Что изменилось в 2023 году в сотрудничестве с самозанятыми

Больничные для самозанятых, разрешение на перевозку пассажиров, товарные знаки — рассказываем, как нововведения по самозанятым затронут бизнес.

Значительных изменений несколько. В 2023 году самозанятые получили возможность:

Регистрировать товарные знаки.

Оформлять разрешение на перевозку пассажиров.

До вступления в силу указанных изменений самозанятые могли зарегистрировать товарный знак и получить разрешение на перевозку пассажиров только если у них был статус ИП.

Изменение № 1. Возможность регистрировать товарные знаки

Товарный знак — это обозначение, которое помогает отличать товары и услуги друг от друга. С его помощью бизнесмен может:

Запретить конкурентам использовать обозначение.

Запустить франшизу.

Получить компенсацию от нарушителей до 5 млн руб.

Защитить потребителя от контрафакта.

С 29 июня 2023 года право регистрировать товарные знаки получили все физические лица. Для этого им потребуется оплатить госпошлину, а также подготовить и направить пакет документов в Роспатент (закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ).

Госпошлина за регистрацию товарного знака обойдется самозанятому примерно от 35 до 50 тыс. руб.

В качестве товарного знака самозанятый может зарегистрировать свой логотип, имя и любые другие визуальные, аудиальные и текстовые объекты, по которым потребитель может узнать продукт или товар.

Право на товарный знак действует 10 лет, но его можно продлевать неограниченное количество раз.

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Для бизнеса данные изменения носят положительный характер. Товары самозанятых, с которыми сотрудничают ИП и организации, станут более узнаваемыми, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на них и снижению риска подделки.

Единственный нюанс, который необходимо будет учесть при использовании товарного знака самозанятого, — необходимость получения разрешения на его применение. Документ о согласии можно оформить в простой письменной форме, например, составив письмо-согласие.

Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда. Регистрация самозанятыми товарных знаков создаст определенные риски для бизнеса. Рассмотрим на примере.

Самозанятая-копирайтер Васильева Наталья зарегистрировала свои имя и фамилию как товарный знак. Теперь ни одна Наталья Васильева не может осуществлять услуги по копирайтингу под этим именем, даже если ее по паспорту зовут также. В штате работать может, а предпринимательскую деятельность, даже в статусе самозанятого, вести не может.

Если один из клиентов тезки подпишет статью именем «Наталья Васильева» — владелица товарного знака может потребовать компенсацию до 5 млн руб. за использование ее товарного знака. Компания может подстраховаться, включив в договор с самозанятым пункт об ответственности за нарушение прав на чужую интеллектуальную собственность.

Изменение № 2. Возможность оформить разрешение на перевозку пассажиров

Разрешение дает водителю право легально заниматься перевозкой пассажиров. Раньше получить этот документ могли только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Начиная с 1 сентября 2023 года самозанятые без статуса ИП также могут получить разрешение на перевозку абсолютно бесплатно (закон от 29.12.2022 № 580-ФЗ). Подробности также читайте в статье «Самозанятый водитель такси: что изменилось и как заключить договор».

Чтобы получить разрешение, водителю нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого и заключить договор со службой заказа такси.

Служба заказа такси — посредник между водителем и пассажиром. Кто конкретно подпадает под эту категорию, в законе не указано. Скорее всего, к ним будут относиться агрегаторы и таксопарки.

Также самозанятому-водителю необходимо включить свой автомобиль в специальный реестр и подготовить пакет документов. В него, кроме заявки, будет входить:

Справка об отсутствии судимости за преступления, указанные в ст. 328.1 ТК.

Выписка из реестра такси.

Договор со службой занятости такси.

Права категории «В».

Получить разрешение на перевозку пассажиров самозанятый сможет только при наличии водительского стажа не менее трех лет. Еще водитель должен пройти аттестацию на знание городской инфраструктуры, достопримечательностей, медицинских и социальных объектов субъекта, в котором получает разрешение.

Заявку для получения разрешения самозанятый сможет подать через портал Госуслуг или МФЦ. Оплачивать госпошлину не нужно.

Срок, на который будет выдано разрешение для самозанятых, составит 5 лет и менее, а для плательщиков НПД в статусе ИП — не меньше чем на 5 лет.

Для бизнеса данные изменения носят скорее негативный характер. И вот почему:

1. Сложности в получении разрешения.

Отменив условие о наличии статуса ИП для получения разрешения, законодатель добавил ряд других требований. Появились следующие обязанности:

Самостоятельно включать авто в специальный реестр. Как это будет происходить на деле — разъяснений пока нет.

Проходить аттестацию на знание инфраструктуры субъекта, в котором лицо оформляет разрешение.

Получать справку об отсутствии судимости.

Покупать специальную страховку для пассажирских перевозок ОСГОП — с 1 сентября 2024 года.

2. Ужесточение ответственности для агрегаторов и таксопарков.

На рассмотрении в Госдуме находятся поправки в КоАП, которые предусматривают серьезные штрафы для служб заказа такси.

