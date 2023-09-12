Договор ГПХ: какой выбрать и как оформить для сотрудничества с самозанятым

Разберем, какой вид договора ГПХ выбрать для разных работ и услуг. Что нужно учесть при его составлении, чтобы избежать рисков при исполнении обязательств и от ФНС.

В каких случаях можно обойтись без договора с самозанятым

Договор регулирует права и обязанности сторон, помогает обойти множество острых углов и разрешить споры. Но есть ситуации, когда стороны могут безболезненно обойтись и без него, ничего не потеряв при этом. К ним относятся:

заключение сделки стоимостью не более 10 000 рублей;

немедленное исполнение заказа и расчет за него сразу после завершения.

Например, на ярмарке компания приобрела у самозанятого мастера оригинальные кашпо — изделия собственного производства, чтобы украсить офисные помещения. Продавец в таком случае выдаст чек из программы «Мой налог», а покупатель расплатится наличными. Договор оформлять не обязательно. Это мгновенная сделка, для совершения которой достаточно устной договоренности.

Основные виды договоров ГПХ с самозанятыми

Вид договора ГПХ зависит от того, на какие работы или услуги привлекается исполнитель. Перечислим основные виды договоров ГПХ, которые используют для сотрудничества с самозанятыми.

Договор возмездного оказания услуг — его оформляют, когда исполнитель по заданию заказчика предоставляет услуги за плату, зависящую от объема выполненных задач.

Это могут быть такие услуги:

бухгалтерские и юридические услуги;

услуги переводчика;

обучение сотрудников;

проведение мероприятий, анимация, тимбилдинг;

клининг, уборка помещений.

Договор подряда — заключается с самозанятым для выполнения каких-либо работ, например:

ремонт офиса;

пошив униформы для персонала;

устранение неполадок оборудования;

изготовление мебели и других изделий собственного производства.

Договор авторского заказа — заключается с творческим специалистом для создания авторского произведения, например:

написания статей для сайта заказчика;

проведения рекламной фото-сессии;

создания картины;

сочинения песни или мелодии;

изготовления рекламного ролика;

написания книги.

Агентский договор — такой вид договора, когда одной из сторон является самозанятый, можно заключить в двух случаях:

С самозанятым курьером, если заказчик предоставляет ему свой ККТ для расчетов или если доставляется уже оплаченный товар.

Самозанятый заключает договор с посредником, чтобы делегировать ему какие-то задачи. В этом случае самозанятый выполняет функции принципала, то есть заказчика, а компания — агента, то есть исполнителя.

Договор купли-продажи — заключается при покупке у самозанятого товаров собственного производства.

Договор хранения — заключается в случае, когда заказчику необходимо использовать помещения самозанятого для хранения своего товара.

Смешанный договор — оформляется, если нужны условия из разных видов договоров. Например, заключается договор на:

ремонт техники и дальнейшее ее обслуживание;

написание контента для блога и дальнейшее его ведение в будущем;

разработку сайта и последующую его поддержку.

Договор аренды — заключается в случаях, когда организация или ИП берет в аренду у самозанятого какое-либо имущество, например:

аренда жилой недвижимости;

аренда транспортного средства;

аренда оборудования и инструментов.

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Расскажем подробнее о видах договоров ГПХ, которые чаще используют на практике. А еще читайте — «Как правильно заключить договор с самозанятым».

Договор возмездного оказания услуг с самозанятым

К особенностям договора возмездного оказания услуг можно отнести следующие моменты:

Предмет и цена являются существенными условиями договора. Требования к результату оказания услуг должны быть прописаны подробно. Услуги исполнитель оказывает лично, если иное не прописано в договоре. Место оказания услуг для договора с самозанятым не является существенным и ни на что не влияет. Если услуги оказываются в отношении какого-то объекта, например, уборка или ремонт помещения, данные об этом объекте нужно включить в договор.

