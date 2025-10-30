С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

Новый налоговый рубеж
С 1 января 2026 года для малого бизнеса вступают в силу новые правила. Минфин предложил сократить лимит доходов, при котором компании на УСН сохраняют освобождение от НДС, — с 60 до 10 миллионов рублей в год. Поправка уже включена в бюджетный пакет и фактически гарантирована к принятию. Это — одно из самых чувствительных изменений для предпринимателей за последние годы.
Позиция Минфина: борьба с «дроблением» бизнеса
По замыслу ведомства, снижение порога должно стать инструментом против искусственного дробления компаний. Многие предприниматели делят бизнес на несколько ИП или юрлиц, чтобы оставаться в рамках упрощенки и не переходить на общий режим с НДС.
«Снижение порога до 10 миллионов рублей позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу — обеспечить плавный переход к общему режиму налогообложения», — пояснили в Минфине.
Однако на практике под эту формулировку попадают не только те, кто сознательно дробит обороты, но и те, кто просто работает стабильно, без масштабирования. Для тысяч компаний новый лимит станет границей выживания.
Как считать доход: правило двух ключей
В обновленной статье 145 Налогового кодекса просто заменено число 60 млн на 10 млн рублей. Это означает, что сохраняется «правило двух ключей», определяющее порядок проверки лимита:
Первый ключ — оценивается доход за предыдущий год (2025). Если он не превысил 10 млн рублей, компания может сохранить освобождение от НДС в 2026 году.
Второй ключ — контролируется доход текущего года (2026). Как только сумма поступлений превысит 10 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с начала квартала, в котором произошло превышение.
Важно помнить: доход по УСН считается кассовым методом, то есть учитываются все поступления на расчетный счет и в кассу. Именно эта сумма станет базой для определения порога.
Что ждет предпринимателей
После вступления поправок в силу ИП и организации на УСН с доходом свыше 10 млн рублей автоматически становятся плательщиками НДС. Это приведет к существенному усложнению администрирования и росту издержек.
Компании столкнутся с необходимостью:
вести полный бухгалтерский учет;
оформлять счета-фактуры и сдавать декларации;
увеличивать расходы на бухгалтерию и консультирование.
Фактически бизнесу на УСН придется перестроить всю систему работы — от договоров и кассовых операций до документооборота.
Возможные последствия
Эксперты предупреждают: новая мера, задуманная как антикризисная и «антидробильная», может привести к противоположному результату.
Предприниматели начнут массово дробить бизнес на отдельные юрлица с доходом до 10 млн рублей, чтобы сохранить льготы.
Увеличится доля наличных расчетов и серых схем, поскольку бизнесу придется искать способы сохранить маржу.
Малые компании столкнутся с ростом налоговых и административных рисков — а это ударит по прозрачным игрокам рынка, не по фиктивным структурам.
В реальности это означает, что с 2026 года работа по УСН станет дороже, сложнее и рискованнее. Предпринимателям придется пересматривать финансовую модель, систему расчетов и структуру бизнеса, чтобы сохранить устойчивость.
Как бизнесу не попасть под удар
Подготовиться к переходу на новые правила можно уже сейчас — через грамотную налоговую стратегию и проверенные решения.
