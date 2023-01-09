Почему Джона Сноу оштрафует российская налоговая? Учим сотрудничать с самозанятыми без штрафов

Привет, это «Консоль». Мы помогаем компаниям сотрудничать с самозанятыми: снижать издержки, ускорять подпись документов и не получать штрафы от налоговой.

За ошибку в сотрудничестве с самозанятым можно получить штраф до 100 000 ₽. А в случае повторного привлечения к административной ответственности – до 200 000 ₽.

Чтобы предприниматели не попадали под штрафы, мы сделали эту памятку – объясним всё на «Игре Престолов». Сразу обозначим: «Дом Дракона» смотрели. Объясняем на оригинальном сериале, потому что он нам нравится больше. Такая жизнь.

Иллюстрация: Консоль

За что штрафуют компании

Некоторые компании сотрудничают с самозанятыми. Самозанятые – люди, которые выполняют конкретные задачи разным заказчикам, а не работают в штате. В отличие от штатных сотрудников, они платят налоги сами.

С самозанятыми заключается договор ГПХ. По закону, если правоотношения с самозанятыми будут трудовыми, компанию ждет штраф. Так закон защищает исполнителей: компания не имеет права прикрывать трудовые отношения с человеком договором ГПХ, не уплачивать НДФЛ и не вносить за него страховые взносы.

Пример.

Представим, что в Вестеросе действует законодательство РФ. Семейная таверна в Риверране решила работать на доставку и привлекла курьера Роберта. Владелец таверны не хочет платить НДФЛ и давать Роберту отпуск. Поэтому он предлагает курьеру стать самозанятым и заключить договор ГПХ.

Курьер Роберт пришел в таверну не под конкретную задачу, а на фуллтайм-работу – ему придется развозить заказы на лошади с 10 утра до 8 вечера, по графику 2 через 2.

По всем признакам он штатный сотрудник, а не исполнитель под проект. Значит, таверна не имеет права привлекать его в качестве самозанятого.

Когда налоговая обнаружит, что таверна сотрудничает с Робертом по договору ГПХ, договор признают трудовым (это называется переквалификация), а владельцу таверны выпишут штраф.

Иллюстрация: Консоль

Налоговая найдет нарушителя быстрее, чем пташки Вариса врагов короны. Программное обеспечение ФНС позволяет в реальном времени отслеживать риск-балл компаний. Риск-балл считается по восьми показателям.

На основании этих показателей программное обеспечение формирует статус для компаний, работающих с самозанятыми. Если у кого-то риск-балл превышает норму, налоговая приходит с проверкой.

За что штрафуют компании

Разберемся, за что повышается риск-балл.

Представьте, что персонажи «Игры Престолов» – самозанятые и оказывают услуги по договору ГПХ. Так легче будет понять, как вести бизнес без проблем с налоговой.

Если не смотрели «Игру Престолов», предупреждаем – дальше будут спойлеры.

Продолжительность работы

Использование заказчиком труда самозанятого три и более месяцев подряд без постановки письменных заданий.

Рискованно. Подчиненные Джона Сноу служат в Ночном Дозоре до конца жизни. Письменных заданий на Стене не выдают – большинство дозорных и читать-то не умеют. Если бы Джон оформлял братьев Дозора по договору ГПХ, а Вестерос находился бы в российской юрисдикции, были бы проблемы. Сотрудничество с самозанятым, которое длится больше трех месяцев подряд, без постановки письменных заданий – повышает риск-балл.

Безопасно. Мизинец подослал наемного убийцу, чтобы покончить с Браном Старком. Продолжительность исполнения задачи – один день, задача конкретная и достижимая. Если бы Бейлиш заключил с убийцей договор ГПХ и письменно описал задачу в приложении, у налоговой вопросов бы не возникло. Чего не скажешь об уголовном розыске...

Иллюстрация: Консоль

Групповые переходы

Массовые переходы работников из одной компании в другую, но уже в статусе самозанятого.

Рискованно. Дейнерис покупает у работорговца 8000 Безупречных, а потом освобождает их. Воины решают служить ей дальше – то есть массово переходят от работорговца к Дейнерис, но уже в другом статусе. Если бы они закрепили отношения не клятвой верности, а договором ГПХ, белокурую Таргариен вызвали бы в налоговую. Когда люди массово переходят из штата одной компании в исполнители к другой компании, риск-балл повышается.

Безопасно. Джорах Мормонт отказывается подчиняться сумасшедшему Визерису и начинает служить его сестре Дейнерис. Поскольку тут перешел всего один «самозанятый», риск-балл не повысится.

Единственный источник дохода

Самозанятый получает доход только от одного заказчика.

