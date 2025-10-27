НДС 2026: пора закрываться или сразу поднимать цены

Как налоговая реформа ударит по малому бизнесу в 2026 году
С 2026 года для малого и среднего бизнеса наступает новый виток налогового давления.
Минфин поднимает ставку НДС с 20% до 22% и постепенно снижает порог для его уплаты на УСН — с 60 до 10 миллионов рублей.
Это решение изменит жизнь тысяч предпринимателей — особенно тех, кто работает на грани выживания.
«Магазин придется закрыть: бизнес уйдет в минус»
—Ваш бизнес попадет под новые правила?
— Да. Годовой оборот магазина детской одежды — 15 млн рублей. Мы работаем на УСН, и если поправки примут, автоматически станем плательщиками НДС.
— Есть ли возможность сохранить рентабельность?
— Нет. Маржинальность всего 3–3,5%. В месяц магазин приносит около 50 тысяч рублей прибыли. После введения НДС по ставке 22% — минус 500 тысяч — миллион рублей в год.
— Может, повышение цен спасет ситуацию?
— Не получится. Розничный рынок слишком чувствителен к цене: конкуренция с маркетплейсами давит. Там скидки стали нормой. Повышение хотя бы на 5–10% — уже риск потерять покупателей. А придется поднимать больше чем на 20%. К этому добавятся подорожание коммунальных услуг и рост цен у поставщиков. Люди просто уйдут туда, где дешевле.
— Что это значит для малого бизнеса в целом?
— У предприятий с оборотом до 60 млн рублей нет ресурса платить НДС. Нас ждет либо массовое закрытие, либо уход бизнеса в тень.
От этого выиграют только крупные сети — конкуренция снизится, и корпорации смогут диктовать цены.
«Придется включить НДС в цену — другого выхода нет»
— Как ваш бизнес отреагирует на новые правила?
— Закрывать компанию не планируем — работаем стабильно. Но новые расходы придется заложить в стоимость.
— Насколько вырастут цены?
— Точных расчетов пока нет. Но вопрос не только в самом НДС. Придется тратить больше на бухгалтерию — возможно, нанимать специалистов с более высокой квалификацией. Это тоже расходы.
— Будет ли отток клиентов?
— Вряд ли. Порог в 10 млн рублей слишком низкий, налог коснется почти всех. Цены будут повышать все. Разница лишь в том, кто сделает это быстрее, а кто — мягче.
— Кто пострадает от реформы?
— Конечный потребитель. Предприниматели просто переложат издержки на покупателей.
«Вырастет налоговая нагрузка и подорожает сырье»
— Что изменится для ресторанного бизнеса?
— Наш оборот — до 15 млн рублей. После введения НДС по ставке 22% сумма налогов фактически удвоится. Добавьте рост зарплат и подорожание сырья — оно ведь тоже облагается НДС.
— Как вы будете реагировать?
— Почти все рестораны будут вынуждены повышать цены. В среднем рост составит 5–10%. Но посмотрим, как поведет себя рынок — будем искать, где еще можно сократить расходы.
— Это приведет к закрытиям?
— Полностью спрос не исчезнет: люди продолжат ходить в кафе и рестораны. Но на рынке останутся только те, кто сумеет удержать клиента за счет качества и сервиса. Остальные будут закрываться постепенно. Этот процесс уже начался — издержки растут из года в год, а новые налоговые правила просто ускорят падение слабых игроков.
Бенефициар НДС
Итог
Повышение НДС и снижение лимита по УСН — это не просто техническая поправка. Это удар по устойчивости малого бизнеса. Магазины, кафе, сервисные компании — все окажутся перед выбором: закрываться, повышать цены или искать легальные инструменты защиты. И пока одни готовятся к спаду, другие уже перестраиваются — с помощью экспертов, которые умеют работать в новой реальности.
