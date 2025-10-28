Налоговая реформа-2026: что изменится по спецрежимам

ПСН: снижение лимита и исключение ряда видов деятельности

Патентная система также претерпевает жесткие корректировки. Предельный доход снижен с 60 млн до 10 млн рублей. Индивидуальные предприниматели, превышающие этот порог, утратят право на применение ПСН уже в 2026 году.

Из перечня разрешенных видов деятельности исключены:

Оставлена лишь возможность применять ПСН для торговли через нестационарные объекты. Также уточнено: реализация через торговые автоматы, включая продукцию общепита, не подпадает под патент.

Напомним, что в сентябре 2025 года из перечня видов деятельности по ПСН уже исключили услуги охраны, сторожей, патрулей и вахтеров (ФЗ № 359-ФЗ).