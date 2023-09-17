Больше не получить УКЭП с данными компании

Это электронный аналог бумажной доверенности, которую подписал руководителя организации или ИП усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
При использовании МЧД не нужно представлять бумажную доверенность, а ИП вправе не заверять бумажную доверенность у нотариуса.
Правительство продлило действие переходного периода в сфере ЭДО до 1 сентября 2024 года. До 1 сентября 2023 года можно было оформить сотрудникам новую усиленную электронную подпись в старой форме — с реквизитами компании. Такой доверенностью получится подписывать документы без МЧД еще год.
С 1 сентября 2023 года больше нельзя получить на сотрудников УКЭП, которые содержат в себе данные владельца-физлица и организации, от имени которой тот выступает.
Теперь можно получить только сертификат физлица и прикладывать к нему МЧД.
Три способа оформить новую машиночитаемую доверенность смотрите в статье «Машиночитаемая доверенность на исполнителя: как оформить, какие риски».
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