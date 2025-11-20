Ошибки бизнеса при уплате 3% сбора за рекламу

Ошибка 2. Оплата сбора не тем плательщиком, который обязан это делать

Сбор 3% оплачивают те, кто зарабатывает на рекламе. Это ее распространители, операторы рекламных систем, посредники и агенты, которые подписали соглашения с заказчиком рекламы или с другим агентом (несколькими агентами), действующими от имени рекламодателя.

Как это работает на практике? Если участник цепочки маркировки рекламы работает по договору оказания услуг и при этом находится ближе всех к конечному рекламодателю, сбор оплачивает он. Участники цепочки, работающие по агентскому договору, также платят сбор, но только от своей комиссии.

Но иногда встречаются ситуации, когда сбор оплачивает не тот плательщик, который обязан его вносить по договору. Например, при работе через агентство оно может оплатить сбор за клиента, но по схеме в его обязанность входит только передача сведений в ОРД. Причины ошибки — отсутствие договоренности между участниками о том, кто будет платить сбор или же выбор некорректного типа договора. В итоге сбор начисляют или не тому плательщику, или его приходится платить дважды.

Как избежать? Заранее определять плательщика сбора, а также согласовать данные в ОРД и указывать правильный тип договора.