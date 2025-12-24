НДС–2026: ставка 22%, кто еще попал на НДС и как бизнесу не перегореть

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.
Реформа, которую раскрутили еще в 2024 году, к 2026 г. выходит на самый болезненный участок — НДС. С 1 января 2026 года бизнесу обещают не просто «плюс два процента». По сути меняется сама картинка: ставка растет, льготы сжимаются, а упрощенка окончательно перестает быть территорией «без НДС».
Ставка НДС вырастет до 22%: дороже станет каждая продажа
НДС — один из главных источников денег для федерального бюджета. Последний раз его поднимали в 2019 году: с 18% до 20%. После этого долго было тихо - до осени 2025 г.
Теперь Минфин предлагает поднять ставку сразу до 22%. Объяснение простое: растут расходы бюджета, в первую очередь на оборону и безопасность. Норма прописана в подп. «б» п. 7 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.
Как это выглядит в реальной жизни, без теории. Раньше товар «включая НДС» стоил 120 рублей: 20 уходили государству. Если бизнес хочет сохранить ту же прибыль при ставке 22%, цену придется подтянуть до 122 рублей. На практике это проходит по цепочке и в итоге упирается в конечного покупателя.
Банк России оценивает эффект как краткосрочный: инфляция может ускориться примерно на 1 п.п. В качестве ориентира вспоминают 2019 год, когда повышение ставки дало прибавку порядка 0,6–0,7 п.п.
Параллельно меняется и расчетная ставка, которую используют в отдельных ситуациях: вместо 16,67% будет 18,03%.
Что останется прежним: 0%, 10%, 5% и 7%
Система «особых» ставок не исчезает.
0% остается для экспорта и отдельных операций.
10% сохраняется для социально значимых товаров (продукты, детская и медицинская продукция, лекарства и другие позиции из перечня правительства).
Для упрощенцев остаются 5% и 7%, но важно помнить базовую вещь: эти ставки идут без права на вычеты.
УСН и НДС: эпоха широких освобождений заканчивается
С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН уже стали плательщиками НДС «по правилам реформы», но ключевой защитный слой держался на лимите освобождения: при доходе до 60 млн ₽ работало автоматическое освобождение.
С 1 января 2026 года планка падает в шесть раз — до 10 млн ₽. Если законопроект примут, огромная часть упрощенцев станет плательщиками НДС не по желанию, а по факту оборота.
Как будут выглядеть ставки и границы
до 10 млн ₽ —- освобождение;
от 10 до 250 млн ₽ — либо 5% без вычетов, либо стандартные 0% / 10% / 22%;
от 250 до 450 млн ₽ — либо 7% без вычетов, либо стандартные ставки;
свыше 450 млн ₽ — право на УСН теряется, дальше — стандартная система.
И это уже не история про «чуть больше налога». Это новый набор обязанностей: декларации, счета-фактуры, книга покупок и книга продаж. Упрощенка становится режимом с полноценной НДС-рутиной.
Цены: что произойдет, когда лимит сожмется до 10 млн
Компании с доходами от 10 до 60 млн ₽ попадают в самое неприятное окно: раньше они спокойно жили без НДС, а теперь будут вынуждены поднять цены минимум на 5%, чтобы покрыть спецставку 5%.
Официальная логика Минфина — борьба с дроблением: схема «разнесли выручку по спутникам и сохранили освобождение» должна перестать работать. Задумка реформы — вынудить растущий бизнес выходить в «взрослую» систему.
ЕСХН: у сельхозпроизводителей лимит остается 60 млн
Для сельхозпроизводителей условия мягче: освобождение от НДС остается до 60 млн ₽ в год. Логика понятна: если резко прижать сельхозсектор, цены на продовольствие пойдут вверх, а этого стараются избежать.
АУСН: один из немногих режимов, где НДС не берут
Автоматизированная упрощенка остается «легкой зоной»: в общем случае НДС там нет. Исключение — ввоз товаров в РФ: в этом случае НДС платят и сдают декларацию (п. 6 ст. 2 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Остальные условия прежние: доход до 60 млн ₽, максимум 5 сотрудников, страховых взносов нет (кроме «травматизма»), налог считает ФНС.
