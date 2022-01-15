Ликвидация кредитора - это не повод исключать его из реестра требований

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об исключении из реестра требований ликвидированных кредиторов. Суд первой инстанции удовлетворил заявление управляющего. Как стало известно позже, один из кредиторов в преддверии ликвидации уступил свое требование правопреемнику.

Правопреемник обжаловал исключение его из реестра. Суды вышестоящих инстанций разошлись в вопросе правильности применения положений закона о банкротстве и ГК их взаимной связи, однако, ВС поставил точку настоящем споре.

Что сказали вышестоящие суды

Апелляция поддержала доводы правопреемника кредитора, исключенного из реестра, отклонив ссылки конкурсного управляющего о том, что на момент рассмотрения заявления об исключении требований из реестра ни он (управляющий), ни суд первой инстанции не располагали сведениями об уступке прав требования в пользу правопреемника.

Причина отклонения доводов — «арбитражный суд, рассматривая заявление арбитражного управляющего или иного лица, участвующего в деле, об исключении требований кредитора из реестра, не пересматривает судебный акт, которым требования такого кредитора включены в реестр, а рассматривает правомерность нахождения данного кредитора в реестре после возникновения оснований, в связи с которыми заявитель просит данные требования исключить. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке процессуального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом».

Апелляция также отметила, что «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидированного юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица».

Соответственно требование, включенное в реестр, должно было перейти к другому лицу, которое может распорядиться им в настоящем деле, заявив о процессуальной замене в порядке ч. 1 ст. 48 АПК.

Суд округа не согласился с апелляцией и поддержал доводы управляющего, о том, что правопреемник исключенного кредитора должен был заблаговременно позаботиться об уведомлении должника и совершить действия, связанные с процессуальной заменой, указав, при этом, на то, что правопреемник являлся аффилированным лицом по отношению к исключенному кредитору и у него была возможность предпринять все необходимые действия, мотивировав тем, что «лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ст. 9 АПК)».

Что сказал ВС

ВС отменил судебные акты суда первой инстанции и окружного суда, подтвердив правильность выводов апелляции, указав, что «по общему правилу требования кредиторов включаются в реестр и исключаются из него арбитражным управляющим исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер (п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве), а значит и «возможность исключения требования из реестра, предусмотренная указанной нормой, реализуется в исключительных случаях, в частности, по заявлениям кредиторов об исключении их собственных требований из реестра (п. 8 ПП ВАС от 15.12.2004 № 29)» и согласившись с правильностью выводов апелляции еще раз напомнил, что «исключение из реестра требования кредитора, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности, создает препятствия для реализации заинтересованными лицами своих субъективных прав, в частности, права на замену такого кредитора его правопреемником (ст. 48 АПК)».