С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

Позиция Минфина: борьба с «дроблением» бизнеса

По замыслу ведомства, снижение порога должно стать инструментом против искусственного дробления компаний. Многие предприниматели делят бизнес на несколько ИП или юрлиц, чтобы оставаться в рамках упрощенки и не переходить на общий режим с НДС.

«Снижение порога до 10 миллионов рублей позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу — обеспечить плавный переход к общему режиму налогообложения», — пояснили в Минфине.

Однако на практике под эту формулировку попадают не только те, кто сознательно дробит обороты, но и те, кто просто работает стабильно, без масштабирования. Для тысяч компаний новый лимит станет границей выживания.