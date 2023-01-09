Самозанятые

Почему Джона Сноу оштрафует российская налоговая? Учим сотрудничать с самозанятыми без штрафов

Как привлекать самозанятых и не получать штрафы от налоговой. Объясняем на персонажах «Игры Престолов».

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Почему Джона Сноу оштрафует российская налоговая? Учим сотрудничать с самозанятыми без штрафов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Привет, это «Консоль». Мы помогаем компаниям сотрудничать с самозанятыми: снижать издержки, ускорять подпись документов и не получать штрафы от налоговой.

За ошибку в сотрудничестве с самозанятым можно получить штраф до 100 000 ₽. А в случае повторного привлечения к административной ответственности – до 200 000 ₽.

Чтобы предприниматели не попадали под штрафы, мы сделали эту памятку – объясним всё на «Игре Престолов». Сразу обозначим: «Дом Дракона» смотрели. Объясняем на оригинальном сериале, потому что он нам нравится больше. Такая жизнь.

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Иллюстрация: Консоль

За что штрафуют компании

Некоторые компании сотрудничают с самозанятыми. Самозанятые – люди, которые выполняют конкретные задачи разным заказчикам, а не работают в штате. В отличие от штатных сотрудников, они платят налоги сами.

С самозанятыми заключается договор ГПХ. По закону, если правоотношения с самозанятыми будут трудовыми, компанию ждет штраф. Так закон защищает исполнителей: компания не имеет права прикрывать трудовые отношения с человеком договором ГПХ, не уплачивать НДФЛ и не вносить за него страховые взносы.

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Пример.

Представим, что в Вестеросе действует законодательство РФ. Семейная таверна в Риверране решила работать на доставку и привлекла курьера Роберта. Владелец таверны не хочет платить НДФЛ и давать Роберту отпуск. Поэтому он предлагает курьеру стать самозанятым и заключить договор ГПХ.

Курьер Роберт пришел в таверну не под конкретную задачу, а на фуллтайм-работу – ему придется развозить заказы на лошади с 10 утра до 8 вечера, по графику 2 через 2.

По всем признакам он штатный сотрудник, а не исполнитель под проект. Значит, таверна не имеет права привлекать его в качестве самозанятого.

Когда налоговая обнаружит, что таверна сотрудничает с Робертом по договору ГПХ, договор признают трудовым (это называется переквалификация), а владельцу таверны выпишут штраф.

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Иллюстрация: Консоль

Налоговая найдет нарушителя быстрее, чем пташки Вариса врагов короны. Программное обеспечение ФНС позволяет в реальном времени отслеживать риск-балл компаний. Риск-балл считается по восьми показателям.

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На основании этих показателей программное обеспечение формирует статус для компаний, работающих с самозанятыми. Если у кого-то риск-балл превышает норму, налоговая приходит с проверкой.

За что штрафуют компании

Разберемся, за что повышается риск-балл.

Представьте, что персонажи «Игры Престолов» – самозанятые и оказывают услуги по договору ГПХ. Так легче будет понять, как вести бизнес без проблем с налоговой.

Если не смотрели «Игру Престолов», предупреждаем – дальше будут спойлеры.

Продолжительность работы

Использование заказчиком труда самозанятого три и более месяцев подряд без постановки письменных заданий.

  • Рискованно. Подчиненные Джона Сноу служат в Ночном Дозоре до конца жизни. Письменных заданий на Стене не выдают – большинство дозорных и читать-то не умеют. Если бы Джон оформлял братьев Дозора по договору ГПХ, а Вестерос находился бы в российской юрисдикции, были бы проблемы. Сотрудничество с самозанятым, которое длится больше трех месяцев подряд, без постановки письменных заданий – повышает риск-балл.

  • Безопасно. Мизинец подослал наемного убийцу, чтобы покончить с Браном Старком. Продолжительность исполнения задачи – один день, задача конкретная и достижимая. Если бы Бейлиш заключил с убийцей договор ГПХ и письменно описал задачу в приложении, у налоговой вопросов бы не возникло. Чего не скажешь об уголовном розыске...

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Иллюстрация: Консоль

Групповые переходы

Массовые переходы работников из одной компании в другую, но уже в статусе самозанятого.

  • Рискованно. Дейнерис покупает у работорговца 8000 Безупречных, а потом освобождает их. Воины решают служить ей дальше – то есть массово переходят от работорговца к Дейнерис, но уже в другом статусе. Если бы они закрепили отношения не клятвой верности, а договором ГПХ, белокурую Таргариен вызвали бы в налоговую. Когда люди массово переходят из штата одной компании в исполнители к другой компании, риск-балл повышается.

  • Безопасно. Джорах Мормонт отказывается подчиняться сумасшедшему Визерису и начинает служить его сестре Дейнерис. Поскольку тут перешел всего один «самозанятый», риск-балл не повысится.

