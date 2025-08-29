«Разработка ценностных предложений», Александр Остервальдер, Ив Пинье, Алан Смит, Грег Бернарда

О чем

Основа любого бизнеса — создание ценности для потребителя, и авторы «Разработки ценностных предложений» как раз и предлагают новый инструмент — шаблон ценностного предложения. С его помощью можно рассмотреть все стороны создания и тестирования нового продукта и найти тот вариант, который выведет его на лидирующие позиции.

По сути, эта книга про экономику и бизнес (кстати, ее полное название — «Разработка ценностных предложений: Как создавать товары и услуги, которые захотят купить потребители. Ваш первый шаг») содержит алгоритм действий по созданию востребованных рынком товаров и услуг.

Одно из преимуществ работы — в практичности. Книга содержит множество примеров разработки ценностных предложений от ведущих компаний. Благодаря этому «Разработку ценностных предложений» можно назвать универсальным инструментом для ведения бизнеса независимо от сферы.