НПД: самозанятых реформа не трогает
Самозанятые по-прежнему без НДС (п. 9 ст. 2 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Реформа–2026 здесь ничего не меняет.
Что дополнительно попадет под НДС
С 1 января 2026 года исчезает освобождение по передаче исключительных прав на российское ПО — такие операции будут облагаться по ставке 22% (п. 4 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Под НДС также попадают услуги по обслуживанию банковских карт — комиссии вырастут на величину налога.
Туризм и общепит: льготы сохраняют, но не «просто так»
Льготу по НДС для туроператоров хотят продлить до 31 декабря 2030 года (вместо 2027 г.).
Для общепита порог дохода для освобождения от НДС поднимают до 3 млрд ₽ (раньше было 2 млрд ₽). Но льгота держится только при выполнении условий по доле выручки и среднемесячным выплатам сотрудникам.
Формы по НДС будет утверждать ФНС
С 1 января 2026 года формы счетов-фактур, книг покупок и продаж будет утверждать не Правительство, а ФНС. Старые формы продолжат действовать, пока не появятся новые.
Электронная торговля и майнинг
Если товар продается через ЭТП физлицу из любой страны ЕАЭС, кроме России, местом реализации для целей НДС РФ это не считается. А услуги аренды майнинговой инфраструктуры будут облагаться по месту нахождения покупателя.
Как подготовиться: 5 шагов, которые решают исход
1. Пересчитать финансовую модель
Начинать нужно не с «какую ставку выбрать», а с цифр. Для бизнеса с доходом 10–60 млн ₽ главный выбор — что дешевле в реальности: 5% без вычетов или 22% со входным НДС.
Если бухгалтерия никогда не жила в НДС-контуре, это нужно признать заранее: либо обучение, либо усиление команды.
Уйти от НДС через патент не получится: лимит по ПСН тоже хотят опустить до 10 млн ₽.
2. Трезво сравнить режимы
Для оборотов выше 10 млн по сути остаются три рабочие дорожки: УСН, ОСНО и АУСН. АУСН может стать спасением микробизнесу: минимум отчетности, фиксированные ставки 8% и 20%, взносов нет (кроме травматизма).
По ЕСХН в силе прежняя логика: до 60 млн — можно без НДС.
Плюс отдельный риск: с 2026 года регионы могут лишиться части свободы по льготам — это ударит прежде всего по УСН и ПСН.
3. Обновить учетную политику
Внутри документа должны быть три вещи:
какая ставка НДС применяется;
как работают вычеты;
как ведется раздельный учет операций.
При проверке этот документ запросят — и он должен совпадать с тем, как вы реально считаете.
4. По возможности закрыть отгрузки до 1 января 2026 года
Логика простая: отгрузили в 2025 г.— ставка 20%. Отгрузили в 2026 г. — уже 22%. Если есть шанс завершить отгрузки до конца 2025 года, это может сохранить маржу.
5. Пересмотреть договоры и добавить налоговую оговорку
Если в договоре цена «зашита намертво» и нет фразы про изменение ставки, поднять стоимость без согласия второй стороны нельзя. В итоге бизнес платит налог из своей маржи.
Пример формулировки для плательщиков НДС (в человеческом виде): «Если ставка НДС по закону вырастет, поставщик вправе увеличить цену пропорционально росту ставки. Цена без НДС не меняется».
Для упрощенцев: «Если поставщик теряет право на освобождение от НДС, налог начисляется сверх цены и оплачивается дополнительно».
Если покупатель на ОСНО, рост цены не обязательно увеличит его расходы: входной НДС уйдет в вычет.
Финальный вывод
С 1 января 2026 года НДС перестает быть «налогом крупных». Под его правила попадает почти весь малый бизнес. Ставка 22% — это не только про нагрузку. Это сигнал: «тихих зон» становится меньше.
Выиграет тот, кто посчитает заранее, поправит учет, пересоберет договоры и спокойно перестроит цены. Для остальных НДС–2026 станет не строкой в декларации, а проверкой на жизнеспособность.
Как подготовиться и не потерять деньги
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
