие уникальные возможности вы готовы предложить своим клиентам. Понимание особенностей продукта также помогает определиться с выбором инструментов.
Если вы продвигаете сложный продукт, важно показать сценарий его использования, а не просто рассказать о преимуществах. Потенциальный клиент должен понимать, что ждет после покупки продукта, как именно он будет его внедрять и с ним работать. Уделяйте больше внимания успешным кейсам предлагайте бесплатный пробный период: так клиентам будет легче принять решение о сотрудничестве.
Корпоративный блог на «Клерке» идеально подходит для выстраивания долгосрочных отношений с клиентами. Вы не просто разово рекламируете свой продукт, а работаете с целевой аудиторией на постоянной основе: рассказываете о жизни компании и ее услугах, делитесь достижениями и, конечно же, делаете акцент не только на продвижении, но и на пользе для клиентов.
При правильном подходе (а редакция «Клерка» всегда готова прийти на помощь и взять создание контента на себя!) вы получите устойчивый поток целевых лидов и привлечете новых клиентов. Авторская технология «Клерка» проверена на тысячах проектов: мы точно знаем, какие инструменты продвижения бизнеса работают для нашей аудитории и помогает привлекать внешних клиентов. Готовы продвигать свой бизнес с «Клерком»? Позвоните нам 8 (800) 300-92-97, напишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru, и мы подберем лучшие условия сотрудничества.
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