Больше не получить УКЭП с данными компании

С 1 сентября 2023 сотрудникам нужна машиночитаемая доверенность, чтобы подписывать электронные документы от имени компании (закон от 19 декабря 2022 г. №536-ФЗ).

Это электронный аналог бумажной доверенности, которую подписал руководителя организации или ИП усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

При использовании МЧД не нужно представлять бумажную доверенность, а ИП вправе не заверять бумажную доверенность у нотариуса.

Правительство продлило действие переходного периода в сфере ЭДО до 1 сентября 2024 года. До 1 сентября 2023 года можно было оформить сотрудникам новую усиленную электронную подпись в старой форме — с реквизитами компании. Такой доверенностью получится подписывать документы без МЧД еще год.

С 1 сентября 2023 года больше нельзя получить на сотрудников УКЭП, которые содержат в себе данные владельца-физлица и организации, от имени которой тот выступает.

Теперь можно получить только сертификат физлица и прикладывать к нему МЧД.

Три способа оформить новую машиночитаемую доверенность смотрите в статье «Машиночитаемая доверенность на исполнителя: как оформить, какие риски».

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