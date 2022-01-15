Непредоставленные налоговикам документы можно отдать прямо в суде

При рассмотрении спора в суде первой инстанции, налогоплательщик представил счета-фактуры и иные документы, подтверждающие его взаимоотношения с контрагентами и право на вычет. По мнению налоговиков, суд был не вправе принимать документы у налогоплательщика, ведь они не были представлены в рамках налоговой проверки.

Что сказали суды

Суд первой инстанции при рассмотрении дела № А41-69561/2020 удовлетворил заявление налогоплательщика частично. Апелляция и округ подтвердили правильность выводов суда первой инстанции.

В части представленных налогоплательщиком документов, суды всех трех единогласно высказались в пользу налогоплательщика. Суд округа отдельно напомнил о подходе Конституционного суда в вопросе представления документов при рассмотрении налогового спора в суде.

Суд округа при рассмотрении кассационной жалобы налоговой напомнил, что её позиция о том, что суд первой инстанции не вправе был оценивать и принимать во внимание представленные в судебное заседание обществом документы в подтверждение права на налоговые вычеты, противоречат пункту 3.3 определения Конституционного Суда от 12.07.2006 № 267-О, согласно которому «налогоплательщик в рамках судопроизводства в арбитражном суде во всяком случае не может быть лишен права представлять документы, которые являются основанием получения налогового вычета, независимо от того, были ли эти документы истребованы и исследованы налоговым органом при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности и предоставлении налогового вычета, а суд обязан исследовать соответствующие документы».

Вывод

Налогоплательщика нельзя лишить права представлять в суд документы, которые подтверждают вычет, и которые не были представлены при проведении в отношении налогоплательщика налоговой проверки, не зависимо от того, были ли они истребованы налоговиками или нет.

Суд не вправе отказать в их принятии и обязан исследовать их, и дать представленным документам надлежащую оценку.

В качестве напоминания

Согласно абз. 3 и 4 п. 78 Постановление Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57 следует, «судам необходимо исходить из того, что по общему правилу сбор и раскрытие доказательств осуществляется как налоговым органом, так и налогоплательщиком на стадии осуществления мероприятий налогового контроля и в ходе досудебного разрешения налогового спора».

Однако, «в случае представления дополнительных доказательств суд по ходатайству лица, участвующего в деле, вправе в целях предоставления другой стороне возможности ознакомления с ними и представления опровергающих их доказательств объявить перерыв в судебном заседании или отложить судебное разбирательство».

Из названной позиции ВАС следует, что разрешение вопроса о принятии или непринятии дополнительных документов в ходе судебного разбирательства — это компетенция суда, рассматривающего спор, однако, исходя из буквального прочтения более ранней позиции КС, содержащейся в п. 3.3 Определения от 12.07.2006 № 267-О, становится очевидно, что право на предоставление налогоплательщиком документов в суд не зависит от того, были ли эти документы истребованы налоговиками на стадии осуществления им мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика.