Российский мессенджер MAX – что это
Компания VK выпустила новый продукт для физических лиц и бизнеса — мессенджер MAX. Планируется, что он станет достойной заменой зарубежных сервисов, которые нарушают российское законодательство.
В июле 2025 года МАХ получил статус национального мессенджера. Подобные платформы уже используются в Японии, Китае, Вьетнаме, Южной Корее.
В будущем мессенджер хотят привязать к «Госуслугам» и другим государственным ресурсам. Некоторые сферы бизнеса будут обязаны использовать мессенджер MAX. С 1 сентября 2025 года новые смартфоны будут продаваться с предустановленным приложением MAX.
MAX, WhatsApp1* и Telegram – в чем отличие
Главное отличие в том, что MAX — российский сервис. Государство постепенно ужесточает требования к организациям, которые используют зарубежные сервисы. С 1 июня 2025 года требования затрагивают банки, операторов связи, маркетплейсы.
Бизнес в этот список не входит, но не исключено, что запрет на применение иностранных мессенджеров распространится и на другие компании.
На заметку. Например, с 1 сентября 2025 года владельцы сайтов не смогут собирать данные пользователей через виджеты WhatsApp1* и Телеграм, если мессенджеры напрямую передают сведения на серверы США (без первичного сохранения на российских серверах).
Мессенджер MAX все данные пользователей хранит внутри страны. Он не ставит под угрозу весь бизнес, как в случае с зарубежными сервисами. Используя MAX, можно точно не волноваться о штрафах и проверках Роскомнадзора.
Мессенджер МАХ планируют подключить к «Госуслугам». Пользователи смогут записываться на прием в госорганы, заказывать справки и выписки, оплачивать штрафы и госпошлины прямо из интерфейса смартфона.
Основные отличия MAX, WhatsApp1* и Телеграм оформили в таблице:
Параметр
MAX
WhatsApp1*
Телеграм
Каналы
Планируется
Да
Да
Статусы / сторис
Нет
Да
Да
Чат-боты
Да
Только в версии мессенджера Business
Да
Бизнес-аккаунты
Планируется
Да
Да
Рассылки
Планируется
Только в версии мессенджера Business
Да (есть риск блокировки)
Сквозное шифрование переписки
Только в приватных чатах
Да
Только в приватных чатах
Хранение чатов в облаке
Нет
Да
Да
Хранение данных в России
Да
Нет
Нет
Модерация контента
В соответствии с политикой сервиса и российскими законам
В соответствии с политикой сервиса
В соответствии с политикой сервиса и российскими законам
Интеграция с «Госуслугами»
Планируется
Нет
Нет
Регистрация без номера телефона
Только для сотрудников организации
Нет
Да, по имени пользователя
Безопасность и локальное хранение данных
Разработчики утверждают, что MAX использует современные технологии сквозного шифрования личных чатов (end-to-end). Это значит, что переписку могут видеть только отправитель и получатель.
MAX хранит только метаданные — IP-адрес, время активности, контакты. Согласно политике конфиденциальности VK может делиться этой информацией с третьей стороной, например, предоставить по запросу контролирующих органов. По словам разработчиков, данные хранятся в защищенных дата-центрах в России.
Дополнительно пользователи смогут настраивать конфиденциальность: ограничивать круг лиц, которые видят аватар, время посещения, место нахождения.
Что предлагает мессенджер MAX для бизнеса
Приложение MAX для бизнеса — это платформа для коммуникации с аудиторией и решения задач в сфере В2В. Функциональность сервиса направлена на автоматизацию рутинных процессов, профессиональное общение с целевыми клиентами.
Для каких бизнесов подойдет MAX
E-commerce. Онлайн-магазины и платформы смогут уведомлять клиентов о поступлениях товаров, распродажах, акциях. Покупатели смогут просматривать интерактивные каталоги прямо в мессенджере, не переходя на внешние сайты.
Детские товары. Компании смогут отправлять персональные рассылки с предложениями, учитывая возраст ребенка. Родителей будут консультировать с помощью чат-ботов.