Сейчас такого понятия как служба заказа такси нет ни в законе, ни в обиходе. Есть агрегаторы, например, Яндекс.Такси, UBER, Максим и таксопарки — организации и ИП, которые выступают посредниками между агрегаторами, водителями и пассажирами. С 1 сентября 2023 года в законе появится понятие «служба заказа такси». Кто конкретно будет относиться к таким службам, пока не понятно. Предполагается, что ими станут агрегаторы и таксопарки.

Если служба заказа такси выдаст заказ на перевозку водителю, у которого не будет разрешения, ее оштрафуют — первый раз на сумму от 100 000 руб. до 200 000 руб. Если в течение года такое повторится вновь, то штраф составит от 200 000 руб. до 500 000 руб. Если таких нарушений будет много, служба заказа такси может лишиться возможности работы в регионе.

Кроме этого, службы заказа такси разделят с водителем ответственность за вред, причиненный пассажирам. Это произойдет, если заказ был выдан водителю без разрешения на перевозку.

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Какие изменения для самозанятых планируют принять

Таких изменений несколько:

Возможность оплаты больничного.

Передача функций налоговых агентов электронным площадкам.

Изменение № 1. Больничный для самозанятых

С 2023 года за исполнителей физлиц без специального статуса заказчики обязаны уплачивать в бюджет страховые взносы в связи с временной нетрудоспособностью. Это дает таким исполнителям право рассчитывать на оплату больничного в следующем году. Указанные изменения не затронули самозанятых, бизнес за них в бюджет по-прежнему ничего не платит. Подробности также читайте в статье «Больничный для самозанятого: что важно знать компании-заказчику».

Чтобы получить оплату по листку нетрудоспособности, самозанятый должен зарегистрироваться в качестве ИП и заключить договор добровольного страхования с СФР. Пока это единственная возможность поболеть с оплатой.

В конце 2022 года на рассмотрение в ГД был внесен законопроект, предусматривающий возможность получения самозанятым оплаты по больничному листу без открытия ИП.

Модель страхования, предложенная Минтрудом, предполагала заключение договора с СФР удаленно — через приложение «Мой налог». Размер больничного планировалось привязать к страховому стажу самозанятого, периоду оплаты взносов и выбранной суммы базового страхуемого дохода.

Так, если самозанятый оплачивал ежемесячные взносы в течение года в размере 1 247,38 руб. и имел стаж более 8 лет, он мог рассчитывать на больничный в размере 2 МРОТ за полный месяц болезни. А если бы взносы оплачивались в повышенном размере — 1 853,79 руб., то размер больничного за месяц составил бы уже 3 МРОТ.

Указанные изменения планировались к введению с 1 июля 2023 года, но одобрения со стороны законодателя они не получили. Будут ли они приняты вообще, и когда это будет сделано — пока неизвестно.

Даже если бы указанные изменения вступили в силу, на бизнес они бы не повлияли.

Изменение № 2. Передача функций налоговых агентов электронным площадкам

По отношению к самозанятым заказчики не являются налоговыми агентами. То есть не должны оплачивать за них НДФЛ и страховые взносы. Такая обязанность предусмотрена только в отношении исполнителей-физических лиц. Бизнес освобожден от обязанности уплаты НДФЛ и страховых взносов с выплат самозанятым.

Роль налогового агента часто берут на себя цифровые платформы, с помощью которых бизнес сотрудничает с самозанятыми.

В настоящий момент в ГД обсуждается вопрос передачи функций налоговых агентов цифровым платформам занятости на постоянной основе. То есть, если сейчас это является правом сервисов платформенной занятости, то в будущем планируется, что это станет их обязанностью. С дохода, перечисленного исполнителю-самозанятому, электронная площадка обязана будет удерживать НПД и, возможно, страховые взносы.

Подробностей о том, как будут удерживаться такие платежи — с каждой выплаты или по итогам месяца, как будет решен вопрос об удержании налога и взносов с наличных расчетов, — пока нет. Возможно будет создан специальный реестр цифровых платформ, в который будут включены площадки, сотрудничающие с самозанятыми.

На бизнес, который сотрудничает с самозанятыми через платформы занятости, данные изменения никак не повлияют, так как практически все сервисы:

Предоставляют заказчикам чеки, сформированные за самозанятых — после выплаты им вознаграждения.

По желанию могут уплачивать за исполнителей-самозанятых налог.

На бизнес, который сотрудничает с исполнителями в обход платформ занятости, данные изменения также никак не повлияют.

Платформа Консоль.Про — официальный партнер ФНС, что дает ей право формировать чеки за самозанятых сразу после выплаты им вознаграждения. Поэтому риск перечисления средств исполнителю без статуса плательщика НПД полностью исключен.

На цифровые платформы данные изменения накладывают дополнительные обязанности, так как не все из них удерживают и оплачивают за самозанятых налог.

Пока эти изменения находятся на стадии обсуждения, в виде законопроекта на рассмотрение в ГД их еще не внесли.

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