Саморазвитие

На каких этапах сотрудничество с самозанятыми привлекает внимание ФНС

Разбираемся, на что обращают внимание сотрудники ФНС и что делать, если в компанию пришли с проверкой

Версия для печати
На каких этапах сотрудничество с самозанятыми привлекает внимание ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разбираемся, как налоговая узнает о процессах внутри компании, что ей может показаться подозрительным, как взаимодействовать с самозанятыми, чтобы минимизировать риски, и что делать, если инспектор всё-таки пришел с проверкой.

Первый этап: налоговая видит чек

Налоговая узнает о вашем сотрудничестве с самозанятым, когда тот выбьет первый чек, включающий ИНН компании. Это нормальный процесс финансового регулирования – тут нет ничего страшного.

Но чтобы компании не уходили от налогов, ФНС разработала скоринговую систему. Она анализирует чеки и проверяет, правда ли компания сотрудничает с самозанятыми – или прикрывает этим статусом трудовые отношения. Вот на что смотрит ФНС.

  1. Компания сотрудничает с самозанятыми больше трех месяцев. 50 самозанятых сотрудничают с вами полтора года, задания им даются устно и нигде не фиксируются, договоры никто не расторгает, новые лица тоже не появляются.

  2. Работники переходят в качестве самозанятых в другую подконтрольную организацию. Девятьчеловек в один день уволились и тут же вернулись в подконтрольную компании организацию уже в качестве самозанятых.

  3. У самозанятого только один источник дохода. Человек вот уже три года оказывает услуги в качестве самозанятого, но деньги получает только от одной компании.

  4. Наименование услуги в чеке указывает на трудовые отношения. Самозанятый пробивал чек и в графе «Наименование услуги» и ни о чем не задумываясь написал «Зарплата Бригадира», или «Аванс», или что-нибудь в этом духе.

  5. Компания инициирует получение статуса самозанятого. Физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого – и на следующий день начинает с вами сотрудничать.

  6. Вознаграждения приходят самозанятым два раза в месяц: 10 и 25 числа.

  7. Каждый месяц самозанятым приходит одна и та же сумма вознаграждения – 50 тысяч рублей.

Помните: все эти признаки сами по себе не ведут к переквалификации отношений в трудовые. Даже если налоговая решила проверить вашу компанию и запросила документы, это не страшно. Достаточно заранее составить правовую позицию компании по рискам, которые вы выявили.

Читайте также: Переквалификация договора ГПХ в трудовой: как ее избежать.

Второй этап: налоговая приходит с проверкой

Как подготовиться к приходу налоговой, если компания сотрудничает с самозанятыми.

Подготовьте безрисковый договор с самозанятым

Важно, чтобы в нем не было признаков трудовых отношений. Например, налоговой не нравится, если по договору исполнитель обязан оказывать услуги лично и не может привлекать третьих лиц.

Можете поставить небольшой эксперимент. В качестве физического лица составьте в местную налоговую запрос и в нем попросите проверить, попадает ли ваш гипотетический договор под трудовые отношения. Узнаете много интересного.

Мы целый год работали над идеальным договором с самозанятыми – его можно взять за основу и поправить под нужды компании.

Скачивайте вот тут:

Читайте также: Как правильно заключить договор с самозанятым.

Почистите документы от трудовой терминологии

Классическая ситуация: налоговая запрашивает договор, а там указан график 2/2. Получается, вам важны не результаты деятельности, а сам процесс, работа по часам. А это как раз характерно для работника по трудовому договору.

Посмотрите, нет ли в ваших объявлениях о поиске исполнителей трудовой терминологии. «Оклад» лучше поменять на «вознаграждение», а «обучение» – на «информирование». Еще в ФНС остро реагируют на типично-трудовые документы, например регламент.

Если вы хотите рассказать человеку про компанию, покажите ему информационный лист. Только проследите, чтобы там не было условий оказания услуг: прав и обязанностей, штрафов и прочего. Их место в договоре или приложениях к нему.

Читайте также: Как писать, чтобы не огрести от налоговой. В статьях, вакансиях и договорах.

На нашей платформе вы можете заказать анализ рисков. Наши специалисты тщательно проверят все объявления о поиске исполнителей, договор, акты, чеки, письменные задания и другие документы, например презентации и информационные листы.

Мы найдем проблемные места и составим простую и понятную презентацию, расскажем на про все выявленные риски, дадим советы по их устранению и ответим на вопросы.

Вот как это выглядит на практике.

тм.png
уеир.png
Так выглядит презентация с разбором кейсов наших клиентов

Подготовьте документы, которые используете при сотрудничестве с исполнителем

Если ставите задания через мессенджеры, сохраните скриншоты ежедневных заданий. Можно предоставить отчеты и акты выполненных работ, где будет видно, что самозанятый сделал за месяц и за что получил вознаграждение, чеки.

На нашей платформе можно отследить, какие задания самозанятый принял, а какие нет. По каждому заданию можно распечатать закрывающий документ для отчетности. Акты и задания хранятся в личном кабинете вечно.

ык.png
чм.png

Поможем контролировать риски с помощью Информатора

Информатор – система, которая анализирует данные по вашим исполнителям и оценивает ряд рисков переквалификации в виде процента риска.

Всё очень наглядно: если при сотрудничестве с самозанятыми возникают риски, Информатор подсветит их красным или желтым. Или зеленым, если все в порядке.

олк.png

Третий этап: налоговая пытается переквалифицировать отношения в трудовые

Компания всегда может обжаловать решение в суде. Суд – не фискальный орган, у него нет цели взыскать налоги. Поэтому там вполне могут прислушаться к вашим аргументам и отменить доводы налоговой, которые не соответствуют действительности или были получены незаконным путем.

Например, сотрудники налоговой не имеют права проводить опрос самозанятых по телефону – они должны пригласить исполнителя к себе в кабинет, но приходить туда никто не обязан. Сейчас правоприменительной практики по этому вопросу ничтожно мало – и мы можем создать прецеденты. Главное, заранее подготовиться и решить все проблемные вопросы.

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148

Консоль.Про
Консоль.Про
Автоматизируем управление внештатным персоналом

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДФЛ

Как платить НДФЛ в 2023 году: главные изменения

С 2023 года налоговые агенты по НДФЛ будут работать по-новому: введены единый налоговой счет и уведомления об исчисленных и удержанных налогах, изменились реквизиты ФНС, сроки удержания и перечисления налога, а также порядок признания доходов.

Как платить НДФЛ в 2023 году: главные изменения
ЕНП (единый налоговый платеж)

↩ Деньги по платежке-уведомлению ФНС направит не на указанный налог, а на погашение недоимки

Если у компании есть долг по налогам, то поступления по платежке со статусом 02 и КБК конкретного налога будут распределены на тот налог, по которому есть недоимка.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учетная политика

Как внести изменения в учетную политику для целей налогообложения

Постоянные изменения в налоговом законодательстве – это основания для обновления учетной политики, которую применяет организация. Как правильно изменять этот документ расскажем подробнее.

Как внести изменения в учетную политику для целей налогообложения

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще