Требования к квалификации главного бухгалтера малого бизнеса в единственном числе

Самое главное:
В малом бизнесе главбух — это специалист, совмещающий функции главного и рядового бухгалтера, кадровика, финансового директора и налогового консультанта.
Наличие высшего профильного образования для главбуха большинства компаний формально необязательно, но на практике чаще всего необходимо.
Среди ключевых требований — знание бухгалтерского, налогового и кадрового учета, умение работать с первичкой и отчетностью, навыки финансового анализа, опыт прохождения налоговых проверок.
Личные качества главбуха — умение работать в режиме многозадачности, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность — напрямую конвертируются в профессиональную эффективность.
Варианты организации работы главного бухгалтера
Главный бухгалтер — ключевой сотрудник в любой компании. Именно от него зависят финансовая устойчивость бизнеса, его способность оперативно адаптироваться к изменениям, сохранять прибыльность даже в условиях высокой налоговой нагрузки и отсутствие претензий со стороны налоговиков. При этом перечень обязанностей главбуха может существенно отличаться.
В крупных компаниях основные задачи главного бухгалтера — общее руководство, организация работы бухгалтерской службы и контроль. Для среднего бизнеса характерна ситуация, когда главбух, помимо руководства бухгалтерией, лично ведет один или несколько участков.
В микрокомпаниях, где главный бухгалтер — единственный специалист, который отвечает за финансы, ему предстоит заниматься всей «бухгалтерской» работой: от оформления первичных документов до сдачи отчетности. Кроме того, помимо полного цикла бухгалтерского и налогового учета, главбух ведет кадровый и, возможно, управленческий учет.
Какие функции выполняет главбух малого бизнеса
Ведение бухгалтерского и налогового учета.
Составление отчетности для ФНС и фондов.
Контроль за уплатой налогов.
Консультирование собственника бизнеса по налоговым вопросам.
Расчет заработной платы, налогов (НДФЛ) и взносов.
Организация и документооборот по расчетам с поставщиками и заказчиками.
Учет кассовых операций.
Работа в Банк-клиент.
Полный цикл кадрового делопроизводства.
Расчет отпусков и больничных.
Ведение воинского учета.
Планирование и контроль финансовой деятельности.
Предоставление финансовой отчетности руководству.
Требования к образованию
Формально требования к образованию главбуха распространяются только на некоторые организации, включая банки, НПФ и страховые компании. На практике же на должность главного бухгалтера в единственном числе практически всегда рассматривают кандидатов с высшим профильным образованием. Так как сотруднику предстоит работать самостоятельно, наличие прочной теоретической базы — обязательное условие.
Помимо высшего образования главбуху (как, впрочем, и рядовому бухгалтеру) необходимы актуальные знания и навыки. Подтвердить их наличие может регулярное повышение квалификации: при подборе главбуха следует убедиться, что кандидат периодически проходит обучение на соответствующих курсах и участвует в профильных семинарах.
Ключевое требование для любого бухгалтера — это знание бухгалтерского и налогового учета, правил работы с первичными документами и отчетностью. Также от главбуха в единственном числе работодатели ждут:
понимания особенностей налогообложения конкретной отрасли;
знания законных методов снижения налоговой нагрузки, понимания рисков при выборе различных режимов налогообложения;
умения начислять заработную плату;
знания кадрового и воинского учета;
экспертного владения 1С, знания облачных решений, умения работать с ЭДО и другими сервисами для бизнеса;
знания налогового, гражданского и трудового законодательства;
знания основ управленческого учета;
умения переводить цифры на язык бизнес-решений, прогнозировать кассовые разрывы и управлять движением денежных средств.
Еще один ключевой навык — способность грамотно выстраивать взаимодействие с госорганами. Для претендента на должность главбуха необходим опыт общения с ФНС, прохождения проверок и подготовки ответов на требования. Также работодатели ждут от главбуха навыков мониторинга законодательства и умения быстро реагировать на изменения.
Личные качества главного бухгалтера
Для главного бухгалтера в единственном числе личные качества являются таким же значимым компонентом квалификации, как и знание всех участков учета. В этой роли профессиональная ценность специалиста определяется не только тем, что он знает, но и тем, как он применяет эти знания на практике. Среди личных качеств главбуха в единственном числе в приоритете:
аналитический склад ума;
стрессоустойчивость и умение работать в режиме многозадачности;
автономность и ответственность;
способность выстроить систему самоконтроля;
пунктуальность и обучаемость;
умение адекватно оценивать риски;
гибкость и адаптивность.
Хорошие коммуникативные способности также важны. Общаться предстоит и с руководством, и с собственниками бизнеса, и с контрагентами, и с контролирующими органами.
Идеальный кандидат на должность главбуха в единственном числе
Высшее профильное образование и опыт работы бухгалтером не менее 3–5 лет.
Опыт самостоятельного ведения полного цикла бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
Свободное владение 1С:Бухгалтерия 8.3, клиент-банками, системами ЭДО.
Глубокие знания действующего законодательства, включая НК и ТК, а также практические знания в области ведения учета и налогообложения.
Умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Способен ли главбух в единственном числе полноценно заменить финансового директора?
Главбух сосредоточен на учете, налоговой безопасности и контроле, в то время как финансовый директор фокусируется на стратегическом управлении финансами и долгосрочном планировании. При этом для малого бизнеса работа в совмещенном формате — распространенная практика.
Как убедиться, что кандидат справится с нагрузкой?
При приеме на работу главбуха в единственном числе важно убедиться в его профессиональной компетентности (здесь помогут тесты и практические задания). Не менее важно проанализировать предыдущий опыт (работал ли он ранее в качестве единственного бухгалтера) и оценить (как минимум в рамках собеседования) умение расставлять приоритеты и способность работать в режиме многозадачности.
Закон не запрещает главбуху заниматься не только бухгалтерским, но и кадровым учетом?
Законодательного запрета не существует. Главное, убедиться, что у сотрудника хватит ресурса на совмещение.
Можно ли принять на должность главбуха специалиста со средним профессиональным образованием?
Да, если компания не входит в перечень организаций, где высшее образование для главбуха является обязательным. Но крайне желательно, чтобы образование было профильным, а специалист регулярно проходил дополнительное обучение.