Рискованно. Сир Бронн Черноводный не всегда был рыцарем. В первых двух сезонах сериала он служил личным телохранителем Тириона Ланнистера, и других доходов у него не было. С самозанятыми так лучше не делать – это повысит риск-балл и наведет налоговую на мысль, что компания прикрывает договором ГПХ трудовые отношения.

Безопасно. Женщина легкого поведения Рос имеет разные источники дохода. Основной – элитное заведение Мизинца, но иногда она берется за фриланс-проекты. Если она самозанятая и оказывает услуги по договору ГПХ, с налоговой проблем не будет – источников дохода несколько. Уточним: В России, в отличие от Вестероса, проституция нелегальна.

Иллюстрация: Консоль

Нарушения 422-ФЗ

Самозанятый сотрудничает с бывшим работодателем, хотя с момента увольнения прошло менее двух лет.

Рискованно. Бронн Черноводный стал рыцарем и думал, что наемником быть больше не придется. Планировал жениться и, может, обзавестись родовым замком. Но тут Тириону снова потребовался телохранитель. Бронн взял с карлика в два раза больше денег, но согласился. Получается, сотрудничает с бывшим работодателем, хотя с момента увольнения прошло менее двух лет. В мире Вестероса это не проблема, а вот в волшебном мире российского налогового кодекса – еще какая.

Безопасно. В первом сезоне Теон Грейджой живет при Старках и подчиняется этой семье. Дальше у Теона со Старками не сложилось: то он их родовой замок захватит, то сдаст Сансу садисту Рамси Болтону. Но к восьмому сезону он снова присягает Старкам и даже отдает за Брана жизнь. В общем, сотрудничает с бывшим работодателем. С момента «расторжения трудовых отношений» между Теоном и Старками прошло гораздо больше двух лет, поэтому если они подпишут договор ГПХ, налоговая придираться не будет.

Периодичность выплат

Регулярные выплаты длительное время

Рискованно. Пицель был мейстером при многих королях, служил много лет. Если он самозанятый, а королевство все эти годы платило ему жалованье, риск-балл повысится. Самозанятый должен решать конкретные задачи, а не быть многолетним сотрудником.

Безопасно. Рыцаря Донтоса Холларда король Джоффри приказал сделать шутом. Именно этот экс-рыцарь отравил вино королю. За это Петир Бейлиш и Оленна Тирелл пообещали ему крупную выплату. Выплата единовременная – поэтому всё хорошо. Правда, вместо денег Холлард получил стрелу в сердце, что нехорошо по уголовному кодексу, да и просто как-то не по-человечески.

Иллюстрация: Консоль

Признаки зарплаты

Выплата одинаковых сумм дважды в месяц.

Рискованно. Варис – мастер над шептунами (шпионами). В сериале не сказано, сколько денег получают пташки Вариса, но если бы он оформил самозанятых шпионов по ГПХ и платил бы им два раза в месяц – российская налоговая бы им заинтересовалась.

Безопасно. За голову Пса – Сандора Клигана – назначили награду в 100 золотых драконов. С точки зрения закона тут всё ок: есть конкретная задача, за которую полагается единовременная выплата. Но, как вы помните, ни один самозанятый в Вестеросе с этой задачей не справился.

Массовые регистрации дохода и постановки на учет

Использование одного технического устройства для формирования чеков за разных исполнителей. Использование одной электронной почты и одного устройства для регистрации статуса самозанятого.

Рискованно. Серсея привлекла Золотых мечей (наемников) для финальной битвы с Дейнерис. Золотые мечи хорошо сражаются, но вряд ли они разбираются в бухгалтерских делах. Предположим, королевские казначеи решили не париться и сами оформили всем наемникам самозанятость. Сделали они это с одного айфона, да еще и чеки в налоговую с того же айфона сформировали. В таком случае вестеросская налоговая передала бы им большой привет, потому что самозанятый обязан сам регистрироваться в приложении «Мой налог» и формировать чеки.

Безопасно. Роб Старк собирал лордов для войны с Ланнистерами. Если вместе с присягой лорды подписали договор ГПХ, проблем с налоговой не будет. Лорды – продвинутые ребята, сами смогут зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и сформировать за себя чек. А если бы Роб Старк сделал это за них со своего волкофона, были бы проблемы.

Резюме

Безликие в мире «Игры Престолов» умеют менять лица. Вот уж у кого не бывает проблем с налоговой!

Но российский бизнес – не Мартиновские безликие, и у него вряд ли получится так умело скрываться. Тем более основные риск-факторы, о которых мы рассказали, отслеживает специальная программа. Поэтому лучше следовать правилам, а не надеяться, что дракон спасет вас от осенней хандры, дедлайнов и налоговой инспекции.