Что такое SEO-текст
SEO-текст — это один из бесплатных способов привлечения трафика на сайт. Правильно написанная статья привлечет целевую аудиторию — потенциальных покупателей, клиентов, партнеров, учеников. Но для этого текст должен привлечь и удержать внимание пользователей, заставить их дочитать до конца и совершить необходимое действие, например, купить товар, заказать услугу, записаться на тренинг или познакомиться с компанией или брендом.
Главное, чтобы статья отвечала на все вопросы читателя. Иначе он уйдет искать ответы на сайты конкурентов.
Какие требования предъявляют к оптимизированному тексту
Цель оптимизированного текста — понравиться поисковым системам, чтобы в результате ранжирования пользовательских запросов они привели трафик на сайт.
В идеале попасть в топ-10 поисковой выдачи, то есть оказаться на первой странице в выдаче. И здесь важно соблюсти гармонию — содержательно ответить на вопросы по теме статьи и грамотно использовать инструменты SEO.
Требования к оптимизированному тексту:
1. Ключевые слова и фразы. Это элементы текста, которые повторяют запросы пользователей и ведут их на сайт. «Ключевики» должны быть равномерно распределены по тексту. При этом в одних случаях они должны быть вписаны в строгом соответствии (не допускается изменение окончаний или лишние слова внутри словосочетания), а в других случаях вхождение может быть разбавлено.
Например, прямое вхождение ключа — «бухгалтерское сопровождение заказать»: «В нашей компании бухгалтерское сопровождение заказать можно, заполнив анкету или через персонального менеджера».
А это разбавленное вхождение ключа: «Бухгалтерское сопровождение в Санкт-Петербурге — заказать со скидкой 10% можно только в этом месяце».
2. Небольшие абзацы. Текст разбивается на логические абзацы, в идеале от 3 до 5 предложений. Так пользователям легче воспринимать информацию. Здесь действует классическое правило: один абзац — одна мысль.
3. Разноуровневые заголовки и подзаголовки. Систематизированная статья — это текст, разбитый на смысловые заголовки и подзаголовки: H2 (заголовок), H3 (подзаголовок) и т.д. H1 — это заголовок первого уровня, по сути, это название статьи.
Пример:
Н1: Что такое бухгалтерское сопровождение и почему оно необходимо бизнесу
Н2: Что такое бухгалтерское сопровождение
Н3: Значимость бухгалтерского сопровождения для различных типов бизнеса
Н3: Основные преимущества: экономия времени, снижение рисков, соответствие законодательству
Н2: Виды бухгалтерского сопровождения
Н3: Полное бухгалтерское сопровождение
Н3: Частичное бухгалтерское сопровождение
Н3: Аутсорсинг бухгалтерских услуг
Н2: Как выбрать компанию для бухгалтерского сопровождения
Н3: Ключевые критерии выбора
Н3: Оценка потребностей бизнеса и разработка индивидуальных решений
Н2: Итоги и рекомендации
4. Нумерованные и (или) маркированные списки. Речь снова идет о структурировании текста для более удобного восприятия. Пользователю легче пробежаться взглядом по спискам, чем вчитываться в объемное и никак визуально не разделенное текстовое полотно.
5. Перелинковка. Проще говоря, это ссылки, которые встречаются внутри текста. Они служат навигатором по сайту для пользователей, чтобы те проводили больше времени на сайте и получали более углубленные ответы. Для Яндекса и Google — это сигнал, что пользователям нравится сайт, значит, его можно рекомендовать в поисковой выдаче.
6. Уникальность. Поисковые системы должны видеть, что статья написана именно вами, а не скопирована у конкурентов. Грубый копипаст текстов с других сайтов — это плагиат и нарушение авторского права. В итоге сайт исчезнет из поисковой выдачи или вообще попадет в бан.
7. Грамотность. В тексте не должно встречаться орфографических и пунктуационных ошибок. Кроме этого, не должно быть ошибок фактических и логических, то есть информация в статье должна быть правдивой и соответствовать действительности. Это вопрос лояльности пользователей и доверия к вашему сайту.
