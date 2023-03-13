Самозанятые

Что делать, если самозанятый аннулировал чек

Может случиться такая ситуация: у вас есть договор с самозанятым, он оказал услугу, вы перевели оплату и даже получили чек. Но после исполнитель аннулировал его и не заплатил по нему налог.

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Что делать, если самозанятый аннулировал чек
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Может случиться такая ситуация: у вас есть договор с самозанятым, он оказал услугу, вы перевели оплату и даже получили чек. Но после исполнитель аннулировал его и не заплатил по нему налог.

Рассказываем, что в этом случае делать компании и как избежать проблем с налоговой.

Как и когда самозанятый может аннулировать чек

Самозанятые могут аннулировать чеки, в этом нет ничего незаконного. Сделать это можно в двух случаях: если самозанятый неправильно ввел данные в чеке, например ошибся в сумме или в ИНН компании, и если он по какой-то причине вернул деньги заказчику, например, дизайнер решил отказаться от заказа и вернул предоплату.

Самозанятый может аннулировать чек в любой момент – до или после уплаты налога по этому чеку. В первом случае всё происходит так: самозанятый получает оплату, выдает чек и потом заходит в приложение «Мой налог» в раздел «Чеки» и нажимает «Аннулировать».

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Но иногда исполнители хотят сэкономить на налогах и аннулируют чеки просто так, хотя не было ни ошибки, ни возврата.

В приложении никаких доказательств при аннулировании чека не потребуется, и самозанятый просто не заплатит налог.

А компания об этом узнает, только если проверит чек с помощью QR-кода в нижней части. По коду откроется оригинал чека на сайте налоговой. Если код не работает и сайт не открывается – исполнитель его аннулировал.

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Если нажать на код, откроется окно со ссылкой на чек в браузере.

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Чек можно аннулировать и после уплаты налога – кнопка доступна в приложении всё время. Деньги за уплаченный налог по аннулированному чеку либо зачтутся в следующий налог, либо вернутся как излишне уплаченный налог. И в том, и в другом случае самозанятый сэкономит, а у компании возникнут риски.

Чем это грозит компании

Компания представляет своих сотрудников и исполнителей в ФНС – выполняет роль налогового агента, удерживает налог и отправляет его в бюджет. Самозанятые – исключение, они платят налог сами за себя. Компании нужно учесть расходы на выплату вознаграждения в своем налоге на прибыль и подтвердить эти расходы чеком.

Если чека нет, то налог на выплаченное вознаграждение (НДФЛ) должна была удержать компания как налоговый агент.

Без чека доказать, что исполнитель был самозанятым, возможно: нужен акт, договор и переписки, но с чеком этот процесс вызывает меньше вопросов. Без него налоговая может посчитать, что компания сотрудничает с исполнителем по договору ГПХ.

Самозанятый может аннулировать чек и до того, как компания отчиталась о своих расходах, и после. В этих случаях план действия разный.

  1. Компания-заказчик еще не отчиталась по налогу на прибыль и не учла расходы на выплату вознаграждения самозанятому. Налоговая может не принять расходы компании на выплату вознаграждения исполнителю – нет чека как основного документа для подтверждения расходов.

  2. Компания уже подала декларацию по налогу на прибыль и заплатила сам налог. Есть риск, что налоговая проведет проверку и увидит, что чек аннулирован, а компания списала расходы по этому чеку. В этом случае ФНС доначислит налог на прибыль на недостающую сумму и пени за просрочку.

Что делать компании, если чек аннулирован

Чем раньше вы узнаете о том, что исполнитель аннулировал чек, тем проще будет разобраться с ситуацией. Например, если компания узнала об аннулировании чека сразу, то вот примерный план действий:

  • Напишите исполнителю. Для него тоже существуют риски штрафов – 20% от суммы дохода. Предупредите его об этом и попросите снова прислать чек. В приложении «Мой налог» самозанятые могут формировать чек задним числом – новый чек будет подтверждением ваших расходов.

  • Если самозанятый игнорирует сообщения или отказывается выдавать чек, обратитесь в налоговую. На сайте ФНС или в отделении инспекции можно подать жалобу на исполнителя. Укажите данные вашей компании, ФИО руководителя, причину обращения и приложите документы:

    • договор с исполнителем;

    • акт или отчет исполнителя;

    • платежное поручение;

    • аннулированный чек, переписку с исполнителем и любые дополнительные документы, которые у вас есть.

Налоговики должны провести проверку, и исполнитель получит штраф за занижение налоговой базы, а вы – свой чек. Штрафов для компании не будет.

Постоянно проверять QR-коды на чеках и отслеживать их статус сложно, а исполнитель может аннулировать чек и спустя полгода. Тут могут помочь платформы по автоматизации сотрудничества с самозанятыми.

Консоль.Про отмечает аннулированные чеки восклицательным знаком, чтобы их легче было заметить среди всех остальных актов и быстро отреагировать – написать исполнителю или сразу же отправить жалобу в налоговую.

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Если об аннулированном чеке компания узнает уже от налоговой, то ситуация сложнее. Но компания всё еще может показать, что со своей стороны всё сделала правильно – для этого налоговой нужно отправить такие документы:

  • подтверждение оказания услуги и выплату вознаграждения самозанятому – договор, акт, счет, платежка;

  • банковские выписки, которые подтвердят, что самозанятый не возвращал компании вознаграждение – то есть деньги по договору остались у него и оснований для аннулирования чека у него не было.

Еще помните, что чек – не единственный документ для подтверждения расходов, об этом писала и ФНС – сошлитесь на это. Подтвердить расходы можно договором, заданием, актом, отчетом к акту – любым первичным документом.

Как компании обезопасить себя

Защитить себя от разбирательств с налоговой можно еще на стадии заключения договора с исполнителем. Предусмотрите в договоре ответственность исполнителя за аннулирование чека – вот пример формулировки:

В случае, если Исполнитель аннулирует чек, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем штрафа в размере указанной в таком чеке суммы, а также все убытки Заказчика, связанные с таким аннулированием.

По этому пункту компания может требовать от самозанятого возместить все убытки – в том числе штрафы, налоги и пени, если исполнитель аннулирует чек.

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