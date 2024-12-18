Как продвигать бухгалтерский и аутсорсинговый бизнес на «Клерке»

Продвижение любого бизнеса имеет свою специфику, и бухгалтерские услуги не исключение. Инструменты, которые приносят впечатляющие результаты в других сферах, нередко оказываются совершенно неэффективными для бухгалтерского и аутсорсингового бизнеса.

«Клерк» готов помочь вам не потерять бюджет на заведомо провальных рекламных кампаниях: бухгалтерия — это наша стихия, и мы точно знаем, что нужно бухгалтерскому бизнесу.

На что клиенты обращают внимание при выборе бухгалтерской компании

Одна из главных сложностей продвижения компании-аутсорсера состоит в том, что продвигать предстоит профессиональные услуги, требующие высокого уровня доверия со стороны клиентов. Причем продвигать в высококонкурентной среде.

Чтобы понять, какие инструменты будут эффективными в продвижении бухгалтерского бизнеса, в первую очередь нужно подумать о клиенте: как он принимает решение, как оценивает уровень профессионализма и каким предложением его можно заинтересовать. А еще — в какой ситуации уже работающий бизнес задумывается о смене компании-аутсорсера и как привлечь начинающих предпринимателей.

При выборе бухгалтерской компании решения редко принимаются на эмоциях. Как правило, началу сотрудничества предшествует определенный путь — от осознания потребности до оценки нескольких альтернатив и заключения сделки. Чтобы оказаться в числе тех, кто в принципе заинтересовал потенциального клиента, компания должна продемонстрировать, что именно она способна предложить лучшее решение его задачи.

И здесь важно понимать, что у собственников бизнеса отношение к бухгалтерскому учету особое: по сути, предстоит доверить свои финансовые дела посторонним людям. Поводов для беспокойства действительно немало, особенно если собственник бизнеса — а так бывает чаще всего — сам в бухучете не разбирается. С одной стороны, он должен быть абсолютно уверен в профессионализме, с другой — чувствовать себя комфортно и безопасно.

Поэтому выбирают чаще тех, кто умеет говорить с бизнесом на понятном языке и при этом чей профессионализм и опыт не вызывают сомнений.

Что предлагает «Клерк»

«Клерк» — крупнейший портал для бухгалтеров, финансистов и предпринимателей: благодаря этому мы точно знаем, как продвигать не просто бизнес, а именно бухгалтерский и аутсорсинговый бизнес. У нас много успешных кейсов, которые доказывают: авторская технология «Клерка» реально работает. А теперь — о наших инструментах.

Запускаем блоги компаний и пишем статьи

Контент-маркетинг, и ведение собственного блога в частности, многим компаниям кажется практически невыполнимой миссией, и из-за этого они продолжают работать пусть с менее эффективными, но привычными инструментами. Мы же убеждены: для успешного продвижения «сложных» продуктов (а бухгалтерские и аутсорсинговые услуги в их числе) без контент-маркетинга сегодня никак.

Если говорить простыми словами, то суть контент-маркетинга заключается в следующем: компания создает и продвигает среди потенциальных и действующих клиентов полезный, актуальный и интересный контент, который демонстрирует экспертность, формирует доверительные отношения и ненавязчиво знакомит аудиторию со своим продуктом.

Ключевое здесь — ненавязчиво. Вас наверняка раздражает назойливая реклама и можете не сомневаться, что ваших потенциальных клиентов тоже.

Сегодня выигрывают компании, которым удается выстроить долгосрочные отношения со своей аудиторией и стать в их глазах экспертом в своей области. И собственный блог — один из самых эффективных инструментов, но при условии, что:

Вы регулярно наполняете его действительно ценным контентом. Вы ведете его на «правильной» площадке.

На «Клерке» вы можете запустить блог компании и рассказать о своем бизнесе 10 миллионам наших читателей. А если у вас не хватает времени на создание контента или нет возможности уделять достаточно внимания этому направлению, на помощь придет наша редакция: напишем статьи, сделаем иллюстрации, займемся seo-продвижением. А чтобы получить максимальный результат, предлагаем дополнительно использовать рекламные инструменты внутри «Клерка».

✅Кейс №1. Запустили блог компании, который в 2024 году посетили более 2.1 млн уникальных читателей Клиент. Компания, специализирующаяся на аутсорсинге бухгалтерии. Предлагает комплексное бухгалтерское обслуживание и разовую помощь. Результат. У блога компании на «Клерке» более 35 тыс. подписчиков, а всего статьи набрали около 5 млн просмотров. Только в 2024 году блог посетили свыше 2.1 млн уникальных читателей, а с лид-форм в его статьях собрано 1682 контакта. На сайт компании с «Клерка» было зафиксировано более 14 тыс. переходов.

Размещаем медийную рекламу

Медийная реклама на «Клерке» — это широкий охват, повышение узнаваемости бренда и увеличение продаж. Мы реализуем все форматы медийки: промобары, поп-апы, баннеры, нативные объявления и другие.

Размещение медийной рекламы эффективно как для привлечения новой аудитории, которая еще не знакома с вашей компанией и ее продуктами, так и для стимулирования продаж среди тех, кто уже соприкасался с брендом (включая действующих клиентов).

✅Кейс № 2. Запустили поп-ап, за два дня собравший 884 перехода на мероприятие Клиент. Компания специализируется на бухгалтерском обслуживании, ведении кадрового и воинского учета. Результат. Запустили поп-ап, который за два дня — и за 19 991 показ — собрал 884 перехода на мероприятие на сайт клиента (CTR 4.42%).

Используем email-рассылки

Email-рассылки можно назвать универсальным инструментом, демонстрирующим высокую эффективность при продвижении бухгалтерского и аутсорсингового бизнеса.

Для продвижения на «Клерке» мы используем 10 видов рассылок, самые популярные среди которых — Утренний бухгалтер (73 757 читателей), Ночной бухгалтер (61 105 читателей) и Чемодан вебинаров (149 463 читателей). Также есть возможность запустить сегментированную email-рассылку.

E-mail-рассылки решают сразу несколько задач:

Обеспечивают рост узнаваемости бренда.

Способствуют поддержанию интереса к компании и ее продуктам.

Информируют аудиторию о значимых событиях в жизни компании.

Стимулируют продажи.

На «Клерке» email-рассылки (как и другие форматы) можно использовать как самостоятельный инструмент или комбинировать с другими инструментами продвижения (например, запустить блог компании и email-рассылку). У нас внушительная база подписчиков с высокой лояльностью, а Open Rate составляет 30–40% пользователей.

✅Кейс № 3. Обеспечили 614 переходов на регистрацию на мероприятие Клиент. Компания, оказывающая бухгалтерские, аудиторские, налоговые и юридические услуги малому, среднему и крупному бизнесу. Результат. У компании есть собственный блог на «Клерке» и впечатляющие результаты по email-рассылкам. Например, рассылка Чемодан вебинаров — в ней анонсируются мероприятия партнеров «Клерка» — в сентябре принесла 614 переходов на регистрацию на мероприятие компании (CTR 5.29%).

А еще мы готовы разработать и реализовать спецпроект, организовать совместный вебинар или разместить информацию о вашей компании в наших соцсетях. Прописываем KPI в договоре и всегда гарантируем результат.

Собственный блог, медийная реклама, партнерские программы или рассылки? «Клерк» подберет для вашего бизнеса самые эффективные инструменты продвижения. А еще на «Клерке» вы можете реализовать спецпроект и запустить продвижение в наших социальных сетях: оставляйте заявку, и мы предложим лучшее решение.