УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют

Это базовая точка освобождения. Она работает, если выполнено хотя бы одно из условий:

в 2024 году вы были на УСН и выручка от реализации не превысила 60 млн рублей;

в 2024 году вы работали на общей системе и выручка тоже была не выше 60 млн;

вы зарегистрировались уже после 1 января 2025 года.

Пока эти условия соблюдаются — НДС можно не платить. Но важно понимать: это временная передышка.

Лимиты по этой статье уже пересматриваются и будут снижаться поэтапно:

20 млн рублей — в 2026 году;

15 млн — в 2027 г.;

10 млн — с 2028 года.

То, что сейчас выглядит как комфортный запас, довольно быстро превратится в узкий коридор. И каждый платеж придется сверять с цифрами, а не с ощущением «мы еще маленькие».