Бизнес-литература — мощный инструмент: она помогает взглянуть на свой бизнес по-новому, избежать распространенных ошибок, найти нестандартные решения и вдохновение. Конечно, универсального рецепта успеха не существует, но есть книги про бизнес, которые стоит прочитать — хорошая бизнес-литература действительно работает.
«Разработка ценностных предложений», Александр Остервальдер, Ив Пинье, Алан Смит, Грег Бернарда
«Разработка ценностных предложений — это бесконечный процесс развития с целью поддержания актуальности».
О чем
Основа любого бизнеса — создание ценности для потребителя, и авторы «Разработки ценностных предложений» как раз и предлагают новый инструмент — шаблон ценностного предложения. С его помощью можно рассмотреть все стороны создания и тестирования нового продукта и найти тот вариант, который выведет его на лидирующие позиции.
По сути, эта книга про экономику и бизнес (кстати, ее полное название — «Разработка ценностных предложений: Как создавать товары и услуги, которые захотят купить потребители. Ваш первый шаг») содержит алгоритм действий по созданию востребованных рынком товаров и услуг.
Одно из преимуществ работы — в практичности. Книга содержит множество примеров разработки ценностных предложений от ведущих компаний. Благодаря этому «Разработку ценностных предложений» можно назвать универсальным инструментом для ведения бизнеса независимо от сферы.
Кому будет полезна
Предпринимателям и руководителям, которые выводят на рынок новые продукты и хотят научиться быстро реагировать на изменения.
«Rework. Бизнес без предрассудков», Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон
«Эволюция не зацикливается на предыдущих неудачах, она всегда строится на том, что оказалось успешным. Так же следует поступать и вам».
О чем
«Rework. Бизнес без предрассудков» — книга про бизнес для начинающих с нуля и для тех, кто хочет усовершенствовать уже существующее собственное дело. Один из ее главных посылов — для старта (как и для изменений) не нужны какие-то значительные ресурсы или готовность серьезно рисковать.
Авторы делятся своими секретами, задают неудобные вопросы, призывают отказаться от самообмана и больше импровизировать. В «Rework. Бизнес без предрассудков» встречается множество порой неожиданных советов, но опыт авторов книги доказывает их эффективность.
Кому будет полезна
Начинающим и опытным предпринимателям, которые готовы пересмотреть свои взгляды на предпринимательство.
«Психология влияния», Роберт Чалдини
«Мы принимаем на себя внутреннюю ответственность за поведение, когда думаем, что предпочли вести себя так, а не иначе, без сильного внешнего давления».
О чем
«Психология влияния» стала классикой бизнес-литературы, хотя этот мировой бестселлер выходит за рамки книг исключительно для предпринимателей. Работа адресована всем, кто хочет научиться убеждать и добиваться своего.
Главная мысль книги — поведение людей можно направлять. Автор этой работы, доктор наук и профессор психологии Роберт Чалдини, на протяжении многих лет занимался изучением принципов успешных продаж и именно проведенные исследования стали основой для «Психологии влияния».
Преимущество книги Роберта Чалдини — примеры, которые учат замечать чужие манипуляции и противостоять им. А еще «Психология влияния» содержит практические инструменты, помогающие улучшить коммуникативные навыки.
Кому будет полезна
Предпринимателям, маркетологам, менеджерам по продажам и всем, кто работает с людьми.
«Новая поведенческая экономика», Ричард Талер
«Цена возможности для какого-либо действия определяется тем, чего лишается человек, выполняя это действие».
О чем
Еще одна полезная книга о человеческом поведении — исследование Ричарда Талера, которое принесло ему Нобелевскую премию. Автор переосмыслил все, что было известно о поведении людей, и представил новый взгляд на принятие экономических решений.
Примеры из «Новой поведенческой экономики» доказывают, что решения часто принимаются на основе эмоций и иррациональных факторов, а не на основе логики. Книга учит предугадать поведение потребителей и создавать продукт, который вызывает ажиотаж. Также из исследования Ричарда Талера вы узнаете, как найти закономерности иррационального поведения покупателей и научиться использовать их в свою пользу.
Кому будет полезна
Предпринимателям, менеджерам, маркетологам — чтобы понять, как покупатели принимают решения, и сделать бизнес эффективнее.
«Атомные привычки», Джеймс Клир
«Успех — продукт ежедневных привычек, а не масштабных изменений, совершаемых один раз в жизни».
О чем
Маленькие изменения приводят к большим результатам — главная мысль этой книги-бестселлера. И даже если кажется, что ничего существенного не происходит, важно не сдаваться: устойчивые изменения происходят незаметно.
Исходя из собственного опыта Джеймс Клир рассказывает, как сделать хорошие привычки обязательными, а плохие — невозможными. Причем наличие в жизни системы привычек намного надежнее, чем мотивация, которая, по мнению автора, — непостоянное ощущение.
Система привычек, напротив, помогает двигаться вперед вне зависимости от состояния человека и его настроения. И движение происходит не за счет огромных усилий, а благодаря маленьким, но регулярным действиям.
Кому будет полезна
Тем, кто готов изменить свою жизнь и бизнес.
«От хорошего к великому», Джим Коллинз
«Отличает людей не то, сталкиваются ли они с трудностями, а то, как они справляются с неизбежными трудностями, уготованными им судьбой. В борьбе с невзгодами «парадокс Стокдейла» (сохраняйте веру и в конце вы победите, но также смотрите в глаза самой суровой правде жизни) является действенным принципом, который позволит выйти из борьбы более сильным».
