Что нового в «Клерк.Системе»: судебная практика, правовая база и улучшенный Клерк.ИИ

В Клерк.ИИ можно выбрать модель и глубину ответа

В чате с Клерк.ИИ появились новые настройки для тех, кто использует нейросети в повседневных бухгалтерских задачах.

Выбор модели. Теперь доступны ChatGPT, DeepSeek и Алиса AI — VPN не нужен. Модель можно выбирать в зависимости от задачи: для повседневных вопросов подойдет DeepSeek, а для сложных тем, требующих дополнительной проверки актуальной информации в интернете, — ChatGPT.

Клерк.ИИ: как выбрать модель ответа — ChatGPT, DeepSeek и Алиса AI без VPN

Режим ответа. Чтобы управлять глубиной обработки запроса и расходом токенов, добавили три режима: «Обычный», «Глубоко» и «Максимум». Можно выбирать между быстрым ответом и более глубокой проработкой вопроса.

Клерк.ИИ: как выбрать глубину ответа

Промптхаб и скиллы. В чате доступны дополнительные инструменты, подобранные для распространенных бухгалтерских задач, включая шаблоны типовых запросов. Их можно включать и отключать по необходимости.