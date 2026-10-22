Что нового в «Клерк.Системе»: судебная практика, правовая база и улучшенный Клерк.ИИ

В нормативно-правовой базе — уже более 34 тысяч судебных актов и 16 тысяч правовых документов
Сейчас в СПС Клерк.Системы доступны:
34+ тыс. судебных актов, в том числе 4000+ актов Верховного Суда РФ;
16+ тыс. правовых документов, включая 20 кодексов и 4000+ федеральных законов;
16+ тыс. редакций нормативных документов;
370+ тыс. ссылок на статьи законов из судебных актов.
Мы пополняем СПС каждый день и стремимся сделать ее идеальной: без ошибок, с удобной навигацией. Можно сравнивать редакции документов и проверять, какие нормы действовали на конкретную дату.
До конца октября доступ к Правовой системе и Судебной практике — бесплатный.
В Клерк.ИИ можно выбрать модель и глубину ответа
В чате с Клерк.ИИ появились новые настройки для тех, кто использует нейросети в повседневных бухгалтерских задачах.
Выбор модели. Теперь доступны ChatGPT, DeepSeek и Алиса AI — VPN не нужен. Модель можно выбирать в зависимости от задачи: для повседневных вопросов подойдет DeepSeek, а для сложных тем, требующих дополнительной проверки актуальной информации в интернете, — ChatGPT.
Режим ответа. Чтобы управлять глубиной обработки запроса и расходом токенов, добавили три режима: «Обычный», «Глубоко» и «Максимум». Можно выбирать между быстрым ответом и более глубокой проработкой вопроса.
Промптхаб и скиллы. В чате доступны дополнительные инструменты, подобранные для распространенных бухгалтерских задач, включая шаблоны типовых запросов. Их можно включать и отключать по необходимости.
На главной странице появился улучшенный поиск с ИИ-консультантом и обновленная навигация
Чтобы нужные материалы было проще находить, добавили на стартовую страницу новую строку поиска с подсказками. В нее также внедрен виртуальный консультант на базе Клерк.ИИ, который поможет сразу получить больше информации по теме, которая вас интересует.
В левое меню добавили прямой переход к судебной практике и правовой базе.
В ИИ-чате появились четыре темы оформления
Теперь можно выбрать оформление Клерк.ИИ под свои предпочтения и условия работы:
Светлая — белый фон и темный текст.
Темная — темно-серый фон и светлый текст.
Сепия — теплый бежевый фон и коричневатый текст.
Полночь — темно-синий фон и мягкий светлый текст.
Переключатель находится на левой панели, под списком диалогов. Можно попробовать разные варианты и выбрать тот, с которым удобнее читать ответы.
🎂 Дарим подарки к Дню рождения Клерка: 6 месяцев Клерк.Системы бесплатно, если оформляете подписку на год. Забрать свой бухгалтерский подарок.