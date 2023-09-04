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Право

Быть таксистом все сложнее: ужесточили регулирование перевозок

Закон о такси вступил в силу с сентября 2023 года (закон от 29.12.2022 №580-ФЗ). В нем объединили действующие правил и ввели совершенно новые требования. Например, в регионах создадут по три реестра, а некоторых водителей запретят допускать к работе.
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Быть таксистом все сложнее: ужесточили регулирование перевозок
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 сентября в каждом регионе вводят следующие реестры:

  • Реестр перевозчиков. В нем, в частности, указаны сведения об электронном разрешении на перевозку, срок его действия, дата выдачи и срок действия водительского удостоверения и др.

  • Реестр такси. В нем содержатся данные о транспортном средстве: марка, модель, регистрационный номер, данные о его владельцах.

  • Реестр служб заказа такси. В него включают информацию о способах приема и передачи заказов легкового такси, адресах, по которым расположены технические средства для получения, хранения, обработки и передачи заказов, и др.

Теперь водителя запрещено допускать к управлению такси, если он отвечает хотя бы одному из критериев:

  • У водителя за день до перевозки есть более трех неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД.

  • Водитель не прошел аттестацию на знание того, где в регионе находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия, спорта и т. д.

  • Водителя лишали водительских прав или арестовывали за нарушение ПДД более одного раза за последний год.

  • У водителя есть неснятая или непогашенная судимость за совершение ряда преступлений либо его преследуют по УК за такие деяния.

Подробнее об изменениях в законодательстве читайте в статье «Самозанятый водитель такси: что изменилось и как заключить договор». 

Также до 1 сентября 2023 года только ИП и юридические лица могли получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Самозанятые же могли сотрудничать через посредника — таксопарк, у которого есть разрешение.

Теперь самозанятые смогут оформить разрешение на такси без регистрации ИП, но при условии заключения договора с агрегатором. Другие новинки в сотрудничестве с самозанятыми смотрите в статье «Что изменилось в 2023 году в сотрудничестве с самозанятыми».

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