Малый бизнес в 2025–2026: когда правила перестают щадить

МСП+ в 2025–2026: промежуточный класс, которого раньше не существовало

Появление категории МСП+ — один из самых недооцененных моментов реформы. Это ответ на реальность, в которой тысячи компаний уже вышли за рамки малого бизнеса, но до крупного уровня так и не дошли.

МСП+ — это:

формальный статус;

доступ к расширенным программам;

возможность участвовать в финансировании без «выпадения» из системы.

Фактически государство признает: бизнес растет быстрее нормативов. И под это рост нужно подстраивать поддержку.