8. Объем материала. Размер статьи зависит от темы. Если вы напишете текст на 5 тыс. знаков, и пользователь найдет в нем ответы на все свои вопросы, то это идеальный объем. Не нужно лить воду или писать лишнее — это только уведет внимание и отпугнет читателей. Но если тема сложная, и в двух словах ее не раскрыть, то статья может быть и на 20 тыс. знаков, и даже больше.
Необходимо знать еще о таких важных элементах оптимизированного текста, как title и description. Если вписать в них ключевые слова и тематические запросы, то поисковые системы не обойдут их вниманием и поднимут в топе.
Как написать качественный SEO-текст пошагово
Создание SEO-статьи — это не просто сесть и написать статью. Перед написанием материала нужно пройти несколько подготовительных этапов — проанализировать сайты конкурентов, собрать семантическое ядро, подготовить план будущей статьи.
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Если же вы решили написать SEO-статью самостоятельно, следуйте инструкции.
Выбор темы и анализ конкурентов
Как выбрать тему для будущей статьи?
Во-первых, тема должна быть актуальной, соответствовать тематике вашего сайта, а также отвечать на запросы пользователей.
Например, вы (ваша компания) занимается бухгалтерским сопровождением бизнеса. Наполняйте сайт публикациями, которые интересны предпринимателям, организациям, но при этом раскрывают вопрос бухгалтерского сопровождения и показывают преимущества этой услуги. Так, потенциальные клиенты узнаю о вас и поймут, что вы им полезны.
Во-вторых, анализируйте конкурентов. Посмотрите, как они пишут на похожие темы у себя на сайтах.
Самый простой вариант — вбить в браузере ключ «бухгалтерское сопровождение» и изучить материалы конкурентов, которые появятся в топе поисковой выдачи.
Обратите внимание, что привлекает вас в чужой статье, какие фрагменты можно использовать в своем тексте. При этом вы не копируете, а адаптируете материал, добавляете дополнительную ценность, даете собственные экспертные ответы на вопросы.
Цель проста — проанализировать конкурентов и написать лучше, чем у них.
Собираем семантическое ядро
Сбор семантического ядра — это следующий этап после анализа конкурентов. Группируем слова и словосочетания, которые наиболее отвечают на пользовательские запросы. При этом учитываем построение синтаксические конструкции и морфологические формы слов.
Поиск фраз
Продолжаем разбираться на примере бухгалтерского сопровождения — допустим, это тематика сайта, для которого нужно написать SEO-текст.
Тематические слова и фразы можно собрать с помощью бесплатного сервиса Яндекс.Wordstat. Также есть сервисы Key Collector и Мутаген.
Вбейте в Вордстате ключ «бухгалтерское сопровождение услуги». Система отобразит две колонки с запросами. Нас интересует левая сторона — отсюда можно брать ключи для семантического ядра. Рядом с каждым запросом стоит цифра — это количество показов в месяц. Чем больше показов, тем лучше. Но самые часто показываемые ключи нам брать тоже не интересно, потому что в этом сегменте самая высокая конкуренция.
Поиск LSI-запросов
LSI-запросы — это слова и фразы, которые связаны с основным ключевым словом по смыслу. Они помогают поисковым системам лучше понимать контент страницы сайта и определять его релевантность для пользователя. Эти слова расширяют тему, показывая поисковику, что на странице есть не только основная информация, но и смежные темы.
Как найти LSI-запросы:
Начните вводить ключевое слово в поисковой строке Яндекс или Google и увидите, какие варианты вам предлагает поисковик. Эти подсказки часто включают LSI-запросы.
В нижней части страницы результатов Google можно найти раздел «Похожие запросы». Это тоже хорошие примеры LSI-запросов.
Проанализируйте статьи конкурентов из выдачи на первой странице поиска. Какие и фразы они использовали в тексте? Как они распределены внутри статьи?
Существуют онлайн-сервисы, которые помогают находить LSI-запросы, например, SpyWords или Мегаиндекс. Они анализируют контент и предлагают подходящие варианты. Есть платные сервисы — Pixel Tools, Just-Magic Акварель.
