УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют

Коммерческая тайна
НДС на УСН
С 1 января 2025 года бизнес на упрощенке формально попал в число плательщиков НДС. Так написано в законе. Но если смотреть не строку, а реальную картину, все не так прямолинейно. Три статьи Налогового кодекса до сих пор оставляют часть компаний и ИП вне НДС. И знать их нужно не «примерно», а точно - потому что ошибка здесь быстро становится дорогой.

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Статья 145 НК — главный щит для тех, кто еще укладывается в лимиты

Это базовая точка освобождения. Она работает, если выполнено хотя бы одно из условий:

  • в 2024 году вы были на УСН и выручка от реализации не превысила 60 млн рублей;

  • в 2024 году вы работали на общей системе и выручка тоже была не выше 60 млн;

  • вы зарегистрировались уже после 1 января 2025 года.

Пока эти условия соблюдаются — НДС можно не платить. Но важно понимать: это временная передышка.

Лимиты по этой статье уже пересматриваются и будут снижаться поэтапно:

  • 20 млн рублей — в 2026 году;

  • 15 млн — в 2027 г.;

  • 10 млн — с 2028 года.

То, что сейчас выглядит как комфортный запас, довольно быстро превратится в узкий коридор. И каждый платеж придется сверять с цифрами, а не с ощущением «мы еще маленькие».

Статья 146 НК — освобождение есть, но для МСП редко полезно

Здесь перечислены операции, которые не облагаются НДС по своей сути. Формально статья работает, но в реальной жизни малого и среднего бизнеса она почти не встречается.

Речь идет о специфических случаях: передача имущества государству, приватизация, отдельные технические услуги вроде подключения газа. Запомнить ее стоит, но рассчитывать на нее как на массовое спасение для МСП — нет.

Статья 149 НК — самый важный список для «живого» бизнеса

А вот это статья, которую действительно нужно знать. Именно она чаще всего и удерживает бизнес на УСН вне НДС.

Здесь освобождение дается по видам деятельности. Если вы попадаете в перечень — НДС не возникает по закону, без заявлений и выборов.

В списке, среди прочего, есть:

  • общепит;

  • фитнес и спорт;

  • торговля медицинскими изделиями;

  • уход за больными;

  • пассажирские перевозки;

  • образовательные услуги;

  • билеты на концерты и массовые мероприятия;

  • займы и проценты;

  • путевки в дома отдыха;

  • продажа жилья;

  • деятельность туроператоров (кроме выездного туризма).

И это принципиальный момент: это не льгота «по желанию». Если деятельность указана в статье 149, отказаться от освобождения нельзя. НДС просто не применяется.

Главное: НДС для упрощенки теперь нужно понимать, а не угадывать

Ситуация с НДС на УСН больше не терпит подхода «как-нибудь потом разберемся». ФНС уже выпустила методические рекомендации.

Это не учебник и не популярное объяснение «на пальцах». Это документ, который помогает понять, в какой момент вы все еще на освобождении, а в какой — автоматически становитесь плательщиком налога.

В 2025–2026 годах НДС для упрощенки — это не теория и не страшилка. Это вопрос контроля выручки, вида деятельности и точного понимания трех ключевых статей. И выигрывает здесь не тот, кто «слышал», а тот, кто знает, где именно проходит граница.

Как подготовиться и не потерять деньги

Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.

Коммерческая тайна

Коммерческая тайна

