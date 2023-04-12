Компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц. Прикопается ли налоговая?

Разбираются юристы Консоль.Про.

Некоторые компании сотрудничают с самозанятыми. Их приглашают не в штат, а под конкретную задачу. В отличие от штатных сотрудников, самозанятые платят налоги сами.

С самозанятыми заключается договор ГПХ. По закону, если правоотношения фактически будут трудовыми, компанию ждет штраф и переквалификация договора в трудовой (человека придется взять в штат). Так закон защищает исполнителей: компания не имеет права прикрывать трудовые отношения с человеком договором ГПХ и не уплачивать за него налоги и страховые взносы.

Иллюстрация: Консоль.Про

Один из факторов переквалификации договора – продолжительность отношений с заказчиком. Если компания сотрудничает с самозанятым более трех месяцев и не ставит письменных заданий – это «звоночек» для налоговой. Ещё один «звоночек» – признаки зарплаты – когда самозанятый получает от компании одну и ту же сумму два раза в месяц. По совокупности этих факторов (или других рисков) налоговая может прийти с проверкой.

Иногда компании пытаются обойти переквалификацию. Например, некоторые компании каждый месяц подписывают с самозанятым один и тот же договор заново. Они думают, так налоговая не поймет, что человек сотрудничает с компанией долго – ведь по актуальному договору он оказывает услуги максимум месяц.

По их логике, такая схема еще и маскирует признаки зарплаты. Мол, деньги поступают самозанятому за каждый месяц отдельно, а в следующем месяце – новый договор. Значит, исполнитель не получает «зарплату» и переквалифицировать отношения с ним нельзя.

Иллюстрация: Консоль.Про

Эта схема неправомерна, на деле так обмануть налоговую не получится.

Каждый месяц подписывать новый договор – бесполезно

У ФНС есть специальная скоринговая система – она выявляет компании, которые предположительно прикрывают трудовые отношения отношениями с самозанятыми. Например, анализируются такие показатели как периодичность выплат и продолжительность сотрудничества.

Если ФНС выявит риски, то отправит компании запрос о даче пояснений. Если пояснений не последует или они вызовут сомнения, ФНС проведет налоговую проверку, в том числе вместе с трудовой инспекцией. Налоговая изучит все заключенные с самозанятыми договоры и фактические правоотношения.

Спрятаться от скоринговой системы и проверок, подписывая новый договор каждый месяц, не получится.

Что будет, если налоговая обнаружит схему с ежемесячными договорами

Каждый месяц самозанятый подписывает один и тот же договор, а платежи самозанятому носят непрерывный характер (пусть и замаскированно). Налоговая посчитает это двумя факторами переквалификации – продолжительность работы и признаки зарплаты. При анализе правоотношений налоговая будет рассматривать все договоры компании и самозанятого в совокупности.

Уточним, что одной длительности сотрудничества недостаточно для переквалификации. Чтобы налоговая оштрафовала компанию – нужна совокупность рисков.

Например, в нашем кейсе есть и длительность договора, и признаки зарплаты (компания выплачивает человеку одну и ту же сумму два раза в месяц на протяжении года). В этом случае налоговая может переквалифицировать договор ГПХ в трудовой и оштрафовать компанию на сумму до 200 000 рублей.

Если вместо признаков зарплаты налоговая найдет любой другой фактор переквалификации – компания также может попасть под штраф.

Иллюстрация: Консоль.Про. Основные факторы переквалификации

Что делать бизнесу

Проверить свои отношения с самозанятыми и понять, нет ли в них рисков переквалификации. Всё о рисках переквалификации – в нашей статье: на примере персонажей из «Игре Престолов» объясняем, как обезопасить бизнес от штрафов.

Приходите к нам на Анализ рисков, чтобы помочь компании снизить риски переквалификации и штрафов. Определим, рискует ли бизнес получить переквалификацию. И расскажем, как минимизировать риски и верно выстроить правоотношения: от поиска исполнителя до подписания закрывающих документов.

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