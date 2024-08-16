Как продвинуть свой бизнес

Онлайн-продвижение — это практически неограниченные возможности и огромный выбор инструментов.

Продвигать свой продукт можно потенциальным клиентам вне зависимости от того, где они находятся, а благодаря таргетированию рекламу бизнеса будет видеть действительно целевая аудитория, а не случайные пользователи.

Еще одно важное преимущество онлайн-продвижения — его гибкость: инструменты всегда можно адаптировать под новые условия.

Многие онлайн-инструменты позволяют взаимодействовать с аудиторией и отслеживать результаты рекламной кампании. Это дает возможность в режиме реального времени анализировать ее эффективность и при необходимости без промедления вносить коррективы.

Создать свой блог

При правильном подходе блог способен стать основным каналом продвижения бизнеса, который выгодно отличается от других онлайн-инструментов.

Во-первых, в блоге проще выстроить доверительные отношения с аудиторией.

Во-вторых, блог — это идеальная площадка для того чтобы продемонстрировать свою экспертность.

В-третьих, блог позволяет продавать продукт ненавязчиво, органично вплетая рекламу бизнеса в полезный для подписчиков контент.

Но, конечно, все это работает только при условии соблюдения ряда правил и при ведении блога на той площадке, где точно есть ваша целевая аудитория.

Создать свой блог на «Клерке» Отправить

Контекстная реклама

Контекстная реклама — популярнейший способ продвижения, который работает практически для любых товаров и услуг. Именно с ее помощью пользователи сети видят релевантные объявления.

Как это работает? Пользователь заходит в поисковик и пишет «бухгалтерские услуги новосибирск». В результатах поиска будут отображены сайты компаний, которые предоставляют бухгалтерские услуги в Новосибирске и реклама по теме запроса. Это реклама и называется контекстной.

При этом рекламные объявления будут отображаться не только в результатах поиска, но и через некоторое время после. Каждому пользователи сети приходилось сталкиваться с тем, что объявления по теме, которой вы когда-то интересовались, появляются и в почте, и на сайтах поисковой сети. Контекстная реклама отлично работает с так называемыми «теплыми» клиентами, т.е. с теми, кто уже заинтересован в покупке продукта.

Реклама в соцсетях

У социальных сетей огромная аудитория, поэтому не использовать их для продвижения бизнеса — огромная ошибка. Таргетированная реклама, публикация интересного контента, взаимодействие с подписчиками и упоминания в сторонних сообществах помогают за относительно небольшой промежуток времени повысить узнаваемость бренда.

Чтобы продвижение в социальных сетях было эффективным, рекомендуется разработать SMM-стратегию. Она помогает систематизировать продвижение (т.к. работа в социальных сетях ведется в различных направлениях) и обеспечивает получение желаемых результатов. В стратегии обязательно прописываются цели и задачи продвижения, KPI, а также разрабатывается поэтапный план действий.

Обращение к стратегии дает возможность убедиться, что продвижение оказалось эффективным или же, напротив, срочно нужны корректировки. Успешные практики вы всегда можете масштабировать, а от нерезультативных лучше отказаться.

Создание канала на YouTube

Пользователи любят цепляющие, полезные и уникальные видео, поэтому собственный канал на YouTube способен привлечь аудиторию и рассказать о вашем бизнесе как можно большему количеству людей. Плюс площадки заключается в том, что ее пользователями являются люди с самыми различными интересами и потребностями, поэтому любому бизнесу удастся найти своих потенциальных покупателей.

При этом нужно понимать, что продвижение на YouTube обладает своими особенностями. Сложности могут возникнуть с созданием качественного видеоконтента и с самим продвижением видео. Решить эти задачи помогает обращение к профессионалам.