С самозанятым можно заключить рамочный договор или на конкретную услугу. Если исполнитель будет выполнять конкретную услугу, то ее объем и подробные характеристики укажите в договоре. Если заключаете рамочный договор, то в нем пропишите услуги тезисно, а объем и характеристики конкретизируйте в задании.

Результатом выполнения договора будет оказанная услуга, например:

доработанное программное обеспечение;

настроенное оборудование;

созданные промоматериалы.

В договор возмездного оказания услуг необходимо включить следующие условия:

Предмет сделки.

Укажите, какие точно услуги будут оказываться и в каком объеме, условия их выполнения. Предметом договора должен быть конкретный результат, а не процесс.

Стоимость услуг и порядок расчетов.

Укажите стоимость услуги или способ ее определения, если на момент заключения договора определить ее невозможно. Стоимость вознаграждения должна зависеть от объема оказанных услуг.

Сроки сотрудничества.

Укажите конкретные сроки оказания услуг.

Ответственность за неисполнение или некачественное исполнение обязательств.

Пропишите ответственность за невыполнение услуг в установленный срок, невыдачу заказчику чека или несообщение самозанятым об утрате своего статуса.

Порядок разрешения споров.

Здесь опишите алгоритм действий в случае наступления спорных ситуаций: направление претензии, подсудность.

Реквизиты сторон.

В преамбуле договора в обязательном порядке укажите статус плательщика НПД и дату постановки на налоговый учет.

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Договор подряда

Этот тип соглашения подходит, если компания привлекает самозанятого на выполнение работ различного характера: строительных, ремонтных, сантехнических, электромонтажных и т.д. Чаще всего с самозанятыми заключается договор строительного и бытового подряда.

Важно не путать понятие «работа» из сферы трудовых отношений и «работы» из сферы гражданско-правовых взаимоотношений.

Работой, согласно трудовому законодательству, является выполнение определенных функций и обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Она осуществляется сотрудником лично, и ее выполнение подчинено правилам трудового распорядка, трудовой дисциплине и контролю работодателем. Для работы по трудовому договору имеет значение сам процесс, а не его результат.

Работы по договору ГПХ нацелены на конкретный результат, их выполнение не подчиняется правилам трудового распорядка и контролю со стороны заказчика. К их выполнению можно привлечь третьих лиц, если это предусмотрено условиями договора.

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Среди особенностей договора подряда можно выделить следующее:

Предметом договора является овеществленный результат работ, который можно измерить и охарактеризовать — цвет, размер, материал.

Существенными условиями данного вида договора являются предмет и сроки выполнения работ.

К договору подряда рекомендуется составить техническое задание и смету. Также можно приложить к нему календарный план работ, перечень технической документации, если условия договора требуют этого.

При заключении договора подряда учитывайте общие нормы гл. 37 ГК и особенности специального режима НПД.

Предоставлять инструменты и оборудование по договору подряда с самозанятым нельзя. Это может вызвать вопросы со стороны проверяющих и увеличить риск переквалификации.

В договор подряда с самозанятым необходимо включить следующие условия:

Предмет договора.

Если нужно выполнить большое количество работ или в несколько этапов, то подробно их прописывать в договоре не нужно. Включите эту информацию в техническое задание.

Сроки выполнения работ.

Укажите срок в привязке к конкретной дате или периоду. Если работы выполняются в несколько этапов, период их выполнения можно прописать в техническом задании.

Пример:

«1.1 Дата начала работ: 30 августа 2023 года. Дата окончания работ: 30 декабря 2023 года.

1.2 Срок выполнения каждого этапа работ:

Подготовительные работы: 30 августа – 15 сентября 2023 года.

Основные работы: 16 сентября – 30 декабря 2023 года.

1.3 Максимальные сроки ответа на запросы заказчика: в течение 2 рабочих дней».

Стоимость работ и порядок расчета.

Укажите в договоре полную стоимость работ, в том числе и в разрезе по каждому этапу отдельно. Подробно стоимость работ можно прописать в смете, которая составляется к договору.

Статус подрядчика.

Сделайте в тексте отметку о том, что исполнитель является плательщиком НПД.

