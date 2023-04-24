Кто оплачивает больничный самозанятого: СФР или заказчик

Есть ли у самозанятых право на больничный

В общем случае – нет. Самозанятые не обязаны платить страховые взносы, поэтому и права на получение пособия по временной нетрудоспособности у них нет. Компания тоже не должна платить деньги в бюджет: обязанность по уплате взносов за исполнителей по договорам ГПХ на самозанятых не распространяется.

Самозанятый может претендовать на пособие по больничному листу в трех случаях.

1. Он совмещает самозанятость с работой по трудовому договору

Тогда плательщик НПД может получить пособие по месту работы, как обычный штатный сотрудник.

2. Он ИП, который заключил договор добровольного страхования с Социальным фондом

ИП может перейти на НПД и тогда он будет полностью подчиняться нормам закона № 422-ФЗ. Так же как самозанятый может получить статус ИП и продолжать применять этот же режим. Запрета на это нет, подтверждение тому – письмо ФНС от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@.

Будучи ИП, исполнитель может сам обратиться с заявлением в Социальный фонд, заключить договор добровольного страхования и уплатить до конца года стоимость страхового года.

Она рассчитывается исходя из МРОТ по формуле 16 242 ₽ х 12×2,9%. В 2023 году составляет 5 652 ₽ .

Начать получать оплату по больничным листам ИП сможет не раньше следующего года (при условии оплаты в прошлом году полной стоимости страхового года). Размер больничного ИП будет рассчитан исходя из среднего дневного заработка, страхового стажа и количества дней нетрудоспособности.

Рассмотрим на примере.

Исходные данные:

ИП на НПД заключил договор добровольного страхования в 2022 году и оплатил стоимость страхового года за этот период. В период с 7 по 13 марта включительно находился на больничном. Страховой стаж ИП – 15 лет.

Рассчитаем, какую оплату по больничному он сможет получить от СФР.

Сначала рассчитаем средний дневной заработок. Возьмем размер МРОТ, действовавший в период нетрудоспособности ИП, и количество дней в марте и вычислим размер среднего заработка за день:

16 242 (МРОТ на 01.01.2023) : 31 = 523, 93 руб.

Так как страховой стаж ИП превышает 8 лет, то оплата больничного будет производиться в размере 100% от среднего заработка.

Размер больничного ИП за 7 дней нетрудоспособности составит:

523,93×7×100% = 3 667,51 руб.

3. Он заключит договор добровольного страхования с Социальным фондом после принятия нового закона

Законопроект о заключении договора с самозанятыми пока на рассмотрении. Если он будет принят, то самозанятые смогут платить взносы и получать оплату по больничным листам.

Размер пособия будет зависеть от страхового стажа самозанятого, периода уплаты взносов и выбранной суммы базового страхуемого дохода – власти предлагают два варианта:

32 484 ₽ (2 МРОТ) . Ежемесячный взнос составит 1 247,38 ₽ (32 484×3,84%).

48 276 ₽ (3 МРОТ). Ежемесячный взнос составит 1 853,79 ₽

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Кто оплачивает больничный для самозанятого: заказчик или СФР

Заказчик ни при каких условиях не оплачивает больничный самозанятого. Оплата больничного возлагается либо на работодателя по основному месту работы, либо на Социальный фонд.

Оплата больничного самозанятому по основному месту работы

По основному месту работы самозанятому положен больничный, как обычному штатному сотруднику по трудовому договору. Размер пособия будет зависеть от стажа работы, среднего заработка за последние два года, количества дней нетрудоспособности.

Первые три дня болезни оплачиваются из средств работодателя, а остальные дни оплачивает Социальный фонд.

Оплата больничного при заключении договора с Социальным фондом

В этом случае оплату больничного будет производить сам фонд. Заказчик работ или услуг исполнителя в этом процессе не участвует.

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