Аптеки и медицинские учреждения. Аптеки смогут информировать о поступлении лекарственных средств. Медучреждения получат возможность напоминать клиенту о записи к врачу.
Службы доставки. Компании, оказывающие логистические или курьерские услуги, смогут оповещать клиентов о сроках доставки. У покупателей будет возможность переносить время и адрес доставки без звонка продавцу.
Возможности MAX для бизнеса
Что приложение предлагает бизнесу:
чат-боты, каналы, целевые рассылки;
интеграцию мессенджера МАХ с «Госуслугами» (оплата госпошлин, налогов и взносов, штрафов);
принцип «одного окна» (запись к врачу, вызов такси, заказ доставки);
ЭДО — обмен цифровыми документами с возможностью подписывать их электронной подписью в мессенджере МАХ через «Госключ»;
коммуникацию с внутренними и внешними пользователями (аудио- и видеозвонки, школьные чаты).
Кроме того, бизнес сможет использовать приложение для запуска промо-акций, продвижения, привлечения ЦА. В школах мессенджер MAX планируют использовать для общения и в образовательных целях.
Цены MAX для бизнеса
Ценовая политика сервиса находится на стадии разработки. Предположительно она будет строиться по принципу прогрессии — чем больше лицензий покупает бизнес, тем выгоднее ему будет обходиться работа в MAX.
Предварительные цены. Например, коммуникация через чат-боты варьируется от 8,5 до 12,2 руб. за человека в месяц. Чем больше клиентская база, тем выгоднее тарифный план.
Отправка одноразовых паролей (ОТР-рассылка) обойдется бизнесу от 5,5 до 7,9 руб. за клиента в месяц. Одноразовые пароли используют интернет-магазины, платформы, банки, где важна дополнительная верификация пользователя.
Разработчики обещают, что MAX станет эффективным инструментом для продвижения. Бизнес сможет вести каналы, взаимодействовать с аудиторией через Mini App, запускать рекламные интеграции и многое другое. Пока приложение на 100% не закрывает потребности бизнеса в раскрутке бренда.
Возможности для банков, телекома и сервисов
Мессенджер MAX позволяет соблюдать законы в области обработки персональных данных, использования информационных и коммуникационных технологий (закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ):
финансовым и кредитным организациям;
операторам телефонной и интернет-связи;
медицинским учреждениям;
маркетплейсам;
каршеринговым компаниям;
ЦУПИС.
Мини-приложения и чат-боты можно будет использовать для совершения платежей, идентификации пользователей, подписания документов.
Какие преимущества MAX для бизнеса
Мессенджер МАХ своими функциями и возможностями напоминает WhatsApp1* и Telegram. В нем можно создавать группы, чат-боты, мини-приложения под запросы компаний.
Внутренняя коммуникация в команде. В мессенджере доступно создание групповых чатов, аудио- и видеозвонки. Бизнес может добавлять сотрудников в чат без номеров их телефонов. Сотруднику не нужно использовать личный аккаунт для работы.
Чат-боты и мини-приложения. Для решения бизнес-задач компании могут создавать чат-боты и приложения с помощью встроенного конструктора и API. По аналогии с Телеграм, разработчики могут подключать свои сервисы к мессенджеру MAX.
Программа пока еще на стадии разработки, но разработчики быстро наполняют его полезными инструментами. Например, недавно в MAX появилась нейросеть — GigaChat от СБЕРа. В ней бесплатно можно генерировать картинки, писать тексты, расшифровывать аудиосообщения, кратко пересказывать видео и статьи.
Разработчики обещают добавить новые опции в бизнес-аккаунты — создание рассылок, аналитику.
Как подключить MAX для бизнеса
Разобрали по шагам, как зарегистрироваться в мессенджере MAX.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Скачайте мессенджер MAX на мобильное устройство или веб-версию удобным способом. Рекомендуем устанавливать приложение через сайт разработчика или RuStore (одобренный Минцифры магазин приложений для Android). Установить мессенджер МАХ также можно через App Store (для iPhone и iPad), Google Play или AppGallery.
