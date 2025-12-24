НДС–2026: ставка 22%, кто еще попал на НДС и как бизнесу не перегореть

8079 ОК Каталог Нов Моб
Ниже — что именно меняется и что делать, чтобы не встретить 2026 год с кассовым разрывом, сорванными договорами и налоговым хаосом.

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Реформа, которую раскрутили еще в 2024 году, к 2026 г. выходит на самый болезненный участок — НДС. С 1 января 2026 года бизнесу обещают не просто «плюс два процента». По сути меняется сама картинка: ставка растет, льготы сжимаются, а упрощенка окончательно перестает быть территорией «без НДС».

Ставка НДС вырастет до 22%: дороже станет каждая продажа

НДС — один из главных источников денег для федерального бюджета. Последний раз его поднимали в 2019 году: с 18% до 20%. После этого долго было тихо - до осени 2025 г.

Теперь Минфин предлагает поднять ставку сразу до 22%. Объяснение простое: растут расходы бюджета, в первую очередь на оборону и безопасность. Норма прописана в подп. «б» п. 7 ст. 2 законопроекта № 1026190-8.

Как это выглядит в реальной жизни, без теории. Раньше товар «включая НДС» стоил 120 рублей: 20 уходили государству. Если бизнес хочет сохранить ту же прибыль при ставке 22%, цену придется подтянуть до 122 рублей. На практике это проходит по цепочке и в итоге упирается в конечного покупателя.

Банк России оценивает эффект как краткосрочный: инфляция может ускориться примерно на 1 п.п. В качестве ориентира вспоминают 2019 год, когда повышение ставки дало прибавку порядка 0,6–0,7 п.п.

Параллельно меняется и расчетная ставка, которую используют в отдельных ситуациях: вместо 16,67% будет 18,03%.

Что останется прежним: 0%, 10%, 5% и 7%

Система «особых» ставок не исчезает.

  • 0% остается для экспорта и отдельных операций.

  • 10% сохраняется для социально значимых товаров (продукты, детская и медицинская продукция, лекарства и другие позиции из перечня правительства).

  • Для упрощенцев остаются 5% и 7%, но важно помнить базовую вещь: эти ставки идут без права на вычеты.

УСН и НДС: эпоха широких освобождений заканчивается

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН уже стали плательщиками НДС «по правилам реформы», но ключевой защитный слой держался на лимите освобождения: при доходе до 60 млн ₽ работало автоматическое освобождение.

С 1 января 2026 года планка падает в шесть раз — до 10 млн ₽. Если законопроект примут, огромная часть упрощенцев станет плательщиками НДС не по желанию, а по факту оборота.

Как будут выглядеть ставки и границы

  • до 10 млн ₽ —- освобождение;

  • от 10 до 250 млн ₽ — либо 5% без вычетов, либо стандартные 0% / 10% / 22%;

  • от 250 до 450 млн ₽ — либо 7% без вычетов, либо стандартные ставки;

  • свыше 450 млн ₽ — право на УСН теряется, дальше — стандартная система.

И это уже не история про «чуть больше налога». Это новый набор обязанностей: декларации, счета-фактуры, книга покупок и книга продаж. Упрощенка становится режимом с полноценной НДС-рутиной.

Цены: что произойдет, когда лимит сожмется до 10 млн

Компании с доходами от 10 до 60 млн ₽ попадают в самое неприятное окно: раньше они спокойно жили без НДС, а теперь будут вынуждены поднять цены минимум на 5%, чтобы покрыть спецставку 5%.

Официальная логика Минфинаборьба с дроблением: схема «разнесли выручку по спутникам и сохранили освобождение» должна перестать работать. Задумка реформы — вынудить растущий бизнес выходить в «взрослую» систему.

ЕСХН: у сельхозпроизводителей лимит остается 60 млн

Для сельхозпроизводителей условия мягче: освобождение от НДС остается до 60 млн ₽ в год. Логика понятна: если резко прижать сельхозсектор, цены на продовольствие пойдут вверх, а этого стараются избежать.

АУСН: один из немногих режимов, где НДС не берут

Автоматизированная упрощенка остается «легкой зоной»: в общем случае НДС там нет. Исключение — ввоз товаров в РФ: в этом случае НДС платят и сдают декларацию (п. 6 ст. 2 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Остальные условия прежние: доход до 60 млн ₽, максимум 5 сотрудников, страховых взносов нет (кроме «травматизма»), налог считает ФНС.

