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Что нового в «Клерк.Системе»: судебная практика, правовая база и улучшенный Клерк.ИИ

Что нового в «Клерк.Системе»: судебная практика, правовая база и улучшенный Клерк.ИИ

Рабочее пространство для бухгалтера пополнилось удобным поиском и 50 тысячами судебных актов и правовых документов. В Клерк.ИИ теперь можно выбрать модель для ответа: ChatGPT, DeepSeek, Алиса AI без VPN. Доступ к нашей обновленной нормативно-правовой базе — бесплатный до конца октября. А до 25 октября даем 6 месяцев подписки в подарок.

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В нормативно-правовой базе — уже более 34 тысяч судебных актов и 16 тысяч правовых документов

Сейчас в СПС Клерк.Системы доступны:

  • 34+ тыс. судебных актов, в том числе 4000+ актов Верховного Суда РФ;

  • 16+ тыс. правовых документов, включая 20 кодексов и 4000+ федеральных законов;

  • 16+ тыс. редакций нормативных документов;

  • 370+ тыс. ссылок на статьи законов из судебных актов.

Мы пополняем СПС каждый день и стремимся сделать ее идеальной: без ошибок, с удобной навигацией. Можно сравнивать редакции документов и проверять, какие нормы действовали на конкретную дату.

До конца октября доступ к Правовой системе и Судебной практике — бесплатный. 

В Клерк.ИИ можно выбрать модель и глубину ответа

В чате с Клерк.ИИ появились новые настройки для тех, кто использует нейросети в повседневных бухгалтерских задачах.

Выбор модели. Теперь доступны ChatGPT, DeepSeek и Алиса AI — VPN не нужен. Модель можно выбирать в зависимости от задачи: для повседневных вопросов подойдет DeepSeek, а для сложных тем, требующих дополнительной проверки актуальной информации в интернете, — ChatGPT.

Клерк.ИИ: как выбрать модель ответа — ChatGPT, DeepSeek и Алиса AI без VPN
Клерк.ИИ: как выбрать модель ответа — ChatGPT, DeepSeek и Алиса AI без VPN

Режим ответа. Чтобы управлять глубиной обработки запроса и расходом токенов, добавили три режима: «Обычный», «Глубоко» и «Максимум». Можно выбирать между быстрым ответом и более глубокой проработкой вопроса.

Клерк.ИИ: как выбрать глубину ответа
Клерк.ИИ: как выбрать глубину ответа

Промптхаб и скиллы. В чате доступны дополнительные инструменты, подобранные для распространенных бухгалтерских задач, включая шаблоны типовых запросов. Их можно включать и отключать по необходимости.

Нейросеть для бухгалтера Клерк.ИИ: типовые вопросы
Нейросеть для бухгалтера Клерк.ИИ: типовые вопросы

Пообщаться с Клерк.ИИ

На главной странице появился улучшенный поиск с ИИ-консультантом и обновленная навигация

Чтобы нужные материалы было проще находить, добавили на стартовую страницу новую строку поиска с подсказками. В нее также внедрен виртуальный консультант на базе Клерк.ИИ, который поможет сразу получить больше информации по теме, которая вас интересует. 

ИИ-поиск для бухгалтеров в подписке Клерк.Система
ИИ-поиск для бухгалтеров в подписке Клерк.Система

В левое меню добавили прямой переход к судебной практике и правовой базе

СПС Клерка в Клерк.Системе: быстрый переход
СПС Клерка в Клерк.Системе: быстрый переход

В ИИ-чате появились четыре темы оформления

Теперь можно выбрать оформление Клерк.ИИ под свои предпочтения и условия работы:

  • Светлая — белый фон и темный текст.

  • Темная — темно-серый фон и светлый текст.

  • Сепия — теплый бежевый фон и коричневатый текст.

  • Полночь — темно-синий фон и мягкий светлый текст.

Переключатель находится на левой панели, под списком диалогов. Можно попробовать разные варианты и выбрать тот, с которым удобнее читать ответы.

Выбор темы в Клерк.ИИ
Выбор темы в Клерк.ИИ

🎂 Дарим подарки к Дню рождения Клерка: 6 месяцев Клерк.Системы бесплатно, если оформляете подписку на год. Забрать свой бухгалтерский подарок.

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Клерк.Система

Клерк.Система

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

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