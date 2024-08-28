Цель оптимизированного текста — понравиться поисковым системам, чтобы в результате ранжирования пользовательских запросов они привели трафик на сайт.

В идеале попасть в топ-10 поисковой выдачи, то есть оказаться на первой странице в выдаче. И здесь важно соблюсти гармонию — содержательно ответить на вопросы по теме статьи и грамотно использовать инструменты SEO.

Требования к оптимизированному тексту:

1. Ключевые слова и фразы. Это элементы текста, которые повторяют запросы пользователей и ведут их на сайт. «Ключевики» должны быть равномерно распределены по тексту. При этом в одних случаях они должны быть вписаны в строгом соответствии (не допускается изменение окончаний или лишние слова внутри словосочетания), а в других случаях вхождение может быть разбавлено.

Например, прямое вхождение ключа — «бухгалтерское сопровождение заказать»: «В нашей компании бухгалтерское сопровождение заказать можно, заполнив анкету или через персонального менеджера».

А это разбавленное вхождение ключа: «Бухгалтерское сопровождение в Санкт-Петербурге — заказать со скидкой 10% можно только в этом месяце».

2. Небольшие абзацы. Текст разбивается на логические абзацы, в идеале от 3 до 5 предложений. Так пользователям легче воспринимать информацию. Здесь действует классическое правило: один абзац — одна мысль.

3. Разноуровневые заголовки и подзаголовки. Систематизированная статья — это текст, разбитый на смысловые заголовки и подзаголовки: H2 (заголовок), H3 (подзаголовок) и т.д. H1 — это заголовок первого уровня, по сути, это название статьи.

Пример:

Н1: Что такое бухгалтерское сопровождение и почему оно необходимо бизнесу

Н2: Что такое бухгалтерское сопровождение

Н3: Значимость бухгалтерского сопровождения для различных типов бизнеса

Н3: Основные преимущества: экономия времени, снижение рисков, соответствие законодательству

Н2: Виды бухгалтерского сопровождения

Н3: Полное бухгалтерское сопровождение

Н3: Частичное бухгалтерское сопровождение

Н3: Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Н2: Как выбрать компанию для бухгалтерского сопровождения

Н3: Ключевые критерии выбора

Н3: Оценка потребностей бизнеса и разработка индивидуальных решений

Н2: Итоги и рекомендации

4. Нумерованные и (или) маркированные списки. Речь снова идет о структурировании текста для более удобного восприятия. Пользователю легче пробежаться взглядом по спискам, чем вчитываться в объемное и никак визуально не разделенное текстовое полотно.

5. Перелинковка. Проще говоря, это ссылки, которые встречаются внутри текста. Они служат навигатором по сайту для пользователей, чтобы те проводили больше времени на сайте и получали более углубленные ответы. Для Яндекса и Google — это сигнал, что пользователям нравится сайт, значит, его можно рекомендовать в поисковой выдаче.

6. Уникальность. Поисковые системы должны видеть, что статья написана именно вами, а не скопирована у конкурентов. Грубый копипаст текстов с других сайтов — это плагиат и нарушение авторского права. В итоге сайт исчезнет из поисковой выдачи или вообще попадет в бан.

7. Грамотность. В тексте не должно встречаться орфографических и пунктуационных ошибок. Кроме этого, не должно быть ошибок фактических и логических, то есть информация в статье должна быть правдивой и соответствовать действительности. Это вопрос лояльности пользователей и доверия к вашему сайту.

8. Объем материала. Размер статьи зависит от темы. Если вы напишете текст на 5 тыс. знаков, и пользователь найдет в нем ответы на все свои вопросы, то это идеальный объем. Не нужно лить воду или писать лишнее — это только уведет внимание и отпугнет читателей. Но если тема сложная, и в двух словах ее не раскрыть, то статья может быть и на 20 тыс. знаков, и даже больше.

Необходимо знать еще о таких важных элементах оптимизированного текста, как title и description. Если вписать в них ключевые слова и тематические запросы, то поисковые системы не обойдут их вниманием и поднимут в топе.