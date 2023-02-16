На каких этапах сотрудничество с самозанятыми привлекает внимание ФНС

Разбираемся, как налоговая узнает о процессах внутри компании, что ей может показаться подозрительным, как взаимодействовать с самозанятыми, чтобы минимизировать риски, и что делать, если инспектор всё-таки пришел с проверкой.

Первый этап: налоговая видит чек

Налоговая узнает о вашем сотрудничестве с самозанятым, когда тот выбьет первый чек, включающий ИНН компании. Это нормальный процесс финансового регулирования – тут нет ничего страшного.

Но чтобы компании не уходили от налогов, ФНС разработала скоринговую систему. Она анализирует чеки и проверяет, правда ли компания сотрудничает с самозанятыми – или прикрывает этим статусом трудовые отношения. Вот на что смотрит ФНС.

Компания сотрудничает с самозанятыми больше трех месяцев. 50 самозанятых сотрудничают с вами полтора года, задания им даются устно и нигде не фиксируются, договоры никто не расторгает, новые лица тоже не появляются. Работники переходят в качестве самозанятых в другую подконтрольную организацию. Девятьчеловек в один день уволились и тут же вернулись в подконтрольную компании организацию уже в качестве самозанятых. У самозанятого только один источник дохода. Человек вот уже три года оказывает услуги в качестве самозанятого, но деньги получает только от одной компании. Наименование услуги в чеке указывает на трудовые отношения. Самозанятый пробивал чек и в графе «Наименование услуги» и ни о чем не задумываясь написал «Зарплата Бригадира», или «Аванс», или что-нибудь в этом духе. Компания инициирует получение статуса самозанятого. Физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого – и на следующий день начинает с вами сотрудничать. Вознаграждения приходят самозанятым два раза в месяц: 10 и 25 числа. Каждый месяц самозанятым приходит одна и та же сумма вознаграждения – 50 тысяч рублей.

Помните: все эти признаки сами по себе не ведут к переквалификации отношений в трудовые. Даже если налоговая решила проверить вашу компанию и запросила документы, это не страшно. Достаточно заранее составить правовую позицию компании по рискам, которые вы выявили.

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Второй этап: налоговая приходит с проверкой

Как подготовиться к приходу налоговой, если компания сотрудничает с самозанятыми.

Подготовьте безрисковый договор с самозанятым

Важно, чтобы в нем не было признаков трудовых отношений. Например, налоговой не нравится, если по договору исполнитель обязан оказывать услуги лично и не может привлекать третьих лиц.

Можете поставить небольшой эксперимент. В качестве физического лица составьте в местную налоговую запрос и в нем попросите проверить, попадает ли ваш гипотетический договор под трудовые отношения. Узнаете много интересного.

Мы целый год работали над идеальным договором с самозанятыми – его можно взять за основу и поправить под нужды компании.

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Почистите документы от трудовой терминологии

Классическая ситуация: налоговая запрашивает договор, а там указан график 2/2. Получается, вам важны не результаты деятельности, а сам процесс, работа по часам. А это как раз характерно для работника по трудовому договору.

Посмотрите, нет ли в ваших объявлениях о поиске исполнителей трудовой терминологии. «Оклад» лучше поменять на «вознаграждение», а «обучение» – на «информирование». Еще в ФНС остро реагируют на типично-трудовые документы, например регламент.

Если вы хотите рассказать человеку про компанию, покажите ему информационный лист. Только проследите, чтобы там не было условий оказания услуг: прав и обязанностей, штрафов и прочего. Их место в договоре или приложениях к нему.

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На нашей платформе вы можете заказать анализ рисков. Наши специалисты тщательно проверят все объявления о поиске исполнителей, договор, акты, чеки, письменные задания и другие документы, например презентации и информационные листы.

Мы найдем проблемные места и составим простую и понятную презентацию, расскажем на про все выявленные риски, дадим советы по их устранению и ответим на вопросы.

Вот как это выглядит на практике.

Так выглядит презентация с разбором кейсов наших клиентов

Подготовьте документы, которые используете при сотрудничестве с исполнителем

Если ставите задания через мессенджеры, сохраните скриншоты ежедневных заданий. Можно предоставить отчеты и акты выполненных работ, где будет видно, что самозанятый сделал за месяц и за что получил вознаграждение, чеки.

На нашей платформе можно отследить, какие задания самозанятый принял, а какие нет. По каждому заданию можно распечатать закрывающий документ для отчетности. Акты и задания хранятся в личном кабинете вечно.

Поможем контролировать риски с помощью Информатора

Информатор – система, которая анализирует данные по вашим исполнителям и оценивает ряд рисков переквалификации в виде процента риска.

Всё очень наглядно: если при сотрудничестве с самозанятыми возникают риски, Информатор подсветит их красным или желтым. Или зеленым, если все в порядке.

Третий этап: налоговая пытается переквалифицировать отношения в трудовые

Компания всегда может обжаловать решение в суде. Суд – не фискальный орган, у него нет цели взыскать налоги. Поэтому там вполне могут прислушаться к вашим аргументам и отменить доводы налоговой, которые не соответствуют действительности или были получены незаконным путем.

Например, сотрудники налоговой не имеют права проводить опрос самозанятых по телефону – они должны пригласить исполнителя к себе в кабинет, но приходить туда никто не обязан. Сейчас правоприменительной практики по этому вопросу ничтожно мало – и мы можем создать прецеденты. Главное, заранее подготовиться и решить все проблемные вопросы.

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