Налоговая реформа-2026: что изменится по спецрежимам

Новые правила для малого бизнеса
29 сентября 2025 года в Госдуму внесен законопроект № 1026190-8. Он меняет ключевые положения специальных налоговых режимов — УСН, ПСН, ЕСХН и НПД. Поправки разработаны Минфином, одобрены Правительством и напрямую затрагивают малый и средний бизнес.
УСН: снижение лимита для освобождения от НДС
Главное изменение — порог дохода для освобождения от НДС снижается с 60 млн до 10 млн рублей. Поправки внесены в статью 145 НК.
Если закон будет опубликован до 1 декабря 2025 года, новые лимиты вступят в силу уже с 1 января 2026 года. Это значит, что предприниматели, чья выручка за 2025 год превысит 10 млн рублей, автоматически станут плательщиками НДС с I квартала 2026 года.
Для многих это не просто техническое изменение, а фактический переход на иную модель работы — с отчетностью, книгами покупок и продаж, выставлением счетов-фактур и риском потерять часть клиентов из-за роста цен.
Бенефициар НДС
ПСН: снижение лимита и исключение ряда видов деятельности
Патентная система также претерпевает жесткие корректировки. Предельный доход снижен с 60 млн до 10 млн рублей. Индивидуальные предприниматели, превышающие этот порог, утратят право на применение ПСН уже в 2026 году.
Из перечня разрешенных видов деятельности исключены:
грузовые автоперевозки (пп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК);
розничная торговля через стационарные объекты с торговыми залами (пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК);
розничная торговля через стационарные объекты без торговых залов (пп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК).
Оставлена лишь возможность применять ПСН для торговли через нестационарные объекты. Также уточнено: реализация через торговые автоматы, включая продукцию общепита, не подпадает под патент.
Напомним, что в сентябре 2025 года из перечня видов деятельности по ПСН уже исключили услуги охраны, сторожей, патрулей и вахтеров (ФЗ № 359-ФЗ).
Пересчет стоимости патента
Если физический показатель, влияющий на стоимость патента (например, численность работников), уменьшился, предприниматель сможет в течение 10 дней подать заявление на новый патент.
Стоимость пересчитывается по формуле:
Сумма = (годовой потенциальный доход ÷ количество дней действия патента) × ставка × фактическое число дней действия
Это позволит избежать переплаты и сделать расчет более точным, особенно при сезонных колебаниях бизнеса.
УСН: сокращение льгот и ограничение региональных прав
Регионы лишаются права самостоятельно расширять перечень пониженных ставок по УСН.Теперь льготы можно будет применять только для категорий, утвержденных Правительством.
Аналогичные изменения коснутся и «налоговых каникул». Применять ставку 0% смогут лишь ИП, работающие в определенных сферах — производственной, социальной, научной или бытовых услуг, а также предоставления мест проживания.
Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2026 года. Для многих компаний это будет означать переход на общие ставки, без региональных преференций и индивидуальных послаблений.
Прочие изменения по УСН
Адвокатам разрешено применять УСН в предпринимательской деятельности вне адвокатской практики.
Расширен перечень расходов при объекте «доходы минус расходы» — теперь учитываются затраты на модернизацию и дооборудование нематериальных активов.
При переходе с УСН на налог на прибыль можно учесть оплаченные, но не признанные расходы — в течение не более трех лет с даты оплаты.
Термин «остаточная стоимость основных средств» заменен на «балансовую стоимость» — в соответствии с ФСБУ 6/2020.
ЕСХН: уточнения по расходам и терминологии
Для сельхозпроизводителей вводится аналогичное правило: оплаченные, но не признанные расходы при переходе на налог на прибыль можно учитывать, если с момента оплаты прошло не более трех лет.
Кроме того, терминология главы 26.1 НК приведена в соответствие с ФСБУ 6/2020 — «остаточная стоимость» заменена на «балансовую стоимость».
Итог
Реформа 2025 года серьезно меняет архитектуру специальных налоговых режимов.Снижение лимитов, сокращение льгот, отмена части патентов и жесткое регулирование условий применения делают прежние схемы работы для малого бизнеса все менее доступными.
Предпринимателям стоит уже сейчас проанализировать выручку и структуру доходов, чтобы понять, смогут ли они сохранить текущий режим или им предстоит переход на ОСНО с НДС. Времени на адаптацию остается мало — и откладывать ее опасно.
Как подготовиться и сохранить устойчивость
