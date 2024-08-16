Как описать ключевые навыки в резюме

Грамотно составленное резюме — ключ к успешному рассмотрению кандидатуры. Узнайте, как правильно описать ключевые навыки в резюме. В нашем руководстве вы найдете примеры и советы, которые помогут вам эффективно представить свои навыки и повысить шансы на успешное трудоустройство.

Что подразумевается под ключевым навыками в резюме

Очень важно при составлении резюме суметь четко и полно описать все свои достоинства. Соискателю необходимо охарактеризовать себя таким образом, чтобы работодателю стало понятно, какой опыт работы, какие знания, профессиональные навыки и умения у него есть, каким набором инструментов он обладает и принять решение, подходит ли он под конкретную должность.

Все навыки можно обобщить в ключевые навыки.

Ключевые навыки — это компетентность соискателя, его главные достоинства в виде умений, знаний, владения разными программами, личных качеств, характеризующих его как профессионала.

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Виды навыков, о которых стоит знать

Есть два вида разделения ключевых навыков на группы.

Первый — это деление на четыре группы, каждая из которых описывает важные требования к кандидату:

1. Организационные навыки:

тайм-менеджмент и умение работать в режиме многозадачности;

владение стратегическим мышлением;

обработка больших объемов информации;

ведение проектов.

2. Лидерские навыки:

руководство людьми и способность брать ответственность за подчиненных на себя;

мотивация команды на достижение общих целей.

3. Коммуникативные навыки (не путать с личными качествами в виде коммуникабельности, здесь главное — уметь применять личные качества в практических целях, а не просто общительность):

грамотная устная и письменная речь;

ораторские способности и проведение публичных выступлений;

опыт ведения переговоров и умение убеждать;

работа с претензиями и возражениями, навыки урегулирования спорных и конфликтных ситуаций.

4. Прикладные и дополнительные навыки:

опытный пользователь ПК, «слепая печать»;

владение деловой перепиской;

работа с базами данных;

знание иностранных языков;

работа в необходимом для нужной профессии ПО.

Чаще в вакансиях и резюме необходимые ключевые навыки подразделяют на две группы:

Технические навыки («жесткие» навыки или hard skills) — это как раз прикладные и дополнительные навыки.

Универсальные навыки («мягкие» навыки или soft skills) — это коммуникативные, лидерские и организационные навыки.

При составлении вакансии и резюме более распространен второй вид группировки навыков.

Технические навыки (Hard skills)

Технические навыки или их еще называют «жесткими» — это фундамент, на котором строится профессионализм соискателя. Эти знания и умения можно легко измерить и проверить во время собеседования или с помощью тестирования.

В технических навыках указывают знание программ и языков программирования, иностранных языков, умение делать что-то своими руками, к примеру, проводить интернет-соединение.

Для разных профессий и для разных должностей можно выделить следующие технические навыки:

бухгалтер — знание первичной документации, владение 1С, знание законодательства в области бухгалтерского и налогового учета, навыки составления и сдачи отчетности, работа в Консультант.Плюс;

юрист — умение составлять и анализировать нужные договоры, работа с правовыми документами и базами в электронном виде, знание законодательства в области юриспруденции;

аудитор — наличие государственной лицензии на занятие аудиторской деятельностью, членство в региональной палате аудиторов, разработка аудиторских программ, знание международных стандартов, знание английского языка на уровне B2;

ИТ-специалист — знание языков программирования, знание английского языка на уровне В1, работа с сетями и базами данных;

переводчик — знание английского языка на уровне С1, перевод документов, наличие сертификатов АТА, TOEFL и т.д.

Универсальные навыки (Soft skills)

Универсальные или так называемые «мягкие» навыки — это личные качества кандидата, комбинация его социальных и коммуникативных умений, черт характера.

«Мягкие» навыки прямо не связаны с конкретной профессией или должностью, но прямо влияют на успешное ведение трудовой деятельности, помогают легче и быстрее адаптироваться к изменениям. Большая часть личных качеств одинаково важны для любой профессии.