Десктоп-версия мессенджера MAX доступна для устройств с ОС Windows и macOS.
Шаг 2. Пройдите быструю регистрацию по номеру телефона. Нужно будет ввести шестизначный код из SMS. В дальнейшем планируют добавить верификацию по учетной записи пользователя на «Госуслугах».
Шаг 3. Добавьте фото, укажите имя (фамилию — по желанию). Если не хотите добавлять свою фотографию, то можете выбрать забавное изображение зверька из галереи приложения.
Шаг 4. Создайте бизнес-аккаунт. Процедура занимает до 24 часов. Потребуется загрузить подтверждающие документы и дождаться окончания проверки.
Мессенджер MAX уже сейчас адаптирован под различные устройства — его можно скачать на айфон, смартфон, планшет или компьютер.
Стоит ли бизнесу переходить на новый мессенджер MAX
Пока MAX находится на стадии разработки, функции дорабатываются, часть опций еще не внедрена. Прямо сейчас использовать мессенджер как полноценный инструмент для общения с аудиторией или госорганами не получится, нужно время.
Правительство планирует внедрить мессенджер на законодательном уровне, определенные сферы бизнеса обязаны будут его использовать. Уже сейчас можно установить приложение и начать его тестировать.
Частые вопросы про MAX
Как получить бизнес-аккаунт в MAX?
Зарегистрировать бизнес-аккаунт могут только юридические лица, оформленные в России. ИП и самозанятым пока эта опция недоступна. Чтобы получить бизнес-аккаунт, нужно загрузить подтверждающие документы и пройти модерацию. Скоро появится верификация через «Госуслуги».
Сколько стоит MAX для бизнеса?
В 2025 году компания может получить бизнес-аккаунт бесплатно. Но уже формируются тарифы для бизнеса на 2026 и 2027 годы.
Мессенджер MAX сделают обязательным для пользователей и бизнеса?
Приложение будет обязательным для банков, операторов связи, маркетплейсов и некоторых других сфер. Окончательный перечень может быть расширен на правительственном уровне. Точно можно сказать, что сейчас мессенджер не обязаны использовать самозанятые, фрилансеры, ИП, малые предприятия.
Как создать канал в мессенджере MAX?
Создать канал в мессенджере MAX могут только компании с бизнес-аккаунтом.
Установите MAX.
Подключите бизнес-аккаунт.
Нажмите «+» рядом с чатами и звонками.
Установите аватар, назначьте администраторов.
Настройте приватность — публичный или приватный канал.
Например, сейчас набирают популярность каналы ТАСС, Т-инвестиции, Новости от Руслана Осташко, Аэрофлот, МХТ им. А.П. Чехова и др. Обычные пользователи пока не могут создавать каналы в MAX. Но им доступна функция «Создать чат».
Безопасен ли мессенджер MAX
Разработчики утверждают, что сквозное шифрование происходит по принципу end-to-end. То есть переписку видят только отправитель и получатель, для VK эта информация закрыта.
Все данные хранятся на защищенных дата-центрах, расположенных в России. VK получает данные об IP-адресах, контактах, времени активности пользователей. Компания может передавать персональные данные юзеров третьим лицам, например госорганам, как указано в их политике конфиденциальности.
Как продвигать бизнес в MAX?
Продвижение в MAX аналогично этому процессу на других ресурсах.
Установите мессенджер и подключите бизнес-аккаунт.
Оформите канал в MAX — добавьте аватар, название, краткое описание.
Регулярно публикуйте контент — посты, опросы, гайды.
Приглашайте аудиторию подписаться на ваш канал — используйте вашу ссылку MAX на других ваших ресурсах, где есть подписчики — Яндекс.Дзен, Вконтакте, запрещенные соцсети.
Приложение еще развивается, поэтому вы успеете занять свою нишу и привлечь целевую аудиторию.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