Для безопасного сотрудничества на самозанятого можно возложить обязанность заранее уведомлять заказчика о снятии с учета.

Пример формулировки:

«3.7 В случае снятия Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику по электронной почте buh2@avangard.ru в течение трех календарных дней с даты снятия с учета. В противном случае Исполнитель имеет право предъявить к Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, равном доначисленной налоговой инспекцией суммы НДФЛ и страховых взносов».

Консоль.Про автоматически проверяет статус самозанятого перед совершением сделки. А еще все документы на платформе генерируются автоматически и подписываются удаленно электронной подписью.

Гарантии.

На оказанные подрядчиком работы в большинстве случаев распространяется гарантия. Условия о порядке ее предоставления включите в договор. Укажите гарантийный срок, например:

«1. 2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня окончания работ».

Пропишите, в какой форме и в какие сроки заказчик должен уведомить подрядчика, если обнаружит дефекты или недостатки в работах. Также укажите сроки, в которые исполнитель обязан устранить все недостатки. Пропишите последствия для подрядчика, если он не исполнит гарантийные обязательства в срок, например, в виде денежной компенсации расходов, которые понес заказчик при устранении дефектов.

Порядок сдачи и приемки работ.

Сдача работ по договору может производиться одномоментно или по итогам каждого отдельного этапа.

Договор авторского заказа

Это вид договора, который оформляет заказчик при сотрудничестве с творческими специалистами.

К особенностям договора авторского заказа можно отнести следующее:

Договор авторского заказа заключается для создания конкретного уникального произведения: статьи, песни или стихотворения.

Особенности его составления регулируются положениями ст. 1288 ГК.

В договоре нужно предусмотреть отчуждение права на созданное произведение или предоставление его во временное пользование.

Автором может быть только физическое лицо, с которым заключается договор.

По умолчанию договор является возмездным, если в нем не отражено иное.

К договору заказчик может составить творческое задание и изложить в нем свои пожелания к произведению, которое необходимо создать.

В договор авторского заказа необходимо включить следующие условия:

Предмет договора.

Укажите подробные характеристики произведения, которое является результатом выполнения договора

Пример:

«Литературно-художественное произведение, соответствующее следующим требованиям:

жанр — исторический роман;

время и место действия — XIX век, северная часть Англии;

главные герои — члены аристократической семьи, простолюдины;

основная идея — любовь между представителями разных сословий.

Целевая аудитория произведения: лица старше 16 лет.

Название произведения: «Любовь на стыке веков».

Объем произведения: от 25 до 50 авторских листов. Авторский лист равен 40 000 печатных знаков.

Форма, в которой произведение должно быть передано заказчику:

в бумажном виде — на листах формата А4, стиль и размер шрифта значения не имеют;

в электронном виде — текстовый документ формата «.doc» на диске DVD-R 4.7 GB 1-4x».

Цена сделки.

Пропишите в договоре отдельно стоимость услуги по созданию произведения и по передаче исключительных прав на него.

Срок выполнения заказа.

Без указания срока договор авторского заказа будет считаться незаключенным. По соглашению сторон автору может быть предоставлен дополнительный срок, если он не укладывается в общий, предусмотренный договором. По умолчанию продолжительность дополнительного срока составляет ¼ от общего срока. Сроки также можно прописать в приложении к договору и сделать об этом отметку в договоре.

Условия отчуждения исключительных прав в пользу заказчика в полном объеме.

Пропишите условие, что одновременно с передачей произведения автор передает заказчику в полном объеме исключительные права на него (ст. 1234, 1285, 1288 ГК). Укажите, что у заказчика будет исключительное право использовать полученное произведение в соответствии со ст. 1229 ГК в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК.

Ответственность сторон и защита передаваемых прав от претензий третьих лиц.

Укажите, что если заказчик получит претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием авторских прав по договору, он известит об этом исполнителя. Понесенные заказчиком расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или судебных процессов должны быть полностью компенсированы исполнителем.