К универсальным навыкам можно отнести:

эмоциональный интеллект — совокупность навыков и способностей распознавать эмоции, намерения, мотивацию чужих людей и свои собственные;

гибкость — аналог стрессоустойчивости, но более продвинутый, актуально особенно в современный реалиях постоянной неопределенности и частых изменений в разных сферах;

лидерские качества — умение брать на себя ответственность, выстраивать доверительные отношения с коллегами, заряжать и мотивировать других на выполнение рабочих задач.

С каждым годом растет спрос именно на «мягкие» навыки. Конечно, важны опыт работы, знание иностранных языков и программ, наличие сертификатов, но их можно доработать, научить нового специалиста. Часто в процессе трудовой деятельности появляется необходимость в повышении квалификации, обучении новым программам или их версиям. И именно наличие soft skills, таких, как гибкость, быстрая обучаемость, способность работать в режиме многозадачности помогают добиваться лучших результатов.

Резюме Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах Создать резюме

Какие навыки указать в резюме и как правильно это сделать

Формулировать навыки нужно кратко и ясно.

Помните, что навык = знания + опыт, но в резюме нужно указать только успешный опыт. Если какой-то навык еще не доработан, лучше тактично промолчать о нем. Ведь важно следить за объективностью, то есть готовностью доказать, что вы действительно обладаете этим навыком.

Если вы пишете резюме для определенной вакансии, то внимательно прочитайте ее, выпишите необходимые навыки и выделите наиболее подходящие из них. Обязательно добавьте в резюме технические навыки: какими именно программами, иностранными языками владеете и уровень владения ими.

Указывайте по приоритету для конкретной вакансии именно те навыки, которые характеризуют вас как профессионала.

Навыки, которые не стоит указывать в резюме

Не стоит указывать в резюме просто общие и широко распространенные навыки, которые сложно проверить. К примеру, насколько вы коммуникабельны или стрессоустойчивы, будет видно только в процессе работы, а на этапе отбора на основании резюме вы ничем не отличаетесь от другого кандидата.

Просто перечисление сухих личных качеств может даже оттолкнуть потенциального работодателя. Лучше написать 2–3 профессиональных навыка, которые вы проявили на прежней работе и можете подтвердить живыми и интересными примерами.

Примеры ключевых навыков

Пример ключевых навыков для бухгалтера:

Знаю профильное законодательство.

Умею работать с первичными документами, имею опыт проведения инвентаризации.

Знаю принципы начисления заработной платы, расчета больничных, отпускных.

Работала в 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3, в системе «Директ банк».

Знаю Excel (работа с таблицами, формулами, макросами).

Исполнительна и быстро обучаема — за последние два года прошла несколько обучений по внедрению изменений в налоговом и бухгалтерском учете (сертификаты прикрепляю).

Пример ключевых навыков для главного бухгалтера:

Имею опыт работы более 5 лет главным бухгалтером в крупной компании со штатом бухгалтеров в подчинении (до 20 человек).

Работала в производстве и оптовой торговле, на ОСНО и УСНО.

Имею аттестат аудитора.

Имею успешный опыт прохождения камеральных и выездных проверок.

Постановка учета с нуля и восстановление отдельных участков бухгалтерского учета.

Уверенно владею пакетом MS Office (Word, Excel), «1С:Бухгалтерия», «1С:Торговля и склад» 7.7, 8.0, 8.2, 8.3.

Пример ключевых навыков для разработчика:

Имею опыт работы в MySQL, Microsoft Visual Studio, знаю С# (senior).

Владею английским языком на уровне B2.

Строго следую дедлайнам — работаю в Trello и Slack.

Заключение

Главный совет — не поддавайтесь соблазну скопировать готовые шаблоны в интернете, а проработайте анкету под себя и под конкретную вакансию.

Большой плюс, если в конце резюме будут указаны контакты с прежнего места работы, чтобы потенциальный работодатель смогли получить отзыв. Можно написать о готовности руководства с прежнего места работы предоставить отзыв о вас. Но для этого необходимо заранее обговорить этот вопрос и получить согласие с предыдущего места работы.

Если вы не уверены, что бывшее руководство будет вас хвалить или не знаете, что писать в разделах с навыками, то всегда держите в голове «правило объективности» и вопрос «насколько имеющиеся у вас профессиональные навыки описывают меня как профессионала».