Использование LSI-запросов делает ваш текст более богатым и разнообразным, улучшает его видимость для поисковых роботов. Добавляйте LSI-запросы в свой текст естественным образом, и ваш контент станет полезнее и для людей, и для поисковиков.
Группировка запросов
Группировка запросов — это объединение схожих по смыслу ключевых фраз и слов в группы. Это помогает лучше структурировать контент и эффективно распределить ключевые запросы внутри SEO-статьи. Когда вы работаете с большим количеством запросов, важно не перегружать статью лишними ключевыми словами.
Группы запросов равномерно распределяются по блокам статьи — заголовкам и подзаголовкам. В результате текст становится содержательным и полезным для пользователей.
Как правильно группировать запросы?
Разбейте все запросы на несколько крупных тем. Например, широким запросом будем «бухгалтерское сопровождение».
Внутри каждой темы создайте подкатегории. Например, в группе «бухгалтерское сопровождение» можно выделить подкатегории: «услуги бухгалтерского сопровождения», «бухгалтерское сопровождение саратов», «бухгалтерское сопровождение цены».
Берите только те группы ключевых фраз, которые наиболее конкретно раскроют тему статьи. Например, если вы пишете статью об услугах бухгалтерского сопровождения, то не нужно писать под ключ «история возникновения бухучета на руси».
Грамотно выполненная группировка запросов и сбор семантического ядра помогает улучшить качество контента, увеличить посещаемость сайта и повысить его позиции в поисковых системах.
Готовим план статьи
План статьи помогает четко двигаться по намеченному маршруту. Глядя на заранее составленные заголовки и подзаголовки, вы не будете отходить от темы статьи.
При подготовке плана статьи учитывается актуальность темы, современные варианты решения проблем, ответы на самые частые вопросы.
Для SEO-текстов популярны форматы:
пошаговые инструкции, руководства к действию, рубрика «экспертные ответы»;
обзоры сервисов, примеры, исследования новых технологий;
описание проблемы и варианты решения;
помощь в решении проблемы.
Например, если нужно написать небольшой коммерческий текст о бухгалтерском сопровождении, то учитывайте следующие элементы:
Небольшой абзац, который погружает читателя в тему — не более 500 слов.
Описание проблемы — в компании нет своего бухгалтера, специфичная задача по раздельному бухучету.
Решение проблемы — обратиться за помощью в компанию, оказывающую бухгалтерское сопровождение.
Заключение. Это последний абзац, в котором можно указать контакты, ссылку на консультацию, кнопку для заказа услуги.
Подготовка на этом заканчивается, теперь приступаем к созданию успешного текста.
Пишем текст
При написании текста придерживайтесь плана. Не пишите сплошным полотном. Обязательно разделяйте заголовки и подзаголовки на абзацы по 3–10 предложений. Добавляйте маркированные и нумерованные списки. Придерживайтесь лаконичного информационного стиля.
Внедряем ключевые слова
Распределите ключевые слова и фразы по тексту равномерно. Они должны быть вписаны органично и не выбиваться из общего повествования. Если внедрять их бессмысленно, то текст будет выглядеть глупо.
Перенасыщать статью ключами тоже не следует, иначе сайт понизится в поиске. Они должны быть видимы только для поисковой системы.
Добавляем изображения
Изображения в SEO-тексте — это визуальная составляющая, которая должна полнее раскрывать тему статьи. Например, показать, как выглядит товар.
Если в статье рассказывается, как поменять передний сальник коленвала на автомобиле, то изображения с этапами работы будут как нельзя лучше. Иногда в тексте сложно описать что-то специфичное, а с картинкой сразу все станет наглядно.
Добавляйте в текст схемы, таблицы, диаграммы, чертежи, эскизы — они хорошо формируют поведенческий фактор и удерживают внимание читателей на сайте.
Пользуемся нейросетью
Нейросеть — это программа, которая может помочь написать SEO-текст. Ключевое слово здесь «помочь». Нейросеть — это виртуальный помощник, а не полноценный автор. Она не может заменить эксперта или опытного специалиста при написании контента.
