НДС–2026: ставка 22%, кто еще попал на НДС и как бизнесу не перегореть

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Реформа, которую раскрутили еще в 2024 году, к 2026 г. выходит на самый болезненный участок — НДС. С 1 января 2026 года бизнесу обещают не просто «плюс два процента». По сути меняется сама картинка: ставка растет, льготы сжимаются, а упрощенка окончательно перестает быть территорией «без НДС».