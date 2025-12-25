УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.
Статья 145 НК — главный щит для тех, кто еще укладывается в лимиты
Это базовая точка освобождения. Она работает, если выполнено хотя бы одно из условий:
в 2024 году вы были на УСН и выручка от реализации не превысила 60 млн рублей;
в 2024 году вы работали на общей системе и выручка тоже была не выше 60 млн;
вы зарегистрировались уже после 1 января 2025 года.
Пока эти условия соблюдаются — НДС можно не платить. Но важно понимать: это временная передышка.
Лимиты по этой статье уже пересматриваются и будут снижаться поэтапно:
20 млн рублей — в 2026 году;
15 млн — в 2027 г.;
10 млн — с 2028 года.
То, что сейчас выглядит как комфортный запас, довольно быстро превратится в узкий коридор. И каждый платеж придется сверять с цифрами, а не с ощущением «мы еще маленькие».
Статья 146 НК — освобождение есть, но для МСП редко полезно
Здесь перечислены операции, которые не облагаются НДС по своей сути. Формально статья работает, но в реальной жизни малого и среднего бизнеса она почти не встречается.
Речь идет о специфических случаях: передача имущества государству, приватизация, отдельные технические услуги вроде подключения газа. Запомнить ее стоит, но рассчитывать на нее как на массовое спасение для МСП — нет.
Статья 149 НК — самый важный список для «живого» бизнеса
А вот это статья, которую действительно нужно знать. Именно она чаще всего и удерживает бизнес на УСН вне НДС.
Здесь освобождение дается по видам деятельности. Если вы попадаете в перечень — НДС не возникает по закону, без заявлений и выборов.
В списке, среди прочего, есть:
общепит;
фитнес и спорт;
торговля медицинскими изделиями;
уход за больными;
пассажирские перевозки;
образовательные услуги;
билеты на концерты и массовые мероприятия;
займы и проценты;
путевки в дома отдыха;
продажа жилья;
деятельность туроператоров (кроме выездного туризма).
И это принципиальный момент: это не льгота «по желанию». Если деятельность указана в статье 149, отказаться от освобождения нельзя. НДС просто не применяется.
Главное: НДС для упрощенки теперь нужно понимать, а не угадывать
Ситуация с НДС на УСН больше не терпит подхода «как-нибудь потом разберемся». ФНС уже выпустила методические рекомендации.
Это не учебник и не популярное объяснение «на пальцах». Это документ, который помогает понять, в какой момент вы все еще на освобождении, а в какой — автоматически становитесь плательщиком налога.
В 2025–2026 годах НДС для упрощенки — это не теория и не страшилка. Это вопрос контроля выручки, вида деятельности и точного понимания трех ключевых статей. И выигрывает здесь не тот, кто «слышал», а тот, кто знает, где именно проходит граница.
Как подготовиться и не потерять деньги
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
