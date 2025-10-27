НДС 2026: пора закрываться или сразу поднимать цены

Как налоговая реформа ударит по малому бизнесу в 2026 году

Это решение изменит жизнь тысяч предпринимателей — особенно тех, кто работает на грани выживания.

Минфин поднимает ставку НДС с 20% до 22% и постепенно снижает порог для его уплаты на УСН — с 60 до 10 миллионов рублей.

С 2026 года для малого и среднего бизнеса наступает новый виток налогового давления.

«Магазин придется закрыть: бизнес уйдет в минус»

—Ваш бизнес попадет под новые правила?

— Да. Годовой оборот магазина детской одежды — 15 млн рублей. Мы работаем на УСН, и если поправки примут, автоматически станем плательщиками НДС.

— Есть ли возможность сохранить рентабельность?

— Нет. Маржинальность всего 3–3,5%. В месяц магазин приносит около 50 тысяч рублей прибыли. После введения НДС по ставке 22% — минус 500 тысяч — миллион рублей в год.

— Может, повышение цен спасет ситуацию?

— Не получится. Розничный рынок слишком чувствителен к цене: конкуренция с маркетплейсами давит. Там скидки стали нормой. Повышение хотя бы на 5–10% — уже риск потерять покупателей. А придется поднимать больше чем на 20%. К этому добавятся подорожание коммунальных услуг и рост цен у поставщиков. Люди просто уйдут туда, где дешевле.

— Что это значит для малого бизнеса в целом?

— У предприятий с оборотом до 60 млн рублей нет ресурса платить НДС. Нас ждет либо массовое закрытие, либо уход бизнеса в тень.

От этого выиграют только крупные сети — конкуренция снизится, и корпорации смогут диктовать цены.