Например, популярные текстовые нейросети ChatGPT, Skelet.ai или «Алиса, давай придумаем» допускают ошибки и не дают полную информацию. Их нужно перепроверять, дополнять фактами, исправлять смысловые несоответствия.
Но использовать нейросети при написании статьи все-таки можно. Чем они могут помочь:
Найти идею для статьи.
Составить черновик плана.
Придумать несколько вариантов интересных названий для статьи.
Написать несложный абзац, например, вывод из текста.
Улучшить стиль уже написанного текста.
Чтобы нейросеть максимально вам помогла, нужно уметь писать для нее промты (задания). Промты должны быть подробными, отражать суть запроса, но при этом краткими и понятными.
С первого раза написать хороший промт вряд ли получится. Экспериментируйте с формулировками.
Из минусов. Некоторые нейросети не могут сгенерировать актуальную информацию, потому что их базы обычно не охватывают последний год. Некоторые сведения могут быть устаревшими, проверяйте. Кроме этого, для работы с зарубежными нейросетями, например, ChatGPT нужен VPN.
Проверяем статью на ошибки
Публиковать следует только проверенный и отредактированный текст. Ошибки отпугнут пользователей и, скорее всего, они (пользователи) не дочитают его до конца.
Грамотность
Для проверки текста на орфографические ошибки есть сервисы «Орфограммка» или «Орфо». Или можно обратиться к опытному редактору или копирайтеру с филологическим образованием.
Еще можно использовать прием, когда читаешь текст вслух. Так, вы сами поймете, на каких местах спотыкаетесь, какие абзацы переписать. При чтении вслух текст должен быть легким и плавным.
Уникальность
Уникальность текста — это показатель того, насколько ваш контент оригинален и не скопирован с других сайтов.
Яндекс и Google ценят уникальный контент. Если ваш текст оригинален, он имеет больше шансов занять высокие позиции в результатах поиска. Если же контент скопирован, сайт может попасть под санкции, и его позиции ухудшатся.
Люди любят находить что-то новое и полезное. Уникальная и современная информация привлечет внимание, удержит посетителей и повысит доверие к вашему ресурсу.
Если на вашем сайте размещен уникальный текст, другие сайты с меньшей вероятностью смогут использовать его без вашего разрешения. Это помогает защитить вашу интеллектуальную собственность.
Как создать уникальный текст?
Пишите своими словами. Доносите информацию так, как вы ее понимаете, добавляйте свои примеры и комментарии.
Пишите о том, что хорошо знаете. Чем больше вы знаете о предмете, тем легче будет писать о нем уникально и подробно.
Не копируйте чужие тексты, а соберите данные из нескольких источников и сделайте свои выводы.
Проверяйте текст на уникальность. Сделать это можно в специальных сервисах: Text.ru, Content Watch, ETXT, Advego. Норма уникальности — 90–95%.
Уникальный текст — это не только требование поисковых систем, но и способ выделиться среди конкурентов и укрепить свою репутацию.
Редакция «Клерка» готова помочь в подготовке уникального контента, который обязательно займет высокие позиции в поисковой выдаче. Авторы статей — практикующие эксперты, которые не понаслышке знают, что нужно аудитории и какой контент привлечет больше заявок. Установить контакт с потенциальными клиентами, сделать так, чтобы они поверили в вас и ваш продукт — для этого у нас есть все возможности.
Вода и заспамленность
Каждое предложение в тексте должно быть наполнено смыслом и конкретикой. Ненужную информацию поисковики расценивают как воду, то есть словесный мусор, который не несет читателям пользы. Поисковики такие тексты плохо ранжируют.
Проверить воду можно в сервисах Text.ru или Advego. Первый сервис допускает количество воды в тексте не более 15%. Второй — около 60%.
Следует помнить и о заспамленности — это перенасыщение текста определенными словами. Поисковые системы воспринимают их как спам и перестают выводить сайт в топ выдачи.
Уровень спама тоже можно проверить Text.ru или Advego. Этот показатель не должен превышать 60%.
Критерий тошноты показывает уровень заспамленности. Например, в сервисе Advego можно проверить классическую тошноту и академическую тошноту — это частота употребления одних и тех же слов.