О чем
«От хорошего к великому» — культовая работа Джима Коллинза, которую считают одной из лучших книг про бизнес. Обстоятельное и масштабное исследование отвечает на вопрос, почему одни компании совершают прорыв, а другие нет, и что помогает добиться выдающихся результатов.
В этой книге про бизнес и деньги автор анализирует опыт реальных компаний, которым удалось превратиться из «хороших» в «великих». Джим Коллинз выявляет закономерности, приводящие бизнес к «величию» и, главное, определяет те качества, которые объединяют руководителей и сотрудников великих компаний. Наличие у них общих черт — главная идея «От хорошего к великому».
Из книги можно узнать не только об условиях, но и о механизмах перехода «от хорошего к великому». По мнению автора, последовательное внедрение его идей способно изменить к лучшему практически любую компанию.
Кому будет полезна
Собственникам бизнеса и руководителям, которые хотят совершить прорыв.
«Самые важные инвестиции в вашей жизни — это инвестиции в самого себя, то есть в тот единственный инструмент, который есть у вас для того, чтобы добиться чего-то в жизни».
«Семь навыков высокоэффективных людей» — одна из главных кинг по теме личностного роста. У этой работы статус мирового супербестселлера, который повлиял на жизнь глав бизнес-империй, известных политиков, звезд шоу-бизнеса и миллионов других людей.
Книга предлагает системный подход к определению приоритетов и жизненных целей, а также показывает, каким образом их достичь. Причем это не просто теоретическое руководство, а практическая схема. Автор рассказывает об обретении семи навыков, которые помогут успешно развивать свое дело.
Книга не обещает моментальный результат: позитивные изменения требуют времени. Автор делает акцент на самосовершенствовании и создании «нового себя» путем реализации потенциала, заложенного в человеке природой.
Книга для тех, кто нацелен на достижение успеха и готов перестроить свои жизненные установки.
«Доставляя счастье. От нуля до миллиарда», Тони Шей
«Значение имеет не каждая продажа сама по себе, а долгосрочные отношения с клиентом».
О чем
Следующая интересная книга про бизнес — история успеха в формате автобиографии, дополненная полезными рекомендациями. Тони Шей начал свой первый бизнес в девять лет, а его компания Zappos за десять лет достигла миллиардного оборота и впоследствии была продана Amazon. Автор от первого лица рассказал о принципах своего бизнеса, пробах, взлетах и ошибках и поделился советами по достижению успеха.
Из книги можно узнать, как сделать клиента счастливым: в этом случае он будет возвращаться за покупками снова и снова. По мнению автора этой книги про продажи и бизнес, торговлю нужно строить на постоянных клиентах, а к поставленной цели идти маленькими шагами.
Кому будет полезна
Предпринимателям, которые хотят сделать своих клиентов счастливыми и тем, кто только собирается открыть бизнес.
«Думай медленно… Решай быстро», Даниэль Канеман
«Если чересчур переживать о том, как у вас получается, вы хуже справитесь с заданием, потому что кратковременная память будет перегружена бесполезными тревожными мыслями».
О чем
Книга Нобелевского лауреата Даниэля Канемана рассказывает, почему люди принимают ошибочные решения и совершают нерациональные поступки. Автор объясняет, какое влияние мышление оказывает на человеческое поведение. Работа основана на результатах экспериментов и научно подтвержденных данных.
По мнению автора, существует две разновидности мыслительной деятельности — медленная (когда решение принимается осмысленно) и быстрая (когда решение принимается исходя из интуитивных заблуждений). Из книги можно узнать, как выявить ошибки быстрого мышления и научиться принимать осознанные решения.
Кому будет полезна
Тем, кто хочет разобраться в работе мышления и научиться принимать правильные решения даже в сложных ситуациях.
«Локальный бизнес», Александра Коняхина
«Люди ищут не оригинальность, а решение проблемы».
О чем
«Локальный бизнес» Александры Коняхиной — книга о том, что такое локальный бизнес и в чем его особенности, как выбрать место и продвигать свое дело. Здесь много практических рекомендаций: читатели узнают, чем аренда оборудования отличается от покупки, как просчитать трафик и определить цены на товары и услуги.
«Локальный бизнес» — книга про бизнес с нуля: это, по сути, пошаговый план действий по открытию своего дела для тех, кто не знает, с чего начать. А еще она поможет понять, какую сферу выбрать, если конкретной идеи пока нет.
Кому будет полезна
В первую очередь начинающим предпринимателям. Но и те, кто задумывается о развитии нового направления, смогут найти для себя полезные рекомендации.
Главное
Бизнес-литература — это мощный инструмент, который способен решать различные задачи: вдохновлять и мотивировать, расширять знания и формировать предпринимательские навыки.
Из бизнес-книг вы сможете узнать, как устроен современный бизнес и как избежать распространенных ошибок. А еще они помогают найти выход из сложных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться большинству предпринимателей в процессе ведения бизнеса.
Книг про бизнес много. Чтобы не потратить время напрасно, важно выбирать ту литературу, которая действительно заслуживает вашего внимания и отвечает существующим потребностям. Например, на старте подойдут книги про то, как начать бизнес, а тем, кто уже открыл свое дело — книги про развитие бизнеса.
