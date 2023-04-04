Пять причин, по которым физлица боятся оформлять самозанятость

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Компаниям выгоднее сотрудничать с самозанятыми, чем с физлицами без специального налогового статуса. Поэтому иногда бизнес предлагает физлицам оформить самозанятость. Многие из них отказываются, потому что боятся потерять право на работу в штате, льготы, налоговые вычеты.

Эти страхи не вполне рациональны – они основаны на незнании юридических тонкостей. Мы написали эту статью, чтобы опровергнуть пять самых частых страхов потенциальных самозанятых. Её можно отправить физлицам, когда вы согласовываете с ними вариант сотрудничества и рассматриваете, в том числе, самозанятость – это поможет им принять решение.

Страх № 1: налоги надо платить самому

Если вы физлицо и сотрудничаете с компанией по договору ГПХ – она платит за вас налоги: НДФЛ и страховые взносы. А самозанятый сам платит свои налоги – 6% НПД.

Успокаиваем

Да, налоги придется платить самому. Но большинство самозанятых закладывают стоимость налога в счет. Это устраивает заказчиков, потому что вместо 13% НДФЛ и 30% страховых взносов они покрывают всего 6% налога за самозанятого.



Выгодно обеим сторонам – компания покрывает расходы самозанятого на налоги, но при этом платит гораздо меньше налогов, чем за физлицо.

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Страх № 2: у самозанятых не будет пенсии

Если вы физлицо – компания перечисляет за вас взносы в пенсионный фонд. Из этих денег складывается ваша будущая пенсия. Если вы самозанятый – компания не перечисляет за вас пенсионных взносов.

Успокаиваем

Во-первых, у вас все равно будет социальная пенсия по возрасту. Она меньше, чем страховая, но она неотъемлема – вы получите ее, даже если ни дня в жизни не работали.



Во-вторых, самозанятые могут иметь такую же страховую пенсию, как сотрудники и физлица, за которых перечисляют взносы в пенсионный фонд. Для этого самозанятый должен сам платить пенсионные взносы. Такие выплаты самозанятый может также закладывать в общую стоимость своих услуг.

Кроме того, самозанятый может выплатить столько взносов, что выйдет на пенсию не в 65 лет, а через четыре года после начала выплат. Подробнее об этом в нашей статье.

В третьих – россияне все реже рассчитывают на пенсию от государства в старости. В России низкие пенсии, поэтому 27% россиян копят себе на старость сами. Не призываем вас быть как они, просто информируем.

Страх № 3: стану самозанятым – не смогу работать в штате

Многим кажется, что если человек получает статус самозанятого – он теряет право быть штатным сотрудником.

Успокаиваем

Это не так. Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ не запрещает совмещать статус самозанятого с работой по ТК.

Но есть нюанс – компаниям нельзя сотрудничать со своими сотрудниками и бывшими сотрудниками (в течение двух лет после расторжения трудового договора) как с самозанятыми. Но ничего не мешает такому сотруднику оказывать услуги как самозанятому сторонним компаниям, индивидуальным предпринимателям и гражданам.

Страх № 4: самозанятые не получают налоговые вычеты

Самозанятый не получает налоговые вычеты на покупку жилья, оплату обучения или лечения, потому что за него не платят НДФЛ. Самозанятые платят налог на профессиональный доход, а по нему не предусмотрены такие вычеты.

Успокаиваем

Да, у самозанятых нет таких налоговых вычетов, как у физлиц. Но для самозанятых предусмотрен единоразовый налоговый вычет в 10 000 рублей. Это значит, что первое время, до исчерпания суммы налогового вычета, налог будет меньше установленных 6% за заказы от юрлиц и 4% за заказы от физлиц – ставка уменьшается до 4% и 3% соответственно до исчерпания налогового вычета.

А еще, если человек совмещает самозанятость и трудоустройство, где работодатель платит за него НДФЛ, то самозанятому положены вычеты именно с дохода по основному месту работы.

Страх № 5: стану самозанятым – потеряю социальные льготы

Самозанятость может помешать получать льготы по статусу малоимущих. Такие льготы дают, если средний доход всех трудоспособных членов семьи ниже прожиточного минимума региона. При подсчете среднего дохода будет учитываться и доход, полученный в качестве самозанятого.

Успокаиваем

На все остальные социальные льготы самозанятость не влияет. Например, статус самозанятого не лишает права на выплаты по уходу за пенсионером, льготу по инвалидности.

Права на такие социальные выплаты лишаются люди, за которых платят страховые взносы – штатные сотрудники и физлица. Также льгот лишатся самозанятые, которые сами вносят за себя страховые взносы.

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