Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

Порог снижается в шесть раз

С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) столкнутся с кардинальными изменениями. Главное из них — снижение порога доходов для освобождения от НДС с 60 до 10 миллионов рублей в год.

Для тысяч ИП это означает переход в категорию плательщиков НДС — со всеми обязанностями, отчетностью и затратами, которые раньше были чужды малому бизнесу. Поправка уже включена в масштабный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и практически гарантирована к принятию.

Но ключ не в заголовках, а в деталях: именно они покажут, как глубоко изменится жизнь предпринимателей на УСН.