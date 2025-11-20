Ошибки бизнеса при уплате 3% сбора за рекламу

Коротко о главном:
Рекламный сбор — это нововведение 2025 года, поэтому участники рынка ожидаемо сталкиваются с различными сложностями при его уплате.
Ошибки, которые допускает бизнес, способны привести к неправильному расчету суммы сбора и привлечению к административной ответственности.
Среди самых распространенных ошибок — дублирование актов в ЕРИР, оплата сбора без перепроверки начислений, отсутствие детализации в актах и другие. Также часто сбор оплачивается не тем участником цепочки, который обязан это делать.
Компании могут избежать большинства ошибок при уплате 3% сбора за рекламу. Для этого необходимо обеспечить согласованность действий участников цепочки и отслеживать правильность передаваемых данных.
Ошибка 1. Оплата сбора без проверки начислений
Начнем с банальной, но достаточно распространенной ошибки. Многие компании оплачивают все начисления, которые отображаются в личном кабинете. Такой подход нельзя назвать оправданным. В ЛК могут быть указаны дублирующиеся или просто некорректные начисления.
Как избежать? Перед оплатой обязательно сверить суммы и перечни актов.
Ошибка 2. Оплата сбора не тем плательщиком, который обязан это делать
Сбор 3% оплачивают те, кто зарабатывает на рекламе. Это ее распространители, операторы рекламных систем, посредники и агенты, которые подписали соглашения с заказчиком рекламы или с другим агентом (несколькими агентами), действующими от имени рекламодателя.
Как это работает на практике? Если участник цепочки маркировки рекламы работает по договору оказания услуг и при этом находится ближе всех к конечному рекламодателю, сбор оплачивает он. Участники цепочки, работающие по агентскому договору, также платят сбор, но только от своей комиссии.
Но иногда встречаются ситуации, когда сбор оплачивает не тот плательщик, который обязан его вносить по договору. Например, при работе через агентство оно может оплатить сбор за клиента, но по схеме в его обязанность входит только передача сведений в ОРД. Причины ошибки — отсутствие договоренности между участниками о том, кто будет платить сбор или же выбор некорректного типа договора. В итоге сбор начисляют или не тому плательщику, или его приходится платить дважды.
Как избежать? Заранее определять плательщика сбора, а также согласовать данные в ОРД и указывать правильный тип договора.
Ошибка 3. Дублирование актов в ЕРИР
Повторная загрузка актов в систему — еще одна причина повторного начисления сбора. Как правило, это происходит, если рекламой занимаются сотрудники из разных подразделений и не согласовывают действия между собой. При этом система каждый загруженный акт воспринимает как новый.
Как избежать? Назначить сотрудника, ответственного за загрузку актов в ЕРИР. Перед загрузкой убедиться, что в списке нет дублей.
Ошибка 4. Некорректно определен отчетный квартал
Часто компании определяют отчетный квартал, ориентируясь на дату размещения рекламы. Это неверно: акт относят к тому кварталу, когда он был выставлен, то есть смотрят дату в документе. Предположим, акт за июнь выставляют в июле. В этом случае документ учитывают в третьем квартале, а не во втором. Из-за путаницы с отчетным периодом можно столкнуться с образованием задолженности в личном кабинете и ошибочными начислениями.
Как избежать? Проверять, что акт отнесен к кварталу, в котором он был выставлен.
Ошибка 5. Указание услуг общей суммой
В акте рекламные услуги иногда указывают общей суммой, не отделяя интернет-рекламу от других работ. Отсутствие детализации приводит к тому, что сбор рассчитывают от всей суммы.
Как избежать? Чтобы не допустить переплаты, услуги в части интернет-рекламы следует указывать отдельной строкой.
Ошибка 6. Отправка статистики отдельно от актов или отчетов агентства
Статистика и отчетные документы иногда отправляются отдельно. На первый взгляд может показаться, что порядок их отправки не имеет значения, однако в результате система просто может сопоставить данные. Как результат, возникают сложности с определением, какие именно доходы относятся к интернет-рекламе, а какие — нет (в том числе бесплатные размещения). Сбор в такой ситуации также будет начислен от общей суммы.
Как избежать? Отправлять отчетные документы и статистику одновременно (как один пакет данных): так ЕРИР сможет правильно связать полученные сведения.
Ошибка 7. Некорректное указание исходного договора
Для правильности начислений значение имеет так называем исходный (или изначальный) договор. Это договор между первым исполнителем и рекламодателем. Но иногда как исходный указывают внутренний договор между подрядчиком и агентством или же последующие договоры. Это также приводит к некорректным начислениям: системе не удается проследить всю цепочку.
Еще один важный момент: данные об изначальном договоре должны совпадать у всех участников цепочки. Это касается самых, казалось бы, незначительных нюансов: ЕРИР может посчитать договоры разными, если есть даже один лишний пробел.
Как избежать? Тщательно проверять все данные изначального договора.
И еще 5 распространенных ошибок при уплате рекламного сбора:
Ошибка
Как избежать?
Оплата сбора по квитанции с неправильными УИН или реквизитами
Если в квитанции указан некорректный УИН или ошибочные реквизиты, платеж не будет засчитан.
Перед тем, как совершить платеж, следует проверить все данные в квитанции и убедиться, что они совпадают с информацией в ЛК и на Госуслугах
Оплата сбора за социальную рекламу
Некоторые виды интернет-рекламы, включая социальную, освобождены от уплаты сбора. Чтобы не платить за соцрекламу, нужна правильная маркировка.
Также следует передать необходимые данные в систему. Если этого не сделать, рекламный сбор начислят автоматически
Пропущен срок внесения исправлений
Если в начислениях или актах есть ошибки, их можно исправить, но только в пределах установленного срока — до 25-го числа второго месяца после окончания квартала. При пропуске этого срока сумму начислений изменить не получится.
Поэтому не следует откладывать проверку: убедиться, что данные и начисления являются правильными, лучше сразу после закрытия квартала
Передача данных через разных ОРД
Один акт может быть передан в систему через ОРД. Это не запрещено, но если в акте будут разные строки услуг или суммы, система учтет ту версию, которая была подана последней. Рассогласование данных приводит к некорректным начислениям.
Чтобы не допустить ошибку, рекомендуют заранее решить, через какого оператора будут поданы сведения по конкретной сделке. Выбранного оператора следует использовать для всей цепочки
Данные в ОРД заполнены некорректно
Самые часто встречающиеся ошибки — в ИНН и сумме вознаграждения. Также нередко выбирают не тот тип договора.
Чтобы избежать внесения в ОРД недостоверной информации, рекомендуют пользоваться инструкциями ОРД и шаблонами, а также перепроверять подаваемые данные
Итоги
Рекламный сбор действует с 1 апреля 2025 года, а первая уплата должна быть произведена не позднее 5 сентября 2025 года. Но уже на старте стало понятно, с какими сложностями чаще всего сталкиваются компании.
Ошибки в большинстве случаев возникают из-за передачи некорректных данных и несогласованности действий участников цепочки. По-прежнему у многих участников существует неопределенность в отношении того, кто должен платить сбор.
Практически всех ошибок можно избежать при условии соблюдения несложных рекомендаций. Также исключить ошибки помогает регулярный мониторинг изменений.
Уплата рекламного сбора со временем превратится в рутинную задачу, а приоритетом для бизнеса по-прежнему остается поиск эффективных инструментов продвижения.
