Как ФНС проверяет сотрудничество компании по договорам ГПХ в 2023 году

Переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые — основной риск сотрудничества с исполнителями. Проверка отношений, сложившихся между бизнесом и исполнителями на НПД, происходит в несколько этапов. Разберем каждый этап в статье и расскажем, как избежать переквалификации.

Проверку налоговая проводит в два этапа

Этап 1. Автоматическая проверка

На начальном этапе налоговая автоматически анализирует взаимоотношения сторон на соответствие риск-баллам. Это специальные критерии, утвержденные ФНС, по которым она определяет, стоит ли проверять компанию дальше. Чем больше риск-баллов, тем выше риск дальнейшей проверки заказчика.

Все, что видит налоговая в начале сотрудничества — это чеки от исполнителей. Поэтому всю информацию на этапе автоматической проверки ведомство получает их чеков. Важно не допускать в них ошибок.

Риск-баллы находятся в свободном доступе и размещены на сайте ФНС. Поэтому перед началом сотрудничества с самозанятым заказчику желательно ознакомиться с ними.

Оценивая отношения бизнеса и самозанятых, ИФНС будет учитывать следующие критерии:

Продолжительность сотрудничества — от трех месяцев подряд.

Единственный источник дохода — у исполнителя есть только один заказчик.

Вознаграждение имеет признаки зарплаты — неизменный размер из месяца в месяц.

Выплата вознаграждения происходит с определенной периодичностью.

Массовая регистрация дохода — чеки самозанятых формируются с одного устройства.

Массовая постановка на учет — исполнители приобретают статус самозанятого непосредственно перед началом сотрудничества.

Массовый перевод сотрудников в самозанятые — заказчик переводит своих штатных работников в самозанятые — в другую подконтрольную организацию.

Сотрудничество с бывшим работником — если с момента его увольнения прошло менее двух лет.

Если компания или ИП отвечает нескольким указанным выше признакам, налоговая направит ему требование о предоставлении пояснений или об уплате НДФЛ и страховых взносов с дохода, выплаченного самозанятым-исполнителям. Если вы получили требование о предоставлении пояснений, то читайте статью «Как составить пояснения в налоговую о сотрудничестве с самозанятыми».

Если требование проигнорировать, ИФНС перейдет ко второму этапу проверки.

Этап 2. Ручная проверка

Если налоговая не получит от заказчика пояснений по факту сотрудничества с исполнителями, она перейдет к анализу документов. ИФНС может запросить у организации или ИП договор, акты выполненных работ и иные документы, которыми оформлено сотрудничество с самозанятыми.

Обратите внимание, что результатом проверки не обязательно станет переквалификация. Если сотрудничество построено правильно, договор составлен корректно и компания не имеет цели привлечения самозанятых исполнителей на постоянное сотрудничество — ИФНС все проверит и уйдет.

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Риски при сотрудничестве с самозанятыми, которые контролирует ФНС в 2023 году

Основных рисков, которые возникают при сотрудничестве с самозанятыми, три: снятие с учета, превышение дохода, отсутствие чека. Подробнее о рисках читайте ниже.

Снятие самозанятого с учета

Самозанятый по ряду причин или по незнанию может сняться с учета. Это повлечет для заказчика негативные последствия:

Необходимость уплаты в бюджет НДФЛ и страховых взносов с вознаграждения, перечисленного исполнителю после утраты им статуса самозанятого.

Необходимость сдачи отчетности в контролирующие органы: ИФНС и СФР.

Избежать этот риск помогут следующие действия:

Проверяйте статус самозанятого перед каждой выплатой дохода.

Заказчик может проверить статус самозанятого самостоятельно на сайте ФНС или запросив у исполнителя справку о постановке на учет.

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Проверка статуса исполнителя на платформе Консоль.Про проводится как перед началом сотрудничества, так и перед каждой выплатой. В связи с этим риск перечисления средств самозанятому, утратившему свой статус, полностью исключается.

Превышение дохода самозанятого свыше 2.4 млн руб.

После того как доход самозанятого превысит лимит в 2.4 млн руб. в год, он автоматически будет снят с учета. Если у исполнителя останется статус ИП, то заказчик никаких рисков в этом случае не понесет. Если же статуса ИП у исполнителя нет, заказчик обязан будет с дохода свыше указанного лимита перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Снизить данный риск помогут следующие действия:

Проверяйте суммарный доход самозанятого перед каждой выплатой.

Сделать это можно путем запроса у исполнителя справки о доходах. Но предоставлять такую справку самозанятый не обязан.

Внесите в договор условия об уведомлении заказчика в случае превышения дохода и утрате статуса самозанятого.

При превышении лимита дохода самозанятый обязан будет уведомить об этом заказчика. А в случае нарушения такой обязанности — оплатить все расходы заказчика.

Сотрудничество с самозанятыми через Консоль.Про.

На платформе Консоль.Про проверка лимита по доходам исполнителя происходит автоматически. Если при перечислении выплаты данный лимит будет превышен, деньги не отправятся исполнителю, и заказчик избежит негативных последствий.

Невыдача или аннулирование самозанятым чека

Если самозанятый не выдаст чек на полученную оплату, то заказчик:

Не сможет включить расходы в состав затрат по налогу на прибыль или по УСН.

Должен оплатить НДФЛ и страховые взносы с выплаты исполнителю.

Исключить данный риск помогут следующие действия:

Включите в договор условие об обязательном предоставлении чека после произведенной оплаты.