Обратите внимание: многие пользователи сейчас испытывают проблемы с загрузкой видео на YouTube, поэтому также рекомендуем обратить внимание на другие платформы — например, на Rutube и Дзен. Пока их сложно назвать полноценной альтернативой YouTube — аудитория меньше, а эффективность продвижения видеоконтента вызывает вопросы. Но в условиях неопределенности дублирование видеоконтента на российские платформы эксперты называют верной стратегией: это поможет диверсифицировать риски.

Реклама у блогеров

К такому способу продвижения как реклама у блогеров прибегают компании из самых различных сфер и различного масштаба — от микробизнеса до крупнейших корпораций. Принято считать, что реклама у блогеров наиболее эффективна для продвижения одежды, косметики, техники и локального бизнеса, но в действительности найти инфлюенсера возможно для любого бизнеса.

Сейчас появляется все большее количество блогеров, которые делают акцент не на lifestyle-контенте, а на ценности себя как профессионала. И, как правило, они нередко готовы прорекламировать компании из смежных сфер (но, конечно, не своих прямых конкурентов).

Плюсом такой рекламы является высокий уровень доверия подписчиков. Аудитория, как правило, прислушивается к рекомендациям блогеров, а наличие эмоциональной связи обеспечивает более глубокое восприятие рекламируемого продукта.

Создание сайта

В эпоху диджитализации отсутствие собственного сайта вызывает вопросы: у клиентов возникают сомнения в надежности компании и стабильности ее работы. Несмотря на появление различных методов продвижения, именно сайт считается основой экосистемы бизнеса в онлайне.

Собственный сайт помогает увеличить присутствие бизнеса в сети и создать уникальную онлайн-идентичность. При этом его создание требует определенных расходов и усилий: для эффективного продвижения компании он должен быть удобным для пользователей, иметь привлекательный дизайн и качественное наполнение.

Создание группы в соцсетях

Бизнес должен быть представлен в социальных сетях: активное сообщество — одно из лучших подтверждений надежности компании и качества продукта. Социальные сети остаются эффективным средством завоевания доверия аудитории, причем оно работает как для малого, так и для среднего и крупного бизнеса.

Для достижения максимального результата эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил: Выбирайте платформу, на которой среди пользователей есть ваши потенциальные клиенты.

Найдите собственный Tone of Voice и придерживайтесь одной тональности общения везде.

Всегда отвечайте на комментарии и сообщения пользователей.

Оформите профили компании в соцсетях в едином корпоративном стиле.

Не забывайте о регулярном ведении группы — поддерживать интерес аудитории нужно на постоянной основе.

Группа в социальной сети — идеальный канал для взаимодействия с аудиторией. Вы можете общаться со своими клиентами, получать от них обратную связь, отрабатывать возражения и быстро отвечать на все вопросы.

SEO-оптимизация

SEO-оптимизация повышает видимость контента в результатах поиска. Она помогает привлекать органический трафик и, соответственно, повышать узнаваемость бренда. С высокими позициями в результатах поиска находить новых клиентов и увеличивать продажи гораздо проще.

Достигать целей помогает анализ поисковых запросов, оптимизация контента, кода и метаданных. Достаточно эффективными считаются внутренняя перелинковка (т.е. внутренние ссылки между страницами сайта) и внешняя ссылочная масса.

Управление репутацией в сети

SERM — или управление репутацией в сети — помогает формировать, поддерживать и защищать имидж компании в интернете. Сейчас можно с уверенностью сказать, что SERM из одного из методов онлайн-продвижения превращается в обязательное направление работы для большинства компаний. Если вы хотите развивать бизнес и расширять аудиторию, игнорировать появляющуюся в сети информацию о своей компании недопустимо.

Инструменты управления репутацией:

Мониторинг упоминаний.

Публикация позитивного контента.

Анализ отзывов и реагирование на них.

Работа с блогерами и инфлюенсерами.

Управление результатами поиска.

SERM — процесс непрерывный. Но если вы нацелены на долгосрочную работу, управление репутацией обязательно принесет результат.