НПД: самозанятых реформа не трогает

Самозанятые по-прежнему без НДС (п. 9 ст. 2 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Реформа–2026 здесь ничего не меняет.

Что дополнительно попадет под НДС

С 1 января 2026 года исчезает освобождение по передаче исключительных прав на российское ПО — такие операции будут облагаться по ставке 22% (п. 4 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).

Под НДС также попадают услуги по обслуживанию банковских карт — комиссии вырастут на величину налога.

Туризм и общепит: льготы сохраняют, но не «просто так»

  • Льготу по НДС для туроператоров хотят продлить до 31 декабря 2030 года (вместо 2027 г.).

  • Для общепита порог дохода для освобождения от НДС поднимают до 3 млрд ₽ (раньше было 2 млрд ₽). Но льгота держится только при выполнении условий по доле выручки и среднемесячным выплатам сотрудникам.

Формы по НДС будет утверждать ФНС

С 1 января 2026 года формы счетов-фактур, книг покупок и продаж будет утверждать не Правительство, а ФНС. Старые формы продолжат действовать, пока не появятся новые.

Электронная торговля и майнинг

Если товар продается через ЭТП физлицу из любой страны ЕАЭС, кроме России, местом реализации для целей НДС РФ это не считается. А услуги аренды майнинговой инфраструктуры будут облагаться по месту нахождения покупателя.

Как подготовиться: 5 шагов, которые решают исход

1. Пересчитать финансовую модель

Начинать нужно не с «какую ставку выбрать», а с цифр. Для бизнеса с доходом 10–60 млн ₽ главный выбор что дешевле в реальности: 5% без вычетов или 22% со входным НДС.

Если бухгалтерия никогда не жила в НДС-контуре, это нужно признать заранее: либо обучение, либо усиление команды.

Уйти от НДС через патент не получится: лимит по ПСН тоже хотят опустить до 10 млн ₽.

2. Трезво сравнить режимы

Для оборотов выше 10 млн по сути остаются три рабочие дорожки: УСН, ОСНО и АУСН. АУСН может стать спасением микробизнесу: минимум отчетности, фиксированные ставки 8% и 20%, взносов нет (кроме травматизма).

По ЕСХН в силе прежняя логика: до 60 млн — можно без НДС.

Плюс отдельный риск: с 2026 года регионы могут лишиться части свободы по льготам — это ударит прежде всего по УСН и ПСН.

3. Обновить учетную политику

Внутри документа должны быть три вещи:

  • какая ставка НДС применяется;

  • как работают вычеты;

  • как ведется раздельный учет операций.

При проверке этот документ запросят — и он должен совпадать с тем, как вы реально считаете.

4. По возможности закрыть отгрузки до 1 января 2026 года

Логика простая: отгрузили в 2025 г.— ставка 20%. Отгрузили в 2026 г. — уже 22%. Если есть шанс завершить отгрузки до конца 2025 года, это может сохранить маржу.

5. Пересмотреть договоры и добавить налоговую оговорку

Если в договоре цена «зашита намертво» и нет фразы про изменение ставки, поднять стоимость без согласия второй стороны нельзя. В итоге бизнес платит налог из своей маржи.

Пример формулировки для плательщиков НДС (в человеческом виде): «Если ставка НДС по закону вырастет, поставщик вправе увеличить цену пропорционально росту ставки. Цена без НДС не меняется».

Для упрощенцев: «Если поставщик теряет право на освобождение от НДС, налог начисляется сверх цены и оплачивается дополнительно».

Если покупатель на ОСНО, рост цены не обязательно увеличит его расходы: входной НДС уйдет в вычет.

Финальный вывод

С 1 января 2026 года НДС перестает быть «налогом крупных». Под его правила попадает почти весь малый бизнес. Ставка 22% — это не только про нагрузку. Это сигнал: «тихих зон» становится меньше.

Выиграет тот, кто посчитает заранее, поправит учет, пересоберет договоры и спокойно перестроит цены. Для остальных НДС–2026 станет не строкой в декларации, а проверкой на жизнеспособность.

Как подготовиться и не потерять деньги

Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.