Единственный источник дохода

Самозанятый получает доход только от одного заказчика.

  • Рискованно. Сир Бронн Черноводный не всегда был рыцарем. В первых двух сезонах сериала он служил личным телохранителем Тириона Ланнистера, и других доходов у него не было. С самозанятыми так лучше не делать – это повысит риск-балл и наведет налоговую на мысль, что компания прикрывает договором ГПХ трудовые отношения.

  • Безопасно. Женщина легкого поведения Рос имеет разные источники дохода. Основной – элитное заведение Мизинца, но иногда она берется за фриланс-проекты. Если она самозанятая и оказывает услуги по договору ГПХ, с налоговой проблем не будет – источников дохода несколько. Уточним: В России, в отличие от Вестероса, проституция нелегальна.

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Иллюстрация: Консоль

Нарушения 422-ФЗ

Самозанятый сотрудничает с бывшим работодателем, хотя с момента увольнения прошло менее двух лет.

  • Рискованно. Бронн Черноводный стал рыцарем и думал, что наемником быть больше не придется. Планировал жениться и, может, обзавестись родовым замком. Но тут Тириону снова потребовался телохранитель. Бронн взял с карлика в два раза больше денег, но согласился. Получается, сотрудничает с бывшим работодателем, хотя с момента увольнения прошло менее двух лет. В мире Вестероса это не проблема, а вот в волшебном мире российского налогового кодекса – еще какая.

  • Безопасно. В первом сезоне Теон Грейджой живет при Старках и подчиняется этой семье. Дальше у Теона со Старками не сложилось: то он их родовой замок захватит, то сдаст Сансу садисту Рамси Болтону. Но к восьмому сезону он снова присягает Старкам и даже отдает за Брана жизнь. В общем, сотрудничает с бывшим работодателем. С момента «расторжения трудовых отношений» между Теоном и Старками прошло гораздо больше двух лет, поэтому если они подпишут договор ГПХ, налоговая придираться не будет.

  • Периодичность выплат

Регулярные выплаты длительное время

  • Рискованно. Пицель был мейстером при многих королях, служил много лет. Если он самозанятый, а королевство все эти годы платило ему жалованье, риск-балл повысится. Самозанятый должен решать конкретные задачи, а не быть многолетним сотрудником.

  • Безопасно. Рыцаря Донтоса Холларда король Джоффри приказал сделать шутом. Именно этот экс-рыцарь отравил вино королю. За это Петир Бейлиш и Оленна Тирелл пообещали ему крупную выплату. Выплата единовременная – поэтому всё хорошо. Правда, вместо денег Холлард получил стрелу в сердце, что нехорошо по уголовному кодексу, да и просто как-то не по-человечески.

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Иллюстрация: Консоль

Признаки зарплаты

Выплата одинаковых сумм дважды в месяц.

  • Рискованно. Варис – мастер над шептунами (шпионами). В сериале не сказано, сколько денег получают пташки Вариса, но если бы он оформил самозанятых шпионов по ГПХ и платил бы им два раза в месяц – российская налоговая бы им заинтересовалась.

  • Безопасно. За голову Пса – Сандора Клигана – назначили награду в 100 золотых драконов. С точки зрения закона тут всё ок: есть конкретная задача, за которую полагается единовременная выплата. Но, как вы помните, ни один самозанятый в Вестеросе с этой задачей не справился.

Массовые регистрации дохода и постановки на учет

Использование одного технического устройства для формирования чеков за разных исполнителей. Использование одной электронной почты и одного устройства для регистрации статуса самозанятого.

  • Рискованно. Серсея привлекла Золотых мечей (наемников) для финальной битвы с Дейнерис. Золотые мечи хорошо сражаются, но вряд ли они разбираются в бухгалтерских делах. Предположим, королевские казначеи решили не париться и сами оформили всем наемникам самозанятость. Сделали они это с одного айфона, да еще и чеки в налоговую с того же айфона сформировали. В таком случае вестеросская налоговая передала бы им большой привет, потому что самозанятый обязан сам регистрироваться в приложении «Мой налог» и формировать чеки.

  • Безопасно. Роб Старк собирал лордов для войны с Ланнистерами. Если вместе с присягой лорды подписали договор ГПХ, проблем с налоговой не будет. Лорды – продвинутые ребята, сами смогут зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и сформировать за себя чек. А если бы Роб Старк сделал это за них со своего волкофона, были бы проблемы.

Резюме

Безликие в мире «Игры Престолов» умеют менять лица. Вот уж у кого не бывает проблем с налоговой!

Но российский бизнес – не Мартиновские безликие, и у него вряд ли получится так умело скрываться. Тем более основные риск-факторы, о которых мы рассказали, отслеживает специальная программа. Поэтому лучше следовать правилам, а не надеяться, что дракон спасет вас от осенней хандры, дедлайнов и налоговой инспекции.

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