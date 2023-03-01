Самозанятый заработал 2,5 миллиона. Что делать бизнесу

Юристы Консоль.Про объясняют, как не получать штрафы за обеспеченных самозанятых.

Когда самозанятый превышает лимит дохода, он до конца года лишается права уплачивать НПД. Если компания продолжит с ним сотрудничать, она станет налоговым агентом и будет должна платить за него налоги и страховые взносы как за физлицо без статуса.

Бывает, самозанятый не говорит компании о превышении лимита. Тогда компания может попасть под штрафы: она не знает, что теперь должна платить за человека налоги, а потому налоги не платит – и получает пени за просрочку или штраф за неуплату: 40% от суммы налогов и взносов в случае умышленного нарушения и 20% в случае неумышленного.

Как работает лимит дохода самозанятого

Лимит дохода самозанятого – 2,4 миллионов рублей в год. Это лимит на сумму всех доходов от самозанятости, а не на доход от одного заказчика. То есть в статусе самозанятого нельзя получить 1,5 миллиона от заказчика «А» и еще 1,5 миллиона от заказчика «Б» – сумма доходов превышает 2,4 миллиона.

Компания не может регулировать доход самозанятого так, чтобы лимит не превышался – ведь у него могут быть другие заказчики. Например, вы заказываете у самозанятого столько услуг, чтобы он укладывался в годовой лимит – а он находит еще двух заказчиков и превышает лимит. Теперь вам придется платить налоги и, возможно, штраф.

Когда исполнитель превышает годовой лимит, он теряет право оказывать услуги в статусе самозанятого до следующего года. Теперь он физлицо без статуса – больше не может платить 6% налога на профессиональный доход при сотрудничестве с компаниями.

С началом календарного года у самозанятых обновляется лимит. Они снова могут получить 2,4 миллиона за год.

Что будет, если самозанятый превысил лимит дохода

Для самозанятого

С того дня, как годовой доход исполнителя превысил 2,4 миллиона, он не имеет права применять специальный налоговой режим – налог на профессиональный доход (НПД).

Доходы сверх лимита не будут облагаться НПД в 4% или 6%. После превышения исполнитель становится физлицом без статуса, или он может открыть ИП. Если он остается физлицом, налоги за него будут платить заказчики. Если он оформит ИП, он должен будет самостоятельно выбрать режим налогообложения и платить налоги.

Для заказчиков

Исполнитель превысил лимит – сотрудничать с ним как с самозанятым больше нельзя. Если продолжить сотрудничать, придется платить налоги за исполнителя как за физлицо: 13% НДФЛ (если он налоговый резидент РФ) и 30% страховых взносов. Прежний договор ГПХ можно не перезаключать.

Если не заплатить налоги, будут пени за просрочку и штраф за невыполнение функций налогового агента – от 20% до 40% от суммы налогов и взносов.

Главная опасность для компании – не заметить, что самозанятый превысил лимит, и продолжать сотрудничать как обычно.

Как проверить лимит дохода самозанятого

Попросить у самозанятого прислать справку о доходах – ее можно оформить в приложении «Мой налог».

Если у компании много самозанятых, вручную просить каждого отправить справку сложно. К тому же исполнитель может подделать справку, не желая терять заказ.

Тут поможет платформа Консоль.Про. Она автоматически проверяет исполнителей по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой. Если самозанятый попробует превысить лимит, платформа не позволит провести оплату. Поддержка Консоль.Про сразу отправит компании уведомление о риске превышения лимита. Так исполнитель не потеряет право на применение НПД, а компания не получит штраф.

«Платформа избавляет нас от налоговых переплат. Однажды мы не смогли заплатить самозанятому, так как с нашей выплатой его годовой доход превысил бы 2,4 миллиона рублей и он бы потерял статус самозанятого. Платформа автоматически остановила платеж. Если бы не остановила, нам пришлось бы платить дополнительные налоги».

Что делать компании, если самозанятый превысил лимит

Заранее: включить в договор «защитный» пункт

Можно включить в договор пункт о том, что если самозанятый утратил возможность применять НПД, он обязан об этом сообщить, а если не сообщит, то должен возместить компании все полученные от этого убытки. В договоре можно написать так:

«В случае изменения системы налогообложения Исполнителя и/или перехода Исполнителем на другую систему налогообложения: Исполнитель незамедлительно обязуется уведомить об этом факте Заказчика посредством Электронной почты. При этом стоимость услуг Исполнителя в большую сторону не пересматривается, указанная стоимость включает в себя сумму налогов по иной системе налогообложения. В случае несоблюдения Исполнителем обязанности уведомить Заказчика об изменении системы налогообложения, соответствующие претензии, в том числе связанные с НДФЛ и поступающие к Заказчику от третьих лиц (в том числе от налоговых и других государственных органов), должны быть урегулированы Исполнителем своими силами и за свой счет, а в случае если нарушение данной обязанности также повлекло для Заказчика убытки, Исполнитель обязуется незамедлительно возместить, причиненные Заказчику таким нарушением, убытки в полном объеме».

Постфактум: попросить самозанятого стать ИП

Можно предложить самозанятому открыть ИП и продолжать с ним сотрудничать. ИП сам платит свои налоги, если услуги заказчику оказываются по заявленным в ОКВЭД ИП направлениям.

Например, если ваш исполнитель – программист и откроет ИП, то его код – 62.01, Разработка компьютерного программного обеспечения.

Договор можно оставить тот же, что был с самозанятым. Чтобы не было проблем с налоговой, заключите с исполнителем дополнительное соглашение. Пропишите в нем, что с такой-то даты исполнитель осуществляет деятельность как ИП на УСН, ПСН или ОСНО, и внесите изменения в преамбулу и реквизиты сторон.

Альтернатива: сотрудничать с физическим лицом

Можно сотрудничать с исполнителем как с физическим лицом. Тут придется платить 13% НДФЛ и 30% страховых взносов. Договор можно оставить прежний.

Резюме

Если у вас есть высокооплачиваемые исполнители, не забывайте проверять их лимит дохода. Но если исполнитель его превысил, ничего страшного. Главное вовремя об этом узнать и отреагировать на изменения.

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