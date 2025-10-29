Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

Порог снижается в шесть раз
С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) столкнутся с кардинальными изменениями. Главное из них — снижение порога доходов для освобождения от НДС с 60 до 10 миллионов рублей в год.
Для тысяч ИП это означает переход в категорию плательщиков НДС — со всеми обязанностями, отчетностью и затратами, которые раньше были чужды малому бизнесу. Поправка уже включена в масштабный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и практически гарантирована к принятию.
Но ключ не в заголовках, а в деталях: именно они покажут, как глубоко изменится жизнь предпринимателей на УСН.
Что действует сейчас
С 2025 года все индивидуальные предприниматели на УСН формально считаются плательщиками НДС — это установлено законом от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ. Однако действует освобождение: если доход за предыдущий календарный год не превысил 60 млн рублей, налог можно не платить.
Для таких ИП сохраняется упрощенный порядок:
не нужно подавать декларацию по НДС;
не нужно вести книги покупок и продаж;
не требуется направлять уведомление на освобождение — оно действует автоматически.
Эта модель позволила тысячам предпринимателей избежать дополнительной нагрузки, сохранив привычный формат работы.
Когда НДС становится обязательным
Если доходы ИП за 2024 год превысили 60 млн рублей, с 2025 года предприниматель теряет право на освобождение и обязан начислять и уплачивать НДС.
С 2026 года вступает в силу новая граница:
учитываются доходы за 2025 год;
лимит снижается до 10 млн рублей (переход будет постепенным).
Таким образом, предприниматели, превысившие этот порог, автоматически становятся плательщиками НДС.
Даже если бизнес занимается деятельностью, не являющейся объектом налогообложения или освобожденной от НДС (ст. 146 и 149 НК), обязанность сдавать декларацию сохраняется. В ней нужно будет отразить соответствующие операции — формально НДС не уплачивается, но отчетность остается обязательной.
Как это прописано в Налоговом кодексе
Абзацы 3–5 пункта 1 статьи 145 НК определяют условия, при которых предприниматель на УСН освобождается от НДС:
если за календарный год, предшествующий переходу на УСН, доход по правилам главы 23 НК (НДФЛ) не превысил 60 млн рублей;
либо если за предыдущий налоговый период по УСН (глава 26.2 НК) доход также не превысил 60 млн рублей.
С 2026 года эти значения будут заменены на 10 млн рублей. Таким образом, для сохранения льготы останется только самый малый бизнес — микропредприятия и самозанятые с минимальными оборотами.
Что изменится после 2026 года
После снижения порога освобождение от НДС сохранится лишь у небольшого числа ИП. Подавляющее большинство предпринимателей, применяющих УСН, станут плательщиками НДС автоматически.
Это приведет к новой реальности:
увеличится налоговая нагрузка,
усложнится администрирование,
появится необходимость вести полный бухгалтерский учет, оформлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС.
То, что раньше считалось редкостью для малого бизнеса, теперь станет повседневной обязанностью. А значит, и затраты на бухгалтерию, аудит и контроль резко вырастут.
По оценке экспертов, переход к новому режиму станет одним из самых серьезных налоговых изменений с 2026 года.
Как подготовиться и не потерять устойчивость
Для предпринимателей, чьи обороты приближаются к новому лимиту, сейчас наступает решающий момент. Чтобы сохранить рентабельность и избежать ошибок при переходе, важно заранее выстроить безопасную налоговую модель.