Академическая тошнота должна быть в диапазоне 5–9%. Классическая тошнота — 3–4%.
Какие ошибки можно допустить при написании SEO-текста
Написание SEO-текста требует не только знаний в определенной области, но и знаний правил русского языка.
Какие бывают ошибки:
Орфографические. Это ошибки в приставках и корнях слов, спряжениях глаголов, окончаниях. Неправильно: «пребрежный», «ростущий», «прилогается», «дышет», «в двухтысячном двенадцатом году». Правильно: «прибрежный», «растущий», «прилагается», «дышит», «в две тысячи двенадцатом году».
Грамматические. Это ошибки в структуре предложения или форме слова. «Раздумчивый» вместо «задумчивый». «Покатавшись с горки, болят ноги» (нарушена грамматическая конструкция).
Пунктуационные. Это неверное употребление или пропуск знаков препинания. Например, пропуск тире или двоеточия, лишняя запятая.
Речевые. Это разновидность лексических ошибок, когда путают похожие по смыслу слова, например, «дорогая цена» вместо «высокая цена».
Стилистические. Это использование слов, которые расходятся с общим стилем статьи. Также не следует злоупотреблять чрезмерными метафорами, канцеляризмами, штампами.
О каких еще ошибках нужно помнить:
Выделение ключевых слов в статье. Часто авторы стараются выделить ключевые слова в тексте цветом или жирным шрифтом. В этом нет необходимости, так как на выдаче это никак не отражается.
Сплошной текст. Статья без разделения на абзацы, заголовки, списки читается сложнее. Пользователи стараются пробежать текст по диагонали, а в больших «портянках» их внимание вряд ли на чем-то остановится.
Перенасыщение ключевыми словами. Поисковые системы плохо относятся к заспамленным текстам. В идеале добавлять один ключ на 400–800 знаков, то есть в один абзац.
Тексты для «робота». В таких статьях ключи добавляются в точной форме, без склонений или разбавления другими словами. Но также полезно использовать разбавленные вхождения — изменять окончания, формы слова, добавлять внутрь фразы предлоги и другие слова. Поисковые роботы умеют видеть морфологию, даже если ключ указан не в точной форме.
Сервисы «Главред» и «Тургенев» помогают улучшить качество текстов.
«Главред» ищет в тексте лишние слова, канцеляризмы и сложные конструкции. Он показывает, где можно упростить предложения, чтобы текст было легче читать. По этому сервису текст не должен превышать 7-8 баллов.
«Тургенев» проверяет текст на уникальность и помогает избавиться от повторов. Этот сервис особенно полезен для SEO-оптимизации текстов. Он оценивает текст на стиль, частоту слов, воду. Текст в норме — 0–5 баллов. Риск средний — 6—7 баллов. Высокий — 8–12 баллов. Критический — от 13 баллов.
Подведем итоги:
SEO-текст требует баланса между оптимизацией для поисковых систем и созданием полезного, интересного контента для пользователей.
Слишком короткие тексты могут не дать пользователям достаточно информации и быть неинтересны поисковикам.
Слишком длинные тексты могут быть утомительными и скучными. Важно найти золотую середину — текст должен быть достаточно информативным, но при этом не перегруженным.
Текст пишется прежде всего для людей, а не для поисковых систем. Следите за тем, чтобы контент был интересным, полезным и хорошо структурированным.
Внедряйте ключевые слова в текст естественно, не забывайте про title, description и внутреннюю перелинковку.
Пишите чаще, чтобы наработать навык.
Помните, что даже самая хорошая статья может не сразу попасть в топ выдачи. На ранжирование поисковых систем может уйти от одного дня до пары недель.
Большое значение имеет, на какой площадке размещается SEO-статья. При запуске корпоративного блога на «Клерке» вы можете быть уверены, что вашими читателями станут представители профессионального сообщества — бухгалтеры, предприниматели, кадровики, юристы и финансисты. Займитесь написанием SEO-статей самостоятельно или доверьте решение этой задачи нам: мы с удовольствием подготовим для вас качественные материалы, которые точно оценит наша аудитория.
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