Пример: «В случае невыдачи чека, указанного в пункте 3.1 настоящего договора в установленный срок, исполнитель обязуется выплатить заказчику штраф в размере 50% от суммы, на которую не был выдан чек. Кроме этого, исполнитель обязуется возместить все расходы заказчика, связанные с перечислением в бюджет НДФЛ и страховых взносов в связи с невыдачей исполнителем чека».

Если чек не был выдан, то заказчику потребуется:

Уведомить об этом ФНС.

Если исполнитель отказывается выдать чек, или если он аннулировал его, заказчик может обратиться в налоговую и сообщить о таком нарушении.

Перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Подробнее читайте в статье «Риски сотрудничества с самозанятыми: какие есть и как их избежать».

Рекомендации, как избежать проблем при сотрудничестве с самозанятыми

Избежать переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые помогут следующие действия:

Контролируйте риск-баллы.

Следите за критериями подмены и не допускайте соответствия сразу нескольким из них.

Составляйте правильные договоры.

Не допускайте включения в договор условий, характерных для трудовых отношений, а также трудовой терминологии.

О различиях трудового и гражданско-правового договора мы писали в этой статье.

Исключите трудовые функции.

Сотрудничайте с самозанятыми только по конкретным задачам. Не допускайте замену труда штатного сотрудника самозанятым исполнителем.

Подтверждайте сдельность с помощью заданий к договору.

Это поможет подтвердить гражданско-правовой характер отношений и нацеленность на конкретный результат, а не на выполнение трудовой функции.

Оформляйте акты выполненных работ.

Это поможет не только обосновать расходы на выплату самозанятому, но и подтвердить сложившиеся между сторонами гражданско-правовые отношения.

Получайте и проверяйте чек по каждой оплате.

Обратите особое внимание на то, как в чеке указано наименование услуг. В нем не должно содержаться терминологии, свойственной трудовым отношениям.

Проводите анализ рисков.

Сделать это можно с помощью сервиса Консоль.Про. Будьте в курсе имеющихся рисков и принимайте решения для их минимизации.

Риски при сотрудничестве с ИП, которые контролирует ФНС в 2023 году

По сравнению с самозанятыми-физлицами, рисков сотрудничества с самозанятыми-ИП не так много. К ним относится:

Риск переквалификации отношений в трудовые.

Снизить этот риск можно, если выстроить правильные отношения с ИП на НПД: привлекайте их на конкретные задачи, составляйте корректно договор и закрывающие документы. А еще лучше сотрудничайте с ИП через специальные платформы занятости такие, как, например, Консоль.Про.

Риск утраты исполнителем статуса индивидуального предпринимателя.

Если исполнитель закроет ИП и снимется с НПД, заказчик автоматически станет его налоговым агентом. По сравнению с обычными физическими лицами утрата исполнителем-ИП обоих этих статусов маловероятна. Исключить данный риск поможет проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой дохода.

Риск перечисления денег ИП за услугу, оказанную без соответствующего ОКВЭД.

В отличие от обычных физлиц и самозанятых, индивидуальные предприниматели на каждый вид услуг должны иметь соответствующий код. Он отражается в ЕГРИП.

Если заказчик перечислит исполнителю деньги за услугу, которая не подходит под ОКВЭД ИП, налоговая посчитает, что эти деньги были перечислены исполнителю как физлицу. А это повлечет обязанность уплаты заказчиком НДФЛ и страховых взносов.

Чтобы исключить этот риск, заказчику необходимо перед началом сотрудничества проверить перечень ОКВЭД исполнителя-ИП.

Изменения в сотрудничестве с физлицами, которые контролирует ФНС в 2023 году

В 2023 году произошли следующие изменения, которые повлияли на сотрудничество с исполнителями-физлицами:

Ввели обязанность уплаты страховых взносов на социальное страхование.

Начиная с 2023 года заказчики обязаны оплачивать за исполнителей на договорах ГПХ страховые взносы по единой ставке — 30%.

До 2023 года за таких исполнителей взносы уплачивались только на пенсионное и медицинское страхование. Взносы на временную нетрудоспособность не оплачивались вовсе.

Установили обязанность уведомлять СФР о заключении договора ГПХ с исполнителем-физлицом.

При заключении договора ГПХ с исполнителем-физлицом заказчик обязан не позднее следующего рабочего дня направить в Социальный фонд России отчет ЕФС-1 в составе следующих страниц: Титульный лист, Подраздел 1 Раздела 1, Подраздел 1.1 Подраздела 1. Подробнее о заполнении отчета по физлицам читайте в статье «ЕФС-1: когда отчет спровоцирует проверку всех договоров ГПХ».

Изменили порядок уплаты НДФЛ за исполнителей, уехавших за границу.

С 2025 года изменится ставка по НДФЛ и порядок уплаты этого налога с дохода исполнителей, работающих из-за рубежа.

Если сейчас ставка НДФЛ привязана к статусу налогового резидентства исполнителя и месту оказания услуг, прописанному в договоре, то с 2025 года эти условия станут неактуальными.

Заказчики должны будут платить с дохода, выплаченного таким исполнителям, НДФЛ по ставке 13% при соблюдении следующих условий:

Доход получен от российского заказчика или на счет в российском банке.

Исполнитель использует в работе доменные имена, программы и технические средства, зарегистрированные в России.

Сотрудничество с исполнителями в разных статусах создает большую нагрузку на бухгалтерию заказчика и требует постоянного внимания к деталям. Делегируйте взаимодействие с исполнителями по гражданско-правовым договорам платформе Консоль.Про и разгрузите бухгалтерию: все закрывающие документы будут оформлены правильно и в срок.

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