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Агентский договор

Агентским договором в большинстве случаев оформляется сотрудничество бизнеса с самозанятыми курьерами. Но допускается это только в случае, если курьер на НПД:

Осуществляет доставку предоплаченного товара.

Получает оплату за товар и предоставляет покупателю чеки от имени продавца с кассы, зарегистрированной на заказчика.

Важно: настроить кассу нужно таким образом, чтобы в чеках отображались реквизиты компании-заказчика — продавца, а не курьера.

Также агентский договор можно заключить в случае, если, например, самозанятый продает товары собственного производства и привлекает компанию-исполнителя для оказания услуг по привлечению клиентов.

К особенностям агентского договора с курьером можно отнести следующее:

В агентский договор с курьером нельзя включать условие о бесплатном предоставлении ему транспорта и инвентаря для выполнения заказа. Но можно сдать его в аренду. Тогда потребуется заключить отдельный договор на аренду инвентаря/транспорта и оформить его передачу отдельным актом.

ККТ необходимо передать самозанятому по доверенности.

Компенсировать самозанятому расходы, которые он понесет в ходе выполнения поручений заказчика, нельзя так же, как и отражать условие об этом в договоре. Но самозанятый может учесть такие затраты в размере своего вознаграждения.

Если самозанятый использует брендированные вещи заказчика, то нужно оформить передачу этих вещей как рекламного продукта и включить условие об этом в договор.

В агентский договор с самозанятым включите следующие сведения:

Предмет договора.

Права и обязанности агента и принципала.

Условия формирования и оплаты агентского вознаграждения.

Сроки действия договора и порядок его расторжения.

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Порядок разрешения споров.

Реквизиты сторон.

Подробно о том, как составить договор с самозанятым курьером, какие условия включить в него, а какие не нужно, мы рассказали в этой статье.

Как заключить договор с самозанятым: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проверьте статус исполнителя

Перед тем как вступить в правоотношения с самозанятым, убедитесь, что физлицо зарегистрировано в налоговой как плательщик НПД. В первый раз можно запросить справку о постановке на учет, а затем при каждой выплате проверять актуальность сведений на сайте ФНС.

Шаг 2. Зафиксируйте в преамбуле договора статус самозанятого

Это необходимо для того, чтобы в будущем избежать начисления НДФЛ и страховых взносов за исполнителя. Самозанятый оплачивает все обязательные платежи самостоятельно.

Например: «гр. Иванов А.А. (паспортные данные, ИНН), зарегистрированный 20.01.2023 в ФНС в качестве плательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ, именуемый в дальнейшем Исполнитель...»

Шаг 3. Пропишите четко и подробно существенные условия сделки

В зависимости от типа договора ГПХ, они варьируются:

для договора оказания услуг — это предмет и цена (ст. 779 и 781 ГК);

для договора подряда — предмет, а именно содержание, виды и объем работ, начальный и конечный срок их выполнения (ст. 708 ГК);

для договора авторского заказа — предмет, а именно: характеристики готового произведения и срок (ст. 1288 ГК).

Шаг 4. Внесите иные условия сотрудничества

Перечень и формулировки могут быть разными, в зависимости от договоренности сторон:

права и обязанности сторон;

сумма вознаграждения;

порядок расчетов;

условия приема-передачи — результата работ, готового произведения;

ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или неисполнение вовсе обязательств;

форс-мажор;

порядок разрешения споров;

условия одностороннего расторжения договора.

Если в компании есть типовая форма договора ГПХ — подряда, оказания услуг, авторского заказа с физлицом, — возьмите ее за основу и видоизмените под сотрудничество с плательщиком НПД.

Шаг 5. Оформите приложения к договору

Если заключаете рамочный договор, то есть договор с открытыми условиями, потребуется составить задание, в котором эти условия будут конкретизированы. Для договора подряда также можно оформить техническое задание, смету и календарный план работ.

Шаг 6. Подпишите соглашение с самозанятым

Сделать это можно при личной встрече или обменявшись бумажными экземплярами документа по почте, а также в электронном виде при помощи ЭП.

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