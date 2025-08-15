MAX, WhatsApp1* и Telegram – в чем отличие

Главное отличие в том, что MAX — российский сервис. Государство постепенно ужесточает требования к организациям, которые используют зарубежные сервисы. С 1 июня 2025 года требования затрагивают банки, операторов связи, маркетплейсы.

Бизнес в этот список не входит, но не исключено, что запрет на применение иностранных мессенджеров распространится и на другие компании.

На заметку. Например, с 1 сентября 2025 года владельцы сайтов не смогут собирать данные пользователей через виджеты WhatsApp1* и Телеграм, если мессенджеры напрямую передают сведения на серверы США (без первичного сохранения на российских серверах).

Мессенджер MAX все данные пользователей хранит внутри страны. Он не ставит под угрозу весь бизнес, как в случае с зарубежными сервисами. Используя MAX, можно точно не волноваться о штрафах и проверках Роскомнадзора.

Мессенджер МАХ планируют подключить к «Госуслугам». Пользователи смогут записываться на прием в госорганы, заказывать справки и выписки, оплачивать штрафы и госпошлины прямо из интерфейса смартфона.

Основные отличия MAX, WhatsApp1* и Телеграм оформили в таблице: